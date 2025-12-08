Очень давно, в 1998 году мы впервые оказались по воле случая в Белоруссии, лечили ребенка в крохотном поселке, в выходной поехали на автобусе в райцентр, хотели купить продуктов, а всё по талонам. Даже хлеб. Вдруг начался дикий ливень. Мы спрятались под ближайшим деревом у дома, малыша собой накрыли в коляске, сами мокнем. Выходит пожилая женщина из дома, быстро нас завела домой к себе, дождь переждать. Разговорились, узнала о нашем положении, покормила яичницей, с собой дала котелок яблок и свои последние две пачки макарон.От денег отказалась, сказала, вам нужнее на лечение. Как спасли нас тогда эти яблоки, макароны и горячий чай!!! Как у родных побыли! Низкий поклон таким добрым людям! Ведь у нее тоже всего было мало. Тяжёлое было время.
14 историй о людях, добрые поступки которых напоминают нам, что мир все еще полон света
Иногда кажется, что мир начинает трещать по швам. Но рядом всегда находятся люди, которые готовы его склеить. Именно их маленькие, но искренние поступки возвращают веру в добро даже в самые трудные дни. Мы собрали истории о тех, кто помогает просто потому, что не может иначе. У них нет суперсил, зато есть большое сердце и желание поддержать других.
- У нас в подъезде живет бабуля, местный «ангел». Пирожками угостит, за детьми присмотрит. А недавно в лифте появилось объявление: «Хочу отблагодарить того, кто делает добро по ночам». Всем подъездом гадали, в чем там дело. И тут встретила эту бабулю, она подмигнула мне и шепнула: «Не говорите никому, но это объявление повесила я — чтобы каждый про другого подумал, какой тот молодец, и тоже сделал что-то доброе». Потом махнула рукой: «А добра у нас и правда много... просто иногда полезно об этом напомнить».
- Привыкла, что рядом со мной в общественном транспорте никто не сидит, кроме друзей. И вот, уставшая, смотрела фотки котиков и случайно показала их просто рядом сидящему мужику. А он:
— Твой? Хвастаешься?
— Ой, извините.
— Все хорошо, есть еще?
Смотрим других котов. © kapyccha / X
- Утром проснулась вся на нервах, собираюсь на собеседование. Выхожу из дома, а там драма: женщина деньги потеряла. Мы с ней ищем, ищем... Я в панике делаю вид, что нашла, сую ей свои кровные. Ой, как она радовалась! А я-то понимаю, что уже опоздала. И тут эта женщина говорит: «А давайте я с вами поеду? Я все объясню, вы же из-за меня опоздали!» Приезжаем на такси, она залетает в кабинет к эйчару и начинает петь мне дифирамбы, какая я честная и добрая! Лицо эйчара, конечно, сразу изменилось. Меня попросили подождать. Когда я зашла, то решила рассказать всю правду, про то, что деньги были мои. А она мне: «Таких людей, как вы, сейчас мало. Поэтому берем вас не задумываясь». Вот так мой провал обернулся лучшей работой!
- Совершенно случайно заглянула в коробку, стоящую под балконом. Три слепых котенка. Не из-за возраста, а из-за болезни. Что мы прошли... Не передать. Конечно, никто не прозрел, но все выжили. И бегают у меня по квартире три здоровых красивых слепых котенка. Люблю не могу! © Подслушано / Ideer
- В детстве мы с сестрой ездили в музыкальную школу на троллейбусе. Денег на проезд не было, а расстояние приличное — пешком не сходишь. Приходилось говорить кондуктору, что у нас денег нет. Поначалу говорили, а потом она и сама не спрашивала. Три года возила нас бесплатно, а потом мы получили льготные карточки на проезд и ездили по ним. Спасибо тебе, добрая женщина! © Подслушано / VK
Пажжи, деньги на музыкалку были, а на троллейбус нет? Мне давали на автобус в музыкалку, просто я на них коржики да пирожные всякие покупала, а каталась зайцем.
- Я работаю оператором call-центра в службе доставки суши. В моей работе было всякое: и положительные отзывы о компании, и грубость клиентов, и розыгрыши от школьников, и оскорбления. Однажды я приняла звонок и услышала, как несколько молодых людей радостно кричат в трубку: «Здравствуйте, мы из третьей школы и хотим исполнить вам песню!» Я ожидала услышать очередные неприятные шутки, но они просто начали петь! Петь про улыбку, хорошее настроение и просто что-то счастливое. По их голосам было понятно, что они поют искренне и радостно! В тот момент я работала уже шесть дней подряд без выходных по 14 часов и чувствовала себя измотанной, но после этого звонка я снова поверила в людей! © Палата № 6 / VK
- Нужно было бабушке купить таблетки, которые прописал врач. Там по пластиночке того и того, чтобы попробовать. Забираю в аптеке таблетки, а инструкцию мне дают только к одним. На другие не могут, потому что это не последняя пластинка. А бабушке нужно только с инструкцией, она ее несколько раз прочитает и только потом будет что-то пить. Если без нее, то может вообще не поверить, что это те таблетки, которые ей нужны. Может даже закатить истерику, что мы чуть ли не отравить ее собрались. Ей уже 88, поэтому нам сложно. Объясняю это все аптекарше в надежде выпросить ту бумажку, а она мне говорит: «Я вас услышала. У меня есть идея получше, подождите 5 минут». И вот спустя время девушка выносит мне 10 листов А4 с распечатанной инструкцией крупным шрифтом. Сказала: «Это чтобы бабушке было лучше читать. Пусть будет здорова!» Кому рассказать — так не поверят. Но мне было очень приятно. © Не все поймут / VK
- После череды очень тяжелых событий решила переехать в другой город. Стою на остановке с чемоданом, как назло что-то с транспортом, а до вокзала ехать через весь город. Решила поймать такси. По дороге разговорились с таксистом, довез быстро, срезал путь. Говорю: «Сколько к оплате?» А он: «Пообещай мне, что будешь верить, что у тебя все получится на новом месте! Удачи тебе, милая девушка! А деньги тебе там еще пригодятся!» Я так ему благодарна, часто вспоминаю этот момент. У меня вмиг ушла тревога, появилась уверенность, что все будет хорошо. И правда все сложилось хорошо. Через неделю после переезда на работе я познакомилась с будущим мужем. Живем уже 15 лет вместе, два ребенка, хорошая работа, квартира. Стараюсь поддерживать людей, особенно в непростые моменты их жизни, помня как многое значат даже простые слова. © Оксана Яковлева / ADME
Да , глядя на такие искренне - счастливые лица , убеждаешься в вере што и только для этого стоит жить , что бы просто увидеть их💯
- Мно-о-ого лет назад у нас на лестнице поселился бездомный. Однажды мой парень решил подарить ему свои ботинки, разговорились. Оказалось, он ученый с хорошим образованием — приехал в столицу, а тут ограбили, все потерял и стал скитаться. Позвонили в программу, которая разыскивает людей, нашли его сестру, и он благополучно вернулся домой. Столько лет прошло, а до сих пор присылает открытки на праздники. Хорошо, что он тогда выбрал наш подъезд. © Подслушано / VK
- Мы росли в бедности. Но вот однажды мама подсобрала денег и сводила меня с сестрой в зоопарк и музей. Это было просто волшебство, мы даже поели в кафешке. И вот пора домой, мы уже на автобусной остановке — и тут мама понимает, что денег на проезд за всех троих не хватит. Мы уже решили идти 9 километров пешком, но тут повалил снег. Мы зашли в одну китайскую кафешку, попросили позвонить (мама надеялась, что сможет попросить кого-то нас подвезти). Хозяин решил расспросить, зачем нам нужен телефон, ну мама все и рассказала. Тогда хозяин не просто дал нам денег на автобус, но еще дал собой какую-то прорву еды. Мама все говорила, что обязательно вернет долг, но этот потрясающий человек сказал, что мы уже за все заплатили. © hassenoma01 / Reddit
- Собиралась на массаж, уже выходить, проверяю сумку, а кошелька нет. В холодном поту переворачиваю всю прихожую — безуспешно. И тут понимаю, что посеяла его накануне, когда гуляла с дочкой. Я отправилась на поиски: зашла во все магазинчики, аптеку, прошерстила каждый сантиметр от дома до дальнейшей точки, где мы были вчера в последний раз. В каждую мусорку заглянула! Нет, его просто нет. А через две недели после пропажи звонит страховая компания. «Яна, а вы случайно недавно не теряли кошелек? К нам приехал мужчина, он нашёл кошелек. Там был полис вашего ребенка. Он тут у нас, хочет вам вернуть пропажу». Оказалось, он работал в такси, поздно вечером увидел на дороге что-то большое, думал это телефон. Оказалось кошелек. Посмотрел, нашел полис ну и вот. Сам приехал и вернул все, как было! Ни копейки не пропало. © Бережный психолог Яна Матвиенко / VK
- Работаю курьером. На днях делал доставку за город, привез по неправильно указанному в накладной адресу. Сильно замерз, машина без обогревателя. Люди, которые жили по этому адресу, сказали, что мне вообще в другую сторону и ехать туда часа 4 минимум. Я уже в полном отчаянии садился в машину, а они забрали меня к себе в дом, обогрели и покормили горячим, еще и свитер теплый в дорогу дали. Я не знал, как их благодарить. Не думал, что мне когда-либо так повезет с людьми, которых, возможно, никогда больше и не увижу. © Палата № 6 / VK
- Я был, наверное, классе в 4. Родители тогда были полностью погружены в заботы о новорожденной младшей сестре. И вот у нас в школе обед, я разворачиваю свою ссобойку — а там бутерброд без ничего! Просто два ломтя батона. Я, естественно, очень расстроился. Так буквально все ребята вокруг скинулись ингредиентами и сделали мне просто обалденнейший бутерброд с ветчиной и сыром. Лучший в моей жизни. © I_Am_The_Grapevine / Reddit
- Несколько лет назад оказалась в сложной ситуации. На работе со мной перестали считаться, использовали в хвост и гриву, попрекали за косяки. Последней каплей стал ужасный график, изменить отказались. Я уволилась в сердцах, накоплений не было, квартира съемная, денег мало. Новую работу никак найти не могла. Затянула потуже пояс, но все равно не хватило денег. Три подруги были, но одна родила и уехала в другой город, общение прервалось. Еще одна разбогатела, перестала меня считать за человека. И еще одна в новой компании парня стала вращаться, меня забросила. Я сама из маленького городка, на родителей рассчитывать нельзя было. А больше и нет никого. Помню, стояла я в магазине и плакала, потому что денег не было. Ко мне подошла девушка, спросила, что случилось. Я разревелась и рассказала ей все. Она меня успокоила, купила целый пакет продуктов. Дала мне денег в долг за аренду квартиры на месяц. Помогла с работой. Да, не работа мечты, но не такая уж и плохая. Приезжала в гости, веселила, дарила приятные мелочи, говорила комплименты, подбадривала. Я выбралась. Нашла хорошую работу, взяла ипотеку даже! Я и поверить раньше в такое не могла! С той девушкой дружу сейчас. И просто не могу поверить, что незнакомый человек мне помог просто так. Я ей, конечно, вернула и деньги за квартиру, и тоже подарки дарила, и помогала. Но мне так важно было участие в тот момент, как вовремя я его получила. Всегда была скептиком, а теперь верю в добро. © Подслушано / Ideer
Возвращайтесь к этим историям, когда нужно вдохновиться или снова поверить в людей. Ведь добро, сделанное от души, никогда не проходит бесследно.
