20+ простых деталей, которые сразу выдают профессию человека

Мы проводим на работе существенную часть своей жизни, поэтому неудивительно, что профессия накладывает на нас определённый отпечаток. У кого-то появляются своеобразные привычки. Например, моряки даже дома обматывают верёвками банки на полке, а кадровики умудряются закрывать вакансии на сайтах знакомств. Иногда профессию других людей можно определить, просто взглянув на их руки или ноги. Надо лишь повнимательнее присмотреться к человеку.

Профессия гитариста сказывается на маникюре. Если пианисты коротко остригают ногти на обеих руках, то гитаристы позволяют им чуть отрасти на одной руке, чтобы было проще работать со струнами

© sangoust22 / Reddit irina a только что Я стараюсь не присматриваться, потому что когда присматривалась, у всех гитаристов когти на правой руке. Не нравится мне как это на парнях выглядит, но играют оч круто). Очень стараюсь не смотреть, в общем)) Ответить

Если девушка на репетицию марширующего оркестра надевает солнцезащитные очки, то к концу дня на ее лице появляется забавная «маска». Вот к такому эффекту привели восьмичасовые тренировки

Иногда привычки, приобретенные на работе, помогают и в быту

Возвращался с объекта в молодости. Работали мы в ангаре, монтировали свет. Переодеваться после смены было лень, на мне был рабочий комбез и полная обвязка. Натянул поверх малярный комбез из тонкой ткани, размеров на 5 больше моего. А на обвязке остались висеть страховочная петля и промышленный карабин. В таком виде и спустился в метро. Сидячих мест не было, а я устал. Ну и ладно: достал карабин, застегнул его на поручне и завис. Было удобно. © Temnokot / Pikabu Забава только что У мясника с его орудиями труда даже выбор был бы свободных мест Ответить

Работа на кухне — дело нелегкое. Приходится постоянно трудиться руками, причем нужно не только нарезать продукты, но и мыть посуду. Не удивительно, что именно руки быстро выдают поваров

Мужчина решил показать, как выглядят руки строителя после трудового дня. Смотрится внушительно. Интересно, как их теперь отмыть?

От некоторых рабочих привычек очень сложно избавиться

Давно было. Вернулся я из долгого рейса, полгода на волнах качался. Мать послала нас с отцом в подвал — банки стеклянные вынести и там по мелочи разобраться. Расставили банки по полкам, отец чем-то ещё занялся. А я нашёл кусок верёвки и начал эти банки по-штормовому крепить, чтобы в качку не разлетелись. Отец сначала смотрел молча, потом говорит: «Сынок, что с тобой?» © Unknown author / Pikabu

Почему-то считается, что загар можно получить только если ты трудишься целый день на улице. А этот мужчина работал из дома. Просто целый день сидел на том же месте и умудрился загореть только с одной стороны

Иногда не нужно спрашивать у человека, кем он работает, достаточно просто присмотреться к деталям. Например, этот мужчина решил показать, как выглядят руки механика после обычного рабочего дня

Иногда издержки профессии проявляются необычным образом

Работаю водителем погрузчика на предприятии, и у меня выработалась привычка засекать абсолютно любое движение вокруг. Учитываю все перемещения вокруг, даже когда хожу пешком. Наверное, это может быть полезным. Правда, когда хочу посмотреть назад, поднимаю голову вверх и вправо, чтобы увидеть зеркало. © wierdscald / Pikabu

Если в кино и показывают босых балерин, то обычно их ноги выглядят уставшими от постоянной работы в пуантах. Но в реальности всё может быть несколько иначе

Женщина решила показать, как выглядят руки кассира после двух часов работы

Опыт, полученный на работе, может приводить к забавным ошибкам

Несколько лет в разные периоды жизни я занимался ремонтом велосипедов. Недавно шёл по тротуару и услышал сзади несмазанную цепь, истёртый протектор и трущиеся тормоза. Обернулся — идут школьники с музыкой на телефоне. © Obzorko / Pikabu

Некоторые строители предпочитают работать в перчатках. Те, конечно, неплохо защищают руки от грязи, зато благодаря перчаткам появляется такой забавный эффект

Женщина показала, к какому эффекту приводит лето, проведенное на стройке. Она решила в первый раз за сезон примерить платье

Некоторые профессиональные привычки не отпускают нас и во время отдыха

Занимаюсь дизайном. Не могу спокойно смотреть фильмы. Рассматриваю мебель, обои, обращаю внимание, как хорошо цвет одежды героини перекликается с каким-то элементом в помещении. При посещении ресторанов и других подобных заведений — такая же ерунда. Иногда даже под стулья заглядываю в поисках шильдика с брендом cherevannatalie

Если уйти из офиса и начать трудиться на улице, это будет сразу заметно. Но опыт этого мужчины показывает, что даже кепка не всегда хорошо спасает от ярких лучей. Не зря некоторые носят её козырьком назад

Девушка все лето работает на улице в одной и той же униформе. В результате загар с ее ног не сходит до самой зимы. Контраст впечатляет

Работа в летнем лагере запоминается надолго

Работал как-то в летнем лагере: я и ещё два вожатых на два отряда. И была у нас такая традиция: когда дети уходили на сончас, кто-то из нас тоже мог поспать. На следующий день менялись. Это позволяло нам хорошенько отдохнуть. В общем, ложусь я подремать — и моментально засыпаю крепким сном. Просыпаюсь от тишины. Кто работал с детьми, тот знает, что тишина — это значит, что ребятня что-то задумала. Я смотрю на часы, а там уже 18:00! Побудку проспали, полдник проспали, уроки тоже! Злой на напарника, что не разбудил, и опасаясь увидеть раскуроченные кровати, я выбегаю в коридор. А там никого! Я ещё минут пять метался по помещению. Пока не понял, что смену я вчера сдал, а сегодня сплю уже дома. Ещё пару дней я так «терял» детей, потом отпустило. © Mistel / Pikabu Сергей Дроздов только что В ГБР порой так заё#ывался, что дома в выходные просыпался и реально не понимал, сколько сейчас времени, какой день недели и какое вообще время суток(день или ночь). Спасал только мобильный телефон. Ответить

Профессионального водителя сразу можно узнать по ногам. Ему даже не надо говорить, кем он работает

Мужчина решил показать, как выглядят руки человека, который работает на мусоровозе

Если библиотекарь оказывается в книжном магазине, это может привести к неожиданным последствиям

Поняла, что проф. деформация библиотекаря начинается тогда, когда в книжном магазине ты невольно начинаешь расставлять книги по алфавиту. Ну хоть стеллажи я не переставляла. Привела в порядок только одну полку. Когда рассказала об этом своей знакомой, которая работает в книжном магазине, она только посмеялась и убедила меня, что ничего страшного в этом нет. polina_aaaaaaaaaaaaaaa Птичка-в-клетке только что Во всех книжных, в которых я была, книги рассортированы по разделам, а внутри раздела и так стоят в алфавитном порядке по фамилии автора. Что там можно переставлять - ума не приложу. Исключение было только в букинистических и то не везде Ответить

Работа в летнем лагере не только позволяет выспаться во время тихого часа, но и наносит неповторимые узоры на ноги

Оказывается, работая инструктором по вождению, можно обзавестись необычными следами на руках. Наверное, этот мужчина носил митенки

Мужчина решил показать, как выглядят ноги человека, который всё лето развозил тележки в супермаркете

Некоторые профессиональные привычки мешают устроить личную жизнь

Я в свободное время сижу на сайтах знакомств. И благодаря этому поняла, что у меня профдеформация. Нормального мужчину для отношений в сети я пока найти не смогла. Но когда понимала, что у нас с очередным кандидатом ничего не сложится, всё равно продолжала переписку. Узнавала подробности про его нынешнее место работы и начинала подыскивать ему подходящую вакансию. В итоге свою половинку я пока не обрела, зато закрыла несколько десятков вакансий. © Не все поймут / VK Ирина Александровна только что HR? Ответить

После четырёхчасовой репетиции на пальцах профессионального гитариста появляются такие следы от струн