Ребëнок плохо ел в детстве до школы, соответственно и какать было нечем. Пришлось придумать историю о том, что какашками нужно помогать выходить и их нужно регулярно кормить тем, что они любят - это к примеру чëрный хлеб, рис.
А ребëнок уж очень не любит рис или чëрный хлеб, только белый интересует.
Моей "сказочкой" так же воспользовалась крëстная. "Никогда говорит, до такого не додумалась бы". У неë такие же проблемы с внучкой, которая не ест нормальной еды, кроме сладостей ничего больше не интересует.
Вот так приходится фантазировать! 🤷🏻♀️😊
15 мам, которые с легкостью бы написали целую энциклопедию житейской хитрости
Порой материнская находчивость заходит так далеко, что превращает воспитание в настоящий приключенческий сериал. Мы собрали 15 историй о мамах, чей юмор и житейская мудрость помогают решать любые проблемы: от школьного дресс-кода до борьбы с привидениями с помощью обычного пылесоса.
- Я мама девятиклассницы. В школе ввели правило: юбка — строго на ладонь от колена. Моя принципиальная Машуня носила покороче. После 3-го замечания огласила: «Мам, тебя вызывают». Мне в школу ходить некогда, поэтому мы взяли да и скинули классухе фото Машуни в юбке и с моей ладонью. Я просто вспомнила свои годы в музыкалке: ладонь у меня — как у концертного пианиста, растяжка будь здоров. Одно фото — и все вопросы отпали. Считаю, что в школе надо учиться, а не о длине юбки переживать.
- Мама рассказывала, как сдавала экзамен. Вытянула билет — знала только один из двух вопросов. Пошла отвечать и говорит: «Можно начну со второго вопроса?» Профессор немного удивился: «Не вижу разницы, но ладно». Она сидит, отвечает, тут заходит другой преподаватель и говорит, что профессора на кафедру вызывают. Тот вышел со словами: «Вы тогда у нее примите, один вопрос она уже ответила». Преподаватель садится, а мама, не растерявшись, начинает тот же вопрос пересказывать. Аудитория валялась, у мамы — «отл». © threads__kz
- В детстве я боялся привидений. Я чувствовал их везде: в коридоре, за шторой, в темной ванной. Вот даже сейчас не сомневаюсь — они там точно были. После череды жалоб мама посмотрела на меня и сказала: «Их можно засосать пылесосом». И все. С этого дня я стал главным экзорцистом квартиры. Каждый вечер проходился по углам тщательно, с методичностью охотника, пылесосил как мелкий сумасшедший. Особое внимание — под кроватью: там, по ощущениям, был их штаб. Пылесос гудел, я верил, что привидения исчезают и квартира становится чище. Только сейчас об этом вспомнил и понял, что это была не борьба с потусторонним, а плутовство мамы... © plutclub
- Сын-подросток увлекся видеоиграми и напрочь забыл про порядок. Решила схитрить и скинула ему фото бардака, написав: «Спрятала тут крупную купюру, найдешь — твоя». Вечером комната сияла! Сын: «Мам, все перерыл, денег нет!» А я так спокойно: «Да вон же они в файлике на самом видном месте. Просто пока там висел твой грязный балахон, их было не разглядеть». Награда нашла героя, а я наконец-то вижу пол в этой комнате!
- Когда нам только провели телефон домой, мама позвонила с работы. Трубку взял мой младший брат. Мама спросила: «Ты дома мячик не пинаешь?» Брат, разумеется, соврал: «Нет». Тогда мама сказала, что нам провели телефон с видеокамерой и теперь она может видеть, что делается дома, и если он будет баловаться, то накажет. Через десять минут она перезвонила и сказала, что накажет. Брат взмолился и стал вешать лапшу, что он всего лишь пару раз его пнул. © 654rico / Pikabu
- Мама говорила, что, когда я вру, она своими волшебными глазами видит на моем языке пятна лжи. Шутки шутками, но она ни разу не поверила даже в самую изощренную ложь... © Unknown author / Pikabu
- Я коплю белье, а потом раз в неделю захожу в спальню с шоколадкой, чаем и чем-нибудь вкусным, включаю фильмец и начинаю складывать белье. Говорю детям, что если они заходят, то будут помогать. И знаете что? Я их не вижу все это время. © Reddit
- Вечером мы с папой шли забирать маму с работы. Мама заводила меня в маленький закрытый зал, где иногда собирались местные «випы», показывала на лампу и говорила, что она волшебная и расскажет про все мои косяки. И что лучше я расскажу ей сама, чем это сделает лампа. До этого о всех шалостях, конечно, ей докладывал папа. © jusikaa / Pikabu
- Ребенок в автокресле типа «спит». Поднимаю аккуратно его руку и говорю мужу: «Если он действительно спит, его рука останется наверху». Отпустила — и мы наблюдаем, как он изо всех сил держит ее в воздухе, лишь бы доказать, что «спит». © pan-au-levain / Reddit
- Сыну быстро надоедают одни и те же игрушки: побалуется пару раз — и все, неинтересно. Я подписалась на пару мамских блогов, подключила фантазию и теперь делаю ему игрушки из подручных материалов. Например, набираю ванну с пеной и опускаю на дно всякие мелкие предметы, а потом мы с сыном, как золотоискатели, начинаем доставать «сокровища». Еще ему очень полюбились игры с тестом: лепим из него фигурки, раскрашиваем красителями — малой в восторге. Как хорошо, что я домохозяйка и могу придумывать для сына интересные игры. © Мамдаринка / VK
- Короче, новый лайфхак. Пригласите на выходных друзей вашего ребенка в гости — и жизнь заиграет новыми красками. Мои так старались, чтобы дома было красиво перед приходом гостей, что сами все убрали. А потом так увлеклись игрой, что я спокойно занималась своими делами в другой комнате и меня вообще никто не трогал. Гениально же. © briarch / Reddit
- Мы как-то сказали дочке, что когда дети врут, у них краснеют уши — просто это видят только родители. И знаете, что началось? Она заходила в комнату, прикрыв уши ладошками. И мы сразу понимали: сейчас будет версия событий, далекая от реальности. © keyser-_-soze / Reddit
- В детстве я не хотел есть, и мама придумала маленькую хитрость: выносила мне еду на улицу, когда я гулял с другом. И когда я отказывался, она предлагала тарелку ему. Тот, естественно, соглашался — и тут во мне просыпалась жадность, и я тут же принимался за еду. © Подслушано / Ideer
- Когда я был маленьким, мама работала до шести вечера. И, естественно, когда я приходил из школы домой, мне не хотелось ни помогать по хозяйству, ни делать уроки. Мама подошла к этому с хитростью: с утра писала мне задания, и в каждом шифровала часть загадки. Потом я звонил ей, говорил, что у меня получилось, и, если ответ был правильный, она подсказывала, куда спрятала приставку. Хитрость мамы приучила меня к порядку и дисциплине. Через пару лет загадки уже не нужны были: я знал каждый закуток квартиры и мог сам найти приставку, но все равно сначала помогал по дому и делал уроки. ©
Не все поймут / VK
- Я своему ребенку сказала, что зубная фея платит в зависимости от того, как хорошо ты чистишь зубы два раза в день. Чем лучше зубы — тем больше выплата. И якобы один ребенок вообще получил 50 долларов, потому что чистил пастой и пользовался нитью! В итоге мой пятилетка теперь ни разу не забывает почистить зубы, делает это тщательно, еще и нитью пользуется — очень уж хочет заработать. © punkass_book_jockey8 / Reddit
А какую маленькую хитрость придумывали ваша мама или вы сами, чтобы навести порядок в доме или развеселить детей? Поделитесь своими историями в комментариях — давайте улыбнемся вместе!
