18 живых фото и историй о доброте, от которых на сердце тепло и уютно, как у ночного костра

Хорошо ,если ребенку это в счастье. Я с детства не люблю эти поездные сигналы, они для меня всегда неожиданные и громкие.

На днях в метро стоим, подъезжает поезд и вдруг резко так и протяжно сигналит. Прям настырно так. Дочка рефлексивно уши руками зажимает, у меня сердце через ноздри выпрыгивает. Так себе "щасте"...