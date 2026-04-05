Бред какой-то - чтобы "толкнуть речь так, чтобы посчитали лучшим" нужно понимать, что ты говоришь. Или будет из серии"Ай эм а тейбл! Ай эм а грейт тейбл!"
15 историй о студенческой изобретательности, которая видит цель и не видит препятствий
Студенческая жизнь — это не только пары, курсовые и сессии. Тут постоянно приходится выкручиваться: забыли конспект, сломался принтер, а сдавать уже завтра? Не беда — студенты быстро придумывают, как решить проблему по-своему. Мы собрали простые и живые истории о том, как студенческая смекалка помогает справляться с любыми вызовами.
- У нас лекции по истории вел серьезный дядька. Валил беспощадно. И тут случилось то, чего никто не ожидал: вечный троечник получил 5 по курсовой о Древней Руси. Препод нахваливал, ставил в пример. Оказалось, что у этого хитрюги произошел коллапс, но тот не спасовал. У него сломался принтер, и он решил не искать легких путей: вымочил листы в чае, чтобы «состарить» их, где-то достал гусиных перьев, написал всю курсовую от руки, даже красной гуашью первые буквы разделов обвел, наставил твердых знаков, и все это прошил бечевкой. Блеснул так блеснул.
- Все два года магистратуры филонил на парах по английскому. Когда осталась неделя до экзамена, взял диктофон и начитал туда ужасным акцентом две тысячи самых популярных слов. Потом два дня насильно слушал эти записи с девяти утра до девяти вечера. На экзамене так толкнул речь, что приглашенная строгая тетка сказала, что я был лучшим. Получил пятерку. Спустя пару дней уже все забыл. Прошло лет 20, английский так и не выучил, но иногда на автопилоте могу подправить чей-то перевод, а потом снова не помню это слово.
- Моя первая сессия была для меня удачной. Удача заключалась в том, что преподаватель задавал вопросы по очереди. Я знал ответ только на первый, поэтому сел прямо перед ним, так что он спросил меня первым. В итоге я сдал на отлично, а остальные возмущались, что это несправедливо. Отчасти я с ними согласен. Просто за время его лекций я понял, что он сначала спрашивает тех, кто сидит ближе, а потом идет дальше. Поэтому и сел как можно ближе — чуть ли не носом к носу.
«Пару дней назад сын подруги сдавал экзамен, ему попался такой билет»
- На зимнюю сессию один из моих одногруппников пришел со своим фикусом Игорем. Это, конечно, было необычно, но преподаватель отреагировала спокойно, пока паренек не начал доказывать, что фикус Игорь больше осведомлен о современных экологических проблемах, чем она. Экологичка просто предложила взять билет и идти готовиться. Когда время на подготовку вышло, она подозвала парня с растением и стала спрашивать, а тот идеально читал ответы с листочка. Когда вопросы закончились, преподаватель поставила ему двойку. На все возмущения она просто подняла лист фикуса, на котором были написаны шпаргалки.
- У моего друга был маленький пульт, у которого было только одно предназначение — делать наши пары в университете запоминающимися. Когда преподаватель задавал вопрос, а среди студентов не было желающих отвечать, друг нажимал заветную кнопку, и неловкую тишину прерывал звук сверчков. Это всегда немного смягчало преподавателя. А друг сейчас даже на общих планерках иногда использует этот пульт.
- У нас в универе жесткий препод по философии. Оценивает сессию по такой системе: на 4 нужно просто все выучить, а 5 получит тот, кто отличится от других и сможет его удивить. Вся группа буквально восприняла это заявление, и на экзамен к нему приходили в маскарадных костюмах, ответы пели, а не рассказывали, и препод реально ставил отлично при наличии хорошего ответа. Но по-настоящему отличилась только я. Пришла на экзамен в пижаме с пледом и котом. Получила самую высокую оценку, и он даже простил долги, хотя раньше были сомнения в допуске. Да и в целом хорошо посидели, поболтали. Красота!
Преподаватели философии (марсистко-ленинской конечно) очевидно ощущая свою ненужность в стенах технического вуза (а может и прочих типов вуз-ов тоже) зверствуют практически всегда. При этом довольно часто сами не слишком глубоко понимают эту псевдонауку - я специально задавал им "проблемные" вопросы (надо сказать, что марксизмом как наукой на любительском уровне интересовался с детских лет - отец у меня был подкован теоретически и часто на пальцах разъяснял некоторые спорные моменты - интернета тогда не было). Так вот многие преподаватели ничего кроме лозунгов и цитат не знали. Типовой троллинг марксизма на тему трудовой теории стоимости известный с начала 20-го века повергал их в ступор, последующим слово извержением "учение верно, потому, что оно истинно"
Ну да - не все такие были. Был у нас завкафедрой у которого было абсолютно нереально получить отлично. Я получил. Впервые за много лет "наблюдений". Один раз. Второй раз было всё-таки четыре.
- Училась на гуманитарной специальности. У нас были тонны домашки на кучу листов. В какой-то момент организовала всю группу: мы делили задания на равные части, к обозначенной дате каждый приносил свою. После дедлайна обязательно оставляли время проверить друг за другом и немного подогнать под свой стиль. Каждый делал, как мог, претензии запрещались. И все старались. Не позвали только тех, кто мог нас сдать. Доучились все с кайфом.
«А примите лабу, пожалуйста!»
- После школу мы с одноклассником поступили в один универ в большом городе, вот только я сразу поехал в общагу, а он начал искать варианты получше. Нашел в интернете десяток своих однофамильцев и написал всем одинаковое сообщение о том, что он бедный студент и ему очень нужна помощь. Многие проигнорировали, а один взял и выделил однофамильцу комнату в центре города, помог с деньгами на первое время и даже устроил на ночную работу, которая не требовала больших усилий. Такого я в жизни не видел, но у него сейчас все более чем хорошо, и, думаю, во многом это из-за той самой находчивости.
- Студентка факультета физической культуры и спорта, действующая спортсменка. Сезон у меня длится с октября по апрель, поэтому зимнюю сессию я пропускаю и сдаю позже всех. Самое сложное — найти преподавателей и договориться с ними. В общем, процесс долгий и утомительный. За два года бывало, что экзамен я сдавала у преподавателя дома или ждала его под дверью по 6-7 часов, пока он освободится и сможет принять. Но сегодня было нечто — я сдавала зачет в бургерной!
- Сегодня был очень смешной случай в универе. Один из моих однокурсников безумно достал преподавателя: каждые полчаса приходил и пытался сдать зачет. На восьмой раз препод не выдержал и крикнул: «Петров, что ты от меня хочешь?!» Видимо, Петров этого и ждал: «Я хочу услышать три самых главных слова: „Петров сдал зачет“!» Вы представляете, какая истерика началась после этого ответа! А Петров таки сдал!
- Мой одногруппник был полный ноль в литературе и понял, что зачет не сдаст. Решил креативить. Попросил прийти ребят из нашего оркестра. Заходит он на экзамен, преподаватель задает вопросы, он кое-как отвечает, и тут попадается вопрос, на который он не знает ответа. Преподаватель спрашивает: «Не готовился?» Одногруппник: «Как же не готовился, у меня даже группа поддержки есть, хотите позову?» Препод: «Да хоть оркестр позови, лишь бы сдал». И сразу после этих слов входит оркестр. Препод ржал как ненормальный, но зачет поставил.
«Люблю своих студентов!»
- Каждый семестр, когда нам ставят молодого преподавателя, я ищу его в социальных сетях, смотрю литературные предпочтения и на перерывах читаю при нем «ту самую» книгу. На зачете — всегда автомат. За 4 года ни разу не подводило.
- Помню, однажды в студенческие годы мы с парнем пожарили очень вкусную и ароматную картошку, но все это затянулось, и уже нужно было бежать на пару, а есть очень хотелось. Мы не придумали ничего лучше, как взять вилки, картошку и поесть в автобусе. До сих пор вспоминаю лица людей, которые ехали с нами... Вот оно — рациональное использование времени!
Говорят, в общежитии нельзя оставлять еду без присмотра. Не дождётся она тебя после пар.
- Экзамен по теоретической механике. Одному парню препод говорит: «Задайте себе любой вопрос и ответьте на него, и я поставлю вам 5 баллов». Ну он и спросил:
— Семен, хочешь получить 5 баллов?
— Да.
Посмеялись все. Экзамен парень сдал.
- На одном экзамене нам разрешили брать шпаргалки, но только на маленькой карточке примерно 7,5 на 7,5 см. Я написал свои заметки двумя цветами: красным и синим. И принес две прозрачные пластиковые пленки — одну красную, одну синюю. Смотришь через красную — красная чернила исчезают, через синюю — синяя исчезает. Еще и рассказал одногруппникам, в итоге все сделали также.
В жизни каждого студента бывают моменты, когда кажется, что выхода нет, а решение приходит из самых неожиданных источников.