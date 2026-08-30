20+ человек, чьи кулинарные эксперименты оставили у всех яркое послевкусие

О, у нас такое воспоминание с подругой)))

Лет в 13-14 летом гуляли, приехали к нам домой и решили себе сделать обед. Надо уточнить - мы не готовили. Совсем. Не было необходимости, были мамы/бабушки, которые полностью нас от этого освобождали. Я готовить начала в 22 года, когда уехала в другой город, и то совсем немного, уже после замужества научилась отлично всё делать.

Решили мы тогда, что нам нужна яичница. Но с хлебом типа гренок (не тех, которые хрустят, а именно хлеб в яйце и молоке). Туда же сыр разный, колбасу, специи. Но нам было весело вдвоем, поэтому вся эта конструкция подгорела и выглядела весьма странно)) съели, правда, на вкус было ок.

Но параллельно мы переписывались с каким-то парнем, и он спросил что-то типа «вы и готовить умеете?». Мы покосились на горелый обед на сковородке и скромно ответили: «Капельку». Он нас не понял и спросил, что же это за блюдо)))

С тех пор у нас коронное блюдо - «Капелька»🤣