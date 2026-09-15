Я решила узнать, почему мы храним пакет с пакетами и пустые банки — и вот что поняла

Большие пакеты у меня хотя бы идут в дело — я использую их вместо мусорных мешков. Правда, если бы в моем шкафу лежали только они, эту статью, наверное, не пришлось бы писать, потому что у этого действия хотя бы есть вполне объяснимая логика — экономия на мусорных пакетах. Но дело в том, что я зачем-то сохраняю вообще все пакеты. Маленькие из пунктов выдачи, в которых приношу домой одежду. Прозрачные с клейкой полоской, в которые продавцы упаковывают вещи. Новомодные, с зип-застежкой, в которых присылают белье и носки. Совсем крошечные из-под аксессуаров, в которых выбросить-то особенно нечего. Получается, что я, как безумный хомяк, запасаю даже те, для которых не могу придумать ни одного разумного применения.

Иногда я разбираю этот запас и обнаруживаю пакеты, о существовании которых давно забыла. Беру какой-нибудь маленький прозрачный, смотрю на него и думаю: «Ну и зачем ты мне?» Ответа нет. Но пакет целый, чистый, закрывается. И я складываю его обратно. Круг замыкается.

Вот это меня и заинтересовало. С пакетами для мусора все понятно — я действительно использую их повторно. Но зачем я храню те, которые мне ни разу не пригодились и, скорее всего, не пригодятся? Почему выбросить порванный пакет легко, а целый — уже жалко? А потом я поняла, что привычка эта «проросла» из моего детства.