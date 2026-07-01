17 фото и историй из детства, которые пропитаны ароматом теплой земляники и июльского ливня

Живу на первом этаже, под окном растёт черемуха, под ней девчонки на покрывале, играют в домик. Слышу их разговор💭💬🗯, девочка постарше:"Чур я - мама! ", помладше:" Тогда я буду старшей дочкой", другая девочка стала младшей, а четвёртая говорит:" Ну а я вообще самой маленькой буду", которая мама:" Ладно, как-будто ты только родилась и только не пищи! "