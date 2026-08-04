17 историй о мастерах клининга, где сквозь аромат свежести и мыльного раствора пробивается добрый юмор

Помню, было похожее. Работала на заводе уборщицей, и в бане (а там ещё несколько помещений включая туалет и бассейн) делали ремонт. До этого она несколько лет стояла запертая. Когда мы пришли с напарницей убирать — офигели сколько там было грязищи. Моя напарница пенсионерка, вечно всех строила, вот и начальника участка, когда он с утра прискакал указания раздать, заставила вытащить настилы деревянные, чтобы мы и их могли отмыть и вообще всё остальное. Он, ворча, но вытащил. Мы всё сделали, вечером этот начальник должен работу принять, поэтому снова явился. И снова его "старая больная женщина" припахала обратно настилы уложить. Естественно, он видел, что всё вычищено. В пять вечера мы ушли (согласно нашему договору), хотя ремонтники ещё доделывали свои дела. На следующее утро приходим и видим — печь выбелена, а настилы заляпаны известкой. Здесь же и начальник участка. Увидел и давай на нас орать, что мы со своей работой не справляемся. И тут напарница не нашлась,что говорить. Зато я возьми и ляпни: "Вы ведь сами вчера их укладывали, видели, что всё было вычищено". Заткнулся. Потом заставил того работника, что белил, за собой убрать.