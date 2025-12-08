14 историй о людях, добрые поступки которых напоминают нам, что мир все еще полон света

Очень давно, в 1998 году мы впервые оказались по воле случая в Белоруссии, лечили ребенка в крохотном поселке, в выходной поехали на автобусе в райцентр, хотели купить продуктов, а всё по талонам. Даже хлеб. Вдруг начался дикий ливень. Мы спрятались под ближайшим деревом у дома, малыша собой накрыли в коляске, сами мокнем. Выходит пожилая женщина из дома, быстро нас завела домой к себе, дождь переждать. Разговорились, узнала о нашем положении, покормила яичницей, с собой дала котелок яблок и свои последние две пачки макарон.От денег отказалась, сказала, вам нужнее на лечение. Как спасли нас тогда эти яблоки, макароны и горячий чай!!! Как у родных побыли! Низкий поклон таким добрым людям! Ведь у нее тоже всего было мало. Тяжёлое было время.