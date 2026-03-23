Ну если стол был реально нужен, тот, который она хотела сама, качественный, и если они вместе не жили - нормальный подарок же)
15+ человек, чьи поздравления превратили обычный праздник в чистую комедию
Подготовка к празднику — это всегда немножко лотерея. Можно получить в подарок долгожданную сумку, а можно — внезапный стол без бантика или квест по поиску пластиковых утят по всему дому. В такие моменты понимаешь, что у наших близких потрясающая фантазия, а их способы выразить чувства порой достойны сценария для комедии.
- А какой вам самый странный подарок дарили на 14 февраля? Мне в прошлом году парень, ну уже бывший, стол подарил. Даже без бантика, конфет и цветов. Просто стол.
- Помню была мелкая, еще в садик ходила, поздравила очень оригинально маму тогда. На 8 марта устроили утренник, все дети должны были выучить стих и рассказать маме. Дети выходили нарядные, рассказывали про весну, мимозу и добрые руки. А я, конечно же, свой стишок забыла. Стою, молчу. Воспитательница шепчет: «Ну давай хоть что-нибудь!» И я, не растерявшись, врубаю на весь зал: «Бе-е-е-е-е-елые розы, бе-е-е-е-е-елые розы...» С выражением, как будто на концерте. Мамы в шоке, моя хохочет. Говорит, самый оригинальный подарок за всю жизнь.
- 14 февраля выдалось насыщенным. Парень с утра написал, что не сможет прийти, извинился, поздравил и пообещал, что все потом расскажет. Ну, раз такое дело, пошла с подругой в кафе. И — о чудо! — а там и мой благоверный с другой девушкой восседал. Расстались. Мало того, что пригласил девушку в кафе напротив моего дома. Еще и сел возле панорамного окна на улицу. Еще и столик обслуживала моя однокурсница. Он точно не гений.
- 8 марта я надеялась быть выходной. Но мне поставили смену до ночи. Вышла с грустью на работу, еще и погода за окном такая солнечная была. Настроения никакого, работала на автомате. Пробивала мальчику сладости на кассе и он озадаченно глянул на меня. Вышел из супермаркета, но вернулся спустя 10 минут с тюльпанчиком в руке. Протянул мне и поздравил. Я так растрогалась, пацан засмущался и убежал.
- Работала в мужском коллективе. 8 марта. К нам зашли клиенты и их озарило, что есть тут девушка и надо бы поздравить. А нечем. Говорила, что ничего дарить не нужно, мне достаточно слов поздравления. Но один мужчина сказал: «Я так не могу!» И вдруг стал рыться в своей сумке, выудил оттуда огромный свежий огурец и торжественно подарил мне.
- Недавно мне послали цветы к 8 марта. В нужный момент курьер позвонил, мол, спускайтесь. Иду, а мне вручают букет искусственных подсолнухов. Я аж расстроилась. Но дарителю не сказала, потому что точно знаю, что заказывали живые цветы. Вместо этого решила ругаться с магазином. Пожаловались, а мне спокойненько так отвечают: «Так это цветы из мыла». И показали карточку товара. Действительно, даритель не заметил приписки. Ну, теперь я регулярно отрываю по лепесточку, когда иду мыть руки.
Мыльные цветы - это декор, сомнительной красоты, конечно, но тут уж что поделать. Они в целом для мытья рук не предназначены😂
- Работаю на скорой. Между вызовами забежала в кофейню за перекусом, стояла в очереди с девушкой. Внезапно она обратилась ко мне, стала спрашивать про работу, благодарить и кратко поведала свою историю. В конце она достала из сумочки коробку конфет, подарила мне и поздравила с наступающим Новым годом. Я даже растерялась. Мне было очень приятно. Благодаря таким моментам я еще верю в людей и убеждаюсь, что я на своем месте. Надеюсь, у нее все хорошо сейчас.
- Мое каждое утро начинается не с кофе, а с сообщений от бабули в мессенджере. Каких там поздравлений я только не видела. Было и «с днем солнца», и «с днем яблок», а недавно и «с днем пляжных вечеринок». И меня, если честно, не волнует, что это все абсурд и выдуманные праздники. Я просто кайфую от того, что моя бабушка не забывает обо мне и присылает прикольные, а иногда и смешные сообщения. Я счастлива, что моя бабушка такая классная!
- Мой друг женился в довольно туристическом месте. Мы стояли и ждали его семью в сувенирном магазине. Когда он пришел, я спросил его мнения о том, какая вещь из ассортимента самая кринжовая. Он показал на какую-то штуку. Именно эту штуку я купил и вручил ему как подарок.
- Сегодня я поздравила женщину, которая продавала на торговой площадке детское сиденье для горшка, потому что ее дочь «уже большая девочка», и оно им больше не нужно. Мне показалось это очень милым.
- Нас со школьными друзьями разбросало по миру. Как-то в мой день рождения они мне пишут, мол, вот ссылка на онлайн звонок, заходи. Я подключилась, там все они. И говорят: «У нас для тебя особенное поздравление. Вот ссылка, открывай». У меня аж дар речи пропал, когда я увидела там таблицу с вопросами и ответами в духе старых анкет. Они придумали вопросы про меня и отвечали. А моя задача была угадать кто что сказал. Я столько нового и крутого о себе узнала. Очень приятно, что они так заморочились.
- Сегодня днем я видела, как моя мама нашла старые мои детские рисунки, открытки, письма, сделанные своими руками. Она брала каждый в руки и просматривала минут 10 каждое... Она плакала. Вспоминаю, как я написала ей поздравление с днем рождения в 6 лет: «дАрАгая мамАчка поздравляю тИбя с днем рождения нЕкогда негрусти!» Мы выросли, перестали дорожить родными, делать им приятно, даже не хотим лишний раз обнять. А ведь для них это сокровище! Они хранят это в своем сердце всю жизнь...
Сын обнимает и когда приезжают на выходные,и когда едут домой,при расставании.
- На старой работе начальника одного из отделов называла «главный и единственный», шутила я так, он шутку подхватывал. Никогда даже намека на что-то большее, чем рабочие отношения, не было. Фирма развалилась. В этот Новый год написала ему поздравление, как всегда обратилась к нему, как написано выше. Сообщение прочитала его жена, был скандал. Дело чуть не дошло до развода. Прежде чем скандалить, нужно разобраться, что к чему!
- Самое ленивое поздравление с праздником, которое я когда-либо получала — это поздравление от тети с новым годом. Под новый год мне пришло от нее длинное сообщение с поздравлениями, пожеланиями и прочим. Но последнее сообщение убило: «С уважением, Ваш коллега Денис Иванович». Короче, просто скопировала текст поздравления, что прислали ей, и даже не стерла чужую подпись.
- День рождения. Муж говорит, что спрятал в квартире 50 крошечных пластиковых утят, когда найду все — тогда и будет подарок. Я перерыла все, нашла только 49. Дни идут, я все копаюсь. Через пару недель приперла мужа к стенке и сказала, что сдаюсь. А он хлопнул себя по лбу и как давай ржать. Он вручил мне подарок, сумку моей мечты. Но там с доставкой что-то намутили, и муж увидел, что ко дню рождения не придет. Поэтому придумал эту штуку с утятами. А чтобы я раньше времени не нашла все, разложил только 49. Планировал доложить последнего, когда сумка придет, да и забыл. Поржали вместе. А утенка того, последнего, он мне выдал вместе с сумкой, теперь всегда в кармашке таскаю.
- В мой 25-й день рождения я проснулась и увидела сообщение в соцсетях. От мамы. А мама-то в соседней комнате спит и поздравить меня может в любую минуту этого прекрасного дня. Любопытство разбирает меня, я открываю сообщение и читаю: «Семь первых признаков старения, и как с ними бороться». Первая строчка статьи: «Гусиные лапки. Они появляются как раз в возрасте 25+». Спасибо, мам, прекрасное поздравление для дочери-старушки!
Мне 64. До сих пор нет гусинных лапок вокруг глаз. Зато между бровями две вертикальные морщины пролегли, не сотрешь.
А у вас были такие случаи, что поздравление произвело ну очень яркое впечатление? Напишите об этом в комментариях.
