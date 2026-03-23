Вот интересно, зачем ему нужно было все это?? И интересно, сколько ему было лет?? Мне кажется, не меньше 27. Нужны не только мозги, но и опыт
Жених с 3 именами: как моя сестра за месяц до свадьбы узнала, что ее избранник ведет тройную жизнь
Пару дней назад моя однокурсница рассказала мне историю: за ней ухаживал симпатичный парень, который с самого начала казался немного странным. Слава Богу, она вовремя узнала, что он женат, и не угодила в «любовный треугольник». Слушая её, я невольно поймала дежавю. Перед глазами сразу всплыла история 8-летней давности, которая случилась с моей сестрой. Тогда всё начиналось так же невинно, но масштаб обмана оказался куда серьезнее: её жених умудрялся жить на три фронта, причем под тремя разными именами.
Как я уже написала, дело было восемь лет назад. Моя сестра тогда уже год встречалась с парнем по имени... ну, скажем, Игорь. Мы все были от него в восторге: обходительный, начитанный, всегда с букетом цветов и готовностью помочь. Игорь был тем самым редким типом мужчины, который слушает и слышит. Однажды в разговоре я упомянула, что сестра с самого детства грезила о большой белой собаке. Через неделю на пороге появился он с белоснежным щенком самоеда. Сестра растрогалась от счастья, а мы были ошеломлены. Если бы мы только знали, что этот «подарок мечты» станет единственным честным напоминанием об этих отношениях...
Подготовка к свадьбе была логичным продолжением этой сказки. А само предложение... честно, я сама чуть не расплакалась, когда узнала, как он это провернул. Моя сестра Аня тогда работала дизайнером интерьеров. Однажды ей написал новый заказчик: вежливый, с четким представление того, что ему нужно и хорошим бюджетом. Они неделю обсуждали проект кухни мечты, подбирали фасады и фурнитуру.
В какой-то момент заказчик прислал финальный файл для правок. Аня открыла проект на компьютере, ожидая увидеть чертежи, но замерла. На месте кухонного гарнитура, прямо поверх 3D-визуализации, была выведена каллиграфическая надпись: «Стань моей женой, Аня!»
Через минуты три Игорь ей позвонил, и спросил: «Ну, что? Какая у нас в итоге будет финальная мебель?»
Потом он зашел в комнату с Мишкой (так назвали самоеда), а на ошейнике Мишки было кольцо. Аня обняла собачку, сказала «да» Игорю, и потом все началось.
подождите, а родители девушки? они же тоже не знали из какой семьи этот "Игорь"
Мы сидели в салоне и выбирали свадебный букет. Названивала наша общая подруга Марина, которая работает в посольстве. Сестра сбрасывала, но Марина набрала меня: «Скажи ей, чтобы она вообще ничего не подписывала! Я только что была в архиве и увидела документы Игоря. Он вовсе не Игорь, а Алекс. Фото — его, а всё остальное — нет!»
После звонка Марины сестра просто смотрела в одну точку. Мы пытались убедить себя: «Может, это ошибка? Просто похож?». Но интуиция шептала другое: жених за год так и не познакомил её с семьей. Мы начали собственное расследование, и правда оказалась куда страннее, чем просто поддельное имя.
То есть, если бы подруга не работала с документами и случайно не наткнулась бы на него, эта история всплыла бы в день свадьбы, где этот наглый чув все равно выкрутился бы!!! А первая жена ничего не узнала бы!! Кошмар...
Мы начали собственное расследование и зашли с козырей — поиска по лицу в соцсетях. В местном паблике «Подслушано» наткнулись на пост годовой давности: «Наш лучший учитель года — Николай С.!» со снимком нашего «Игоря» в очках и строгом костюме.
Самая финансово независимая из нас (подруга) нашла его жену, купила билет на самолет, так как жена жила на том конце страны, и полетела к ней. Сначала та тоже была в недоумении, когда Марина ей показала видео, фото, кадры с помолвки... ну каждый мозг пытается выкрутить человека, и ей пришла мысль, что, может, это брат-близнец. Но по видео, она увидела до боли знакомые жесты и тату на запястье, и окаменела. Словом, так Марина точно узнала, что Алекс и Игорь один и тот же человек.
Учитель года! Вот так доверишься человеку, а он живет тремя жизнями. Страшно представить, сколько еще таких "невест" у него по всей стране. Девочки, вы просто героини, что вывели его на чистую воду!
Я тоже не сидела сложа руки, написала директору и завучу сельской школы, где преподавал этот «Николай Сергеевич».
Мне откликнулся директор, сказал, что тот был вроде нормальным парнем, отличным учителем, но у него были странности.
Когда я спросила какие именно, директор сказал, что Николай сам себе противоречил, рассказывая о себе разные истории, то он был из столицы, потом однажды сказал, что должен поехать на кладбище матери в какой-то другой город, потом покупал подарок для матери, тщательно выбирая, и попросил молодую учительницу иностранного языка поехать с ним... А самое интересное, что его на самом деле звали Алекс, но он просил не называть так, якобы терпеть не может это имя из-за какой-то личной истории.
Была ли у него интрижка или отношения с молодой учительницей, я даже не посмела спросить... Но, скорее всего, он и ту девушку пытался обмануть...
Когда мы с Мариной вызвали его на «серьезный разговор», Игорь (или кто он там на самом деле) включил режим гениального актера. Его находчивости позавидовали бы сценаристы сериалов.
— Девочки, вы всё не так поняли! У меня есть брат-близнец, это его документы вы нашли! — уверенно заявил он, даже не моргнув глазом.
Мы переглянулись. Я спокойно выложила на стол распечатку из школы, где он значился Николаем Сергеевичем. — «Брат просто ненавидит свое имя, — тут же парировал он. — Поэтому в школе все звали его Николаем. Это семейное, понимаете?»
— Надо же, какая избирательная ненависть, — вставила я. — Отчество он, получается, тоже терпеть не может? Ведь по документам ваш отец — Геннадий.
—У всех же есть право на счастье! На второй шанс!
Мы с Мариной ничего не сказали и ушли, оставив его со своей запутанной историей наедине.
На следующий день Анна и та самая законная жена из другого города созвонились. Вместо вражды они выбрали правду. Девушки вместе смонтировали видео: совместили кадры «счастливых жизней» Игоря, Алекса и Николая в разных городах. Этот ролик с подробным комментарием они оставили под тем самым постом «Учитель года». Чтобы следующая «невеста» узнала правду гораздо раньше, чем начнет выбирать свадебный букет.
Свадьба, конечно, не состоялась. Но белоснежный Мишка-самоед остался у Ани. Он — единственный в этой истории, кто никогда не врал и чье имя всегда было настоящим.
"Этот ролик с подробным комментарием они оставили под тем самым постом «Учитель года». Чтобы следующая «невеста» узнала правду гораздо раньше, чем начнет выбирать свадебный букет."
Да, это самый лучший способ сделать историю публичной - разместить комментарий под постом годовой давности. 👍
А что вы думаете о таких «мастерах перевоплощения»? Случалось ли вам или вашим знакомым сталкиваться с людьми, которые выдавали себя за кого-то другого? Поделитесь своими историями в комментариях. Иногда реальность оказывается куда закрученнее любого сериала
Это же надо было такое провернуть! И главное никто ничего не заподозрил! Прямо О.Бендер!
Меня интересует мотив)
Аня была дочкой руководителя Газпрома?
Или Игорь просто любил интригу и разнообразие?
Девочки, если мужчина ведет себя как в мечтах 14-летней школьницы (мишки, собачки, колечко, ми-ми-ми), бегите, он, скорее всего, не совсем здоров психически.
Я знаю примеры, когда люди реально не любят свои имена. Так, была девушка, она представлялась как Галка. Я думала, Галина. Оказалась, Настя по паспорту)
Эту историю ИИ написал, по традиции? Что за редкостный бред? Что за имя, Алекс (в рф вроде дело происходит)? Как Алекс смог устроиться в школу учителем (паспорт, диплом, трудовая) под именем Николай? Почему он здесь, а жена на другом конце страны? Что за документы нашла "в архиве" сотрудница посольства, она его по фото 3х4 опознала (других нет на анкетах)? Или у человека три паспорта (сложно и дорого), или история - низкобюджетные фантазии. И, да, люди с тремя валидными паспортами проворачиваю аферы гораздо более серьезного масштаба, чем три свадьбы и одни похороны, а так же самоеды и букеты.