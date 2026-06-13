9 идей педикюра, после которых хочется носить босоножки не снимая

Нежный, комплиментарный и, пожалуй, самый нейтральный среди всех летних трендов — этот персиковый оттенок педикюра стал главным конкурентом классического френча в 2026 году. Он балансирует где-то между теплым абрикосом и кремовым нюдом, безупречно смотрится на любых пальчиках и сочетается абсолютно со всем.

«Кремовый персик — настоящий хит этого лета. Он добавляет коже тепла и здорового сияния, что выглядит особенно притягательно в открытых босоножках», — объясняет основательница и креативный директор сети салонов Townhouse Хуанита Хубер-Милле.