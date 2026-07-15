18 простых историй о даче с запахом свежих огурчиков, где что ни день — то комедия
Дача — это любимое многими место, где даже летний день может легко превратиться в маленькое приключение. У каждого из нас с ней связаны свои воспоминания: капли летнего дождя, аромат пионов, хрустящие огурчики прямо с грядки и игры с друзьями до самого вечера. Ведь дача — это не просто участок с домиком, а место со своими летними привычками, колоритными соседями и искренними историями, которые могли произойти только там.
- В детстве, когда я жила в деревне, у нас был прикол — приклеить суперклеем монетку к асфальту и наблюдать за реакцией прохожих. Однажды одна бабушка увидела наши приклеенные 50 копеек посреди дороги и попыталась их поднять. Тщетно. Мы уже решили, что она сдалась. Но спустя несколько минут она вернулась... с лопатой. И все-таки подковырнула нашу монетку. За такое зрелище своих 50 копеек нам было совсем не жалко.
- Приехал к бабушке в деревню. Весь день она расспрашивала меня о жизни: об учебе, работе и о том, как мне живется в новом городе. Естественно, зашел разговор и о девушках. Я признался, что встречаюсь с девушкой, только она живет в другом городе. Весь вечер бабуля интенсивно собирала про нее информацию. На следующий день она позвала меня к столу. Прихожу, а там: борщ с чесноком, салат с луком, селедка с луком и мясо с чесноком.
Я спрашиваю:
— Бабуль, а чего так много лука и чеснока?
А она мне выдает:
— А это чтобы у тебя никаких сторонних романов не было, даже если очень захочешь!
- Работаю ведущим инженером-технологом. Благодаря моей бабушке, к которой я постоянно езжу в деревню, об этом знают все соседи. И меня преследует участь «тыжинженера». К вопросам: «А какой угол у крыши теплицы должен быть? Стартер от другой машины подойдет? Как не знаешь? Ты ж инженер!» я привык. Но на днях меня сосед огорошил вопросом:
— А ты можешь свадьбу у сына провести?
— А почему я?!
— Мне сказали, ты там какой-то ведущий!
«Первый арбуз»
У детского писателя Голявкина был такой рассказ - как мальчик тыкву вырастил в сундуке.
Пришел другой мальчик, который всерьез занимался огородничеством, посмотрел на эту "тыкву" и сказал:
-Я думал, это орех!
- Отец работал мастером на заводе. Однажды сотрудникам дали возможность купить телевизор, холодильник или другую бытовую технику. Моему отцу выпало право купить телевизор. Отец получал по тем временам хорошую зарплату — около 400 рублей. Телевизор обошелся ему в 1000 рублей, деньги занимали у всех родственников. Привезли домой новенький телевизор Hitachi. В тот же вечер меня огорчили: телевизор мы себе не оставим. Его отключили и убрали в шкаф. Через несколько дней мы с отцом отвезли телевизор одному мужчине. А на следующий день отец вместе с ним повез нас с мамой смотреть нашу новую дачу. Оказывается, в то время такой телевизор легко можно было продать за 7–10 тысяч рублей. Многие меняли их на гаражи и даже машины. Сейчас, конечно, все это кажется странным, но факт остается фактом: мы обменяли телевизор на дачу!
В 1980-90-е годы и не такое могло быть.
Я слыхал историю, как мужик поехал в командировку в Японию, ему в дорогу разрешили взять 100 рублей, при его месячной зарплате 150.
Он их, естественно, обменял на японские иены.
Так вот, он за эти иены купил в Японии автомобиль!
- Моя прабабушка всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Она жила и преподавала в деревне в Свердловской области. Однажды ее попросили позаниматься с детьми из другой школы, которая находилась довольно далеко. Председатель колхоза выделил ей лошадь с телегой. Дорога проходила через несколько деревень. Выехала прабабушка, радуется: лошадь резвая, быстро доедет. Подъезжают к другой деревне, и вдруг лошадь переходит на шаг, подходит к первому подворью и останавливается. Проходит минута, лошадь переходит дорогу, идет к подворью напротив и снова останавливается. Так они прошли всю деревню, останавливаясь у каждого дома. Как только выехали за ее пределы, лошадь снова бодро побежала вперед. Въехали в следующую деревню — и все повторилось. Вернувшись домой, прабабушка рассказала председателю колхоза о поведении лошади. Смеялось все село. Выяснилось, что лошадь была почтовой.
- Знакомые рассказали, что у них в деревне появилась мода подкармливать ежей. Мол, потом они бегают по участкам, ловят мышей, и всем хорошо: ежи сытые, люди без грызунов. Но самое интересное даже не в этом. Одна особенно предприимчивая бабушка взяла и покрасила ежа в белый цвет, чтобы знать, что это именно ее еж. И вот однажды этот белый еж отправился к соседям. Бабушка тут же прибежала и подняла шум:
— Верните моего ежа! Он ко мне каждый вечер ходит, а вы его сардельками заманиваете!— Да еж сам приходит куда хочет. У зверей свобода перемещения.
А бабушка ей в ответ:
— Я его первой накормила! Он мой!
Слушаю эту историю и думаю: вот оно — идеальное времяпрепровождение.
Я бы эту бабку привлекла за жестокое обращение с животными! Красить ёжика вздумала. Неизвестно какой краской и с какой химией в составе. Не смешно. Дурак опаснее врага. 😱🦔😰
«Возвращался домой через соседнюю деревню. Обернулся, и сделал вот такое фото»
- Родители мои живут в селе. И как-то раз решили завести стадо гусей. Купили гусят, выменяли у кого-то большого гуся — и понеслось. Сначала все шло хорошо: гусята росли, а большой гусь водил их кругами по двору. Но стоило выгнать стадо на луг, как гуси-подростки разбегались кто куда, а «вожак» даже не пытался их собирать. Приходилось делать это мне. Сначала одной, а потом один из молодых гусей стал бегать рядом и громко гоготать. Позже он подрос, окреп и получил гордое имя Гоша. Вскоре вожаком стал Гоша. Стоило выйти за ворота и крикнуть в сторону луга его имя, как он тут же собирал все стадо и вел его домой, к кормушке. А если прийти к гусям на луг и просто сесть рядом на траву, он подходил, клал свою голову мне на колени и урчал почти как кот, пока я его гладила. Прожил он у нас не один сезон и вырастил не одно поколение гусят. В общем, жизнь у Гоши была насыщенная.
- Пасла коз. Закат, начинались сумерки. Они забрались под обрыв, к берегу реки, и скачут там. А мне пора было звать их домой. Отошла от обрыва в луга и начала звать. Козы выскочили из-под берега и бегут ко мне по высокой траве. Проскакивают мимо, а за ними что-то черное, узкое, длинное несется. Козы увидели это и помчались еще быстрее. Я тоже рванула вперед. Догнала. И давай со всей силы колотить его палкой. Козы остановились, почувствовав защиту, и, выпучив глаза, наблюдали за происходящим. Я била и била. Только оно пошевелится — снова била. Прижала его палкой к земле и наклонилась посмотреть. Батюшки... Да это же обычная тряпка! А от нее тянется леска. Потянула за леску — а она запуталась у козы на ноге. Кто-то из рыбаков бросил на берегу длинный кусок лески, видимо, оборвал. Козы бегали, крутились, один конец зацепился за копыто, а другой — за черную тряпку. Этот и был тот самый «зверь»
«В ожидании друзей»
Не вряд ли,он смотрит на пере переулок типа ,и ждёт ,когда ребята смогут с дома "сбежать",если это утро,а так возможен и вариант,что домой не хочет.
- Мой шестилетний племянник Егор приехал на лето к бабушке в теплые края. Делая контрольный обход бабушкиного дома после приезда, маленький хулиган наткнулся на целую коллекцию игрушек.
— Бабушка, у тебя столько игрушек! — восторженно закричал малыш.
— Я тебе их все подарю, если будешь хорошо себя вести.
— А долго нужно хорошо себя вести?
— Все время, пока ты здесь.
— Я так долго не выдержу, — разочарованно ответил мальчуган и пошел мастерить рогатку.
Надо было по одной игрушке за период времени обещать ) У меня такое прокатывало с дочкой
- Приехал вечером на дачу, поужинал и завалился спать. В пять утра слышу — на улице, прямо под окном, натуральная разборка. Крики, вопли, звон, возня — переполошился знатно. Да еще и спросонья. Хватаю монтировку и выскакиваю на крыльцо. А это, блин, стая дроздов вишню поглощает. Пять минут — и дерево чистое. Еще и поспать не дали.
Спасибо с юмором написали!! И сами поняли,но и не сильно расстроились( дача ,природа).
«Весь день стояла жара. Пришла белка из леса, попила водички с политого цветка»
- Купили мы старый дом в деревне. Но был у нас сосед, который настораживал. Каждую ночь, в районе 3-4 часов выходил во двор с фонариком и светил во все стороны. В итоге не выдержала, пошла прямиком к нему и спросила, мол, что вы там ищете каждую ночь? А сосед невозмутимо выдал: «А что, мне уже и в туалет сходить нельзя?!» Уже потом, в процессе разговора, выяснилось, что в уличном туалете у него перегорела лампочка, а поменять ее деду все было недосуг. Вот и приходилось ему каждую ночь устраивать световое шоу и пробираться сквозь деревенскую темноту с ручным прожектором.
Деду надо было поинтеросоваться, а че вы делаете в 3 ночи то и не спите, я то хоть в туалет иду..
- Подслушала нечаянно папин разговор с соседом по даче.
— Хорошо тут, да, Иваныч? Тишина, покой...
— Ну вот представь: выходишь ты утром из дома, чтобы неспешно насладиться тишиной... И тут в полуметре от твоей головы со свистом пролетает дрын толщиной с половину бейсбольной биты, врезается в ближайшую яблоню и с грохотом падает на землю вместе с кучей яблок. С другой стороны участка слышится:
— Ой, упс, я нечаянно!
Спустя пару секунд где-то на уровне твоих тапок, клацая зубами и топоча, как стадо слонов, на крейсерской скорости проносится волосатый рыжий чемодан, хватает дрын и уносится за угол. А это всего лишь дочь с собакой в гости приехали...
Отец всегда говорил: "На даче нужен отдых. А потом я привез своих деток, и он понял, что отдых обошел его стороной
«Поехали с коллегами на дачу. Взял с собой Сегу. Столько вопросов у детей. Пришлось зайти из далека. У коллеги еще телевизор нашелся именно тот»
А что, дляСеги нужен какой-то особый телевизор?
Я не в курсе, у меня никогда приставки не было.
Я сразу компьютер купил в 1995 г, на нем и играл, и работал.
- Периодически езжу с женой к тестю на дачу на выходные. Помогаю по хозяйству: траву покосить, что-то вырубить, выкопать — ну и тому подобное. У тестя есть хороший сарай-гараж. Все завалено бидонами, мотками проводов, газонокосилкой, какими-то бочками и прочим. И каждый раз, когда мы с ним что-то ищем в сарае, он со вздохом сетует:
— Надо бы разобраться...
— Надо, — философски поддакиваю я.
Но однажды тесть приехал ко мне на дачу. Привез трубы для водостока. Собираюсь открывать свой сарай. И вижу, как он вроде немного переживает, мнется. Открываю перед ним дверь, а там добра от моего бати столько, что просвета не видно: и бочки, и какой-то полиэтилен, и шланги, и чего только нет. Посмотрел тесть, и с упоением в голосе сказал:
— О, так у тебя еще больше, чем у меня, захламлено!
И одобрительно заулыбался.
Женщина инстинктивно выбирает мужа похожего на своего отца. У меня так же. Муж прям копия папа. И да я почти наглухо завалила полезными вещами свой гараж. Ну а что? пусть будет.
- Купили саженец яблоньки — белый налив. Давно мечтали об этом сорте. Радостные ринулись в сад, чтобы посадить, и взяли с собой племянника. Выкопали, значит, огромную яму, напичкали ее всякими удобрениями, водрузили туда саженец и красиво оформили клумбочку. Сидим довольные, чай пьем и решили поспорить, а сколько же саженцу лет. Мама сказала, что лет 6, а я утверждал, что года 3. Племянник сказал:
— Секундочку, я знаю, как решить ваш спор, меня в школе на уроках окружающего мира научили.
Уходит и через пару минут с деловым лицом возвращается и кидает на стол свежесрезанный саженец:
— Считайте кольца. Каждое колечко на срезе — это год, — сообщает.
Саженцу было 5 лет.
А можно ли в таком случае прирастить ствол на место, по принципу прививки? 🤔
«Вот такое замечательное приспособление для сбора яблок перешло мне по наследству от деда. Они помогают бережно снимать яблочки для хранения»
- Мама работала продавцом в сельском магазине. Там была обычная схема: продукты можно было брать в долг, а продавец записывал все в тетрадку. Потом люди получали зарплату и рассчитывались. Часто приходила одна школьница. Брала что-то вроде бутылки масла, хлеба, упаковки гречки. И каждый раз вместе с покупками добавляла что-нибудь для себя: шоколадку, батончик или мороженое. Когда ее мама пришла с зарплатой отдавать долг и увидела сумму, очень удивилась. Она не отправляла дочку за такими покупками, та выработала схему, как взять вкусняшку в долг, чтобы продавец ничего не заподозрил.
Продавец: А ты точно уверен, что тебе нужно 200 г картошки и 3 кг конфет? Может быть, наоборот?
Мальчик: Вот если бы мама покупала, то было бы наоборот. А так как она меня послала, то давайте так, как мне надо!
- Строим баню с батей. Батя дает мне конец рулетки:
— Держи тут.
Сам оттягивает рулетку до конца доски, смотрит пристально на меня, я — на него, вопросительно. Пауза. Батя, прищурившись:
— Ну и долго тупить будешь? Сколько?
Я смотрю на рулетку:
— Ноль.
«В деревне летом. Мы казались себе такими взрослыми тогда»
- Досталась мне старенькая дача. С мужем на работе завал, времени поехать нет. Дом простоял пару лет. И вот долгожданные выходные, махнули на дачу. Приехали, начали уборку. Муж полез мыть полы в спальне и вдруг как закричит: «Ира, а ну бегом сюда». Подхожу, а там люк в погреб. Спускаемся. И видем уголок для отдыха. Стоит кресло, маленький шахматный столик, и радиоприемник. Видимо, это дед так от бабки спасался.
- Живу я в деревне, куда ходят рейсовые автобусы. Езжу на ВАЗ-2115. Машина у меня рабочая, но не скажу, что грязная. Часто бывало, подвозил соседей до деревни. Подвозил я как-то постоянно трех бабушек (всех бесплатно): то вместе, то по отдельности, но довольно часто. И они постоянно давали мне понять, что машина грязная. Типа: «Уфф, грязная... Ну ладно, поедем». И, блин, две из них на днях пришли ко мне домой, когда я был на работе, и просто теще открытым текстом сказали: почему твой зять ездит на такой машине, мы же в ней едем и можем испачкаться? Решил я их проучить. Теперь, когда вижу знакомые лица у дороги, еду дальше. Самое смешное — они все еще машут мне рукой и даже делают шаг к дороге. Наверное, надеются, что моя машина за ночь успела стать чище.
Верила в лучшее,🤦🏻♀️🙂думала , что пришли бабки помыли ему машину, но не тимуровки они. Не тимуровки. И даже пионерками не были. Увы
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Комментарии
Дача это всегда хорошо) А уж если тебе повезло с соседями, скучно не будет уж точно
Купила дачу. Малина поспела, собираю, ем. Мимо мужик идет и ругает меня, что я ворую чужой урожай. "А Васька слушает, да ест" Не с того он начал знакомство.