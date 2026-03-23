Жених с 3 именами: как моя сестра за месяц до свадьбы узнала, что ее избранник ведет тройную жизнь

Пару дней назад моя однокурсница рассказала мне историю: за ней ухаживал симпатичный парень, который с самого начала казался немного странным. Слава Богу, она вовремя узнала, что он женат, и не угодила в «любовный треугольник». Слушая её, я невольно поймала дежавю. Перед глазами сразу всплыла история 8-летней давности, которая случилась с моей сестрой. Тогда всё начиналось так же невинно, но масштаб обмана оказался куда серьезнее: её жених умудрялся жить на три фронта, причем под тремя разными именами.

Как я уже написала, дело было восемь лет назад. Моя сестра тогда уже год встречалась с парнем по имени... ну, скажем, Игорь. Мы все были от него в восторге: обходительный, начитанный, всегда с букетом цветов и готовностью помочь. Игорь был тем самым редким типом мужчины, который слушает и слышит. Однажды в разговоре я упомянула, что сестра с самого детства грезила о большой белой собаке. Через неделю на пороге появился он с белоснежным щенком самоеда. Сестра растрогалась от счастья, а мы были ошеломлены. Если бы мы только знали, что этот «подарок мечты» станет единственным честным напоминанием об этих отношениях...