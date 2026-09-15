17 светлых воспоминаний о посуде, которая наполняла теплом кухни и наши сердца
Посуда — неотъемлемая часть нашей жизни. И зачастую это не просто тарелки и ложки на кухне, а вещи, в комплекте с которыми идут добрые истории и теплые воспоминания. Ну ведь мы все помним, что у дедули была его и только его вилка? Бабушка то и дело пытается нам отдать что-то из своих старых сервизов. А кто-то мечтает вновь по отдельным блюдцам и чайникам собрать набор посуды из детства.
Бабушка автора фото несколько лет пыталась подарить ей парочку сервизов из своей коллекции, но безуспешно. Правда, один экземпляр все же проник в квартиру девушки
А все дело в том, что супруг девушки очень любит ходить по комиссионкам. Бабушка расстроилась, что ее посуда никому не нужна, и сдала ее на продажу. Муж ее внучки увидел один из сервизов и купил его. Только представьте реакцию девушки, когда она увидела дома на кухне чашечки, от которых отказывалась несколько лет! А удостовериться в том, что это тот самый сервиз, помог нарисованный на конфетнице зайчик, которого девушка когда-то изобразила маркером.
Даже обычная кастрюля может быть незаменимой семейной реликвией
- Разбирали бабушкину кухню. Сестре достался сервиз, маме — хрусталь, а мне — старая кастрюля с цветочками. Ну как всегда! Сказала, что на дачу отвезу. А мама сразу: «На дачу?» Хватает кастрюлю и тычет пальцем в дно. Думаю, завод какой известный или что? Смотрю и ахаю: там нацарапано: «Первый борщ. 1974. Съел и женился». Оказалось, дед сам сделал эту надпись после их первого семейного ужина. Теперь кастрюля стоит у меня на самом почетном месте.
Прабабушка оставила в наследство вот такой шикарный сервиз. Новая обладательница этой посуды решила выяснить побольше информации
Одна из комментаторов отметила, что у нее тоже есть такой набор: «Это францисканский сервиз „Пустынная роза“. Он достался мне от бабушки. А она заполучила его в 1970-х годах, покупая каждую неделю новый экземпляр в супермаркете».
По словам автора, этому сервизу сто лет. И хранился он в подвале
Автор истории все детство восхищался уникальными приборами своего дедушки. Но почему дед выбрал именно эти вилку и ложку? Правду он узнал через много лет, когда уже сам был женат
- Помню, в детстве мне всегда нравились дедушкины столовые приборы. У него была своя вилка, ложка, кружка, тарелка. Вилка вообще была просто шикарна: как и все другие приборы из набора, она имела вроде как пластмассовую ручку, которая больше была похожа на кость. Да, такой был материал в моем детстве, я и сейчас не совсем уверен, что это пластмасса. Было у дедушкиной вилки одно отличие — красивая, миндалевидная отметина-подпалина на самом конце, которая позволяла идентифицировать именно дедушкину вилку. С тех пор прошло 20 лет. Дедушки нет, а вилка есть. И каждый раз, когда я вижу эту вилку, она стойко ассоциируется у меня с дедулей. Я как-то готовил ужин, и одна вилка выпала у меня из рук и немного задела включенную конфорку. Конечно, покрытие на вилке было испорчено. А я уже понимал, что жена навсегда присвоит этому прибору статус «вилка Дмитрия». И тут я вспомнил дедушку...
Всем нам знакомы сервизы, с которых бережно протирали пыль наши мамы и бабушки. Автор фото решила, что такая посуда достойна того, чтобы ее рисовали
Поначалу девушка нарисовала сервизы, которые хранились в ее семье. Теперь она берет напрокат посуду из других домов. Логика простая — чашки и блюдца могут разбиться, а картина останется. Девушка мечтает написать сервизы «кобальтовая сетка» ЛФЗ и «сирень» Дулево.
Многие люди относятся к посуде с особым трепетом. Вот и автор этой истории переезжала и решила найти новый дом своим сервизам
«Когда я переезжала, выяснилось, что в доме много винтажной посуды. Не сказать, что вся она была в прекрасном состоянии: где-то сколы, где-то не хватает чашки или тарелки. И все же просто выбросить такой раритет рука не поднималась. На фото — столовый сервиз, который достался от свекрови. Я его любила. Помню, как в первое наше знакомство будущая свекровь угощала меня голубцами и пирожками именно с этих огромных, красивых тарелок. Потом уже я на них подавала мужу выпечку и котлеты. Решила пристроить посуду в хорошие руки. Через пару дней позвонила женщина. Оказалось, что у нее есть такой же, только, увы, неполный. Вот она и хотела полный комплект. А я рада, что сервиз нашел хорошую хозяйку».
Думаем, это не единственная семья, где у бабушки целая коллекция ресторанной посуды
Эта история откликнется почти у каждого читателя, ведь посуда, из которой нельзя есть, — что-то вроде традиции
- В свое время бабушка и дедушка обзавелись сразу несколькими модными сервизами. Один сервиз подарили моей маме на свадьбу. Но у нас его особо негде было ставить, так что он так и остался у бабушки и дедушки на хранение. И вот, когда мой брат женился, он забрал сервиз. Как же было забавно, когда бабушка и дедушка приехали в гости и за столом воскликнули: «Вы что, из них едите?» А вообще нас трое внуков. Сервиз достался каждому. И каждый решил, что 30 лет уже достаточно для лежания в шкафах, и да, мы все из них едим.
Мужчина унаследовал больше 4500 сувенирных ложек. Как вам такая коллекция?
«Мне досталась от мамы коллекция из более чем 4500 сувенирных и украшенных гербами ложек. Многие из них серебряные. Происхождение некоторых экземпляров мне совершенно неизвестно, но я понемногу собираю о них информацию».
Автор фото ищет похожий китайский сервиз на 6 персон. А все потому, что при переезде часть разбили грузчики
Сервиз состоял из очаровательных чашек и блюдец. По словам бабушки, дедушка автора привез этот набор посуды в 70-80-х годах.
У девушки от бабушкиного сервиза осталась только одна тарелка. И она поставила себе задачу собрать весь комплект! Надеемся, у нее получится
Нет ничего более надежного, чем старая чугунная сковорода, на которой еще жарила блины ваша бабушка
- У меня есть старая чугунная сковородка. Мама говорит, что еще до ее рождения ею бабуля пользовалась, а маме 63 года уже исполнилось! Я часто в ней готовлю, она большая (диаметр — 32 см) и вместительная. Очень надеюсь передать ее моим внукам в будущем.
У меня тоже есть чугунная сковородка для блинов с деревянной ручкой. Только для блинов и больше ни для чего. Её называют священной
Автор этого фото уверена, что нет ничего уютнее, чем ужин с бабушкой, который подан на тарелках из 1970-х
Бабушка автора истории получила ценный сервиз в честь юбилея. И как же приятно, что ее внучка так трепетно относится к этой семейной ценности
«Моя бабушка всю жизнь проработала поваром: в яслях, детсадике и в пионерском лагере. Мне повезло, ведь я ходила как раз в этот садик, а в лагерь бабушка брала меня с собой два раза. За добросовестный труд бабушке вручали грамоты, давали путевки на курорты, а по достижении пенсионного возраста ей был подарен красивый чайный сервиз на шесть персон с двумя комплектами блюдец, молочником, сахарницей и двумя чайниками. На большом чайнике была гравировка: „Власкиной Татьяне Николаевне в честь юбилея и выхода на пенсию“. На всех остальных предметах красовался вензель монограммы. Сервиз бабушка берегла, доставала только в праздники. Потом он перешел в семью моих родителей. Там из-за вечных переездов многое разбилось. За сорок с лишним лет от сервиза осталось только несколько предметов. И большого заварника с памятной надписью, увы, давно нет. На фото — то, что осталось. Теперь я рассказываю эту историю детям».