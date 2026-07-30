Мой сын в 4 года в автобусе громко спросил у женщины: А почему у вас такой большой живот, вы что бегемот? Я хотел исчезнуть вместе с автобусом. 😂
20+ жизненных историй из лифтов про соседей, случайные встречи и легкую иронию
Многие из нас привыкли к банальным поездкам в лифте. И, как правило, такие поездки проходят в тишине или в компании с соседями и ограничиваются простыми словами приветствия. Но иногда даже короткая поездка превращается в забавные истории: то встретишь детей, которые выдадут очередной перл или комплимент, то соседа с крысой, а то и вовсе получишь кабачок в подарок. Вот истории из лифтов, наполненные доброй иронией, теплыми моментами и яркими диалогами с соседями.
- Огромный многоквартирный дом. Грузовой лифт едет с самого верха, набитый людьми. На 10-м этаже в лифт впихивается девушка с ребенком лет пяти. Стоим как шпроты. Малыш придавлен со всех сторон, его глаза упираются примерно в район ремня стоящего рядом мужчины. И тут мелкий нарушает тишину:
— Мама, смотри! Папа!
На что мать, не подумав ни секунды, выдает:
— Нет, зайчик, это не твой папа. Все папы снизу одинаковые. Имелись, наверное, в виду брюки, туфли, ремень там или еще что-то, но я никогда прежде не ездила в лифте, который бы так трясло от хохота.
- Заставила я как-то брата вынести мусор по дороге в институт. Он, уже находясь в лифте с пакетом, вдруг вспомнил, что оставил дома телефон. И, чтобы не таскаться туда-обратно с мусором, решил оставить пакет в лифте, пока сбегает за ним. Однако лифт за короткое время уехал. Вместе с мусором. Не падая духом, он побежал на первый этаж, но и там лифта уже не оказалось. Пожал плечами и ушел на свои пары. Через какое-то время возвращается мой братец домой и видит: возле лифта стоит куча народу. Соседи обсуждают, кто же оставил мусор в лифте и даже не потрудился донести его до мусорки. На что мой брат, окинув кротким взглядом собравшихся, вызывается вынести мусор до бака. Ему же совсем не сложно — молодой еще. Подъездные тетеньки тут же растаяли: бабушки наперебой угощают шоколадками, а парень теперь почти на доске подъездного почета.
- Году в 2000 мама приехала по делам в областную администрацию, а там как раз новые технологии внедряли. Внедрение почувствовалось прямо с лифта: двери закрылись, а что нажимать — непонятно. Только перфорированная пластинка для связи с диспетчером и видна. Мама постояла, покрутилась, и подумала: технологии так технологии. Наклоняется к дырочкам и говорит:
— 12 этаж.
Лифт не едет. Мама понимает оплошность, наклоняется и говорит еще раз:
— Мне на 12-й этаж, пожалуйста!
Лифт стоит. И тут распахнулись двери и в кабину вошел серьезный мужчина в костюме. Он молча нажал на зеркальную стену, в которой, оказывается, была сенсорная панель, непонятно, как мама ее не заметила, уточнил, на какой ей этаж, потом нажал свой — и они поехали. Когда до мамы дошло, что этот человек никак не связан с ее просьбой «12 этаж», а просто пассажир, она начала смеяться.
— Ой, а я ведь решила, что тут говорить надо. Стою и с лифтом разговариваю...
— Да ничего, мы поначалу с ним все разговаривали.
Где кнопки? - Это лифт с голосовым управлением.. - Лифт с голосовым управлением? В Шотландии? - Элльлевен! (Смотреть только в оригинале)
«Лифт в Хогвартсе»
У нас в Универе была вообще жесть. Точно помню, что 8-я аудитория была на первом этаже. 1А и 1С - на втором, вместе с 5. 4А и 4С - на третьем, а 3 - не помню где, но, ясен пень, не там где её ожидаешь. Факультет Лингвистики, но это их не оправдывает.
- По работе была на одном крутом объекте — инновационном бизнес-центре. Первые этажи уже заселены офисами, а верхние еще достраиваются. Так вот, нужно было мне принять технику, скоординировать поставщиков и т. д., и т. п. Спускаюсь по лестнице на первый этаж, встречаю на погрузочном входе машину, грузим технику на тележку, едем к грузовому лифту, жмем кнопку вызова — в ответ тишина. Думаю: «Блин, что за дела? Как груз наверх доставить?» Тыкаю пальцем кнопку еще раз пять — реакции ноль. Тут к нам подходит охранник и просто начинает громко кричать:
— Яшааа! Первый!
Из шахты лифта в ответ:
— Едууу!
Я оторопела. Ничего себе инновация — голосовое управление! Охранник смеется, говорит: сломался просто, пока так. Подъезжает лифт, открываются двери, а там Яша сидит на стуле и кнопки нажимает. Пока все в лифт загрузили, пока доехали, пока разгружали — постоянно были слышны крики:
— Яша! Четвертый!
— Яша! Подвал!
Ну а что — век технологий.
- Жила я в 17-этажном доме. Вызвали с мужем лифт, двери почти закрылись, и тут подбегает соседка и начинает нажимать на кнопку вызова лифта. А пока лифт не уехал, даже при закрытых дверях есть пара секунд, чтобы его задержать, и двери снова откроются. Я, стоя внутри, говорю:
— Сейчас, сейчас, подождите!
И начинаю нажимать на кнопку открытия дверей. Так мы какое-то время тыркали кнопки, каждая со своей стороны, но лифт все же поехал вверх. Говорю мужу:
— Ну вот...
Смотрю на него, а он красный от смеха. Говорит:
— Ты все это время нажимала кнопку закрытия дверей. То есть вы с теткой боролись за лифт, и ты победила!
«Лифт повышенной вместимости»
Если бы я ехала с собакой - она бы наверное поместилась, а хозяйка бы уже нет
- Ехал вчера в лифте с соседями — мужем и женой. Они молчали. На восьмом этаже лифт дернулся и остановился. Женщина нажала кнопку диспетчера:
— Диспетчер, мы застряли.
— Сколько вас?
— Мы с мужем.
Муж посмотрел на меня и мрачно уточнил:
— Вообще-то нас трое.
— Вот видишь. Ты всегда кого-то приплетаешь в нашу пару. То друга, то маму, теперь вот случайного человека из лифта. И тут началось... Через пару минут их перепалки диспетчер сказала:
— Вам не с лифтом надо разбираться, а с семейным психологом.
После минуты тишины лифт поехал на следующий этаж. Двери открылись. Я быстро вышел. На выходе женщина меня спросила:
— Мужчина, как считаете, кто из нас прав?
— Диспетчер.
И пошел пешком на двенадцатый этаж.
Женщина со странностями. Не знаю насчёт её мужа, но ей бы точно к психологу не помешало.
- В нашем подъезде старый лифт заменили, стоимость нового раскидали на все квартиры, в том числе и на первый этаж. Я как раз на первом живу, и лифт мне, мягко говоря, не особо нужен. Начинаю выяснять, как отвязаться. Узнаю, что:
— на третьем этаже лифт раньше не останавливался, и жильцы третьего за лифт не платили; теперь до них лифт ездит, и они должны платить. Логично.
— на втором как старый не останавливался, так и новый не останавливается. Не платили и не платят. Логично.
Говорю: а мы-то, с первого, за что должны платить? Мне отвечают:
— Так до первого-то лифт ходит!
И даже останавливается)). Вообще-то 1ые этажи за лифт не платят. Просто не платить.
- Спускаюсь в лифте со своего 16-го этажа. На 8-м этаже лифт перехватывают. В распахнутые двери заглядывает ребенок лет 10. Я ему киваю:
— Поедешь? Или с незнакомыми не ездишь?
Он слегка улыбается типа «ой, все»:
— Не в этом дело. Я для мамы вызывал. Но она еще не готова.
— Подождем?
— А вы точно не торопитесь?
— Нормально.
Он уважительно:
— Женщины, они такие. Вы же понимаете?
— Понимаю.
— Откуда? Вы женаты?
— Да.
— Тогда езжайте. Смысла нет ждать...
Когда попались позитивные соседи
- Лифт. Там соседка — мама с маленькой девочкой. Я улыбнулся и сказал:
— Здравствуйте.
Девочка внимательно посмотрела на меня и вдруг спросила:
— А вы счастливый?
Я немного растерялся:
— Наверное... Да.
Она улыбнулась и ответила:
— Я так и подумала.
— Почему?
— Потому что счастливые люди всегда здороваются первыми.
- Ждала лифт в торговом центре в Астане, перед нами стояла семья: муж с женой, 7-8 летний сын и маленькая дочка. Двери лифта открылись, семья зашла, сын остался снаружи. Пропускает меня и говорит уверенным и «брутальным» голосом: «Проходи, красотка».
Представьте только, чтобы мог сказать папа этого брутала, если бы мамы рядом не было)
- Возвращаюсь домой, захожу в подъезд и вижу: стоит напротив лифта соседская бабушка и смотрит на него. Думаю, ну ладно, пусть смотрит. Захожу, спрашиваю, мол, поедете или нет. Она отвечает: «Не-не-не, не поеду». Нажимаю я на нужный этаж, двери лифта закрываются, лифт начинает движение и бац, останавливается. Слышу вопль бабки: «О, так и знала, что застрянет. Ну ты сиди там, никуда не уходи, я пойду людей позову».
«Такое вот милое объявление в лифте»
- Живу на седьмом этаже. А мой сосед, то бишь большой рыжий кот, — на шестом. Когда он нагуляется, то заходит с кем-то в подъезд и садится у лифта. Пешком он никогда не ходит. Не знаю почему. И когда я захожу в подъезд, а он сидит возле лифта, мы оба заходим туда. Я нажимаю «6», и мы тихо и дружно едем. А перед тем, как выйти, он с благодарностью оборачивается, смотрит мне вслед и мяукает. Так приятно помочь хорошему коту.
- Возвращался я с отцом из магазина. Пакеты большие, полные, на вид тяжелые. Уже перед лифтом стоим, ждем. Вместе с нами зашла соседка с двумя детьми — маленькими такими, лет 5 максимум. Пока она проверяла почту, ее старший сынишка подошел к нам, посмотрел на пакеты, потом на нас и выдал с максимально серьезным видом:
— Могу помочь.
Мы улыбнулись и вежливо отказались от помощи маленького джентльмена. Однако в тот момент стало очень приятно от мысли, что родители хорошо воспитывают детей.
Малой не так выразился. Он хотел вам помочь и съесть содержимое пакетов 😂
- Еду в лифте с незнакомой парой. Девушка явно не в духе, а ее спутник с большим интересом рассматривает панель с кнопками. Вдруг мадам поворачивается ко мне и спрашивает: «Как отучить мужчину засматриваться на других?» Я немного завис, а потом как ляпну: «На вашем месте я бы просто сказал ему, что если он не перестанет, то вы начнете засматриваться на других. Например, на меня». Девушка в ответ звонко рассмеялась, а вот ее кавалер до самого первого этажа смотрел на меня так, будто готов был испепелить на месте.
А мы с мужем любим полюбоваться вместе на красивых девушек. Получаем эстетическое удовольствие от этого процесса, можем даже немного обсудить. Бывают девушки стройнее и красивее меня - но я Лучше для него. А красота она именно для того что бы ей любоваться!
«А у вас в лифте есть выход из цикла?»
- Был в гости у друга. Заходим в подъезд, смотрим — бездомная собака. Видит нас и радостно идет к лифту. Мы подумали, что она решила покататься. Заходим в лифт, и собака заходит вместе с нами. Нажимаем шестой этаж, и когда лифт останавливается, собака выходит впереди нас на нашем этаже. А там ее уже ждет мисочка с кормом и водой. Так приятно знать, что есть еще добрые люди и такой умный пес, который знает свой этаж и где его всегда, как оказалось, ждут вкусняшки.
Так... Выше была история, что на шестом этаже кот живёт. Может это не для собаки миска?
- Надо было мне побывать в одном офисном центре. А я в тот период жизни очень старался выглядеть респектабельно: прическа, начищенная обувь, белая рубашка, костюм, приталенное пальто. В вестибюле у лифта стоит она — женщина-мечта, выглядящая на миллион. Мы вместе подождали лифт, я галантно спросил, на какой ей этаж, едем. Она оценивающе смотрит на меня, глазками играет, легкая улыбка. «Привет! Я минут через 30 освобожусь, сможете подвезти меня?» Я слегка опешил, спросил, куда ей. Она без тени смущения: «А вам куда? Мне кажется, нам по пути». Я достаю из кармана проездной на метро и показываю ей: «Мне в метро». Она вскидывает бровь: «Понятно. Думала, вы на машине». И вдруг очень заинтересовалась интерьером лифта.
Мужчину выбирает по машине? Больше ничего не интересует? И готова была сесть в машину к незнакомцу, ещё и сама навязывалась, будто снимала его. Вот уж "серьёзный подход". Может, выглядит на миллион, но ведёт себя, как дешёвка.
- Ехала в лифте. Стою напротив зеркала, кривляюсь и напеваю песенку в голос. Неожиданно слышу голос из ниоткуда:
— Девушка, у вас прекрасный голос!
Оборачиваюсь, смотрю по сторонам — никого. Снова голос:
— Девушка, а лифт вообще работает?
Я отвечаю в пустоту:
— Да.
Снова тишина. Молча, стоя по струнке, еду дальше в лифте. И тут опять:
— Девушка, а спойте еще.
Пока ехала до своего этажа — пела. И только выйдя из лифта, поняла, что это был диспетчер.
«Самая миленькая и живая табличка перед гостиничным лифтом. Сразу видно — каждый пятый человек не должен входить в лифт. Или должен входить в лифт со световым мечом»
- Вызвала как-то в лифт в чужом доме. Следом подходит парень готического облика и заявляет что-то вроде:
— Если что, я могу и подождать.
А мне-то чего? Я тетка взрослая, парень вроде нормальный. В общем, заходит он в лифт, и тут я вижу у него на плече здоровенную черную крысу. А я крыс не люблю — я их обожаю!Пока ехали — я на 17-й этаж, парень куда-то выше — познакомились. Оказалось, Гоша (крыс, не парень), даже взял кусочек завалявшейся в сумке печеньки.
Тоже абсолютно нормально отношусь к декоративным крысам (как и к другим грызунам).
- Захожу в лифт, а там бородатый мужик в косухе и с тяжеленной цепью на шее. Весь напряженный, руки сжаты в кулаки. Едем в тишине. На середине он резко разворачивается и говорит: «Простите меня за то, что я сейчас вам предложу, но иначе никак». Я замерла. А он достал из сумки кабачок, мол, возьмите, бабушка просила раздать. Мы с ней поссорились, я просил на даче ничего не сажать.
принесла моя нынче рассаду - три - кабачки, сказала, дали как бонус, когда чо та покупала в сад, а щас выросли тыквы! от, блин, нынче без кабачков!
А вот еще подборка историй, которая скрасит ваш день и подарит море позитива: