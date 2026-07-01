А я как-то раз нашла огромный кусок стекла, он на солнце🌞 перебивался, как 💎бриллиант, так я приперла его домой, спрятала веранде, а потом всем по секрету показывала и ведь всем говорила, что это бриллиант).
17 фото и историй из детства, которые пропитаны ароматом теплой земляники и июльского ливня
Лето, когда ты ребенок, состоит из сотен простых вещей и маленьких радостей. Ты просыпаешься от теплого солнечного лучика на лице, наскоро завтракаешь горячими блинчиками со сметаной и бегом на улицу к друзьям. А там столько всего! И на пруд нужно сгонять, и на велосипедах покататься, найти землянику в лесу, поиграть в прятки, догонялки, мяч.
- Июль, жара, я в деревне на все лето. Начитавшись «Остров сокровищ», я загорелась найти клад. Отсчитала 15 шагов от бабушкиной яблони и начала копать. И выкопала ящичек. Позвала бабушку, а она, как увидела, что у меня в руках, аж замерла. Оказалось, я нашла ее «капсулу времени», которую она спрятала еще когда была маленькой. Потом она никак не могла вспомнить, где ее закопала, да и забыла про нее. Дрожащими руками она открыла свой ящичек, а в нем лежали ее сокровища: какие-то красивые стекляшки, камушки, а главное — ее фотография с мамой.
- Летние каникулы у бабушки. Мы с братьями соорудили в сарае подвесные кровати, провели туда провода от радио и подключили наушник от телефона. Теплая ночь, мы лежим и болтаем, тихо бормочет радио, иногда там играет музыка. Возле лампочки вьются мотыльки. Сквозь окно мерцают звезды. А утром начинают петь петухи, в 6 часов вновь начинает работать радио. Это мое наивное детство, когда все проблемы были решаемы, а родные живы и здоровы.
«Лето 1997 года. Сижу со своими двоюродными братом и сестрой, я посередине».
- Муж рассказывал. В детстве он каждое лето ездил в деревню к дедушке и бабушке, их дом упирался в небольшой лесочек. Ему разрешали там собирать грибы и ягоды с условием, что далеко он уходить не будет, чтобы их дом был виден. Приехал он на летние каникулы после первого класса, пошел в лес. Грибы росли хорошо после дождя, он и увлекся, зашел глубже. И только он собрался пойти домой, как услышал хруст веток. Обернулся и остолбенел: из кустов на него смотрел самый настоящий лесной царь: с зеленым лицом, с бородой, в которой были ветки и трава. Вроде еще рычал или мычал. Муж бросился бежать, корзинку с грибами бросил. Дома бабушка в его рассказ не поверила. А когда он, немного осмелев, вышел во двор, то увидел, что там его корзинка с грибами стоит. А бабушка смеялась, что это его «лесной царь» принес. Им оказался соседский немой старичок. Наверное, он в лесу уснул на мху, потому и был зеленый и с ветками в бороде.
- Хочу вернуться в детство, где 25 мая на календаре! Сегодня «Последний звонок», и целых 3 месяца свободы впереди! Каждый день речка, вечерние гулянки на школьном дворе, костер! А по утрам тебя будит бабушка с только что приготовленными блинчиками и свежим чаем с мятой. Но реальность такова, что блинчики готовлю уже я.
А меня бабушка будила в пять утра, как самую старшую, она тесто замешивала, а я блинчики пекла, пока бабуля корову доила.
- Помню, как в детстве бабушка разбудила меня ни свет ни заря. Сказала, что сегодня особенный день, потому что я буду ее «вишневым агентом». Объявила, что у меня важнейшее задание. Выдала мне ведерко и спецодежду. Мы вместе отправились в вишневый сад и почти до вечера собирали ягоды, а потом за нами приехал дедушка и забрал весь урожай. Напоследок мы заглянули за мороженым. По словам бабушки, я была лучшим вишневым агентом и потому заслужила целых 2 порции! Такие счастливые моменты детства не забываются.
Мы с бабушкой и дедушкой ездили на сенокос, хоть мы не косили траву, но нам тоже говорили, что мы лучшие сенокосильщики🤣
- Когда наступали летние каникулы, мы, дети, от рассвета и до заката проводили на улице, изредка появляясь дома, чтобы поужинать, посмотреть телик и переночевать. У каждой девчонки обязательно был маленький пупсик, мебель для него, лоскутки ткани, катушка ниток и иголка. Мы выносили на улицу покрывала, расстилали их на траве под кронами деревьев, устраивались на них поудобнее, расставляли мебель, имитируя комнату для пупсиков, и шили на них одежку. Мы строили шалаши из веток и камыша или сооружали огромную палатку из натянутой веревки между деревьями, прищепок и покрывал. Прыгали со скакалками и играли в резиночку. Когда кто-то из нас выносил мяч, мы играли в «Выбивного» и «Картошку», волейбол и футбол. Разноцветными или белыми мелками рисовали на асфальте классики.
Живу на первом этаже, под окном растёт черемуха, под ней девчонки на покрывале, играют в домик. Слышу их разговор💭💬🗯, девочка постарше:"Чур я - мама! ", помладше:" Тогда я буду старшей дочкой", другая девочка стала младшей, а четвёртая говорит:" Ну а я вообще самой маленькой буду", которая мама:" Ладно, как-будто ты только родилась и только не пищи! "
- Училась в шестом классе, был 1996 год. По литературе нам нужно было принести книгу, прочитанную за каникулы. Ну, я и принесла. Учитель округлила глаза и не знала, какие мне задать вопросы по книге «Терминатор», на обложке которой красовался Шварценеггер. А я с детства обожала фантастику, читала все, что могла найти, да и телевизор дома был сломан окончательно, а новый мама купить не могла.
Не помню в каком классе это было, я принесла в школу огромную книгу, которую читала летом, а называется она - "Энциклопедия смерти", очень интересная.
- Самый счастливый момент из детства. Начало 2000-х. Я в деревне у бабушки. Солнечно. Начало августа. Деревенская улица, вдоль дороги дворы и дома. Вниз в сторону речки — нижний огород. Я сижу под солнцем на лавочке, рядом дедушкина пасека, маленький летний домик. Растут яблони и груши. Смотрю на огород и на речку, и так легко и радостно на душе. Почему-то именно тот день и захотелось запомнить. Какое-то искреннее детское счастье. Я сидел под солнцем и просто смотрел на речку. Больше 20 лет прошло с тех пор.
- В раннем детстве я лето проводила у бабушки в кубанской станице. Какое же это было счастливое время! Утром бежала к подружке в соседний двор: они держали голубей и кроликов, с ними было так интересно! Играли до вечера, ели малосольные огурцы с черным хлебом. И тогда ничего вкуснее для меня не было.
- Самые яркие воспоминания связаны с летними каникулами, которые я, как и многие мои сверстники, проводил у своей бабушки в деревне. Природа с ее озерами и реками, лесами, птицей, ветром, закатами и восходами, ленивым окунем и карасями на рыболовном крючке — это особый мир. Чтобы это почувствовать и понять, здесь надо родиться, ходить босиком по этой земле, мокнуть под теплым летним дождем, слышать запах ягод и грибов, дыхание многочисленных торфяных озер и прудов, наблюдать за стоящей на одной ноге цапле на болотах, увидеть токующих тетеревов на вырубке, пасти стадо на лугу.
«Мои двоюродные братья, маленький друг и я. Лето 1981 года».
- Как быстро пролетело детство! Я рос в деревне, и там на самом деле было довольно хорошо, особенно с наступлением лета. Когда ходили на рыбалку, с палатками на несколько дней. Ходили пасти стадо коров: уйдешь с утра и до вечера с этим стадом на природе. Гоняешься с палкой за куропатками. В мае весь месяц вечерами ловишь майских жуков каким-то самодельным сачком, катаешься на великах, играешь в футбол. Потом начинался сенокос, огород. В общем, жизнь бурлила, хоть и по-своему.
- Помню, как мальчик Миша возил меня на раме на велике, и это было так волнительно. Помню, как купались до синих губ и ловили лягушек, играли в «Догоны» и «12 палочек», первые дискотеки под «Руки вверх». Сколько воды утекло!
«Вот каким я раньше был крутым. Лето 1984 года».
- У моих родителей не было дачи, но были родственники, которые все лето проводили в лесу и приглашали нас присоединиться. Мы разбивали палатки на возвышении в сосновом лесу. Если спуститься по крутому спуску, то ты оказываешься на берегу озера с песчаными прозрачным дном. Воспоминания от времени, проведенного там обрывочные, но спустя много лет остаются живыми, как будто это было вчера. Например, помню, что был будний день, тишина, в лагере мало народа. Отчетливо слышу, как очень тихо от ветра скрипят сосны, где-то вдалеке слышится гул шоссе, но оно очень далеко. Я лежу на гамаке и медленно качаюсь из стороны в сторону. Слышу скрип дерева от трения веревок гамака. Поднимаю глаза и вижу голубое небо в кайме огромных корабельных сосен. Вдруг слышу резкий звук — это шишка упала на землю. Я перестала проводить лето в лесу с 13 лет, когда родители купили дачу.
- Нам разрешили переночевать в палатке, которую папа поставил прямо посреди огорода. Мы натащили туда подушек, фонариков. Ночью в стенку палатки кто-то шумно вздохнул, а потом раздалось чавканье. Мы прижались друг к другу. А утром оказалось, что в огород просто пробралась соседская коза Ночка и мирно доедала бабушкину капусту прямо возле нашей палатки.