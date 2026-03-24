Хм , видимо ужин был либо очень сытный, либо с напитками покрепче, ха-ха
14 преподавателей, чья находчивость и чувство юмора заслуживают отдельного зачета
Бывают преподаватели, с которыми сложные предметы вдруг перестают казаться страшными, а пары — бесконечными. Они умеют объяснить так, что даже самый запутанный материал раскладывается по полочкам, а их лекции пользуются бешеной популярностью. Именно благодаря таким харизматичным педагогам студенческие годы запоминаются не как испытание, а как время, в которое повезло встретить «своего» учителя.
- Нашему преподу по матанализу 64 года, каждая его пара — отдельный вид искусства. Вместо защиты он устроил шоу «Голос»! Этот кадр садился спиной к студенту, и если тот отвечал на «отлично», то включался звук нажатия кнопки. Препод оборачивался, задавал еще пару вопросов, и если студент все выдержал, то получал заслуженное «отлично» и маленькую статуэтку с надписью «Курсач». Любовь к профессии и творческий подход.
- Моя любимая история из учебы в финском универе — как преподавательница не пришла на онлайн-лекцию, а на следующий день разослала всем электронные письма со словами: «Извините, я устала после ужина и уснула на диване». 100% понимания.
- Лучшим преподавателем в моей жизни был профессор английского языка на первом курсе. 10 недель мы все вместе играли в Minecraft на локальном сервере, в который входило около 25 человек. Нашим итоговым проектом было написание эссе на 10 страниц о том, что пережил наш персонаж за это время, с его точки зрения, используя все типы письма, которые мы изучили в течение семестра.
- Преподавательница лингвистики в Риме на каждом занятии спрашивала: «Где там девочка, что умеет это произносить?» И я каждый раз на глазах примерно 30 итальянцев и угорающей девочки из Подгорицы говорила: «Ыыыыы».
Старшая дочь один семестр учила русский язык в университете в Мюнхене. Лектор сказал, что в русском языке есть гласные а,у,и,о,е,ё,ю,я... Дочь сказала: "Ещё Ы". Вся аудитория повернулась к ней.
«Инженерная графика для первокурсников»
- Изучала геологию и планировала поход. Отправила своему профессору геологическую карту местности и спросила, на что стоит обратить внимание. А она в ответ прислала мне десятиминутное видео, объясняющее историю образования горных пород в этом районе. Это был самый крутой поход в моей жизни, и я фотографировала все, что находила на карте. Я была так рада, что, вернувшись домой, сделала целую презентацию. А профессор за это неожиданно дала мне кучу дополнительных баллов. В конце семестра я от всей души поблагодарила ее, а она поблагодарила меня за то, что я бросила ей вызов. Я изучаю бухгалтерский учет, но теперь беру с собой геологическую карту в каждый поход.
Дебет с кредитом и образование горных пород совершенно разные стихии. Неужели преподаватель по бух.учету, свой профессор, в курсе строения горных вершин?
- Была у нас одна преподша — жена бизнесмена. Никого удивительнее не знаю. Заходит, значит, на первую пару в темных очках, с растрепанной прической и такая: «Мы разошлись с мужем. Отрывалась всю ночь. Если вы оставите меня в покое и смотаетесь куда-то, всем +2 балла на летней сессии». В итоге мы вместе с остальными студентами весь следующий день ее покрывали, чтобы никто не спалил и не трогал, выполнили часть письменной работы, а потом довезли до дома. Уже на следующее занятие она пришла с улыбкой и фразой: «Если я смогла добиться уважения у вас, то мой муж меня не достоин. Всем спасибо, про обещание помню и сдержу, но учебу никто не отменял».
Да не добилась она уважения, а просто купила услугу "отстаньте от меня и прикройте меня".
- Учусь на магистратуре. Нас 5 девочек. Пары по вечерам. Преподавательница всегда спрашивает, есть ли у нас кто-то. Нет, она, конечно, очень грамотно проводит уроки и требовательна. Но говорит: «Если нужно на свидание, я отпущу». И реально отпускала девочек. Мол, замуж, конечно, надо, но не за первого встречного, пообщайтесь сначала.
- В универе первая пара физики, заходит седовласый преподаватель и говорит: «Моя фамилия Узлюк, от слова „злой“. Надеюсь, дальше объяснять не нужно». Нас 30 человек, из них 3/4 не знают физику совсем, ну, думаем, попали. Когда он начал показывать на пальцах маятник, рисовать карикатуры с силой притяжения, мы решили, что он еще и «куку». А через месяц задачи решали даже те, кто был ноль, на парах в субботу был аншлаг. Это был самый любимый и уважаемый учитель!
Я вот только не понимаю, если из 30 человек 3/4 не понимают физику, то зачем они поступали на этот факультет?!
«Многие врачи позавидовали бы нашему профессору»
- Факультет английской филологии. На втором курсе добавили второй иностранный язык. Нам попался греческий. Группа была недовольна, хотели испанский или итальянский. Препод — молодая, красивая, харизматичная гречанка. В итоге за год мы уже свободно говорили на греческом. Димитра Константиновна, человек и препод от бога!
«Мой преподаватель по искусству проиграл пари»
- У нас была преподавательница по литературе — Кира Мансуровна. Не молоденькая уже, но невероятная кокетка! В свои годы крутила мужиками только так. Поэтому она балдела, когда мы называли ее Киса Мансуровна.
- В начале 2 семестра я вышла замуж за итальянца на его родине, пропустила 2 недели занятий. Зачет по вышке в конце семестра с формулировкой: «Платонова, вот те мой подарок на свадьбу».
