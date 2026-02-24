15+ человек, которые дали старой мебели шанс и не прогадали

Фотоподборки
52 минуты назад
15+ человек, которые дали старой мебели шанс и не прогадали

Грань между «выбросить на помойку» и «поставить в центре гостиной» — это всего лишь пара слоев краски, новая обивка и капля терпения. Мы привыкли, что старая мебель — это нечто громоздкое и пахнущее нафталином. Но герои этой подборки доказали: даже у самого невзрачного cтула за 5 долларов есть душа, которую нужно разглядеть. Бонусом в конце статьи покажу расписной шкаф и расскажу свою историю. Предупреждаю: после прочтения вам наверняка захочется бежать в строительный магазин за наждачкой и банкой краски. Давайте-ке взглянем на эти превращения!

«Вообще-то мы приехали за другим, кресло досталось в нагрузку. Отреставрировали и нарадоваться не можем»

«Я модернизировала тумбочки Broyhill 1994 года. От желудей пришлось избавиться»

  • Я не верю, что это те же тумбочки!

«Это шкафчик из дома моих родителей. Я покрасила двери, обновила фурнитуру и добавила ножки»

«Антикварный туалетный столик достался мне от бабушки жены и пережил два перерождения»

«Вернул комоду первоначальный вид»

  • Она грустит, потому что ледниковый период закончился.

«Вернула к жизни одни из самых дорогих стульев на винтажном рынке⁠»

  • А мы свои выкинуть хотели...

«Этот буфет я нашел и отреставрировал сам»

  • На первом фото это выглядело как металлический магазинный шкаф. Потрясающая трансформация! © Knife-yWife-y / Reddit

«Родня хотела выкинуть, но я взяла старую скатерть и вот как сделала!»

  • Что за царская вещь, хочу такую же!

«Наткнулась на это чудо и решила попробовать отреставрировать его для своего дома»

«Горжусь тем, что это моя работа»

  • Это просто фантастика, а за эти ручки я даю пять баллов! © Alioh216 / Reddit

«Я покрасила его и поменяла фурнитуру»

«Комод, в который пришлось вложить немало сил и средств»

  • Это выглядит невероятно стильно. Честное слово, это самые красивые обои, которые я когда-либо видел! © blackandbluegirltalk / Reddit

«Этот комод я купила за 5 долларов»

«Я никогда не был мастером на все руки, но мне понравилось работать над этим комодом»

«Наконец закончил расписывать старый шкаф»

Бонус: как мы с мужем стол чинили

Муж притащил с работы ободранный письменный стол. Я бубнила: «Зачем нам этот хлам?» Но он уперся: «Это массив, починим!» Неделю мы мучились со старым лаком, а когда стали менять заднюю стенку, из щели выпал плотный конверт. А в нем — вовсе не деньги, но паспорт изделия 1905 года с личной печатью известного мастера. Оценщик сказал, что мы купили музейный экспонат по цене дров. Теперь гадаем, как поступить: себе оставить после реставрации или продать.

Настоящие сокровища не всегда стоят миллионы — иногда они пылятся в гараже или ждут своего часа на ближайшей барахолке. У каждого мебельного «чудовища» есть шанс стать красавцем, если приложить к нему руки и немного фантазии. А как вы считаете: стоит ли тратить недели на реставрацию старья или проще один раз съездить в мебельный? Ждем ваших жарких споров в комментариях!

Рукодельники всех мастей нам всегда интересны, а вам?

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее