Мне кажется, если у человека кожа расположенная к сгоранию, а не загару, это не лечится годами, проведенными на острове.
Зыбучие пески, пираньи и еще 13 вещей, которые кино показывает неправдоподобно
Зыбучие пески, пираньи, поцелуи под дождем и другие киношные находки давно стали частью поп-культуры. Кто бы отказался увидеть вживую загадочные места, невероятных существ или так же ярко переживать влюбленность как герои на экране? Мы с удовольствием пересмотрели некоторые киноленты — и они по-прежнему душевные и теплые — но, к сожалению, не все моменты из них выдерживают проверку реальной жизнью.
1. Героиня живет на тропическом острове долгие годы, но ее загар это не подтверждает
Глаз! ТОчно! У неё должны быть, просто обязаны быть пронзительно-синие глаза. Это прямой результат жизни на острове!
2. Зыбучие пески редко бывают глубокими и не засасывают человека или животное полностью из-за своей высокой плотности
Почему - то именно зыбучих песков очень боюсь, хотя ни разу не встречала в жизни. Думала, как болото, только сухое из песка. В снег проваливалась, но из него выбраться проще, он сбивается в устойчивые комки, ступени и прочее
3. Фонарь на уровне глаз — плохая идея, потому что свет от него будет слепить и помешает что-то разглядеть. Но зато зрителям прекрасно будет видно лицо героя
4. Пираньи в жизни вовсе не такие демонические, как их принято изображать в кино, а симпатичные пухляши
Обычные рыбки, блестящие, но чтобы оценить их смертоносность, нужно дождаться показательного кормления. Кушать они любят.
5. Героини, выныривающие из воды, выглядят как нимфы: им не нужно прочищать нос, протирать глаза или вытряхивать воду из ушей
Потому что отфыркиваться, отплёвываться и убирать с лица налипшие волосы романтичная героиня не может.
6. Пирамиды Гизы в кино выглядят куда эстетичнее, чем в жизни — никаких толп туристов и ограждений
Судя по шляпе джентльмена, действие фильма происходит в 20-30-х годах прошлого столетия. Тогда и туристов было значительно меньше.
7. Домработница, как правило, не готовит и не убирает с распущенными волосами
а ещё у нее ломается раковина и к ней приходит сантехник, популярный сюжет в немецких фильмах
8. Москитные сетки на окнах часто отсутствуют. Летними вечерами от насекомых, налетевших на свет телевизора или ламп, не было бы отбоя
9. Круги на полях (несмотря на свое название) необязательно круги
10. Климатические изменения в фильмах происходят резко и быстро. В реальности же для такого масштабного изменения температуры потребовались бы десятилетия
Вообще-то на картинке кадр из фантастики Послезавтра. Именно про аномально наступившие ужасные морозы.
11. Хамунаптра или «Город мертвых» — это вымышленный затерянный город в фильме «Мумия», где были похоронены фараоны. На самом же деле название «Город мертвых» использовалось для Каира, столицы Египта
Давайте как-то аккуратнее с терминами. Городом Мертвых называли не весь Каир, а отдельные его части, Долину царей, и Карафу, исторический исламский некрополь.
12. Перемены в фильмах про школьников длятся не 3-5 минут, а ровно столько, сколько нужно героям, чтобы перемыть всем косточки и обсудить личные драмы
Перемены даже в российских школах разные по длительности. Например при, между 1 и вторым уроком было 5 минут, а между другими по 10, еще какой то был 20 как раз чтобы дети успели сходить поесть. В США на сколько мне известно тоже есть длинная перемена для обеда.
13. Эффектная сцена оглашения завещания. На деле же поверенный связывается с родственниками заранее и никаких неожиданностей не происходит
Хм, справедливости ради, примерно 100 лет назад такая практика действительно существовала.
14. Магазины выглядят так, как будто там никто никогда не берет товары с полок
15. Анаксунамун не была наложницей, а была дочерью фараона, позднее вышедшей замуж за Тутанхамона
2. Зыбучие пески могут засосать человека, а на фото справа какая-то мокрая грязь .
следующие пункты, вроде выныривания героинь и ограждений возле пирамид - тут на усмотрение режиссера , художник может ради образа отсечь лишнее в картине.
10. У нас тут без всяких катаклизм за неделю то ураган с метелью ,то жара.
11. У нас в школе перемены по 15 минут, а на обед еще больше, 3-5 минут не бывает таких вообще.
13. завещание могут оглашать так как завещал завещатель)
14. У нас например в супермаркете всегда все полки заполнены, стоит взять продукты,их сразу же заменяют другими.
Ой, слушайте... история и голливудские ильмы - вещи часто даже просто рядом не валявшиеся. Чего стоит один только Геракла в чем-то, похожем на почти средневековые доспехи, кожане при этом, и бой-бабы в сообществах, где она могла только сидеть на женской половине дома. Ну и куча, куча, куча. ОКЕАН всего. Еще можно пережить, когда чуточку, ЧУТОЧКУ меняют моду, чтобы лучше подчеркнуть характер героя\героини, но не на века же!