20+ простых фото и историй, которые заряжают хорошим настроением и дарят маленькие радости

У многих из нас бывают дни, когда повседневная городская суета затягивает с головой. И хочется просто расслабиться и зарядиться хорошим настроением. В такие моменты мы вспоминаем, что наша жизнь состоит из маленьких радостей, которые дарит нам семья и окружающие каждый день: то дети выдадут неожиданный перл, то дедушки и бабушки подарят нам улыбку и сделают наш день светлее. В этой подборке — забавные истории и фотографии, которые напомнят, что мир вокруг нас полон теплоты, доброй иронии и поводов для улыбки.