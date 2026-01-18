13 незнакомцев, которые взяли и пришли на помощь в самый нужный момент

Иногда помощь приходит оттуда, откуда её совсем не ждёшь — от людей, чьих имён ты даже не успеваешь узнать. Они появляются в некий момент, делают что-то, возможно, небольшое, но очень важное, и исчезают, оставляя ощущение, что мир все-таки не такой уж равнодушный. В этой подборке — истории о незнакомцах, которые оказались рядом именно тогда, когда это было особенно нужно.