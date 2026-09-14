Ну пусть бы сама и клеила. Это ручная работа на много часов, будет стоить как сто её платьишек.
16 добрых историй о портных и швеях, у которых что ни день, то очередная затейная история
Работа швеи — это не только ткани, выкройки и примерки, но и реальное творчество, в котором рождаются истории. Клиенты приносят им не просто вещи, а свои воспоминания и поводы для радости, а работницы ателье превращают их мечты и пожелания в жизнь, как настоящие феи из сказки. Иногда старое пальто для переделки хранит загадку, а обычный заказ превращается в целую историю с неожиданным поворотом.
- Работаю швеей в ателье, всякого насмотрелась за время работы. Но тут приходит девушка, приносит простенькое платьишко, говорит: «Хочу блестками обшить, чтоб все сверкало». Стали разбираться, какие блестки конкретно нужны — и вот тут у меня челюсть отвисла. Клиентка достала из сумки пакет, а там целая россыпь «камушков» для вышивки. Разговорились, и выяснилось: она их годами собирала, буквально с детства — отдирала по одной блестяшке с одежды, которую любила, и складывала в баночку. И вот теперь решила все это богатство пустить на одно-единственное платье.
- Моя мама швея. И нас с сестрой, с подгузников, обшивала. Так вот, мне было где-то 10-11 лет, мама сшила очень крутой сарафан. Пришла в нем в школу, подходит ко мне на перемене наша учитель по математике. Я ее побаивалась, но уважала, как учитель она была потрясающей. Спрашивает у меня, где купили такой сарафан. А я ж не умею врать, да и мамой гордилась, ну и выдала все по полной. А она такая, мол, а скажи свой домашний телефон ваш. У меня вся душа в пятки и ушла. Думаю, ну все, кранты, сейчас про все мои трояки расскажет. Несколькими днями позже, возвращаюсь с художки, а мама с порога: «Твоя учительница приходила, сделала заказ». А я такая, уклончиво, подбираясь к сути: «А может что-то еще говорила?» Сказала, что нет, только похвалила меня математичка. Такой счастливой я еще никогда не делала уроки. С тех пор многие учителя стали обшиваться у моей мамы.
Девушка сшила за пару дней платье на венчание. Ну какая нежность!
За пару дней такое платье только на "от...бись" можно сшить, но никак не качественно
- Работаю в шторном ателье. Иногда от скуки укутываюсь в тюль, типа я кокон. Уютно там так и тепло. А сегодня пришла семейная пара, ну я резко и выскочила из кокона. Чем случайно напугала клиентов наших, но случай смешной.
- Моего мужа еще его мама научила кроить и шить, но он всегда ужасно стеснялся того, что умеет это делать. Однажды он пошил мне летний сарафанчик, который подчеркивал все достоинства моей фигуры. Буквально все девчата на работе пытались узнать, где я такой наряд отхватила, свела парочку из них с любимым. Конечно, он сначала отнекивался, но этим девчонкам все-таки согласился отшить заказы. Затем еще подтянулись дамы, заказы пошли одни за другими, на сегодняшний день у нас с ним небольшое ателье. Он шьет, я ищу клиентов и занимаюсь рекламой. И самое хорошее во всей этой ситуации, что я, наконец-то, раскрыла его потенциал.
- Я швея, как-то шила девушке вечернее платье на юбилей мужа. Выбрали дорогущую ткань, 10 примерок, каждую деталь проверяла она, но в итоге осталась довольна. И вдруг ночью сообщение: «Кристина, верните деньги! Платье невозможно носить». И следом фото. Открываю, а там она в этом платье встала под очень яркие вспышки, и оно просвечивается.
Дело в том, что просто глазами этого не увидеть. А при ярком свете, да ещё и на фото порой обнаруживаются неожиданные эффекты.
Даже представить сложно сколько труда стоит за этим платьем золотой русалки
- Моя сестра всегда любила шить, но родители настояли на профессии архитектора. Она отработала после института двадцать лет, а потом решила заняться любимым делом. Сейчас она — самая лучшая швея в своем городе (в городе 400 тысяч населения). Все начальство, весь бомонд — все к ней. А ведь двадцать лет она проектировала технические объекты.
- Работаю швеей-надомницей, но мастерю наряды не для людей, а для собак и кошек. Раньше-то работала в ателье и на дому подрабатывала, но все клиенты, как один, требовали, чтобы было покрасивей, но подешевле, пыталась объяснить, что так не бывает, но как о стену горох, то одно требуют, то другое. Махнула на все рукой, переквалифицировалась в портного для четвероногих и оказалась вся в шоколаде: мастерю костюмчик за один вечер и продаю потом.
- У меня мама модельер-конструктор. В школе еще, лет 30 назад, об этом прознала директор школы, постоянно вызывала к себе по громкой связи и выдавала тюки с одеждой, где что перешить надо, и отправляла домой. А весь класс гадал, что это меня так важно директор вызывает.
Девушка 4 года воссоздавала платье Мерилин Монро из кинофильма «Джентльмены предпочитают блондинок»
- Однажды я шила костюм одной милой девушке. Жакет и юбку на подкладе. Когда все было готово, она, рассчитываясь со мной, спросила: «Как вы думаете, сколько стоит ткань?» Я назвала примерную цену. И как же ошибалась! Метр ткани стоил в 4 раза дороже, чем вся оплата за работу. А на костюм ушло 2,5 метра!
Любила работать с итальянскими костюмными и советскими (из загашников мамы) шерстяными, полушерстяными и со льном. Это просто праздник для рук.
- Увлечение дочери стало для меня отличным толчком для саморазвития. Ситуация такая — доча ходила на танцы, костюмы стоили очень дорого, у нас с деньгами было туго, возможности купить не было. Поэтому я научилась шить. Сначала для дочки костюмы просто, потом всю танцевальную группу обшивала, а потом уже и просто на заказ начала шить. Закончила курсы, купила хорошую машинку. Сейчас у меня свое ателье и шоурум. Клиенты — достаточно богатые и известные люди. Не зря говорят, что наши дети делают нас лучше.
- На днях сдала куртку в ателье. Карман распоролся. Спросила стоимость, швея начала мне рассказывать, что для начала нужно будет распороть, весь ход работы. Итого назвала сумму, вполне приемлемую. Я соглашаюсь. Прихожу забирать, спрашиваю, куда оплачивать, а она мне говорит: «Это было легко, ничего не надо».
На моём любимом пальто моль сожрала часть подкладки. Пришла в ателье, чтобы заменить подкладку (могла бы сама, но уже давно не шила, да и работа слишком кропотливая). Оценили работу примерно в 200-250€. Решила дырочки заштопать сама
Посмотрите какое ягодное платье она сшила специально для фестиваля
- Как-то пришла ко мне клиентка, принесла винтажное пальто еще своей бабушки. Хотела подогнать его под свою фигуру, подправить кое-где и заменить подкладку. Взялась я за работу, отпорола подкладку и ахнула! Из нее с легким звоном выпал небольшой мешочек с золотыми украшениями. Оказалось, что бабушка использовала пальто как сейф, вот только никто об этом не знал. Когда бабули не стало, все решили, что эти старинные украшения уже давно утрачены, ведь их нигде в доме не было. А тут такое счастье.
Бонус: описание процесса шитья, от нашей читательницы
- Эх, напомнили. Звук портновских ножниц, рассекающих ткань, у меня был вместо колыбельной и сказки на ночь. Мама подрабатывала индивидуальным пошивом, шила чаще по ночам. И запах тканей, бережно свернутых в тумбе тяжеленной «Чайки», — запах детства. Бесконечные обрезки кальки, которые не дай бог помять — вдруг это часть выкройки. И пакетик с пуговичками — любимые сокровища. И в шкатулке с нитками и прочей мелочевкой всегда находилось что-нибудь новенькое: обрезок ленты, заточенный запашистый кусочек мыла, выпоротые молния и еще какая фурнитура, редко — новая катушка ниток необычного цвета.