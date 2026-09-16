17 теплых историй о книгах, которые наполнены маленькими радостями и поднимают настроение
Книги открывают перед нами новые уютные миры со своим укладом, героями и событиями, наполняя обычные дни радостью. Благодаря им мы можем «путешествовать» не только по планете Земля, но и за ее пределами. Книга может сподвигнуть на приключения, но иногда они случаются сами собой, когда мы только-только садимся почитать. Люди в нашей статье делятся как раз такими душевными и памятными историями, которые так или иначе закрутились вокруг книг и подняли им настроение.
- Недавно был день рождения у моей хорошей подруги. Просто конверт дарить не хотелось, и я решила добавить к нему книгу. Выбор пал на Стивена Кинга, так как я знала, что она читала у него несколько произведений. Нашла в магазине сборник с двумя рассказами. В твердом переплете, все красиво. Сама читала, осталась в восторге. Упаковала ее вместе с конвертом и подарила. Итог: со мной не разговаривают уже месяц, так как я якобы подарила ей книгу «с намеком». Ах да, в сборник входили «Бегущий человек» и «Худеющий».
- Моя коллега — обычная женщина. Незаметная, любит читать. Начала она новую книгу и вдруг расцвела, улыбаться стала. А потом вообще заявила, что переезжает во Францию. Я спросила, что случилось, а она рассмеялась и протянула свою книгу. Смотрю, а на обложке написано «Луна и грош». Я про такую даже и не слышала. А коллега вдруг разговорилась и сообщила, что всегда очень любила рисовать, но жизнь сложилась так, что она стала бухгалтером. Мечту свою она не забывала. И тут попалась ей книга, в которой герой полностью поменял жизнь, чтобы следовать своему призванию. Каждая страница поднимала ей настроение. Она так вдохновилась, что и сама решила так сделать. Я поразилась ее смелости, а после работы зашла в книжный и купила себе эту книгу.
«Эта книга в таком же примерно виде была одной из первых, которые я запомнила. В детском саду я ни разу не уснула во время тихого часа, поэтому мне разрешили вместо сна читать книжку. Именно эту».
- Работаю в библиотеке. Запросы бывают разные: от Фонвизина «Водоросоль» и до вот этого.
Приходит мамочка:
— Здравствуйте, дайте, пожалуйста, Некрасова «Гаврюша», ребенку на урок.
— Такого не знаю, но держите Гюго «Гаврош», а от Некрасова — «Железная дорога».
— Нет, нет. Мне этого не нужно, только Гаврюшу.
— Все же возьмите.
Позже оказалось, все же Гюго нужен был.
- Живем с девушкой на съемной квартире, от хозяев, кроме мебели, остался шкаф, битком набитый книгами. Никогда не любил читать. Ну вот не нравится сидеть с книжкой, в школе и вузе насиделся. Нахожу, так сказать, выход в аудиокнигах. Но тут пал мой взор на книжечку «12 стульев». И что-то так захотелось прочитать. В общем, в книге обнаружилась заначка — тысяча. Девушка моя сказала, что это не ее. Соответственно, либо хозяев, либо прошлых жильцов. Чувствую, намечается мероприятие по перебору всех книжек. И чтению. Ильфу и Петрову спасибо за интересное чтиво, неизвестным — за материальную помощь.
- «Игра в классики» Хулио Кортасара. Удивительная книга, которую мне так и не удалось прочитать целиком. Каждый раз, когда я ее открываю, непрерывный поток вдохновения и идей сбивает меня с ног. И тогда я бегу творить, делать что-то новое, работать и так далее.
«Кофе, книга, кошка. Идеальное утро воскресенья».
- Я иногда книги в подъезде своем нахожу, они на почтовых ящиках стоят. Однажды мне очень захотелось прочитать «Основы Маркетинга», по-моему, Коппера. Но цена кусалась. И вот как-то иду, смотрю — стоит именно она в подъезде у меня. Я забрал, конечно. Начал читать и бросил: сложновато. Но потихоньку дочитаю.
- В нашей поселковой библиотеке был первый том «Властелина колец» Толкина, который я прочитал лет в 8 или 9. И первые 4 книги Льюиса про Нарнию. Как же мне хотелось прочитать продолжение! Когда мне было 11 лет, мы переехали в другое село. И там, о чудо, в школьной библиотеке был второй том «Властелина колец». Вот это было счастье! Я зачитал оба этих тома до дыр, они все время были у меня на руках. Конечно, чем закончилась история Фродо, я узнать не мог, не было интернета. Прошли годы, и уже классе в 10-ом я узнал, что «Властелин колец» печатается в «Школьной роман-газете», которую выписывает, опять же, наша школьная библиотека. Потекло томительное ожидание. Сначала публиковались части, которые я читал. Потом, спустя месяцы, наконец-то пошел третий том, тоже печатавшийся по частям и растянувшийся поэтому месяца на 4. В итоге получилось так, что в промежутке между первой страницей первого тома и последней страницей третьего тома у меня прошло 10 лет. 10 долгих лет.
«Хранитель книг».
- Дочке было 9 лет. Мы взяли одну хорошую детскую книжку с собой на море и на пляже читали ее друг другу вслух. Какой-то корпулентный дядечка лет 60, сидевший на коврике на пляже рядом с нами, неожиданно сказал Лизе: «Девочка, ты не могла бы не читать минут 5, я только пойду окунусь быстренько и тут же вернусь! Просто очень интересно, что там будет дальше».
- В 10-м или в 9-м классе я прочел «Преступление и наказание» залпом, не отрываясь. Нужно было писать сочинение по этому произведению, а книги в доме не было. У соседей было антикварное издание собраний сочинений 1909 года. Читал всю ночь, было не оторваться. Не выспавшийся, но полный впечатлений, пошел в школу, написал сочинение и получил пятерку, пожалуй, единственную за сочинения по литературе, потому что большинство произведений школьной программы мне казались скучными. А «Преступление и наказание» — это вещь.
- Мамочка, знавшая о моей любви к чтению, подарила мне самую толстую книгу из книжного на Новый год. Это был очень дорогой подарок финансово, он был драгоценней всех остальных для девчонки 14-ти лет. До сих пор помню, как не ела и не спала, а только читала. По ощущениям, прочла я тогда за пару-тройку суток эту книгу. Я была полностью в ней. Бабуля бережно хранила ее на даче 14 лет. Потом я попросила ее отправить мне книгу по почте, и вот она снова у меня.
- Помню, в детстве читал про Гарри Поттера, это была «Тайная комната» в бумажном варианте, книга тогда только вышла. И я сильно задумывался о дневнике Тома Реддла. Зачем он его заводил? Наверняка записывал туда всякие заклинания и прочее, чтобы они всегда под рукой были. Всего одна книга, в которую он поместил множество других книг. Это же так здорово: не надо ходить по библиотекам, всегда все знания под рукой. Мне тогда больше всего хотелось не волшебную палочку или билет в Хогвартс, а эту самую книгу. Книга, в которой содержится множество других книг. И вот, лет 10 спустя я купил электронную книгу и решил перечитать весь цикл про Поттера. И на второй книге я осознал, что эта самая волшебная книга у меня в руках. Это прямо озарение было, осознание, что мечта моего детства — вот она, уже у меня в руках. Потому электронная книга для меня — это ожившая сказка, осуществленная мечта детства. В ней нет шелеста страниц, нет запаха бумаги, а главное, что электронные чернила «проявляются» изнутри страницы, как в том самом дневнике Тома Реддла.
- Впервые пришла в гости к будущему мужу и увидела на полке серию «Я познаю мир». Взяла свой любимый том про домашних животных, открыла — и чуть не выронила его из рук. На форзаце красовался песик, которого я сама нарисовала лет в 8! Когда мы переезжали в другой город, часть книг оставили новым хозяевам квартиры. А эта каким-то чудом через третьи руки попала к моему будущему мужу. Он потом смеялся: «Получается, твои вещи переехали ко мне раньше тебя». Книгу теперь храним как семейную реликвию.
«В школьном возрасте нашел в шкафу книгу „Мир растений“. „Фи, растения“, подумал я, и листнул дальше. Подумал, что ничему этот писатель меня научить не сможет, и захлопнул книгу. А через несколько лет автор и книга стали моими любимыми».
- Достаю свою толстенную книгу и только начинаю читать. И тут: «Девушка, я тут у вас на обложке название увидел случайно. Не думал, что такое еще читают». Да, такое еще читают. Анатолий Иванов «Тени исчезают в полдень». Мои собеседники как на подбор люди в возрасте. Мужчины, женщины и даже один ревизор, который по вагонам ходит и билеты проверяет. Спрашивают, интересная ли книжка? И мы начинаем наш неспешный разговор. О людях, о судьбах, о фильмах. Мы знакомимся на одних станциях и расстаемся на других. А я все читаю и читаю свою книжку, все 605 страниц. И конца и края им нет.
- В 12 лет прочитала «Герой нашего времени», и мир для меня полностью изменился. Я смотрела на людей и как будто начала видеть, о чем они думают, о чем переживают. По школьной программе это было еще рано, я сама нашла книгу на полке у родителей. И потом спрашивала маму, почему она мне ее сразу не дала и не показала и не сказала, какая эта книга великая! Это была первая серьезная книга, которую я прочитала, очень впечатлилась.
- Как-то раз я пришла в букинистический магазин, чтобы поискать там что-то интересное. Вообще, у меня есть любимый поэт, Федерико Гарсиа Лорка. Я не глядя купила две его книги. Одно издание понравилось мне своим оформлением: квадратное, с обложкой в рубчик, с золотыми узорами, которые в инициалы поэта складываются. Но самое интересное было в начале. «Под оливой была я счастливой», — цитата из стихотворения, опять же, Гарсиа Лорки, где девушка вспоминает о каком-то хорошем времени. Дарственная надпись с отсылкой на творчество поэта, мне кажется, выглядит очень интересно. Получив такой артефакт из чужой жизни, который оказался в букинистическом, я взволновалась и задумалась, а когда в последний раз я надписывала книги в подарок. И вдруг поняла, что никогда. Но мне вот интересно стало, а как с этим сейчас? Вы дарите или получаете книги с надписями?
- Вчера с мужем обсуждала, что хорошо бы получать деньги через книги. Я имела в виду писательство. Сегодня что-то захотелось ребенку почитать «Властелин колец», он протягивает руку, листает книгу, а там 50 тысяч! Я не открывала ее лет 5 точно, в упор не помню, чтобы делала заначку, муж тоже не помнит. В общем, формулируйте запросы точнее.
- Моя подруга из-за книг замуж вышла. Она искала книги, а Он их продавал. При встрече она была в восторге от аккуратности и качества книг, а ведь Он отдал их бесплатно. Главное, чтобы в добрые руки и читающей голове. Вернулась подруга домой под впечатлением, решила написать спасибо еще раз, а ее на свидание пригласили. Вот так и обнаружились половинки, счастливо живут, читают, любят своего кота.