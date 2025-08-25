20 вещей, которые одним оказались не нужны, а другие нашли и не поверили своему счастью

В мире, где все покупается и продается, некоторые счастливчики бесплатно находят настоящие сокровища прямо на улице. Старое кресло, винтажная лампа или антикварная мебель — для кого-то это мусор, а для других — возможность спасти и подарить вторую жизнь. Это и экономия, и вклад в экологию! В этой статье я собрала самые необычные и ценные находки людей с помойки, а в качестве бонуса покажу вещь, которая стала даже лучше, чем была. Уверена, вы удивитесь.

«Не уверен, оставим ли мы их себе или перепродадим, но я не собирался оставлять их на обочине дороги!»

Я бы умер, ожил и снова умер. Вот это да, такая находка бывает раз в жизни! © anothertrytaken / Reddit

«Это самая красивая вещь, которую я когда-либо видел. Не могу поверить, что ее выкинули на помойку»

«Сегодня выносил мусор и нашел в контейнере его. Сейчас будет весело»

«Нашла миксер моей мечты: мороженица, мясорубка и насадки для раскатки пасты были в оригинальных запечатанных коробках»

«Этот роскошный кошачий особняк я нашел на дороге рядом с кучей мусора»

«Как же я люблю собирать мусор в богатых районах»

«Веер Dolce & Gabbana найден среди кучи мусора на обочине в Лонг-Айленд-Сити»

Мой друг сказал: «Ты с ума сошла, эта штука такая изношенная»

«Зажигаю весь день в своей новой находке. Был бы день попрохладнее, я бы весь день наслаждался!»

Я так завидую, какая замечательная находка, жаль, что она не моя! © Hot******54 / Reddit

«Все эти свечи нашла на выходных. Стаканчик целый только у одной, но у меня дома полно баночек от косметики, которые можно использовать вместо родных»

© IntelligentYogurt427 / Reddit Плодожорка 2 часа назад В баночках от косметики они будут смотреться дешёво, а если баночки пластиковые, то еще и загореться и вонять могут. Ну и пожар устроить. Лучше уж просто на блюдце - - Ответить

«Моя самая большая находка всех времен: кто-то выбросил бальное платье. И оно мне подошло! Чувствую себя принцессой»

Ух ты, как оно тебе подходит. Как будто фея-крестная оставила, чтобы ты его нашла. © goldenalgae / Reddit

«Только что забрал это с обочины. Есть мысли, что это такое?»

Я бы проверил каждый миллиметр этой прекрасной вещицы, чтобы убедиться, что это редкий предмет искусства, стоящий кругленькую сумму. © Lyrehctoo / Reddit

«Нашел это, выгуливая собаку. Понятия не имею, зачем выбрасывать новую чугунную сковороду»

«Просто нашел этот стол на обочине дороги. Гостиная и так тесная, вот думаю, оставить его или нет»

«Я работаю на автомойке, и люди выбрасывают кучу всего, когда пылесосят. Нашел эту подарочную карту, а на ней 100 долларов»

© Ecstatic_Trip_8305 / Reddit Элинор Карлайл 5 часов назад Странный комментатор с реддит, который тюнингом занимался.. это вобще нормально оставлять себе вещи, которые находишь в чужих авто? Одно дело когда с мусорки что-то несут домой, на земле находят, а он просто вытащил и насобирал чужого добра? Или я не так поняла?) - - Ответить

Я раньше занимался тюнингом машин и находил всякие вкусняшки и деньги, которых в итоге набралась внушительная сумма! Еще однажды нашел золотую пластинку Джона Леннона в рамке с сертификатом и подписью. © sohcordohc / Reddit

Моя подруга несколько лет назад купила грелку в комиссионке. Дома сняла с нее чехол, чтобы постирать, и обнаружила внутри 700 долларов! © Mental_Lie_527 / Reddit

Я однажды увидела у мусорки оранжевый пакет, а внутри был перевернутый контейнер. Заглянув внутрь, я увидела полный флакон духов Ariana Grande. И это именно тот самый аромат, по которому моя пятнадцатилетняя дочь сходит с ума больше года! Она была в восторге от находки. © haleybeans88 / Reddit

«Все эти баночки с духами я нашла в одном пакете. Себе я точно оставлю YSL и Valentino»

Мой отец буквально купался в Obsession от Calvin Klein! Один из моих любимых ароматов. © ObjectiveDealer2990 / Reddit

«Гуляла вечером и нашла рабочую швейную машинку. Я не могла поверить своему счастью!»

Бонус: а вот такие часы с маятником нашел и расписал настоящий мастер. Только взгляните на это волшебство