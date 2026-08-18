11 вещей, на которые мы только зря тратимся, и чем их заменить

Тканевые маски — штуки приятные: можно устроить мини-спа-салон прямо у себя дома. Сидишь на диване, а влажная ткань приятно холодит кожу. Правда, не стоит погружаться в сладкую дрему. Если маска пробудет на лице больше 15–20 минут, она начнет подсыхать и вместо увлажнения начнет, наоборот, подсушивать кожу. Так что эффект от такой процедуры получится совершенно противоположным.

Мне больше нравятся жидкие маски для лица, которые нужно смывать после применения. Да, стоят они обычно дороже, зато маска не сползает с лица и в ней можно спокойно двигаться по дому, занимаясь другими делами.