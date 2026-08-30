20+ человек, чьи кулинарные эксперименты оставили у всех яркое послевкусие

Истории
30.08.2026
20+ человек, чьи кулинарные эксперименты оставили у всех яркое послевкусие

Иногда желание попробовать что-то новое на кухне превращается в настоящее приключение. Конечно, мы все подходим к этому начинанию по-разному: кто-то берется за сложные рецепты, кто-то импровизирует из того, что есть под рукой. Тем не менее, очень часто именно в такие моменты рождаются не только неожиданные вкусовые сочетания и рецепты, грозящие стать фамильными, но и вполне жизненные истории, которые с долей иронии потом вспоминают всей семьей.

«Если речь о кулинарных фейлах, то настал мой час», считает эта пользовательница и выкладывает фото из разряда «Ожидание / Реальность»

umarova_inna

Неожиданные спецэффекты могу поджидать за каждым углом

  • Лет в 13 решила я как-то испечь черничное печенье — был уютный зимний вечер, самое то под чай. Только я тогда не знала, что черника при нагреве может внезапно позеленеть. В итоге достаю из духовки что-то странное: снаружи подгорело, внутри сырое, ещё и какого-то подозрительно зеленого цвета. Из печенья буквально течет тесто — зрелище, мягко говоря, так себе. Я, недолго думая, открываю окно и отправляю все это птичкам. Только вот до птичек загадочная субстанция не долетела — размазалась по нашему окну и окнам соседей снизу... и намертво примерзло. Попало мне тогда знатно, еще и два окна пришлось мыть.
shqapa
Natalya Doronina
только что

Никогда не понимала этого выбрасывания в окно - откуда у городских детей привычки из деревни "собака слопает, куры доклюют, никто не узнает" ?

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«Панеттоне моего авторства. Попытка номер четыре. Его просто разнесло от тяжести цукатов, когда я его подвесила на спицы вниз головой»

4u4a.by

Хотели как лучше, а получилось...

  • Мы с одноклассницами в 6 классе решили испечь яблочный пирог для мальчиков и принести его на следующий день на урок труда. Достали мамину тетрадку рецептов, готовим. Но сахара нам показалось мало, так что мы сыпанули побольше. На глаз. Но и этим не ограничились! В тетрадке было написано, что тесто нужно вылить в сковородку. И наш коллективный разум решил, что потом эту сковородку следует ставить не в духовку, а на плиту. В общем, булькала эта приторная жижа знатно. Потраченные яблоки было жалко, но пришлось сие творение смыть в унитаз.
go.lubka

«Если что, это безе, а не то, что вы подумали»

tan_go.spb

Не все лайфхаки одинаково полезны

  • Жарила чак-чак. Подруга подсказала лайфхак: чтобы получился ровный и красивый цвет, нужно смешать муку с кукурузным крахмалом в равных пропорциях и уже эту смесь использовать для раскатки теста. Все сделала как она сказала. Садимся пить чай в предвкушении. Но вкус был невыносимым! И только распробовав я поняла, что вместе крахмала добавила соду! Полстакана соды и полстакана муки. А ведь когда жарила его, еще удивлялась что масло пенится...
g.asylzhan

"Схлопнувшиеся эклеры. Но я сложила их в форму, залила кремом, и домашние слопали за милую душу

tanyaefimoff
tama
только что

Дамские пальчики, просто отекли немного=))

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Порой нужны более четкие инструкции

  • Дети обожали бабушкин кисель. И вот я решил повторить это блюдо дома. Позвонил маме, расспросил, как варить. Она машет рукой: «Да там все просто — закипят компот с вишней, разведешь крахмал и в кастрюлю». И вот компот уже булькает, я колдую с крахмалом. Мешаю — он тут же оседает на дно. И так, и сяк — толку ноль. Думаю: ладно, сейчас быстро размешаю и сразу вылью. Размешал, вылил... и тут эта густая масса как полезет через край! Оказалось, крахмал надо вливать тонкой струйкой и постоянно мешать — об этом мама как-то не сказала. В общем, первая попытка была полным провалом. Зато на второй все сделал как надо, и получилось здорово. А потом я и до борща добрался. Настолько, что дети сами просили: «Пап, вари свой борщ!» И даже когда выросли, борщ всё равно остается на мне.
Ольга Курпякова
только что

Victor A. Prokopenko - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ого, как вы освоили кулинарию, недаром все самые известные повара - это мужчины!

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«Авторский лобиани и распрекрасный пирог с клубникой. Оба блюда получились очень вкусными, хоть на вид и напоминали творение доктора Франкенштейна»

dear_anne_23
Mymble
только что

Ооо, такой лобиани грузинской бабушке не показывайте!

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А еще говорят, девушка пересолила — значит, влюбилась

  • Жили с парнем в разных городах, и я ждала его в гости — кажется, это был его первый или второй приезд. Решила приготовить что-то вкусное и задумала затушить мясо. Готовлю, всё идёт по плану... и в момент, когда надо было посолить, у солонки отваливается крышка. Я как могла выловила лишнюю соль, подала на стол. Он пробует, я спрашиваю: «Ну как?» — «Вкусно», — говорит. Сажусь сама... а там есть невозможно. Солью перебито все.
kalesnayad

Мама сказала — мама сделала

solovyova

Иногда важно не только содержание, но и форма!

  • Представьте себе: мелкий я лет 30 назад, на всю голову влюбленный в «Черепашек-ниндзя». Естественно, все копировал и запоминал, как и любой ребенок. И, конечно, ныл маме про пиццу, которую черепашки уминали в каждой серии, а я сам ни разу в жизни не пробовал. В какой-то момент она решила сделать сюрприз и приготовила ее к празднику. Я, вприпрыжку от счастья, влетаю на кухню — и... давай рыдать. Потому что пицца оказалась не круглая. И порезана не треугольниками, как в мультике, а какими-то квадратами. Для меня это выглядело настоящим предательством. В итоге, немного успокоившись, я все-таки согласился попробовать — но только после того, как мама пообещала: в следующий раз все будет «как в мультике». Сейчас вспоминаю и только смеюсь.

Забавные ошибки на то и нужны, чтобы их совершать

  • В 12 лет у меня случился кулинарный провал, который мне до сих пор припоминают. Решила я сварить рисовый суп на говяжьем бульоне — все как у бабушки: сначала мясо с луком и лаврушкой, потом рис, картошка, морковь, соль, перец. Только один нюанс — рис я не промыла. Просто не знала, что так нужно. В итоге все ели, даже хвалили... но на зубах предательски поскрипывал песок. Рис тогда был «тот самый», не самый чистый. Когда мама сказала, что его вообще-то моют, для меня это было прямо открытие. Потом был еще суп с рыбой, который я варила часа полтора — кости в итоге почти растворились. Родители смеялись до слез. Зато дальше пошло проще: смотрела, как готовят взрослые, и повторяла.
Tanja Demid
только что

Дочери было семь лет,она сварила суп,но картошку не почистила. Муж всё съел,и нахваливал дочь. Мне не досталось.

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«Лет 10 назад, я как-то умудрилась собрать мишку из риса, котлетки и омлета. Сегодня решила удивить детей и повторить. Ну что сказать... дети все равно были рады»

s_detmi_doma

Кашу манкой не испортишь!

  • Первый раз в жизни варила манку. Интернета и мамы под рукой тогда не было. По рецепту нужно было высыпать полстакана крупы. Ну я и сыпанула стаканом. Когда размешивала согнулась ложка. Понятно, что потом никто эту кашу не ел, даже собака отказалась.
alena_v.53

Порой фамильные секреты не такие уж и секреты...

  • Муж души не чает в окрошке, но мою вечно браковал: это, мол, «не его детства вкус». А тут приехала его бабушка с юга, сделала кастрюлю — так он навернул три тарелки! Я тут же попросила рецепт, но бабуля только отмахнулась. А ночью тихонько поманила меня на кухню, захожу, а там стоит бутылка кефира, а рядом — пакетик лимонной кислоты. «Весь мой секрет в этой заправке, как лет в пять ему „с кислинкой“ приготовила, он потом только такую и ест!»
ADME
tama
только что

У нас делают окрошку на маонезе. В майонез добавляют лимонную кислоту и бодяжат с водой.

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Баклажаны в панировке с сыром. Им не плохо, они запеченные просто

natalia_bobrenko

Этому кулинарному эксперименту суждено блестящее будущее!

  • В детстве я часто готовила с мамой. Одним из наших любимых блюд был пирог c начинкой из шпината и сыра, который, как казалось, невозможно было испортить. Вот только при этом мы обе увлекались рукоделием, и всякие баночки со штучками для поделок обычно стояли на кухне вперемешку со всем остальном. В общем, однажды испекли мы пирог как обычно, достали из духовки, разрезали, взяли по кусочку. Откусываем — и... ХРУСТЬ. Такое ощущение, будто ешь чистый песок. Мы обе в шоке, пытаемся понять, что произошло. Оказалось, в одной из солонок оказались блестки (из ее дырочек удобнее было посыпать поделки). До сих пор не понимаю, как мама не заметила, что наш пирог внутри поблескивает.
Mymble
только что

Но блестки из солонки - это лайфхак! Особенно когда солонка не на кухне)))

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«Сестра с детьми решили приготовить красивое. В итоге мы всей семьей не могли отмыть рты от пищевой краски»

akmosyachan

Вот уж сюрприз так сюрприз...

  • В лет 14 мы с подругой решили сделать маме сюрприз — испечь бисквитный торт на день рождения. Все шло отлично... до момента, когда мы перепутали пропорции: вместо 6 яиц и 2 стаканов муки сделали 2 яйца и 6 стаканов муки. Вышло что-то настолько тяжелое, что проще было бы просто хлебную корку подать на стол. Но главный номер был впереди. Мы решили сварить сгущенку прямо в банке — как положено. Только вот не уследили. Сами понимаете, потолок, стены, занавески — все было в вареной сгущенке.
yuliaonisland
tama
только что

Мы с братом тоже однажды отмывали кухню от сгущенки. После этого варёную разлюбили и перешли на домашнее мороженое: сгущенка + снег, помешать и в холодильник поставить

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«Вашему вниманию представляется лимонный чизкейк»

extrasweetnes

Чуть не случился кулинарный (и романтический) фейл, но этот молодой человек умело выкрутился из ситуации

  • Я решил испечь девушке на день рождения «Наполеон» — не слишком сладкий, как она любит. Но в тот день все решило пойти категорически не так. Сначала не получилось сварить сгущенку. Потом прокисло тесто. Побежал по магазинам — ни коржей, ни даже заготовок. К тому же, у меня еще и начинку из манки комками повело (хотя обычно она у меня безупречная). Мы вместе с продавцами искали хоть что-то — нашли только вафельные коржи. Комки я выловил, сверху натер шоколад, добавил печенье. В общем, «Наполеон» не вышел. Зато получился вполне себе вафельный торт.
nnnnoottee
Лапуша
только что

Какая манка, сгущенка и скисшее тесто!! Он его что неделю готовил? Короче, не верю в эту бурду...

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Шеф сотворил творожные сырки... И попробовать страшновато, и не пробовать нельзя

waybackg1rl
Ольга Курпякова
только что

А почему нельзя не пробовать - если мне пища не нравится на внешний вид, то я её и есть не стану, какой бы начальник её ни приготовил.

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Не все то золото, что блестит, не все то сыр, что лежит в холодильнике

  • Решила как-то на скорую руку приготовить домашнюю пиццу для дочери-подростка. Все ингредиенты были под рукой: тесто, соус, в морозилке — тертый сыр в пакете. Собрали мы с дочкой пиццу вместе, добавили овощи, щедро посыпали сверху сыром — и в духовку. Проходит время — а сыр не плавится. Подержали подольше — все равно ничего. Уже и корочка подрумянилась, я даже на режим гриль поставила — ноль реакции. Ну мы к тому времени уже знатно проголодались, достаём пиццу, думаем «была не была»! Дочка откусывает, смотрит на меня широко раскрытыми глазами и выдает: «Картошка!» Оказалось, в пакете лежала тертая картошка — на вид почти как моцарелла. От души посмеялись... и заказали пиццу через доставку.
Liou
только что

Так а почему тёртая картошка в пицце настолько критична, что надо было заказывать доставку?
Делают ведь пиццу и с беби-картофелем, и даже с картошкой-фри (на любителя, конечно, но вполне съедобно).
Сверху сыра чуть сыпануть - и зашибись!

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Любопытное, конечно, получилось сочетание начинки и теста

  • Испекла как-то пирог с абрикосовым вареньем. Мужа с другом угостила. Сидят, едят — я радуюсь. Попробовала сама — есть невозможно. Понять не могу, что за дела. Выбросила, но даже собака на стоянке есть не стала. Потом смотрю, а на муке написано: «Мучная смесь с зеленым луком». Теперь всегда пробую прежде чем подавать на стол.
stasia_valova

Думаете, подобные кулинарные фейлы — скорее исключение из правил по неопытности и невнимательности горе-поваров? А вот и нет, оно случается сплошь и рядом! Сами посмотрите:

Комментарии

Уведомления
Алина
только что

О, у нас такое воспоминание с подругой)))
Лет в 13-14 летом гуляли, приехали к нам домой и решили себе сделать обед. Надо уточнить - мы не готовили. Совсем. Не было необходимости, были мамы/бабушки, которые полностью нас от этого освобождали. Я готовить начала в 22 года, когда уехала в другой город, и то совсем немного, уже после замужества научилась отлично всё делать.
Решили мы тогда, что нам нужна яичница. Но с хлебом типа гренок (не тех, которые хрустят, а именно хлеб в яйце и молоке). Туда же сыр разный, колбасу, специи. Но нам было весело вдвоем, поэтому вся эта конструкция подгорела и выглядела весьма странно)) съели, правда, на вкус было ок.
Но параллельно мы переписывались с каким-то парнем, и он спросил что-то типа «вы и готовить умеете?». Мы покосились на горелый обед на сковородке и скромно ответили: «Капельку». Он нас не понял и спросил, что же это за блюдо)))
С тех пор у нас коронное блюдо - «Капелька»🤣

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Руконожка Ай-Ай
только что

Средства от провалов, в целом, очень простые: следовать рецепту, читать надписи на упаковке, уточнять подробности, пробовать то, что добавляешь, не держать баночки для рукоделия на кухне.
И включать не только духовку, но и голову)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Lidiya T
только что

Пекла пирог, поленилась растирать яйца с сахаром, перемешала, и в духовку. В результате, сахар осел на дно, а тесто выгнулось крышкой. Достаю пирог, снаружи румяный, а внутри настоящее жидкое тесто! Взяла я блендер, да и смолола всю эту конструкцию в жижу, добавила немного муки, и слепила печеньки. Подруга, пришедшая в гости, долго выспрашивала рецепт, но я только отнекивалась.

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