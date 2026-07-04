17 фото и историй, от которых хочется обнять весь мир и стать чуточку добрее

Я ехала с работы и почувствовала что по шее что-то ползет. Хотела смахнуть рукой, но это оказалась оса, ужалила меня в шею. Я на трассе, остановиться негде - обочины практически нет и много машин. Пыталась ощупать это место на шее, а там вторая оса, которая тоже ужалила меня в шею. Я еду, реву, слезы текут прямо на грудь, окно открыла, они вылетели. Я взяла бутылку с водой и вылила себе на голову. Потом нащупала в сумке таблетки от аллергии, проглотила одну. Это все на ходу, одной рукой...Боль адская. Потом неделю была на больничном, шея опухла от уха до плеча.