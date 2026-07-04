17 фото и историй, от которых хочется обнять весь мир и стать чуточку добрее
Порой кажется, что мир вокруг стал слишком торопливым, и все вокруг просто пробегают мимо друг друга. Однако мы уверены, что миром правят любовь и поддержка. Незнакомец без лишних слов поможет поменять колесо, а случайная девушка спасет неудачно начавшийся день. От таких моментов хочется тепло улыбнуться окружающим. Эти простые бытовые ситуации показывают, как добро, которое мы дарим, может легко поднять кому-то настроение.
- Приехала подавать доки в универ. Лето, жара. Пытаюсь добраться до пункта назначения. И вот остался буквально один перекресток. Вдруг неудачно наступаю и отрываю подошву. Растерялась, стою, прижимая ногой подошву к асфальту. Вижу, как ко мне бежит девушка, а в руках скотч и ножницы, сует их мне, со словами: «Потом вон в тот ларек верните», разворачивается и уходит. Я оборачиваю скотчем обувь, понимая, что она, просто переходила дорогу, увидела меня, зашла в ларек, попросила скотч и ножницы, вернулась назад, чтобы помочь и пошла дальше. 18 лет прошло, а я до сих пор вспоминаю и восхищаюсь ее неравнодушием, отзывчивостью и находчивостью.
«Один добрый пользователь сети нарисовал меня и мою кошку!»
- Купили квартиру рядом с родителями мужа. И понеслось: то на чай зайдут, то что-то принесут. Мы устали от незваных гостей, и попросили уважать нашу личную жизнь. Неделю — тишина. А сегодня в 6 утра просыпаюсь от грохота. Выхожу посмотреть и вот те на: на балконе гора из овощей из их огорода. А они стоят внизу, благо первый этаж, и продолжают закидывать продукты. Свекровь меня увидела и от чистого сердца выдает: «Но мы же не заходим!» Ну как на них обижаться!
«Тетя переехала в деревню, там выкупила у соседа корову и выходила ее. Теперь благодарное животное каждый раз, когда с пастбища идут, может облизать с головы до ног. Так показывает любовь»
Видела видео, как корова прижимается к своему хозяину, кладёт ему голову на плечо, а когда тот садится на землю, чуть ли не на колени к нему забирается.
Тоже рисовала коров. Вот одна, похожая на эту, пастелью.
- Собрались мы с друзьями в кино. Договорились, что за нами заедет друг. Мой друг только получил права. И вот мы уже радостные направляемся в кинотеатр. Перекресток, сворачиваем в нужную нам сторону. Друг решил объехать яму на повороте, и тут мы понимаем, что у нас отвалился диск. Решили, что ничего страшного не случилось, и поехали дальше, но с колесом что-то не так. Решил отзвониться родителям. Минут 10 сидим в машине и ждем. И тут останавливается мужичок. Сначала нам показалось, что он хочет предъявить какие-то претензии. Но он просто спросил, что случилось. Осмотрел колесо и, недолго думая, полез в багажник, сказал, что будет менять. Ну мы, выпали, стоим и смотрим. Неловко. Спросили, чем помочь, а он увлечен. В общем за 5 минут все сделал и просто сказал: «Да вообще не за что!» И поехал по своим делам.
- Я так шла по тротуару, цветет акация, ароматы, и мне на голову что-то падает. Я вспомнила, что однажды мне так в детстве на голову пчела или оса упала и укусила за палец. Я остановилась и трясу головой. Со мной поравнялась девушка и вдруг остановилась и спросила: «Нужна помощь?» Я ее сразу предупредила, что не надо трогать, вдруг укусит, просто посмотреть нет ли каких насекомых. Я наклонила голову, а она мои волосы все перетряхнула, как в зоопарке обезьянки друг у друга блох ищут. Спасибо ей, что не прошла мимо.
Я ехала с работы и почувствовала что по шее что-то ползет. Хотела смахнуть рукой, но это оказалась оса, ужалила меня в шею. Я на трассе, остановиться негде - обочины практически нет и много машин. Пыталась ощупать это место на шее, а там вторая оса, которая тоже ужалила меня в шею. Я еду, реву, слезы текут прямо на грудь, окно открыла, они вылетели. Я взяла бутылку с водой и вылила себе на голову. Потом нащупала в сумке таблетки от аллергии, проглотила одну. Это все на ходу, одной рукой...Боль адская. Потом неделю была на больничном, шея опухла от уха до плеча.
«Сегодня кот помогал сын полоть картошку»
- Мы с собакой занимались на собачьей площадке. За команды собака получала кусочек сыра. Пару раз прилетала ворона и следила за этим процессом, а потом спустилась с забора и стала играть с нами в мячик. Клювом подталкивала и прыгала с ним. Мы награждали ее сыром. А потом иду и раз — мне под ноги что-то шмякнулось. Смотрю, а это ключи от квартиры! Не моей, конечно: какой-то школьник потерял. Это выяснилось, когда я через местный паблик подала объявление о находке. Ну, владельцы в благодарность подарили мне тортик, так что, можно сказать, тортик от вороны через вторые руки до меня дошел.
- Я часто закупаюсь перед работой в ближайшем магазине, в основном это литр воды и что-нибудь перекусить. Примерно месяц назад на кассе продавец вместе с моими покупками по ошибке пробил покупки следующего покупателя, который зазевался и отошел к соседнему стенду. В тот момент мне срочно нужно было выбраться на воздух. Понимая, что сейчас еще минут пять придется ждать, когда сделают отмену, я все оплатила, забрала то, что мне было нужно, оставив покупки того парня, и, опаздывая в офис, быстро убежала. После этого был двухнедельный отпуск, а сегодня тот самый парень узнал меня в очереди и вернул мне ту сумму, которую я за него заплатила. На этот раз я была в совершенно другой одежде, с другой прической, но он меня узнал.
«Я попросила маму испечь мне торт в виде Бульбазавра. Хоть она и не художница, но получилась вот такая красота»
- Я курьер. Захожу в магазин на районе забрать собранный заказ. Прохожу в служебное помещение, там сборщица. Увидела меня. Я ей как всегда: «Добрый день. А заказ на доставку...» Договорить я не успел, она мне знаками показывает, что не слышит. И просит, чтоб я в телефоне показал. Уходит его искать, а лицо у нее такое уже уставшее. Ну, оно понятно, наверняка целый день там. И даже и благодарности не слышит. И тут вот как лампочка — идея! Пока она мне тащит эти два пакета моих, открыл блокнот в телефоне и просто написал: «Спасибо большое за работу. Хорошего вечера». И когда она пакеты отдавала, показал ей написанное мною на экране. Видели бы вы, как она в секунду посветлела вся! Это сложно описать словами. Но, она так искренне прижала руку к сердцу и чуть поклонилась.
- Весь этот год с дочкой высматриваем в магазинах бабушек. Даже не представляла, что это дело так захватит и будет приносить столько радости в мою жизнь. Каждый поход в магазин мы набираем свою тележку и начинаем глазеть. У прилавков обязательно найдутся бабушки, которые долго смотрят на банку с горошком/селедку/фрукты и проходят мимо только с самым необходимым. Берем с дочкой те самые продукты, бежим на кассу, я еще всегда сахар беру или масло хорошего. И вылавливаем бабушек у выхода. Столько счастья, непонимания и искренней благодарности в глазах, что свои мелкие проблемы забываются мигом! Это уже просто стиль жизни. Добро, которым я заразилась и теперь делюсь со всеми.
«Один очень добрый пользователь сети подарил мне проигрыватель, о котором я мог только мечтать. Это просто невероятная доброта»
- Занимаюсь ремонтом компьютеров. Как-то пришла ко мне бабушка-соседка со стареньким ноутбуком. Я его «оживил», денег, конечно, не взял. Она испекла мне в благодарность пирог с капустой, а через пару недель мой телефон начал буквально разрываться от звонков. Оказалось, что мне звонили солидные мужчины и все козыряли фразой: «Капитолина Ивановна сказала, что вы лучший IT-гений в городе». Эта бабушка просто заслуженный учитель математики, и половина влиятельных людей города — ее бывшие ученики, которым она устроила разнос за то, что они «до сих пор не наняли такого золотого мальчика». Заказов теперь столько, что пришлось брать помощника.
- Забрали из приюта котика Яшу, со временем он превратился в Мяшу. Отжал себе кресло, освоился дома. Недавно он вернулся с прогулки, поднялся на веранду, подошел ко мне и прям в руки положил маленького утенка. Через 10 минут принес еще одного и также в руки положил. Мы в шоке: наш хозяйственный парень спас двух диких утят.
- Жара, стою в очереди за квасом. Мальчишка протягивает продавщице деньги, а та ему строго: «Не хватает». Я протянул ей купюру и сказал: «Налейте парню большой». Мальчик просиял, крикнул «Спасибо, дядя!» После обеда я поехал на пляж. Народу тьма, парковки нет, и тут из будки VIP-парковки у самого берега выбегает тот самый мальчишка и машет мне руками. Он позвал своего отца — сурового владельца этой пляжной зоны. Мужчина улыбнулся, пожал мне руку и сказал: «Сын мне все уши прожужжал про доброго парня с квасом. Заезжай, для тебя парковка бесплатная, и шезлонг у воды за счет заведения». Вот так стакан кваса превратился в лучший VIP-отпуск.
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