От остановки до дома два раза перейти дорогу - и вот он, а лило как из ведра. На втором переходе стою "на низком старте" чтобы газануть до подъезда, а тут подходит улыбающаяся женщина с зонтом: прячьтесь!☺️
13 незнакомцев, которые взяли и пришли на помощь в самый нужный момент
Народное творчество
1 час назад
Иногда помощь приходит оттуда, откуда её совсем не ждёшь — от людей, чьих имён ты даже не успеваешь узнать. Они появляются в некий момент, делают что-то, возможно, небольшое, но очень важное, и исчезают, оставляя ощущение, что мир все-таки не такой уж равнодушный. В этой подборке — истории о незнакомцах, которые оказались рядом именно тогда, когда это было особенно нужно.
- У меня однажды пропала кошка. Я развесила объявления по двору и уже почти отчаялась, когда мне позвонила женщина — сказала, что её дочка видела похожую кошку. Я начала бегать, суетиться, писать ей сообщения с уточнениями, а она в какой-то момент просто вышла во двор — со всеми своими детьми. Их оказалось несколько, один совсем младенец, оставить было не с кем. И вот, вместо того чтобы дать наводку и жить дальше, она собрала детей и пошла помогать мне искать кошку. Они реально прочесали весь двор. Мне это так запомнилось, что потом я купила им торт — просто от благодарности.© yeldanabakirova
- Ехали мы с девушкой на междугороднем поезде, лет нам было тогда по семнадцать. И тут выяснилось, что она забыла свою проездную карту. Билет сразу стал недействительным, и нас поставили перед фактом: нужно купить новый — почти за £70. Для кого-то сумма не катастрофическая, но для двух подростков без денег и с задачей как-то добраться домой это был конец света. Мы запаниковали: она расплакалась, я судорожно пытался дозвониться родителям, пока нас не высадили на следующей станции.
И вдруг мужчина с места напротив просто наклонился, протянул мне £80 и улыбнулся. Я потом взял у него данные и вернул деньги, как только получил первую зарплату. Но этот жест — от совершенно незнакомого человека — я помню до сих пор. Он тогда очень сильно вернул мне веру в людей. © Bennycam / Reddit
- После развода устроилась на работу уборщицей в ТЦ. И вот спустя 2 года я встречаю бывшего в этом ТЦ с его новой пассией. Я забежала в туалет, чтоб не показаться им на глаза, и расплакалась. Одна девушка подошла и спросила, в чем же дело. Ее реакция меня просто сразила — она громко сказала: «Тут помощь нужна, там ее бывший, надо девочку в порядок привести». И тут все начали доставать: помады, пудры, расчески и тд. Через 10 минут я вышла богиней. И пусть роскошной я казалась только себе, а на вид была просто симпатичной девушкой, эту доброту и поддержку я не забуду никогда. Я шла и улыбалась и мне было так хорошо. Есть же добрые люди в мире, никогда не отчаивайтесь! © mommdarinka
- Сосед как-то попросил одолжить мой пикап. Я отказал, честно объяснив, что не могу — резина уже плохая, самому ездить страшно. На следующий день сосед позвонил и сказал, что собирается менять шины на своём автомобиле и готов отдать мне старые, от меня просто требовалось заехать в определённый шиномонтаж. Приезжаю, машину загоняют в бокс и ставят... абсолютно новые шины Goodyear. Я спрашиваю, где те самые «старые», которые мне обещали. Владелец мастерской только улыбнулся и сказал, что история про старую резину была нужна лишь затем, чтобы я оказался здесь. Оказалось, сосед взял и купил мне полный комплект новых шин — вместо тех самых «поношенных». © VenessaIndelicato / Reddit
- Был как-то на вечеринке среди почти незнакомых людей. В какой-то момент одна девушка заговорила о том, что парням редко делают комплименты, а им тоже важно слышать что-то хорошее. Все мужчины вокруг согласно закивали. И тогда она просто взяла и прошлась по каждому, сказав что-нибудь приятное. Мне, например, сказала, что у меня классные волосы. © Wittymusicpun / Reddit
- Утро, холодно, дождь. С кривым от недосыпа лицом стою на пешеходном переходе, конечно, без зонтика, и мокну, уже представляя, что мои волосы похожи на очень маленькое лохматое гнездо. И вдруг в этой утренней толпе мрачных людей, ждущих зеленого света вместе со мной, появляется высокий незнакомец, который на эту пару минут молча накрывает меня своим зонтом. Я не успела сказать даже спасибо, но это было волшебно. © Подслушано / Ideer
- Вышла на станции с маленьким ребенком на руках — и вдруг вижу, как вслед за мной из вагона буквально выскакивает огромный мужчина. Я, конечно, на секунду напряглась. Но он просто улыбнулся и протянул мне детские ботиночки — я забыла их под сиденьем в поезде. Я попыталась дать ему денег хотя бы на кофе, пока он будет ждать следующий поезд, но он только отмахнулся и ушел дальше по платформе, будто ничего особенного не сделал. © lazylimpet / Reddit
- Однажды, спускаясь в метро, я вдруг почувствовала, что мне резко стало плохо. Всё поплыло, но я шла дальше почти на автомате, не до конца осознавая, что происходит. Уже на платформе меня ослепил свет выезжающего из-за поворота поезда, и в этот момент я начала заваливаться в сторону рельс. Помню резкую боль в шее — оказалось, мужчина позади меня успел схватить меня за рубашку и буквально оттащить назад. Он не ушел, а остался со мной, усадил на пол и просидел рядом почти час, пока мой муж не смог приехать и забрать меня. © ushi_v_ushi
- Когда я еще училась в школе и только получила водительские права, однажды неудачно вошла в поворот и улетела на своей машине прямиком в сугроб. Машина прямо вот намертво застряла, я стояла и не понимала, что делать дальше. Однако через несколько минут мимо проезжали двое парней, которые заметили меня и без лишних разговоров прицепили к своей машине цепь, чтобы вытащить мою обратно на дорогу. Никакой выгоды они не искали — просто решили помочь. В этот момент и мужчина из ближайшего дома тоже вышел на мороз посмотреть, все ли в порядке. В тот момент их спокойствие и готовность помочь сделали ситуацию совсем не страшной. © bourque890 / Reddit
- Месяц назад иду к работе и вижу, как через дорогу из супермаркета на электросамокате едет девушка с пакетами. На кочке она прилично подпрыгивает — и из разорвавшегося пакета на асфальт вываливается внушительный кусок мяса. Я закричала ей вслед. Она вернулась, удивленная, а я отдала ей свой пакет — взамен порванного. Девушка призналась, что даже не заметила, как мясо выпало. © Жанна Коркина / ADME
- Шла я как-то зимой в универ — раннее утро, около 7:30, темно, мороз под −30 и ветер. На ногах каблуки сантиметров десять (да, вопрос «зачем» оставим без ответа). Сопка во льду, сверху присыпано снегом, ничего не видно. Я поскальзываюсь и начинаю лететь назад вниз. И тут из ниоткуда позади появляется незнакомый мужчина в капюшоне — лица тогда не разглядела. Он просто молча подхватывает меня, ставит на ноги, крепко берет за руку, вытаскивает со льда и говорит что-то вроде: «Аккуратнее». И сразу же уходит дальше. Я даже «спасибо» не успела сказать. © olga_in_mexico
- Работала я на фотопечати. Однажды пришла женщина и попросила помочь перекинуть данные с телефона на флешку — там было много медицинских материалов. Через месяц она пришла снова с тем же запросом. Мы как раз остались вдвоем у стойки, и вдруг она начала расспрашивать меня о моей проблемной коже. Я опешила от такой прямоты, но вставить слово не успела: она попросила листок и ручку и стала подробно записывать — какие анализы сдать, на что обратить внимание, какие препараты обычно помогают, все это по ходу объясняя. Оказалось, у ее сына были такие же проблемы, и эффективное лечение они нашли только в столице — и ей захотелось помочь мне. А еще через месяц я узнала, что эта женщина — один из лучших гастроэнтерологов нашего города, которая как раз недавно повысила квалификацию. © Мария Логинова / ADME
- Как-то раз нашла на улице телефон. На экране — около сорока пропущенных, все от контактов «Мама» и «Папа». Перезвонила, и уже через пять минут примчались оба родителя с зареванным восьмилетним мальчуганом. Оказалось, телефон был долгожданным подарком на день рождения, который он тут же умудрился потерять. Я отдала находку, выслушала кучу благодарностей и пошла дальше по своим делам. © Лика Безумная / ADME
А ведь существуют люди, которых в нужный момент выручают не добрые самаритяне, а сама Вселенная — в чем вы сами можете убедится вот здесь.
