Хорошо ,если ребенку это в счастье. Я с детства не люблю эти поездные сигналы, они для меня всегда неожиданные и громкие.
На днях в метро стоим, подъезжает поезд и вдруг резко так и протяжно сигналит. Прям настырно так. Дочка рефлексивно уши руками зажимает, у меня сердце через ноздри выпрыгивает. Так себе "щасте"...
18 живых фото и историй о доброте, от которых на сердце тепло и уютно, как у ночного костра
Иногда обычный прохожий или суровый начальник вдруг делает для нас столько добра, что даже не снилось. В этой подборке — простые истории из жизни, когда человечность побеждала любые обстоятельства. Что ни говори, найти такие искренние поступки в наши дни — большая редкость, но именно от подобных живых примеров на душе аж кошки мурлычут.
- Отдыхала в Турции и пошла на местный базар. Так увлеклась, что оставила сумку на стуле рядом и отошла чуть дальше выбирать помидоры. Оборачиваюсь и вижу, как какая-то незнакомка спокойно берет мою сумку и куда-то с ней идет! Я, кипя от возмущения, бросилась за ней следом. Догнала ее, и тут она поворачивается и рукой останавливает, успокаивая — мол, все в порядке. И на моих глазах ставит мою сумку прямо рядом с продавщицей. Я не успела даже рот открыть, чтобы высказать все, что думаю, как продавщица мне мило говорит: «Тут безопасно, пусть сумка здесь побудет, а вы спокойно выбирайте овощи». У меня аж весь гнев испарился. Такой невероятной и искренней заботы я, честно говоря, вообще не ожидала.
«Сегодня супруга возвращалась домой с работы в такси, а там объявление»
- Вчера стоял в очереди в магазине. Передо мной парень купил только пачку лапши. Кассир вдруг спрашивает:
— Это все?
Он улыбнулся и ответил:
— Да, зарплата завтра.
Вся очередь засмеялась, а мужчина сзади молча добавил к его покупке шоколадку и оплатил ее. Парень сначала отказывался, а потом все-таки взял и сказал:
— Блин, спасибо. Сегодня это больше, чем просто шоколадка.
- Подруга работала в цветочном салоне. А директором там был мужчина за 30, очень суровый на вид. И вот как-то подруга попросила прибавку, объяснила ситуацию (сама ситуация уже не важна). Он выслушал, вышел к машине, вернулся и положил 10 тысяч на прилавок. Подруга сначала даже не поняла, что это такая неофициальная премия, так скажем. Начала отказываться, а он ей говорит: «Ну что ж вы все думаете, что я сухарь какой-то». И ушел. А потом еще и зарплату прибавил.
«Ходили с сыном на перрон махать поездам. Все, кто проезжал, сигналили, а некоторые еще мигали и махали рукой. Ребята, спасибо за отзывчивость. Ребенок счастлив!»
Хорошо ,если ребенку это в счастье. Я с детства не люблю эти поездные сигналы, они для меня всегда неожиданные и громкие.
- Я как-то в детстве попала под жуткий ливень с грозой. Было мне лет 11. Стою на остановке, замерзла вся. И вдруг высокий здоровенный мужик распахнул полы своего плаща-палатки — и вот мы уже стоим вместе под плащом. Согрелась моментально от его большого горячего сердца. И на всю свою жизнь запомнила это тепло незнакомого мне благородного и доброго человека. Было это в 70-е годы прошлого столетия.
- Знакомая рассказала случай, как она ехала в переполненном автобусе и держалась за черенок какого-то садового инструмента, естественно, не зная этого. Такая красивая вся, стоит и держится. Пока парень вежливо не попросил ее отпустить черенок, так как следующая его остановка. То есть он стоял и крепко держал его всю дорогу, пока ехали. Ей стало и смешно, и неловко. Но она с теплотой вспоминает тот случай.
«Вышел из магазина, но меня остановил охранник и попросил пройти в каморку охраны. А там на экране мне показали мою фотографию годичной давности и вручили это»
- Когда я была беременна, очень любила клубнику. И вот гостила у родителей, а папа решил пойти в ларек возле дома за этой самой клубникой. Перед ним покупали пучок зелени две девушки и одна из них, которая тоже была беременной, говорит: «Так хочется манго». Но не покупает его и выходит. Папа сразу же купил несколько манго и дал этой девушке со словами: «Не отказывайтесь, у меня дочка тоже беременна, а беременным девушкам нужно кушать все, что им захочется» Божечки, я так сильно люблю и горжусь папой.
- Мне однажды суровые такие парни вручили розу прямо на улице. Был какой-то праздник, они шли с охапкой цветов и всем встречным девушкам дарили розы. А так как поблизости не увидели никого помоложе, и мой взор был несколько умильным, роза была мне торжественно вручена. Сын ждущий в машине, удивился маме, выходящей из угла с цветком и хорошим настроением. Вот эта роза:
- Много лет назад у нас на лестнице поселился бездомный. Однажды мой парень решил подарить ему свои ботинки, разговорились. Оказалось, он ученый с хорошим образованием — приехал в столицу, а тут все потерял и стал скитаться. Мы решили позвонить в программу, которая разыскивает людей, нашли его сестру, и он благополучно вернулся домой. Столько лет прошло, а до сих пор присылает открытки на праздники. Хорошо, что он тогда выбрал наш подъезд.
Настоящий учёный, совершенно не приспособленный к жизни вне своего кабинета...
- Шли с дочкой домой после детского садика, ей лет 5. Смотрим — очень много людей сажают цветы (дело было весной). Дочь: «А можно я ближе подойду и посмотрю, как они сажают цветы?» Я: «Можно». Ну она встала перед ними и наблюдает. Так один мужчина окликнул ее и протянул цветы, другая девушка взяла эти цветы, побежала за горшочком и посадила их в горшочек, третья женщина положила туда землю и они торжественно вручили красивые цветы в горшочке моей очарованной происходящим дочери. Мы их поблагодарили, настроение было отличным и у них, и у нас. Спасибо тем добрым людям, которые делают наши улицы прекрасными! Всех благ!
«Сын коллекционирует персонажей Marvel из киндера. Все никак не могли найти Халка. На днях купили сразу коробку, 12 штук. И, о чудо, в самом последнем попался Халк, но без нижней части»
«Сын расстроился сильно, ведь за свои карманные деньги покупает. Решил написать компании с просьбой продать отдельно фигурку Халка, описал ситуацию. Извинились и сказали, что вышлют бесплатно. Сегодня ждал такой сюрприз».
«Халка положили, в правом углу яйцо желтое лежит».
- Сама наблюдала однажды историю на заочке на сессии. Препод по черчению, грозная тетка с неуживчивым характером, которая валила всех, у кого хоть что-то было не так, проставила парню за курсач отлично автоматом потому, что он только что стал папой. Она узнала фамилию в зачете, но потому, что она принадлежала его жене, которая с нами тоже училась, но в эту сессию уехала в роддом, ей все объяснили. Так она сказала, мол, чего ты молчал, вали домой и побудь с мамой и малышом. Вот так вот, никто не ожидал, никто не собирался спекулировать на отцовстве.
- Конец 80-х, зима,мама в самолете знакомится с женщиной, которая летит в командировку. Самолет прилетает ночью, а этой командировочной даже гостиницу не забронировали. Мама предложила ей переночевать у нас. А мы в однушке жили. Мест в гостиницах не оказалось, так и осталась та дама у нас на весь период. Мы очень подружились. Летали потом к ней в гости, и ее дочь с мужем к нам приезжали. Отличные люди оказались.
«Работаю промышленным альпинистом, и встречаются вот такие добрые записки»
- Муж дальнобой. И вот он как-то подвозил парня, накормил его, а в разговоре узнал, что тот добирается домой пешком, по пути пытается деньжат подработать на покушать, а на ногах у него резиновые галоши — и это в наши 45°С! Так муж купил ему недорогие кроссовки, говорит, очень был рад тот парень. А я вижу что и муж рад, что помог, и мне на душе хорошо.
- Я мелкая подрабатывала на рынке. С деньгами туго, маму сократили. И вот привозят нам на рынок скумбрию! Копченую! Запах такой, что аж слюнки текут. А продавщица вдруг глянула на меня и достала самую жирную: «Держи!» Я отнекивалась, но какое там. А ровно через 3 дня папе дали зарплату на заводе (а то ему тоже тогда задерживали) и мы заплатили продавщице за ту скумбрию, которую я до сих пор считаю самую вкусной в своей жизни.
А вот еще наши статьи, от которых аж на душе теплее: