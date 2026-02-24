15+ человек, которые дали старой мебели шанс и не прогадали

Настоящие сокровища не всегда стоят миллионы — иногда они пылятся в гараже или ждут своего часа на ближайшей барахолке. У каждого мебельного «чудовища» есть шанс стать красавцем, если приложить к нему руки и немного фантазии. А как вы считаете: стоит ли тратить недели на реставрацию старья или проще один раз съездить в мебельный? Ждем ваших жарких споров в комментариях!

Рукодельники всех мастей нам всегда интересны, а вам?