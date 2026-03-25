15+ человек, которые не планировали носить плащ супергероя, но жизнь распорядилась иначе

Сегодня на пешеходном переходе наблюдала такую картину.

Идёт папа, держит за руку ребёнка лет 3-4, а сам залип в телефон. Им навстречу идёт мужчина, точно так же залипший в телефон. Этот мужчина врезается в ребёнка, его отец слегка запинается и продолжает движение, точно так же глядя в телефон. Как и тот, что врезался. Мне кажется, если бы папаше в этот момент в руку попала чья-то чужая рука, он бы так и ушёл, не заметив потери.