16 случаев, когда день рождения пошел не по плану, зато осталось море впечатлений
Идеальный день рождения — это торт со свечками, гора подарков, восторженные друзья и ощущение, что ты — главный герой дня. Но у жизни, как известно, отменное чувство юмора. Она в любой момент готова превратить тщательно спланированный праздник в феерию неловкости, абсурда и такого «упс», что и врагу не пожелаешь.
- С мужем любили разыгрывать друг друга. Потом стало не до этого. Решила вернуть веселье. Придумала оформить фиктивный развод, потом подарить ему авто на день рождения и раскрыть шутку. Документы подписаны, презент у ворот. Захожу в дом, а там муж милуется с какой-то девицей. В один день я потеряла любимого мужа и чувство юмора. © Подслушано / Ideer
- Просыпаюсь — тишина. Думаю, он, наверное, удивит позже. Вечером: «Ты где? Я соскучился». Отвечаю: «На своем дне рождения». Далее звонок, извинения, промокшие конфеты. Сделала вид, что простила. А потом тихонько взяла и пошла в ресторан. Официанты спели мне «Happy Birthday», я чуть не расплакалась. Потому что мне было хорошо с собой. © Не все поймут / VK
- Отмечала свое 25-летие, решила особо не наряжаться. И так немало потратилась на ресторан, кейтеринг и на всю организацию в общем. Поэтому выбрала брючный костюм, которому уже года 4, а волосы даже не стала крутить на плойку. А очень зря. На празднике меня, именинницу, решила затмить лучшая подруга. Она пришла в таком виде, будто только что с красной дорожки. Вечернее платье, мейк, укладка, каблуки... Фотограф сперва подумал, что день рождения у моей подруги, и начал ее снимать! Все гости восхищались ее внешним видом. © Карамель / VK
- У меня 2 года назад сынок решил родиться на 10 дней раньше срока. За 2 дня до моего юбилея. На тот момент уже был заказан ресторан, выбран наряд, была произведена запись на укладку и другие процедуры. Подруга до сих пор смеется, ведь я звонила ей перед операцией и очень злилась. День рождения в роддоме мне очень не понравился. И теперь почти подряд дни рождения праздновать не очень-то удобно. © Алина / ADME
- В преддверии дня рождения парень пообещал подарить мне духи. Он поздравил меня, но никакого подарка не было. Позже мой избранник с загадочным видом признался: «Понимаешь, у моей матери такой непростой характер, что она залезла в мой рюкзак и забрала духи. А я только сейчас это заметил». © Палата № 6 / VK
- Сделал подарок жене на день рождения — отвез на море. Дочь была как в раю, любимая поначалу тоже, но в какой-то из дней что-то пошло не так. Остаток отдыха жена провела в номере, где горько рыдала. Я был в шоке и в смятении. Как оказалось, она плакала из-за того, что вокруг все так красиво и сказочно, а наша 3-летняя дочь вообще ничего из этого не запомнит. Ох уж эти беременяшки! © Карамель / VK
- Я свой юбилей встречала в роддоме. Дочь родилась 29-го октября, а у меня день рождения 31-го. На праздничном столе за день были: овсянка на воде, щи из ничего с капустой и тушеная капуста. Муж принес в качестве подарка киндер, цветы запретили приносить, а настоящий подарок я получила позднее. Только шоколад супруг съел сам, потому что мне нельзя было. Игрушку забрал домой (ибо зачем она мне в роддоме) и благополучно ее потерял. А я еще получила нагоняй за фантик в мусорном ведре. Ну кто же поверит, что я не сама съела шоколад. © Kortikarte / ADME
- За месяц до дня рождения муж спросил, какой подарок я бы хотела получить. Сказала, что была бы рада новому белью. И тут муж вручает мне в подарок коробочку. Открыла и обомлела! Вместо нижнего белья с кружевом там лежал набор черного термобелья. Но я обрадовалась термобелью больше, чем, если бы получила в подарок несколько ниточек с кружевом. © Палата ** / VK
"А я еще получила нагоняй за фантик в мусорном ведре". То ест киндер нельзя, а щи с капустой и тушеную капусту кормящей матери новорожденного можно? Мне тоже как-то в роддоме борщ принесли, вылила в унитаз. Такое ощущение, что повара не в курсе, что новоиспеченным мамочкам нельзя есть.
- На работе у нас была одна сотрудница. В свой день рождения она постаралась выглядеть особенно хорошо: сделала прическу, макияж, ноготочки, надела платье в клетку. Вроде бы все прекрасно, но один из коллег мгновенно испортил ей настроение. Он осыпал ее самыми изысканными комплиментами, а под конец восторженно произнес: «Вы сегодня так прекрасны, словно шахматная доска!» Он так и не понял, почему обидел ее этим комплиментом. © Не все поймут / VK
- Приближался день рождения любимой, идей для подарка не было. Порылся в ее телефоне. В сообщении подруге увидел ссылку на кольцо. С подарком определился. Пошли на день рождения в кафе. Было много друзей. Протянул ей коробку с кольцом, а она как закричала: «Я согласна!» А я-то и не думал жениться еще года два. Но сказать ей, что она все неправильно поняла, не могу. Блин. © Подслушано / Ideer
- За пару дней до моего дня рождения из сумки парня выпала коробочка. Смотрю, а там кольцо. Хотелось визжать от счастья. Сделала маникюр, купила платье, чтобы в день предложения быть на высоте. Сели отмечать в полночь. А этот кадр, блин, даже и не думал звать меня в ресторан, чтобы сделать предложение. Он просто достал кольцо и надел мне его на указательный палец прямо на кухне. Ладно, хотя бы кольцо было ну уж очень красивое. © Карамель / VK
- У парня был день рождения, к которому я очень готовилась. Даже на пару месяцев устроилась еще одну работу, чтобы устроить настоящий праздник. Был и пейнтбол, и баня, и ресторан. Я бы сама от таких подарков не отказалась, но парень на следующий день ходил грустный и почти не разговаривал. Я спросила причину и услышала: «Все было очень классно, спасибо! Но я больше всего хотел тот самолет, который мы в магазине видели. Не нужно было так заморачиваться, мне бы и игрушки хватило». © Палата ** / VK
- Справляли мой день рождения. Готовили на вертеле кабанчика. Там куски мяса срезаются по мере готовности. Смотрю, одна семейка начала запихивать кабанчика в багажник авто. На резонный вопрос: «А не офигели ли вы?», они переглянулись и выдали: «А мы думали, больше никто не будет». Ну да, вы больше с нами не будете. © Иван Сусанин / Dzen
- Принесла как-то нам свекровь целую курицу. Я приготовила ее на день рождения мужа, сопроводив изысканным гарниром и салатом. Все офигели от такой красоты, начали есть. И тут мой муж выдал наитупейший комплимент: «Какую же вкусную курицу принесла моя мама!» © Палата № 6 / VK
- Подруга позвала на день рождения в кафе. Зашла, ее там нет. Простояла минут 10, на меня уже начала коситься уборщица. Мне стало неловко от ее взглядов, вышла на улицу. Простояла 20 минут, подруги все нет. Позвонила, а она мне: «Я сейчас занята. Еду с мамой по делам. Потом тебе позвоню». В общем, она не пришла на свой день рождения. © Подслушано у девушек / VK
- Парень не дарил подарки. Выдала, что скоро у меня день рождения, и я бы хотела получить подарок. Он вручил букет и серьги, фото которых нашел у меня в сохраненках. Обрадовалась, но эйфория длилась до вечера. Ведь этот чудак додумался купить с моей карты. © Палата ** / VK
Ну что ж, после таких историй понимаешь: идеальный план — это, конечно, хорошо, но самые крутые повороты случаются, когда что-то идет не так. Истории наших героев в очередной раз доказывают, что жизнь — тот еще сценарист с весьма специфическим чувством юмора.
А у вас случались дни рождения, которые пошли совсем не по тому сценарию, какой вы задумывали?