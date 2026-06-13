9 идей педикюра, после которых хочется носить босоножки не снимая
Как только наступает сезон открытой обуви, перед каждой из нас встает вечный вопрос: какой дизайн ногтей выбрать на этот раз? Хочется, чтобы педикюр радовал глаз, а не просто был «для галочки», а еще также дарил чувство комфорта. Мы собрали актуальные тренды, которые подарят вашим ножкам легкость, а вам вдохновение для создания модного летнего образа.
Французский педикюр
- Базовый цвет идеально подходит к вашему тону кожи. Выглядит просто супер! © beskinnyorleave / Reddit
Как и следует из названия, у французского педикюра те же корни, что и у классического френча на руках. По словам эксперта по нейл-арту Мэсона, нежная розовая или нюдовая база, четкие белоснежные кончики и глянцевый топ — такое комбо сейчас переживает настоящий бум, ведь в нем идеально сбалансированы вечная классика и современность. Это шикарно, элегантно и уместно с абсолютно любым нарядом, любой обувью и по любому поводу.
Веселый микс
Тренд mismatch, подогретый модой на корейский дизайн и усталостью от эстетики clean girl, как раз подразумевает все и сразу. В этом сезоне мы можем смело играть с оттенками.
Педикюр с персиковым оттенком
Нежный, комплиментарный и, пожалуй, самый нейтральный среди всех летних трендов — этот персиковый оттенок педикюра стал главным конкурентом классического френча в 2026 году. Он балансирует где-то между теплым абрикосом и кремовым нюдом, безупречно смотрится на любых пальчиках и сочетается абсолютно со всем.
«Кремовый персик — настоящий хит этого лета. Он добавляет коже тепла и здорового сияния, что выглядит особенно притягательно в открытых босоножках», — объясняет основательница и креативный директор сети салонов Townhouse Хуанита Хубер-Милле.
Глянцевый красный
Кажется, красный всегда в моде, но важно правильно подобрать оттенок. Простой плоский цвет уступает место сочным глянцевым тонам. Этим летом красный возвращается в ещё более насыщенной и яркой версии.
Звездный мастер маникюра Мишель Хамфри утверждает: «Глянцевый красный — это по-прежнему главный герой любого образа».
Темно-синий
Идеальный вариант для теплого сезона. Темно-синий педикюр станет главным спасением для тех, кто зимой не может расстаться с бордовым, черным или шоколадно-коричневым лаком. Несмотря на то что это глубокий и темный оттенок, в нем отчетливо читается то самое благородное морское настроение, которое идеально подходит для лета.
А еще он безупречно смотрится в переходный период, когда кожа еще не успела покрыться золотистым загаром. Еще один огромный плюс — этот цвет сочетается абсолютно со всем.
Жемчужный нюд
Пару сезонов назад плотное хромовое покрытие на ногтях казалось чем-то новым и футуристичным. Но сейчас зеркальный металлик «как фольга» уже выглядит слишком нарочито, особенно в педикюре.
Зато мягкое сияние никуда не делось. Наоборот, в моде более деликатные варианты: нюдовые оттенки, молочная база, жемчужный перелив и эффект ухоженного глянца. Такой педикюр выглядит чище, спокойнее и универсальнее, а еще легче отрастает и не требует такой идеальной поддержки, как темные или зеркальные покрытия.
Сливочно-желтый
Популярностью этого оттенка мы обязаны звездному мастеру маникюра Тому Бачику — именно он задал тренд, выбрав его для овальных ногтей Селены Гомес.
Вскоре Хейли Бибер закрепила успех, выпустив новый блеск для губ своего косметического бренда Rhode в том же нежно-желтом пастельном цвете. Выход новинки сопровождался масштабной рекламной кампанией в этой палитре, которая мгновенно стала главным хитом. Всего за несколько дней сливочный оттенок заполонил всё digital-пространство.
В маникюре и особенно в педикюре этот цвет любят за то, что он фантастически подчеркивает загар, визуально освежает кожу и добавляет образу мягкий цветовой акцент, оставаясь при этом деликатным. А когда Селена и Хейли единогласны во мнении — любые споры излишни.
Соленая карамель
Теплые коричневые тона стремительно врываются в топ самых изящных оттенков педикюра лета 2026 года. Они предлагают более мягкую и комфортную альтернативу глубокому шоколаду, который доминировал в осенне-зимний период, сейчас снова на пике соленая карамель.
Tоп-мастер Ами Стритс отмечает, что для тех, кто по-прежнему предпочитает смелые решения, шоколадные и «ирисковые» оттенки все еще остаются в тренде и выглядят невероятно шикарно в качестве цвета для педикюра.
Клубничный милкшейк
Считайте это стильным апгрейдом классического молочного педикюра. Главный хит этого лета — оттенок клубничного коктейля с ультраглянцевым, почти желеобразным блеском, который выглядит свежо и игриво. Хуанита Хубер-Милле отмечает: «Клиентки обычно выбирают оттенки, которые выглядят свежо и долго носятся на ногтях. Поэтому такие цвета, как клубничное молоко, всегда популярны: они дают чистый, глянцевый финиш и при этом отрастают очень аккуратно и незаметно».
В конце концов, идеальный летний педикюр — это не просто следование трендам, а отличный способ поднять себе настроение и почувствовать ту самую легкую, летящую уверенность. Какой бы оттенок вы ни выбрали, главное, чтобы он радовал именно вас.
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