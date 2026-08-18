Помню, давно мама сделала маску яично-медово-масляную. Папа как увидел, стал смешить маму, а я хохотала над ними от души. Мама долго крепилась, но потом начала смеяться и маска пошла трещинами. Мама сразу смыла её и больше никогда не делала. У неё от природы была хорошая кожа, и даже в 83 года не было много морщин.
11 вещей, на которые мы только зря тратимся, и чем их заменить
Перед тем как купить в магазине ту или иную вещь, мы частенько прицениваемся, изучаем отзывы и подыскиваем самый удачный вариант. К сожалению, даже все эти действия не всегда спасают нас от бессмысленных трат. Новая техника оказывается слишком неудобной или просто ломается, а чистящие и косметические средства не справляются со своей задачей. К счастью, всегда есть вещи, которыми все эти бесполезные штуки можно заменить.
Тканевая маска для лица
Тканевые маски — штуки приятные: можно устроить мини-спа-салон прямо у себя дома. Сидишь на диване, а влажная ткань приятно холодит кожу. Правда, не стоит погружаться в сладкую дрему. Если маска пробудет на лице больше 15–20 минут, она начнет подсыхать и вместо увлажнения начнет, наоборот, подсушивать кожу. Так что эффект от такой процедуры получится совершенно противоположным.
Мне больше нравятся жидкие маски для лица, которые нужно смывать после применения. Да, стоят они обычно дороже, зато маска не сползает с лица и в ней можно спокойно двигаться по дому, занимаясь другими делами.
Ни жидкие, ни тканевые маски не дадут ничего кроме легкого увлажнения в моменте)
Решила вечером себя тканевой маской побаловать. Аккуратно разгладила ее на лице, плюхнулась на диван перед телевизором и задремала. Просыпаюсь от того, что кто-то с меня эту маску стягивает.
Открываю глаза, а надо мной изумленный муж стоит и испуганно шепчет: «А ты знаешь, что сейчас на папье-маше похожа!» Батюшки, маска-то высохла уже и складочками собралась. Пришлось ее обратно намочить, чтобы от лица отклеить.
Интересно, а потом на лице не остаются морщинки после такой высохшей маски?
Шёлковые простыни
Многие искренне любят постельное белье из натурального шелка. Летом на таких простынях и наволочках не жарко, а зимой не холодно. Кроме того, шелк приятно льнет к коже, а кудрявые волосы на таком белье не спутываются. Но я так и не постигла, как же люди умудряются спать на шелковых простынях, не выскальзывая из кровати.
Можно ограничиться шелковой наволочкой - для лица и волос хорошо.
И не надевать одновременно с шелковой простыней на кровати шелковые же пижамы/сорочки, вот тогда действительно скользко получается 😅
Мама подарила дорогущий набор шелкового постельного белья. Я давно о таком мечтала. Застелила в первый раз кровать, сплю, вдруг я чувствую: с меня одеяло кто-то стаскивает. Подскакиваю на кровати — я же в доме одна! И вдруг понимаю, что сама с кровати вслед за одеялом съезжаю.
Хорошо, у меня хоть коврики лежат — мягко приземлилась. Затащила одеяло обратно, вроде уютно устроилась, а потом неловко повернулась и опять шлепнулась. Покаталась так еще пару ночей, надоело, и я шелковую простынь и пододеяльник на хлопковые заменила, а наволочки оставила. Но сама бы такой набор точно не купила.
Из простыни и пододеяльника можно сделать наволочки для подушек)
На таких подушках очень приятно спать (тоже кудрявая)
Ювелирные изделия с натуральными бриллиантами
Бриллианты, конечно, выглядят красиво, но уж больно дорого они стоят. При этом любитель вряд ли сможет отличить натуральные камни от искусственных. Синтетические бриллианты обладают теми же качествами, что и природные минералы, но цены на них не так кусаются. Так как я в будущем не планирую продавать свои украшения, то предпочитаю покупать ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.
Очень Вам идёт. Не жалейте для себя денег. Лучше купить настоящие брюллики. Кто знает, может случится так, что придётся продавать. У мамы было много советского золота отличного качества, но пришло время и она всё продала, чтобы добавить денег на покупку квартиры.
Получила премию, решила себя побаловать и бриллиантовые сережки купила. Цена, конечно, ого-го-го, но уж больно красивые — камни просто сияют! Хвастаюсь подружке обновкой, а та только головой качает. Неужели я дешевые стекляшки взяла?
А она вдруг говорит: «Ты бы лучше с искусственными камнями взяла! Они такие же, просто дешевле!» За эти деньги можно было гарнитур купить. С сережками я, конечно, не рассталась, вот только ношу их редко. Вечно боюсь одну потерять.
Как вложение натуральные лучше. Изделие, в случае чего, можно дороже продать.
Умная техника
Умная техника кажется удобной штукой — можно управлять всеми агрегатами с одного устройства. Но на деле у таких бытовых приборов есть несколько минусов. Во-первых, стоит такая техника недешево. Во-вторых, если приборы принадлежат разным маркам, то заставить их «подружиться» будет сложно.
Так, у нас телевизор и колонка относятся друг к другу с глубоким недоверием. А после очередного обновления техника вообще может зависнуть и потерять связь с реальностью. Я предпочитаю не слишком разумные механизмы, главное, чтобы работали надежно.
- Моя подруга купила умный холодильник, причем технику выпустила какая-то очень крутая марка. В итоге холодильник прослужил верой и правдой полгода, и его заклинило. Приятельнице пришлось этот агрегат взламывать. Пардон, но я не готова биться с собственным холодильником.
А еще эти умные холодильники после внезапного отключения света не хотят включаться сразу. Им нужно подумать часов несколько, что это было. Каждый раз боюсь, что мой холодильник подумает - это полный конец обеда!
Крем для кожи вокруг глаз
Вместо специального средства для кожи вокруг глаз лучше просто купить хороший увлажняющий крем с активными ингредиентами. Эффект будет точно таким же. И те, и другие средства неплохо справляются с сухостью и небольшими припухлостями, но от темных кругов и морщинок они не помогут.
Дело в том, что кожа вокруг глаз действительно чуть тоньше, но больше она ничем от других участков не отличается. Поэтому и использования специализированных кремов не требует. Я пару известных средств попробовала, и эффект меня совершенно не впечатлил. А вот солнцезащитным кремом я стараюсь не пренебрегать. Причем в любое время года.
Я как-то купила дорогой крем вокруг глаз. Дома открыла, намазала на 15 минут. Немного пощипывало, но решила, что может так и должно быть. Когда убрала крем мягким тампоном, под глазами была краснота и припухлость. Больше им не пользовалась по назначению. Только руки смазывала. Не пропадать же добру!
Блендеры 3 в 1
Моему блендеру лет восемь, я постоянно им пользуюсь, натирая сыр, смешивая жидкое тесто на оладьи и тому подобное, чеснок даже блендером пробиваю, если много надо и не хочу давить, морковь для добавления в котлеты, для пассеровки, для подливов тоже «тру» блендером. Ничего ему не делается абсолютно.
"а перемолоть что-нибудь более жесткое, чем помидоры, блендер не может"
Надо рассказать это моему блендеру, когда я сырую морковку или орехи измельчаю 🤣
Вот такой у меня есть, но я им почти не пользуюсь. Слишком много места занимает на кухне. А взбивать коктейли или овощи для крем-супа есть другой, меньшего размера и не так "орёт", как этот.
Кроме того, сами приборы у меня больше полугода не служили — мотор ломался. Как-то решила сделать пюре из свежего винограда. Даже косточки из ягод вытащила, но перемалывание кожуры, видимо, оказалось для техники непосильной задачей, и она приказала долго жить. Когда третий блендер вышел из строя, махнула рукой и решила нормальный миксер и мощный блендер купить. Пусть даже места они занимают и больше.
Так там правила эксплуатации тоже есть. Например, включать не более чем на 30 секунд - иначе мотор сгорит от перегрева. Скорее всего, вы нарушили эти правила.
Жидкий стиральный порошок
Жидким хорошо стирать, например, синтепоновые вещи, а от порошка остаются разводы. И замачивать всякое особо грязное.
Многим нравится жидкий стиральный порошок, ведь это средство работает и в холодной, и в горячей воде, а отмерять его перед стиркой проще. Но и стоит такой порошок дороже, и, как я выяснила на практике, справляется далеко не со всеми пятнами. Например, отстирать брызги грязи с любимых джинсов и куртки он не смог.
А еще мне не нравится навязчивый аромат этого средства. Кроме того, знакомый мастер по ремонту техники сказал, что после использования жидкого стирального порошка внутри машинки остается налет, из-за чего техника в итоге может покрыться плесенью.
Я пользуюсь шариками для стирки, очень хорошо отстирывают. Порошок есть, но только на тот момент, если шарики кончились, а другие не купила.
Аэрогриль
В последнее время кажется, что все вокруг скупают аэрогрили. Отличная штука, если надо приготовить или разогреть небольшую порцию еды без использования масла. Но и у этой техники есть свои недостатки. Если на кухне уже есть духовка, то аэрогриль будет совершенно бесполезной вещью. По функциям два этих бытовых прибора ничуть не отличаются.
А вот чистить аэрогриль — настоящая морока. Надо не только тщательно отмывать чашу после каждого использования, но и раз в месяц старательно очищать другие детали прибора. Иначе аэрогрилем будет просто небезопасно пользоваться. Подружка купила эту технику, а потом постоянно жаловалась: места занимает много, приготовить можно только одно блюдо, а потом еще и отдраивай его.
У меня коллега на семью постоянно там готовит. И сказала, что меньше за электричество стали платить, экономичнее, чем духовка.
Дешевые тряпки из микрофибры
Это, пожалуй, тот случай, когда стоит купить действительно дорогую тряпку из качественной микрофибры вместо того, чтобы тратиться на дешевые стопочки разноцветных лоскутков. Потому что они все равно отправляются на помойку после двух-трех использований.
Стирать эти тряпки в машинке просто невозможно — они быстро расползаются на лоскуты и могут испортить технику. Плюс, дешевая микрофибра впитывает жидкость значительно хуже, чем качественная, дорогая ткань.
Дорогая кофемашина
В кофемашине значительно удобнее готовить кофе. Засыпал зерно, залил воду, нажал на кнопку и занимаешься своими делами, пока она фырчит. Но сложные дорогие модели подойдут не каждому.
Такие приборы требуют специального обслуживания и чистки, причем в идеале это должен делать профессионал. Кроме того, нужна определенная сноровка, чтобы ими пользоваться. И, в конце концов, стоят эти агрегаты столько, что иногда ими просто боязно пользоваться.
ничего они не требуют! Моей кофемашине уже лет 25, она уже ко мне попала не новой. После этого я таскала ее не только по квартирам, но и по разным офисам. Ну, пару раз отнесла в ремонт за это время. Несколько раз сама сделала очистку от накипи. Сейчас использую очень хорошую воду, которая не дает накипи. Без кофемашины жить отказываюсь! Как и без кулера, кстати!
Кулер оказался у нас случайно. Кто-то из друзей отдал. Мы начали заказывать воду для него. Я поразилась на сколько вкус чая и кофе зависит от воды! На моем холодном чае нет пленки, мой холодный кофе такой же вкусный, как и горячий. У меня всегда есть чашка чая, мне не надо ждать даже минуты. У меня всегда есть кипяток для готовки. У меня есть ледяная вода в жару!!!!! В любой момент!!!
Кофемашина и кулер - вещи, без которых я отказываюсь существовать!!! Нет, потерпеть могу, но с ними комфортнее в разы.
Подружка купила дорогущую кофемашину и постоянно ею хвасталась. Как-то забежала я к ней в гости, решили кофе попить. Смотрю, она из шкафа турку достает. А рядом кофемашина стоит, сияет. Говорю: «Неужели сломалась?» А подруга смущается и выдает: «Да я ее включать боюсь! Как-то не ту кнопочку нажала, пришлось мастера вызывать. Лучше я по-старинке сварю!» Пару месяцев, наверное, училась с этой техникой обращаться.
эмммм..... ну, так в этом не кофемашина виновата..... вы спросите, может она и стиралкой 2 месяца училась пользоваться.
Пижамные шорты
С одной стороны — пижама очень удобная вещь. Но есть один нюанс. В идеале после одного дня носки комплект нужно стирать, а я отправляю грязное белье в машинку только пару раз в неделю. Стирать штаны и верх в раковине не очень хочется, да и покупать сразу 3–4 комплекта тоже. Лучше уж использовать вместо пижамы нижнее белье и футболки.
Сплю исключительно голяком. А в поезде, например, приходится в одежде. Ох, и неудобно же!...
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Комментарии
В последнее время в инсте пошли такие слайд-статейки, как я их называю - "для отделившихся от мамки".
Там, в виде небесного откровения, пишут абсолютно элементарные бытовые вещи: постель утром надо застилать и менять раз в неделю, пыль вытирать, посуду мыть сразу, пока не засохла, гречка полезнее торта с кремом, на завтрак белок нужнее, чем кофе натощак... и т.п.
Кажется, эта тенденция и сюда вползла)