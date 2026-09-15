17 светлых воспоминаний о посуде, которая наполняла теплом кухни и наши сердца

«Когда я переезжала, выяснилось, что в доме много винтажной посуды. Не сказать, что вся она была в прекрасном состоянии: где-то сколы, где-то не хватает чашки или тарелки. И все же просто выбросить такой раритет рука не поднималась. На фото — столовый сервиз, который достался от свекрови. Я его любила. Помню, как в первое наше знакомство будущая свекровь угощала меня голубцами и пирожками именно с этих огромных, красивых тарелок. Потом уже я на них подавала мужу выпечку и котлеты. Решила пристроить посуду в хорошие руки. Через пару дней позвонила женщина. Оказалось, что у нее есть такой же, только, увы, неполный. Вот она и хотела полный комплект. А я рада, что сервиз нашел хорошую хозяйку».