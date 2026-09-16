17 теплых историй о книгах, которые наполнены маленькими радостями и поднимают настроение

Книги открывают перед нами новые уютные миры со своим укладом, героями и событиями, наполняя обычные дни радостью. Благодаря им мы можем «путешествовать» не только по планете Земля, но и за ее пределами. Книга может сподвигнуть на приключения, но иногда они случаются сами собой, когда мы только-только садимся почитать. Люди в нашей статье делятся как раз такими душевными и памятными историями, которые так или иначе закрутились вокруг книг и подняли им настроение.