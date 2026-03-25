Вчера на кассе была похожая ситуация. Три ребёнка, лет восьми, покупали маленькие пакетики с конфетами. И так по-взрослому рассуждали, какие им взять, чтоб хватило денег. Всё считали-пересчитывали и были какие-то расстроенно-испуганные. Я уже приготовилась им добавить, но у них хватило.
15+ человек, которые не планировали носить плащ супергероя, но жизнь распорядилась иначе
Иногда, чтобы почувствовать себя героем, не нужно совершать мировых подвигов — достаточно просто придержать дверь, оплатить покупку смущенному подростку на кассе или помочь незнакомцу собрать рассыпавшиеся вещи. Эти маленькие, на первый взгляд, жесты создают ту самую невидимую цепочку добра, которая делает наш мир капельку уютнее и светлее. Самое удивительное, что поддержка часто приходит оттуда, откуда её совсем не ждешь: от сурового соседа, случайного прохожего или даже маленького ребенка, который видит несправедливость острее взрослых.
- Как-то раз, когда я училась в первом классе, бежала по школьному коридору и упала. Полы были деревянные, все колени и ладони оказались в многочисленных занозах. Неожиданно на помощь пришли парни-десятиклассники, которые прогуляли урок, выковыривая занозы из моих коленей, успокаивая меня, горько плачущую. С тех пор много лет прошло, а я помню этих парней, и до сих пор они мои Супермены.
- Сегодня с сыном пошли в магнум и на кассе перед нами стоял парнишка 13-16 лет примерно, у него на карте не хватило средств для оплаты и по нему было видно как он засмущался, хотел перевзвесить бананы, но я предложила ему докинуть разницу и он мне не отказал, уходя несколько раз поблагодарил. Вышли, идем домой и мой семилетка молчит, вдруг посреди дороги с пакетами в руках меня обнимает и говорит: «Мам, хорошо что оплатила за мальчика, это был добрый поступок, люблю».
- Был как-то в кинотеатре. Какой-то чувак постоянно разговаривал по телефону прямо у меня за спиной, бесил ужасно, а люди делают вид, что не слышат... и тут случилось невообразимое! Какой-то пацан, лет этак 14, достал водяной пистолет и наказал говорящего. Мокрый дядька начал орать на пацана. Обоих вывела охрана. Мой герой.
Т.е. взрослые (сильные, самодостаточные) побоялись сделать замечание и тихо бесились, а пацан решил проблему?
- Вчера возвращалась домой после рабочего дня и неожиданно поскользнулась прямо посреди улицы. Но рядом оказался настоящий герой — впереди шел молодой мужчина, услышал звук падения, обернулся и сразу же подбежал ко мне. Поднял меня на ноги и спросил, все ли хорошо. Спасибо огромное этому человеку за проявленную заботу и внимание! Такие моменты делают мир лучше и теплее.
Будьте внимательны на дорогах! Переломы бывают со смещением и плохо заживают, красивая стройная женщина потом подпрыгивает при ходьбе. Знакомая с работы так упала, пришлось увольняться.
- Неделя, как вышла на новую работу. Как-то на обеде подходит ко мне королевишна из другого отдела, презрительно фыркает на мой лоток с гречкой и сосиской и говорит, мол, пойдем, покажу, где можно нормально поесть. Пришли в кафе, заказали, и тут все ее высокомерие как сдуло, она наклоняется ко мне и шепчет: «Прости, что так драматично. Не могла в офисе об этом сказать. Я тут узнала, что ваш отдел собираются закрывать. И ты попадаешь под сокращение. В нашем отделе открылась вакансия, как раз для тебя. Переходи к нам. Я навела справки, ты сына одна воспитываешь. У меня дочка. Мы, мамы, должны помогать друг другу». Так и оказалось. Я перешла в их отдел на стабильную работу, а многие прежние коллеги разбежались. Как видно, иногда герои носят не трико, а высокомерные ухмылки.
Ну вот ассоциируется у меня лоток только с кошачьим туалетом и всё тут. А обед ношу с собой в контейнере.
Еще есть разговорное у нас « обед в судочке». Муж переделал, поменял первую гласную на А и теперь у нас в семье обед берем « в садочке»
А у кошки лоток….
- Как это часто бывает: ребенок заболел резко и неожиданно. Нам нужно было срочно к педиатру, но с работы мне отгул не дали и потому я должна была успеть забежать в поликлинику, потом отдать ребенка бабушке и уже потом оформить больничный. Но зная наши поликлиники... в общем, я надеялась на чудо. Прибежали мы и уже с самого утра уже была куча людей! Не 2, не 3, а человек 15. Я понимала, что это будет надолго. Я была просто в отчаянии, ибо вариантов для решения просто не было. Как вдруг девушка, что была второй в очереди, видимо, прочитала что-то на моем лице и пропустила на свое место. Я была ей безумно благодарна, а вот в очереди начали на нее наезжать. Тогда она спокойно и, недолго думая, стала в конец. На мое место. Все замолчали. Наверное, моя история звучит глупой и простой. Однако эта девушка мой герой!
Больничный дают, начиная со дня обращения к врачу, и оформляют в поликлинике сразу, зачем брать отгул? Ну, бывает, да, что к врачу надо попасть как можно быстрее, желательно без очереди. Но по другим причинам.
- Девочки, вера в мужчин еще живет! Мне надо было отпилить ножки у стола, на сайте знакомств написала: «Есть у кого электролобзик?» В итоге мужчина приехал и сам все сделал. Не лез, ни на чем не настаивал. Просто приехал, помог и уехал. Не обиделся и не стал орать: «А ты мне что?» Просто помог.
- Однажды познакомилась в интернете с парнем, сошлись на странном — на любви к чаю. Он пьет литровыми кружками чай по пять штук в день. Я думала, у него просто такая большая любовь к напитку. Позже выяснилось: он в долгах, без денег, и чтобы не голодать, пьет чай, много чая. Мне стало его жалко, и я перевела ему денег на шаурму и пиццу. Пару раз. Но общение у нас не задалось. Мы перестали общаться.
Если есть деньги на чай, то почему не купить вместо него хлеба, например?
Чувак просто прошареный.
- Гуляли вечером с сыном во дворе, ждали папу с работы. Возле гаражей собралась детвора, слышен был жалобный писк. Подошли, соседский мальчишка сказал, что щенок с утра застрял между прутьями забора и никак не может выбраться. Когда пришел муж, я рассказала ему, что случилось. Видя мои переживания, он тут же взял инструменты и начал освобождать щенка. Снял куртку, чтобы удобнее было, и порвал рубашку об острые края забора, но все же освободил бедолагу. Щенок тут же кинулся к мужу, виляет хвостом, лижет руки. Горжусь своим мужем, настоящий герой!
- Как-то в центре увидела мужа сестры. Сажал в машину какую-то расфуфыренную мадам. Я аж обалдела. Моя сестра прекрасная, женаты всего полгода, а он уже за кем-то увивается? Приперла его вечером к стенке, дескать, как смеешь? Он побледнел и выдал дивную историю. Мол, это риэлторша, он ищет квартиру, чтобы с женой наконец-то съехать из родительской двушки. Я сразу не поверила, но он позвал меня на следующие просмотры. Оказалось, что эта мадам действительно риэлторша и чудесная женщина. Мы втроем выбрали крутую квартирку. И как же сестра потом радовалась, когда они съехали в свое гнездышно. Я сразу подумала дурное, и зря. А для сестры он настояший герой.
- Сегодня в токийском метро я увидела ситуацию, которая меня задела. Парень вежливо спросил у японца — и на японском, и на английском — правильно ли он сядет на поезд, чтобы доехать до станции Хибия. В ответ японец просто молча встал и ушел. Люди вокруг все слышали, но никто не помог. Мне стало обидно за этого парня, и я сама подошла и подсказала ему. Да, никто никому не обязан помогать, но элементарная человечность все-таки должна быть.
Восточный менталитет совсем не то, что европейский. Поэтому если наши артисты и фильмы могут взять Оскар, то японские вряд ли. Но нам многому стоит у них поучиться- у них самый высокий процент долгожителей в мире, высокий уровень жизни, прекрасная медицина и т.д. и т.п. 🌹🌹🌹
- Гололед. Я повредила руку, хожу в ортезе на запястье, но дела никто не отменял. Вчера забирала ребенка из садика, он и все ребята из его группы наперебой мне помогали: куртку застегнуть, дверь подержать, бахилы надеть и снять. И все желали скорее выздороветь. Детишкам по шесть лет.
- Пришлось мне как-то переезжать без машины. Все вещи на руках и в метро. Иду, у меня миллион пакетов, ношу частями. Взмыленная, уставшая, кругом ходят люди, только ругаются, что обойти не могут. Еще и пакет рвется, все вилки-ложки падают в грязь. И тут ко мне подходит мальчик лет 3-4, тянет мужчину за собой. И говорит, мол, папа, помоги этой тете. Мы вручили мальчонке в руки эти вилки, а сами вдвоем быстрее все перетаскали под подъезд. Так трогательно, что мимо шли взрослые и им было все равно, а руку помощи мне протянул именно ребенок.
- Сидим на остановке с четырехлетним сыном и годовалой дочкой. Вокруг снуют голуби, сын посмотрел на них и попросил чем-то покорить их. Покопалась, нашла пшено. Он его раскидал, говорит: «Кушайте, на здоровье!» Смотрит на них, смотрит, а потом вдруг подошел к самому наглому голубю и давай его отчитывать: «Кыш отсюда, вредина!» Хотя сам-то боялся. Мой маленький герой!
- Ехали в метро с молодым человеком, ругались, уже были готовы расстаться. Тут к нам подходит дядечка, видно, что с деньгами у него туго, протягивает 500 рублей и говорит: «Что же вы на ходу-то все выясняете, у вас времени нет? Возьмите деньги, сходите в кафе, разберитесь!» Деньги мы не взяли, но отношения он наши спас.
Так себе отношения, если их прочность зависит от вскользь брошенной фразы случайного мимокрокодила
- Вчера в больнице какой-то очень добрый дедушка помог мне надеть на ноги бахилы, пока я держала уснувшего малыша одной рукой и второй пыталась надеть их сама. Просто взял бахилы, предложил помощь и надел мне их на обувь.
- Недавно в наш дом заселились новые жильцы. Позитивные папа, мама и пятилетний малый. Так вот, за неделю папе удалось организовать во дворе из шкетом «лигу справедливости». Он полностью на свои деньги накупил много геройских футболок и раздал их детям. Теперь у нас по двору бегают маленькие супермены, железные люди, Торы, Бэтмены, чудо-девочки и даже один доктор Стрендж. Они кормят бездомных животных, помогают старичкам донести сумки, играют в интеллектуальные игры. Очень благодарна этому мужчине, но немного стыдно, что сами не способны так завлечь своего ребенка.
А в каких ситуациях вы сами примеряли на себя роль супергероя?
Комментарии
Сегодня на пешеходном переходе наблюдала такую картину.
Идёт папа, держит за руку ребёнка лет 3-4, а сам залип в телефон. Им навстречу идёт мужчина, точно так же залипший в телефон. Этот мужчина врезается в ребёнка, его отец слегка запинается и продолжает движение, точно так же глядя в телефон. Как и тот, что врезался. Мне кажется, если бы папаше в этот момент в руку попала чья-то чужая рука, он бы так и ушёл, не заметив потери.