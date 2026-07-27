20+ простых фото и историй, которые заряжают хорошим настроением и дарят маленькие радости
У многих из нас бывают дни, когда повседневная городская суета затягивает с головой. И хочется просто расслабиться и зарядиться хорошим настроением. В такие моменты мы вспоминаем, что наша жизнь состоит из маленьких радостей, которые дарит нам семья и окружающие каждый день: то дети выдадут неожиданный перл, то дедушки и бабушки подарят нам улыбку и сделают наш день светлее. В этой подборке — забавные истории и фотографии, которые напомнят, что мир вокруг нас полон теплоты, доброй иронии и поводов для улыбки.
«Шел сегодня по городу, увидел такую рекламу. Оригинально»
- Есть у нас с женой усыновленный ребенок со сложной судьбой. В один из вечеров, когда он, как всегда, не хотел засыпать, я придумал сказку про паровозик по имени Тема. Так зовут сына. Тема стал одним из наших любимых героев. А любовь к самим поездам у него и так была. Чтобы сделать ребенку приятное, в один из выходных мы на прогулке пошли на станцию встречать и провожать поезда. Сын очень хотел встретить того самого паровозика. Вдруг вдалеке показался поезд. Артем твердо заявил, что это и есть тот, кого мы ждем. Радость у нас была огромная. Когда локомотив приблизился, сын стал махать ему рукой в знак приветствия. И, о боги, паровозик ему ответил! Машинист просто посигналил ему в ответ! Но, ребята, вы бы видели, сколько восторга это вызвало у Артема! Сколько было счастья!
«Котейка заценил мой новый галактический проектор»
- Каждый будний день по пути на работу утром проезжаю мимо одного сквера с модными резиновыми дорожками для бегунов. Уже третий год вижу там одного мужчину, на вид лет 50–55. Сначала он ковылял по этим дорожкам с ходунками. Тихонечко так. Но каждый день. Потом ходунки сменились на две трости. Тоже ковылял медленно поначалу. И постепенно уверенность его движений увеличивалась. Потом — одна трость. И тот же путь. Потом он ходил сам. Поначалу осторожно выставляя руки, как бы балансируя. Потом просто приволакивая ногу. Каждый день, в любую погоду — хоть в дождь, хоть в мороз — я видел его утром в этом сквере. И где-то с год назад я увидел, как он бежит! Да, медленно, притормаживая и махая руками, явно следя за равновесием, прямо с трудом. Сейчас он бегает вполне уверенно. Два с лишним года. Каждый день, по крайней мере, в будни. От ходунков с трудом... до бега!
Сначала ходунки, потом лыжные палки для скандинавской ходьбы, только ходишь с ними везде, потом просто ходишь( знаю, ломала ногу)
Когда знаешь, как поднять людям настроение на весь день
- А я забавную картинку наблюдала на днях. Еду с работы мимо домишки, там бабушка с дедом живут. Хорошенький такой домик, прямо кукольный, с резными ставенками и палисадником. Маленький, уютный. А старикам дрова привезли. Целую гору вкусно пахнущих березовых дров. И они эти дрова возят на маленькой тележке: бабуля складывает дрова в тележку, дед — в поленницу. Видимо, подустали чуток, решили развлечься. Дед бабулю в тележку посадил и катает туда-сюда. Она ругается шутейно, рукой на деда машет, а сама смеется, заливается. Притормозила. Смотрю. А самой даже завидно немножко стало и хорошо от увиденного. Такие веселые и задорные старички, юные в душе до сих пор.
«Вышел утром из гостиницы и обнаружил под дворником машины лист бумаги. Осмотрел всю машину, котенка уже не было. Но утро зарядилось позитивом и верой в добрых людей»
«Здравствуйте, у вас под правым передним колесом сидел котенок. Проверьте, пожалуйста, перед заведением машины. Спасибо!»
«Обычно мой пес спит со мной в обнимку, но все изменилось, когда мы принесли домой младшую сестренку»
- Предложили мне знакомые пошабашить: колодец 4 метра выкопать, уложить кольца, выкопать траншею до дома и подсоединить. Подписался. Хозяйка встретила, показала, где что делать, и ушла в дом. Работали до обеда, все упарились, естественно, вручную все делали. В обед выходит хозяйка, говорит, чтобы прервались, сейчас вынесет кушать. И выносит огромное блюдо с мантами, которые сделала сама. Сметану, чай.
— Мальчики, давайте, садитесь, устали, наверно.
Было очень приятно. Огромное блюдо самолепных мантов было съедено влет вместе со здравицами в честь хозяйки. Вечером, часов в 5, опять вышла, но уже с тарелками, на которых были пельмени. Закончив работу часов в 10 вечера, она истопила нам баню. Баню! Человек, который, по идее, не должен был нам ничего. Эта женщина — одна из нескольких клиентов, которых я буду помнить.
«Мамины гуси топают на речку искупаться с утра»
- Как-то жена заметила, что я смотрю прохождения игр, и спросила, чего я сам в них не играю. Рассказал, что для этого нужно купить пятую «плойку», а это стоит денег. Плюс игры недешевые, даже если покупать б/у диски. Рассказал и забыл. Прошло время и на мой день рождения она торжественно вручила мне приставку, а к ней — 15 игр! Я был так рад, что не знал, куда деться. Я ей очень благодарен и безумно люблю. Не за «плойку», конечно. А за ее отношение ко мне, моим увлечениям и за каждую секунду, проведенную с ней.
«Вот так мой 19-летний сын „пополняет запасы“ туалетной бумаги»
Непрактично как-то. Вытащишь один рулон, и тебя завалит вместе с унитазом остальными.
«Надеюсь, мой песель заставит кого-нибудь сегодня улыбнуться»
Даже и не знаю. Почему у него такая мордочка? Может у него паническая атака, так над ним не смеяться надо, а успокоить.
- Я работал в банке, сыну было года 3–4. Прекрасное выходное утро, мы с мамой спим, и тут нас будит телефонный звонок. Смотрю — звонит начальство. Да не простое, а прям начальство всех начальств. Хватаю трубку, уже все в голове перебрал, что и где могло пойти не так.
— Алло, да, да, Афанасий Сергеевич! Что случилось?
— Доброе утро, Максим Борисович... Вы знаете, сегодняшним утром мне поступил звонок с вашего номера, в котором юный голос сообщил, что ему очень нужен кран...
Пока мы с женой спали, сын взял мой мобильный и набрал босса, так как его номер был первым в списке...
— Прошу меня простить, не уследили. Сын, видимо, утащил телефон.
— Ничего, ничего, Максим Борисович. Вы мне лучше другое скажите. Я вот стою сейчас в магазине, и передо мной огромное количество подъемных кранов. Уточните, пожалуйста, у юного человека, какой именно кран ему нужен.
Ну и через пару дней привез мне на работу шикарный подъемный кран. Спасибо ему огромное за такой поступок.
«Впервые за пару недель увиделся с Пудинг. Первое, что она сделала — подошла и сделала мне нежный „кусь“»
- Как-то раз закупался я в сетевом магазине, по мелочи. Там у них есть сторонний мясной отдел, хороший. У них своя касса. И вот я, имея в виду мечты о соляночке, прикупил там копченой колбаски, такой да сякой. Подошел на кассу, пробил все, погрузил в рюкзак и отчалил. А дома колбаски-то и не обнаружил. Понял, что оставил ее на кассе. На следующий день жена все же убедила сходить и спросить. Пришел. Спросил на кассе, понятное дело, ожидая вежливого посыла куда обычно. Кассир ответила:
— Да, находили.
Кому-то помахала, и мне вынули из холодильника мой пакетик. Люди у нас чаще всего все-таки хорошие. И это помогает жить.
«Когда завели мохнатого тюленя, а не лабрадора»
«Жена решила покатать кота. А у него явно появились вопросики к ее стилю вождения»
Кот? Трехцветный? Редкая редкость. Ну и к тому же он бесплодный, т.е. всех кумушек с претензиями по алиментам на котят можно слать лесом.
- Я в детстве решила как-то порадовать родителей. Приготовила бутерброды из всего самого вкусного (по моему мнению), что было в холодильнике: батон и шоколадное сливочное масло. И обильно украсила зеленым луком, чтоб красиво было — у нас же тут мишленовский уровень, как-никак. Они ели и говорили, что это очень вкусно, а еще почему-то плакали.
«Мои бананы дружно решили: «Да пошло оно все, с нас хватит»
- Прикупила себе премиальный крем от морщин. Наносила по инструкции, берегла как зеницу ока. Смотрю, а в баночке крема все меньше. Ну, думаю, дочка балуется. Начинаю закипать от возмущения. Попросила свекровь присмотреть. Прихожу с работы, захожу в спальню, а там дочь щедро втирает крем в мятый папин пиджак. Рядом сидит свекровь и улыбается. Я в ступоре, а дочь смотрит невинными глазами: «Бабуля сказала, что он все морщины и складки разглаживает! Папа так устает, ему некогда гладить, а завтра важная встреча».
Блин, мало того, что крем извела, так еще и бате пиджак испортила. А бабушка умиляется... Интересно, что скажет папа, увидев результаты его мамы умиления?
«Нашли его на обочине дороги. Он с удовольствием составил нам компанию по пути домой»
- Я работал вожатым в лагере. Я был в восторге от детских эмоций. Они брали меня за руки, и мы шли вместе в столовую. Они не хотели спать, пока я не пожелаю спокойной ночи. Сезон закончился. Я иду с мамой по городу, и тут, откуда ни возьмись, бежит маленькая девочка (моя пионерка), прыгает мне на шею и кричит, как она соскучилась по мне. У меня даже слезы на глазах выступили. В этот момент нужно было видеть лица моей мамы и родителей девочки.
«Залез к Тигре на крышу сарая, чтобы сфоткать ее во всем величии»
- Я сделал это к 40 годам. Выбросил все носки и купил одинаковые — 30 пар. Сделал это в августе и пишу теперь после варварского поступка и проверки на себе. С утра просыпаюсь: «Где нооосок?» Да пофиг. «Найти пару?» Да пофиг. Если порвался, то останется еще 29 пар. Каждый день теперь получаю прибавку к настроению, когда беру носки из шкафа. У меня на шкафу зеркало в полный рост, так вот там довольная рожа каждое утро. Если вам по дороге на работу встретится счастливый парень, который всегда поможет, улыбнется — знайте: у него одинаковые носки.
«Собака и наш новый котенок теперь лучшие друзья»
- Когда мои родители поженились, мама задалась целью научиться готовить так же, как свекровь, потому что знала, как папа любит стряпню своей матери. Но сколько она ни билась, добиться того же вкуса еды не получалось. Она уже и уточняла у свекрови рецепты, и пыталась выведать секреты. Но когда она ставила перед папой тарелку с очередным борщом и спрашивала, получилось ли добиться нужного вкуса на этот раз, тот пробовал и отвечал:
— По вкусу нормально, но не как у мамы.
Так продолжалось несколько лет. Мама уже утратила надежду. Но вот наконец свершилось: в один прекрасный день папа попробовал борщ и сказал:
— Вот он, тот самый вкус!
А на самом деле рецепт был все тем же. Просто случайно лук подгорел...
«Мой кот в момент осознания, что в открытой банке кофе, а не кошачья еда»
- Помню, когда мне было лет семь, мы с папой выходили из метро на канале Грибоедова. Для тех, кто не знает: там, на Невский проспект, есть два выхода — один к Гостиному двору, второй — к дому Зингера. Расстояние между ними довольно большое. И вот я спрашиваю у папы:
— А почему по улице между этими выходами такое огромное расстояние, а под землей надо пройти совсем немного? Выходит — по поверхности далеко, а под землей близко...
Папа спорить не стал и быстро нашел объяснение:
— Ну, земля же круглая. Если идешь по поверхности, то расстояние больше, потому что идешь по дуге, а под землей — проходишь напрямую.
Мне это объяснение показалось логичным, и я потом довольно долго был уверен, что именно так оно и есть.
«Спасибо тебе огромное за позитив, милый Пикачу! Сижу улыбаюсь»
- Живем втроем — я, бабушка и дед. Деду 89 лет, но он каждый год занимается огородом. Один. Говорит, что только огород приносит ему радость. Этим летом огурцов выросло столько, что некуда девать. Бабушка, как всегда, начала ворчать на деда:
— Куда я столько огурцов должна девать?
— Ребенок съест.
Решено было продавать. В первый день продала 5 кг коллеге. Она приехала поздно вечером и перевела мне деньги на карту. Бабушка утром спрашивает:
— Неужели я продала целый таз?
— Да, по 100 рублей за килограмм, но деньги я дать пока не могу, так как мне перевели их на карту, а налички у меня не было.
Бабушка открывает кошелек, достает 500 рублей и говорит:
— Иди отнеси деду, пусть обрадуется, что за такие деньги его огурцы покупают.
Отношу деньги деду. Он говорит:
— О, как хорошо! Отдай бабушке.
«А ведь я просто хотел снять того, что сзади»
- Пришла с работы, муж собирает шкаф. Вокруг доски, шурупы, инструкция на китайском. Пятилетняя дочь смотрит на него и с ухмылкой говорит: «Папа, бабушка права — у тебя золотые руки!» Муж расплылся в улыбке, а дочка добавляет: «Только вот бабушка еще сказала что растут они не из того места».
«В местном приюте разрешают брать собак погулять на 4 часа. Вот она в первые же минуты после выхода!»
Когда была еще подростком, у семьи тети появилась овчарка. Я так хотела с ней погулять! Однажды моя мечта исполнилась. Мне вручили заветный поводок и я в восторге выскочила на улицу. В результате не я собаку выгуляла, а она меня, протащив за собой по всему району. Все, что я успевала, это перебирать ногами, что бы не ехать на пузе😂
- Решил заехать и купить себе и маме по большой шаурме в любимой кафешке. У нас под конец августа лето решило порадовать и неожиданно подарило теплые последние дни. Еще когда уходил, мама мне говорит, мол, майка короткая стала — пузо снизу торчит.
А я говорю:
— Да пофиг! Мне эта майка нравится.
И вот стою в очереди в этой кафешке, а впереди меня девушка с дочкой. Они тоже заказ делают. И смотрит эта малышка на меня снизу вверх, задумчиво так, и говорит:
— А у тебя майка маленькая, нужно больше купить.
Мама пытается ее одернуть, типа, что нельзя так говорить и все такое. А я смотрю так на малышку, по-заговорщицки, и говорю:
— Это не майка маленькая, а рюкзак большой!
Она так озадаченно стала меня осматривать, типа рюкзак искать. На сумочку глянула — так она маленькая. За спину посмотрела — там вообще никакого рюкзака нет. И она в замешательстве спрашивает:
— А где рюкзак? Нету же!
А я себя по пузу хлопаю и говорю:
— Да вот он! Я туда еду складываю!
У малышки на лице такая буря эмоций отразилась! Там и удивление, и озадаченность, и восторг, и еще миллион чувств одновременно. И так это мне настроение подняло, что до сих пор радостный хожу. Все-таки дети и вправду — цветы жизни!
Пузатые мужики своими бурдюками гордятся, будто у них там золото-бриллианты, а не полупереваренная жратва)
А вот еще парочка статей, которая подарит вам теплую улыбку и море позитива на весь день:
Комментарии
Статья июльская, а в двух постах действие в августе. То есть в ход пошли пикабушки годичной давности. Свежачок закончился?