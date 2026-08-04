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17 историй о мастерах клининга, где сквозь аромат свежести и мыльного раствора пробивается добрый юмор
Чтобы получить светлый и чистый дом, не прилагая лишних усилий, нужно вызвать клинера. Мастера уборки могут не только навести порядок и создать тепло и уют, но и порой поднять настроение своим чувством юмора. Ведь временами их приход не только дарит радость от чистоты дома, но и превращается в настоящую комедию.
- Как-то раз директор филиала на полдороге домой вспомнил, что оставил в кабинете что-то нужное. Развернул машину, вернулся назад и обнаружил, что в кабинете, ключ от которого должен быть только у него, вовсю чешет бабуля-уборщица... Директор ошалело на нее смотрит, спрашивает, откуда у нее ключ, а бабуля так спокойно отвечает, мол, ключ она получила от той бабули, которая здесь работала раньше. Сам директор здесь работал только 8 месяцев. Он вызвал начальника охраны, начал того отчитывать, мол, как так, что ключ от кабинета с важнейшей информацией у каких-то случайных людей? Но и начальник охраны здесь работал только пару лет, и по поводу ключа был не в курсе... В итоге выяснилось, что дубликат ключа дал уборщице еще позапрошлый директор, который работал еще 5 лет назад. Он терпеть не мог уборки в своем присутствии, и потому уборщица трудилась, только когда он уходил. Следующий директор и уборщица сотрудничали на тех же условиях. Самое интересное: нынешний директор 8 месяцев работал и даже не удивлялся, что полы чистые, а пыли на мебели нет, хотя уборщица никогда не заходила убирать.
- Как-то я выезжала к людям и убирала их квартиры и дома. И пришлось мне работать с одним забавным клиентом. И вот звонят мне, предлагают убрать его дом и говорят по телефону: «Знаете, это крайне странный человек, но он вполне безобидный. Есть два нюанса: он никогда не надевает одни носки дважды, поэтому любые носки, кроме тех, что в заводской упаковке, следует выкидывать. И еще он всегда говорит с окружающими о себе в третьем лице». Я согласилась на работу, потому что платили прилично. Приезжаю — и, вот комедия, я прямо с порога понимаю, что по телефону говорила с этим самим клиентом.
- Решила порадовать мамулю на день рождения и весь день провести вместе на разных спа-процедурах, в кино и в кафе. Чтобы сюрприз не испортить, ничего не рассказывала, просто сказала, что я заказала ей клининг на 11 часов утра, чтобы она сама уборкой не занималась. Прихожу к ней в 10 утра, а там — идеальная чистота. Думала, время перепутала. А мамуля потолок с хлоркой выбелила, вымыла окна до кристальной чистоты. Говорит, немного так убралась, чтобы чужие люди не решили, что она плохая хозяйка.
А педикюр с маникюром маманя себе сама не делает перед тем , как к мастеру идти? Такие дуры могут...
«Моя жена сказала, что дом в жутком состоянии, и ей придется убираться целый день. Вот наш дом в этом „жутком“ состоянии»
Может быть там жена с окр, для которой все что не так лежит уже вызывает шок
- Как-то подрабатывала в клининге. До одного случая. Работала в доме, где трое детей и двое взрослых. Как-то все сделала и ушла довольная. Прихожу через неделю, а хозяйка говорит: «Что-то вы плохо убрали, на кухне — крошки». Логика волшебная: крошки, появившиеся через неделю, — недочет клинера.
Помню, было похожее. Работала на заводе уборщицей, и в бане (а там ещё несколько помещений включая туалет и бассейн) делали ремонт. До этого она несколько лет стояла запертая. Когда мы пришли с напарницей убирать — офигели сколько там было грязищи. Моя напарница пенсионерка, вечно всех строила, вот и начальника участка, когда он с утра прискакал указания раздать, заставила вытащить настилы деревянные, чтобы мы и их могли отмыть и вообще всё остальное. Он, ворча, но вытащил. Мы всё сделали, вечером этот начальник должен работу принять, поэтому снова явился. И снова его "старая больная женщина" припахала обратно настилы уложить. Естественно, он видел, что всё вычищено. В пять вечера мы ушли (согласно нашему договору), хотя ремонтники ещё доделывали свои дела. На следующее утро приходим и видим — печь выбелена, а настилы заляпаны известкой. Здесь же и начальник участка. Увидел и давай на нас орать, что мы со своей работой не справляемся. И тут напарница не нашлась,что говорить. Зато я возьми и ляпни: "Вы ведь сами вчера их укладывали, видели, что всё было вычищено". Заткнулся. Потом заставил того работника, что белил, за собой убрать.
- Мои родители регулярно заказывают уборку. Но папе накануне приходится обходить дом и собирать весь мусор и расставлять вещи по местам. Дело в том, что мастера по уборке из компании, услугами которой мы пользуемся, делают свою работу — будь то мытье полов в ванной или еще что — на совесть. Но они никогда ничего не выкидывают, потому что «мусор», может оказаться на самом деле ценной для человека вещью. Поэтому они просто протирают вещи и ставят на место.
- Как-то прибиралась в гостиной у одной женщины, протирала пыль с полок. И вдруг зацепила локтем глиняную вазу, та падает и разлетается на мелкие кусочки. У меня холодный пот, ваза явно ручной работы. На шум прибегает хозяйка, и как давай меня обнимать! Улыбаясь, рассказала, что эту «красоту» подарила свекровь, и выбрасывать было нельзя. Но эта ваза никогда ей не нравилась.
«Работаю уборщицей. Убирала у подростков и обнаружила это. Что это может быть?»
О, я помню такие мама покупала, под глаза вроде наносится, какое-то косметическое средство. Давно, а вот сейчас таких не вижу
- Это просто упаковки сыворотки для лица. © TwentinQuarantino / Reddit
- Работаю в клининге и общаюсь с разными людьми, но такое было впервые. Неделю назад проводили уборку в большом и очень красивом доме, клиент показался нам приятным человеком. В конце работ он везде прошелся, ему все понравилось. А потом он как выдаст: «Вы молодцы, уборка хорошая. Но там кран в ванной у меня шатался, я думал, вы мне подкрутите его. Да и герметик отошел в ванной, думал, что вы его поправите». Вы бы видели мое лицо в тот момент!
- Решил сдать свою квартиру в аренду. А перед сдачей заказал клининг. Перезванивают по моей заявке и спрашивают: «А можно нас будет двое?» Думаю, мне какая разница, чем больше, тем лучше. Пришли убирать квартиру девушка и молодой человек, все убрали хорошо, деньги получили. И вот спустя год снова собрался сдавать квартиру новым жильцам. Решил сразу позвонить этой парочке. А они, к моему удивлению, на аватарке в свадебных нарядах! Ну думаю, молодцы, намыли на свое счастье и денег на свадьбу собрали!
«За свою жизнь я убрал 7000 мешков мусора»
- У меня уборщица убиралась, ну и поделилась любопытной историей. Вызвал ее мужик квартиру убрать, а она возьми ему и скажи, мол, я уже здесь была, только в прошлый раз женщина меня вызывала. А он ей: «Нет, вы ошиблись, моя жена — прекрасная хозяйка, она сама всегда убирается». Ну что, она и согласилась, конечно, что ошиблась.
- У меня был забавный момент. Вызываю клининг первый раз на съемную квартиру, девушки разбирают инвентарь, менеджер озвучивает расценки. А на кухне висят древние жалюзи со слоем таким жирненьким. Спрашиваю: «Сколько за отмывку?» Называет цену, я отказываюсь, так как дорого. А потом взял и купил новые жалюзи — и вышло дешевле, чем старые отмыть. Кстати, уборку в самом помещении девушки сделали плохо.
- Я одинокий мужчина и время от времени заказываю клининг. У меня есть постоянная мастер уборки, но если она занята и нужно искать замену, я использую одну хитрость. Чтобы проверить, действительно ли клинер хорошо убиралась, я раскладываю 4 спички в случайных местах. Если после уборки все спички исчезают — значит, пыль вытерли даже в самых дальних уголках. Этакая мини-игра в «Форт Боярд».
У нас проще. Если клоки шерсти одной лохматой леди валяются в углах и самых трудно доступных местах, значит пора убираться и доставать пылесос. Обычно 1-2 раза в неделю. И этого вполне хватает. Понятно, что если кто насвинячил, тот сразу и убирает. (Клинингами никакими никогда не пользовалась, руки есть, растут откуда надо))
- Знакомый — организатор службы клининга. Девчонки из его команды на очередном заказе мыли квартиру после длительной сдачи в аренду и в процессе нашли немного денег. Заказчик клининга — мужчина средних лет — был крайне удивлен и обрадован. О деньгах он ничего не знал. Девчата оказались честные, найденное отдали хозяину. Как итог: квартира блестит, деньги на оплату нашлись в процессе уборки, заказчик доволен, все в плюсе.
- Всем советовала средство от налета в душевой кабине. Почти все говорили, что средство — ерунда, ничего не отмывает. А у меня отмывает же! Не удержалась как-то, спросила: «Прямо по инструкции наносили и не отмылось?» А мне в ответ: «Нет, там же написано на 3 минуты оставить, а это очень вредно, я пшикаю и тут же смываю».
- Вызвали меня почистить ковры и диваны в гостиной, спальне и прихожей. Работаю, и тут к хозяйке пришла какая-то немолодая женщина — судя по всему, мама или свекровь. Они пошли вдвоем пить чай на кухню — там работы у меня не было. Закончила работу, зову хозяйку. Та уже достает кошелек, и тут выходит та женщина и начинает: «А что полы такие грязные? Никуда работа не годится, не плати ей». А я в ответ разворачиваюсь и говорю: «Мыть полы — не моя работа. Моя задача была вычистить ковры и диваны, и я ее сделала». Женщина начинает бубнить, что можно было бы и получше справиться. И тут я ее осадила фразой: «Я свою работу на совесть делаю, клиенты довольны. А вам не помешало бы, прежде чем кого-то судить, на себя посмотреть и свою обувь». Эта дамочка аж покраснела, глянула на свои мокасины, которые давно щетки не видали, а потом на молодую хозяйку, а та молчит. Тогда она хвать свою сумку — и за дверь. Вылетела, а хозяйка как давай смеяться. Заплатила мне всю сумму, говорит, не видела, чтобы кто-то так четко ставил ее свекровь на место. Та всех поучать любит, а за собой ничего не замечает.
Она в уличных мокасинах на кухне чай пила?? Явно дело не в наших реалиях происходило..
Не только клинерам, но и продавцам, мастерам маникюра и представителям других профессий попадаются очень своеобразные клиенты. Полные юмора истории о них вы сможете прочитать в следующей статье: