19 дней рождений, которые люди будут со смехом вспоминать годами
Каждый из нас ждет самого главного праздника в жизни. Думает, что пожелать или подарить любимому имениннику или имениннице. Но зачастую помимо приятных поздравлений и желанных презентов мы получаем смешные сюрпризы, которые бывают ярче самого дня рождения. Будь то заказ ящика хурмы от коллег в качестве подарка или торта в виде мадагаскарского таракана, а некоторые и вовсе приглашают на празднование музыкантов выступить для простых шиншилл. Такие торжества вряд ли загадаешь в своем вишлисте, но герои нашей подборки точно их будут вспоминать еще не раз.
- Недавно у моего мужа был день рождения, и мы с трехлетней дочкой решили сами приготовить торт. Дочка помогала мне во всем, добавляла различные ингредиенты и с нетерпением ждала, когда испечется корж. Уже во время украшения дочь сказала, что хочет, чтобы на торте было то, что папа любит больше всего. Я в недоумении, а та побежала в комнату и принесла пульт. Я посмеялась, но решила оставить дочкину идею. Мы замотали пульт в пищевую пленку и украсили им торт. Муж целый вечер не мог найти пульт, а утром мы с дочкой вручили ему торт с тем, что он так долго искал.
- Готовлю торты на заказ. Именинник захотел тортик в виде мадагаскарского таракана. Сделала — как настоящий: когда разрезаешь, внутри крем, даже цвет похожий подобрала. Именинник был в щенячьем восторге, его друзья тоже. А вот жена — нет. Сказала, что таракан получился как настоящий. Мальчику стукнуло 44 годика.
- Как-то в детстве я была приглашена на день рождения кота моей подружки. Сообщила бабушке о том, на какое мероприятие я собралась, а она предложила подарить ему банку сметаны. И вот сидим мы втроем — я, подружка и сам именинник — и лопаем сметану.
«Как украсить кабинку в офисе на день рождения»
- В нашей большой и дружной компании всегда была традиция: мы записываем все мечты в начале года, а на день рождения их исполняем. Например, написала моя коллега Даша о том, что хочет прыгнуть с парашютом на день рождения, — мы всем офисом подарили ей сертификат. Бухгалтерша Наташа захотела процедуры в спа-салоне — мы исполнили ее желание. Идеальная схема, ибо выходит недорого скидываться, а именинники всегда довольны. Желания у всех интересные, необычные, но вот на прошлой неделе Дима из отдела продаж удивил нас своим. У него вот-вот день рождения, и мы нашли его записку с пожеланием: «Хочу ящик хурмы!» Нам несложно это исполнить, смешно немного, но я впервые встречаю человека, который любит хурму настолько сильно!
- Когда мой отец был маленьким, у него был друг, который очень любил пельмени. На день рождения этого мальчика родители пригласили много детей — всех ребят со двора. Надо сказать, что в то время совсем иначе отмечали детские дни рождения. Главным блюдом стола, конечно, была огромная тарелка с любимыми пельменями. Так вот, именинник так боялся, что его любимые пельмешки съедят, что перед приходом гостей надкусил каждый пельмешек! В итоге все пельмени ел только он.
«Котик празднует день рождения»
- Скоро мой день рождения, парень намекал на приятный сюрприз. Предложил поехать выбирать мне новый телефон. В магазине советовал, какой лучше брать. В итоге мы нашли отличный вариант. Подходим к кассе, я жду. А он поворачивается ко мне и говорит: «Давай деньги». Я до этого получила на работе премию — около ста тысяч рублей. Оказалось, что его подарок заключался в помощи с выбором, а платить за телефон я должна была сама.
- У подруги сегодня день рождения. Решила сделать сюрприз: привезти к дому охапку воздушных шаров. Но ее, конечно же, не оказалось дома. На улице сильный ветер, штормовое предупреждение. В подъезд ее дома заходила одна пара, и я с этими шарами юркнула за ними. Сижу, жду именинницу на лестничной клетке. Из квартиры на втором этаже выходит мужчина. Видит меня и интересуется, кому же так повезло. Отвечаю, мол, подруге из квартиры этажом выше. И мужчина говорит, что у него тоже день рождения! Я предложила ему шарик. Вы бы видели лицо этого мужчины, когда он увидел шарик с феей Динь-Динь. Взял сразу два: если один лопнет, второй спасет — его дочка тоже любит Динь-Динь. И вот серьезно, вы бы видели: идет себе мужчина средних лет с шариком с феечкой. Это просто шик. У каждого в день рождения должны быть шарики!
- На мой день рождения парень решил сделать сюрприз. Я была на работе, как вдруг зашли три девушки и спросили, где тут именинница. После этого они достали скрипки, встали втроем передо мной и начали играть. Сбежался весь офис, чтобы посмотреть, что происходит. А девушки стояли и играли так громко, что мне от этого было как-то не по себе и неудобно перед сослуживцами. Я ждала, когда же это прекратится и они уйдут. Офис еще долго вспоминал с восхищением то оригинальное поздравление, а я с того самого момента поняла, что романтику терпеть не могу.
«Отправил дочку за ингредиентами для торта на день рождения жены. И тут она заметила съедобные декоративные глазки...»
- Расскажу неимоверную историю знакомой. В общем, супруг ей сказал, что они пойдут на день рождения к его коллеге, пригласили коллег с парами. Муж сказал ей купить подарок и скинул деньги. Она решила сэкономить и стала искать букет цветов на маркетплейсе. Купила у какой-то женщины, забрала букет, и вечером они с мужем пошли на праздник. Угадайте, кем оказалась именинница? Той самой женщиной с маркетплейса, которая продала букет. Знакомая рассказала — третий день смеюсь как не в себя.
- Пригласили моих друзей-музыкантов на день рождения к маленькой девочке. Дети празднуют отдельно, взрослые — отдельно, где-то в другом помещении. Музыканты играют свою программу, дети шумят и бегают, взрослые — не пойми где. Веселый такой бардак. Небольшая ремарка: девочке подарили шиншилл. Клетки с этими шиншиллами стоят прямо перед эстрадой. В какой-то момент именинница вспоминает про торт, и дети дружной гурьбой отправляются пить чай. Музыканты продолжают играть — уже для шиншилл. Через некоторое время девочка возвращается одна, смотрит на клетки, потом на музыкантов и говорит: «Что-то мне кажется, слишком громкая у вас музыка. Зверьки боятся. Давайте потише тут». И снова убегает.
«Моя бабушка съела половину именинного торта пока никто не видел»
- На мой день рождения свекровь с сияющим лицом вручила мне коробочку. Дома открываю, а там — дешманские духи и крем для рук. Расстроилась, все выкинула в мусорку. Проходит день, она звонит и спокойно говорит: «Ну что, Маш, ты купила себе что-нибудь?» Я не понимаю, в чем дело. А она такая: «Так там же на дне конвертик лежал, ты что, не заметила?» Я так быстро к мусорному ведру еще никогда не бегала!
- У мужа сегодня день рождения. Вчера купила подарок — приставку и пару дисков, спрятала дома. В 12 ночи мы уже начали отмечать, но подарок я еще не дарила, и потом легли спать. Утром встала пораньше, чтобы запечь ему курочку, включила духовку разогреваться и пошла в ванную умыться. Вышла из ванной — на кухне дым, муж стоит перед открытой духовкой и говорит: «Настя, это, наверное, самый дорогой твой завтрак». Заглядываю, а там приставка... Ну и глупая же я!
- Вчера был мой день рождения. Решила не афишировать на работе: кто помнит, тот поздравит. Некоторые помнили, поздравили, подарили букет цветов. Один коллега, увидев букет, спросил: «О! Откуда? Ты сегодня именинница? Тогда вот тебе подарок». И протягивает мне огурец! Поясняет, что со своего огорода, никакой химии. Наверное, он шел с ним, чтобы помыть к обеду. Это был самый необычный подарок в моей жизни!
«Сидел дома без настроения, отмечать вообще не хотел... И тут приехали пацаны»
- Родители вчера отмечали день рождения друга и, требуя продолжения банкета, решили посмотреть матч Нидерланды — Англия. Долго не могли найти трансляцию, но потом сказали, что вроде получилось. В перерыве решил уточнить, как у них успехи... В общем, они весь тайм смотрели на какой-то платформе, как кто-то играет за эти команды в FIFA.
С каждым новым днем рождения растем не только мы, но и количество забавных происшествий, которые с нами происходят. И вскоре по ним можно будет снять неплохой комедийный байопик с кучей неожиданных перипетий.
