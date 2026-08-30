Никогда не понимала этого выбрасывания в окно - откуда у городских детей привычки из деревни "собака слопает, куры доклюют, никто не узнает" ?
20+ человек, чьи кулинарные эксперименты оставили у всех яркое послевкусие
Иногда желание попробовать что-то новое на кухне превращается в настоящее приключение. Конечно, мы все подходим к этому начинанию по-разному: кто-то берется за сложные рецепты, кто-то импровизирует из того, что есть под рукой. Тем не менее, очень часто именно в такие моменты рождаются не только неожиданные вкусовые сочетания и рецепты, грозящие стать фамильными, но и вполне жизненные истории, которые с долей иронии потом вспоминают всей семьей.
«Если речь о кулинарных фейлах, то настал мой час», считает эта пользовательница и выкладывает фото из разряда «Ожидание / Реальность»
Неожиданные спецэффекты могу поджидать за каждым углом
- Лет в 13 решила я как-то испечь черничное печенье — был уютный зимний вечер, самое то под чай. Только я тогда не знала, что черника при нагреве может внезапно позеленеть. В итоге достаю из духовки что-то странное: снаружи подгорело, внутри сырое, ещё и какого-то подозрительно зеленого цвета. Из печенья буквально течет тесто — зрелище, мягко говоря, так себе. Я, недолго думая, открываю окно и отправляю все это птичкам. Только вот до птичек загадочная субстанция не долетела — размазалась по нашему окну и окнам соседей снизу... и намертво примерзло. Попало мне тогда знатно, еще и два окна пришлось мыть.
«Панеттоне моего авторства. Попытка номер четыре. Его просто разнесло от тяжести цукатов, когда я его подвесила на спицы вниз головой»
На спицы вниз головой ? Испанская инквизиция уважительно молчит...
Хотели как лучше, а получилось...
- Мы с одноклассницами в 6 классе решили испечь яблочный пирог для мальчиков и принести его на следующий день на урок труда. Достали мамину тетрадку рецептов, готовим. Но сахара нам показалось мало, так что мы сыпанули побольше. На глаз. Но и этим не ограничились! В тетрадке было написано, что тесто нужно вылить в сковородку. И наш коллективный разум решил, что потом эту сковородку следует ставить не в духовку, а на плиту. В общем, булькала эта приторная жижа знатно. Потраченные яблоки было жалко, но пришлось сие творение смыть в унитаз.
«Если что, это безе, а не то, что вы подумали»
Не все лайфхаки одинаково полезны
- Жарила чак-чак. Подруга подсказала лайфхак: чтобы получился ровный и красивый цвет, нужно смешать муку с кукурузным крахмалом в равных пропорциях и уже эту смесь использовать для раскатки теста. Все сделала как она сказала. Садимся пить чай в предвкушении. Но вкус был невыносимым! И только распробовав я поняла, что вместе крахмала добавила соду! Полстакана соды и полстакана муки. А ведь когда жарила его, еще удивлялась что масло пенится...
"Схлопнувшиеся эклеры. Но я сложила их в форму, залила кремом, и домашние слопали за милую душу
Порой нужны более четкие инструкции
- Дети обожали бабушкин кисель. И вот я решил повторить это блюдо дома. Позвонил маме, расспросил, как варить. Она машет рукой: «Да там все просто — закипят компот с вишней, разведешь крахмал и в кастрюлю». И вот компот уже булькает, я колдую с крахмалом. Мешаю — он тут же оседает на дно. И так, и сяк — толку ноль. Думаю: ладно, сейчас быстро размешаю и сразу вылью. Размешал, вылил... и тут эта густая масса как полезет через край! Оказалось, крахмал надо вливать тонкой струйкой и постоянно мешать — об этом мама как-то не сказала. В общем, первая попытка была полным провалом. Зато на второй все сделал как надо, и получилось здорово. А потом я и до борща добрался. Настолько, что дети сами просили: «Пап, вари свой борщ!» И даже когда выросли, борщ всё равно остается на мне.
Victor A. Prokopenko - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ого, как вы освоили кулинарию, недаром все самые известные повара - это мужчины!
«Авторский лобиани и распрекрасный пирог с клубникой. Оба блюда получились очень вкусными, хоть на вид и напоминали творение доктора Франкенштейна»
А еще говорят, девушка пересолила — значит, влюбилась
- Жили с парнем в разных городах, и я ждала его в гости — кажется, это был его первый или второй приезд. Решила приготовить что-то вкусное и задумала затушить мясо. Готовлю, всё идёт по плану... и в момент, когда надо было посолить, у солонки отваливается крышка. Я как могла выловила лишнюю соль, подала на стол. Он пробует, я спрашиваю: «Ну как?» — «Вкусно», — говорит. Сажусь сама... а там есть невозможно. Солью перебито все.
Мама сказала — мама сделала
Иногда важно не только содержание, но и форма!
- Представьте себе: мелкий я лет 30 назад, на всю голову влюбленный в «Черепашек-ниндзя». Естественно, все копировал и запоминал, как и любой ребенок. И, конечно, ныл маме про пиццу, которую черепашки уминали в каждой серии, а я сам ни разу в жизни не пробовал. В какой-то момент она решила сделать сюрприз и приготовила ее к празднику. Я, вприпрыжку от счастья, влетаю на кухню — и... давай рыдать. Потому что пицца оказалась не круглая. И порезана не треугольниками, как в мультике, а какими-то квадратами. Для меня это выглядело настоящим предательством. В итоге, немного успокоившись, я все-таки согласился попробовать — но только после того, как мама пообещала: в следующий раз все будет «как в мультике». Сейчас вспоминаю и только смеюсь.
Забавные ошибки на то и нужны, чтобы их совершать
- В 12 лет у меня случился кулинарный провал, который мне до сих пор припоминают. Решила я сварить рисовый суп на говяжьем бульоне — все как у бабушки: сначала мясо с луком и лаврушкой, потом рис, картошка, морковь, соль, перец. Только один нюанс — рис я не промыла. Просто не знала, что так нужно. В итоге все ели, даже хвалили... но на зубах предательски поскрипывал песок. Рис тогда был «тот самый», не самый чистый. Когда мама сказала, что его вообще-то моют, для меня это было прямо открытие. Потом был еще суп с рыбой, который я варила часа полтора — кости в итоге почти растворились. Родители смеялись до слез. Зато дальше пошло проще: смотрела, как готовят взрослые, и повторяла.
Дочери было семь лет,она сварила суп,но картошку не почистила. Муж всё съел,и нахваливал дочь. Мне не досталось.
«Лет 10 назад, я как-то умудрилась собрать мишку из риса, котлетки и омлета. Сегодня решила удивить детей и повторить. Ну что сказать... дети все равно были рады»
Кашу манкой не испортишь!
- Первый раз в жизни варила манку. Интернета и мамы под рукой тогда не было. По рецепту нужно было высыпать полстакана крупы. Ну я и сыпанула стаканом. Когда размешивала согнулась ложка. Понятно, что потом никто эту кашу не ел, даже собака отказалась.
Порой фамильные секреты не такие уж и секреты...
- Муж души не чает в окрошке, но мою вечно браковал: это, мол, «не его детства вкус». А тут приехала его бабушка с юга, сделала кастрюлю — так он навернул три тарелки! Я тут же попросила рецепт, но бабуля только отмахнулась. А ночью тихонько поманила меня на кухню, захожу, а там стоит бутылка кефира, а рядом — пакетик лимонной кислоты. «Весь мой секрет в этой заправке, как лет в пять ему „с кислинкой“ приготовила, он потом только такую и ест!»
У нас делают окрошку на маонезе. В майонез добавляют лимонную кислоту и бодяжат с водой.
Баклажаны в панировке с сыром. Им не плохо, они запеченные просто
Этому кулинарному эксперименту суждено блестящее будущее!
- В детстве я часто готовила с мамой. Одним из наших любимых блюд был пирог c начинкой из шпината и сыра, который, как казалось, невозможно было испортить. Вот только при этом мы обе увлекались рукоделием, и всякие баночки со штучками для поделок обычно стояли на кухне вперемешку со всем остальном. В общем, однажды испекли мы пирог как обычно, достали из духовки, разрезали, взяли по кусочку. Откусываем — и... ХРУСТЬ. Такое ощущение, будто ешь чистый песок. Мы обе в шоке, пытаемся понять, что произошло. Оказалось, в одной из солонок оказались блестки (из ее дырочек удобнее было посыпать поделки). До сих пор не понимаю, как мама не заметила, что наш пирог внутри поблескивает.
«Сестра с детьми решили приготовить красивое. В итоге мы всей семьей не могли отмыть рты от пищевой краски»
Вот уж сюрприз так сюрприз...
- В лет 14 мы с подругой решили сделать маме сюрприз — испечь бисквитный торт на день рождения. Все шло отлично... до момента, когда мы перепутали пропорции: вместо 6 яиц и 2 стаканов муки сделали 2 яйца и 6 стаканов муки. Вышло что-то настолько тяжелое, что проще было бы просто хлебную корку подать на стол. Но главный номер был впереди. Мы решили сварить сгущенку прямо в банке — как положено. Только вот не уследили. Сами понимаете, потолок, стены, занавески — все было в вареной сгущенке.
Мы с братом тоже однажды отмывали кухню от сгущенки. После этого варёную разлюбили и перешли на домашнее мороженое: сгущенка + снег, помешать и в холодильник поставить
«Вашему вниманию представляется лимонный чизкейк»
Чуть не случился кулинарный (и романтический) фейл, но этот молодой человек умело выкрутился из ситуации
- Я решил испечь девушке на день рождения «Наполеон» — не слишком сладкий, как она любит. Но в тот день все решило пойти категорически не так. Сначала не получилось сварить сгущенку. Потом прокисло тесто. Побежал по магазинам — ни коржей, ни даже заготовок. К тому же, у меня еще и начинку из манки комками повело (хотя обычно она у меня безупречная). Мы вместе с продавцами искали хоть что-то — нашли только вафельные коржи. Комки я выловил, сверху натер шоколад, добавил печенье. В общем, «Наполеон» не вышел. Зато получился вполне себе вафельный торт.
Какая манка, сгущенка и скисшее тесто!! Он его что неделю готовил? Короче, не верю в эту бурду...
Шеф сотворил творожные сырки... И попробовать страшновато, и не пробовать нельзя
А почему нельзя не пробовать - если мне пища не нравится на внешний вид, то я её и есть не стану, какой бы начальник её ни приготовил.
Не все то золото, что блестит, не все то сыр, что лежит в холодильнике
- Решила как-то на скорую руку приготовить домашнюю пиццу для дочери-подростка. Все ингредиенты были под рукой: тесто, соус, в морозилке — тертый сыр в пакете. Собрали мы с дочкой пиццу вместе, добавили овощи, щедро посыпали сверху сыром — и в духовку. Проходит время — а сыр не плавится. Подержали подольше — все равно ничего. Уже и корочка подрумянилась, я даже на режим гриль поставила — ноль реакции. Ну мы к тому времени уже знатно проголодались, достаём пиццу, думаем «была не была»! Дочка откусывает, смотрит на меня широко раскрытыми глазами и выдает: «Картошка!» Оказалось, в пакете лежала тертая картошка — на вид почти как моцарелла. От души посмеялись... и заказали пиццу через доставку.
Так а почему тёртая картошка в пицце настолько критична, что надо было заказывать доставку?
Делают ведь пиццу и с беби-картофелем, и даже с картошкой-фри (на любителя, конечно, но вполне съедобно).
Сверху сыра чуть сыпануть - и зашибись!
Любопытное, конечно, получилось сочетание начинки и теста
- Испекла как-то пирог с абрикосовым вареньем. Мужа с другом угостила. Сидят, едят — я радуюсь. Попробовала сама — есть невозможно. Понять не могу, что за дела. Выбросила, но даже собака на стоянке есть не стала. Потом смотрю, а на муке написано: «Мучная смесь с зеленым луком». Теперь всегда пробую прежде чем подавать на стол.
Думаете, подобные кулинарные фейлы — скорее исключение из правил по неопытности и невнимательности горе-поваров? А вот и нет, оно случается сплошь и рядом! Сами посмотрите:
Комментарии
О, у нас такое воспоминание с подругой)))
Лет в 13-14 летом гуляли, приехали к нам домой и решили себе сделать обед. Надо уточнить - мы не готовили. Совсем. Не было необходимости, были мамы/бабушки, которые полностью нас от этого освобождали. Я готовить начала в 22 года, когда уехала в другой город, и то совсем немного, уже после замужества научилась отлично всё делать.
Решили мы тогда, что нам нужна яичница. Но с хлебом типа гренок (не тех, которые хрустят, а именно хлеб в яйце и молоке). Туда же сыр разный, колбасу, специи. Но нам было весело вдвоем, поэтому вся эта конструкция подгорела и выглядела весьма странно)) съели, правда, на вкус было ок.
Но параллельно мы переписывались с каким-то парнем, и он спросил что-то типа «вы и готовить умеете?». Мы покосились на горелый обед на сковородке и скромно ответили: «Капельку». Он нас не понял и спросил, что же это за блюдо)))
С тех пор у нас коронное блюдо - «Капелька»🤣
Средства от провалов, в целом, очень простые: следовать рецепту, читать надписи на упаковке, уточнять подробности, пробовать то, что добавляешь, не держать баночки для рукоделия на кухне.
И включать не только духовку, но и голову)
Пекла пирог, поленилась растирать яйца с сахаром, перемешала, и в духовку. В результате, сахар осел на дно, а тесто выгнулось крышкой. Достаю пирог, снаружи румяный, а внутри настоящее жидкое тесто! Взяла я блендер, да и смолола всю эту конструкцию в жижу, добавила немного муки, и слепила печеньки. Подруга, пришедшая в гости, долго выспрашивала рецепт, но я только отнекивалась.