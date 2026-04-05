15 историй о студенческой изобретательности, которая видит цель и не видит препятствий

Преподаватели философии (марсистко-ленинской конечно) очевидно ощущая свою ненужность в стенах технического вуза (а может и прочих типов вуз-ов тоже) зверствуют практически всегда. При этом довольно часто сами не слишком глубоко понимают эту псевдонауку - я специально задавал им "проблемные" вопросы (надо сказать, что марксизмом как наукой на любительском уровне интересовался с детских лет - отец у меня был подкован теоретически и часто на пальцах разъяснял некоторые спорные моменты - интернета тогда не было). Так вот многие преподаватели ничего кроме лозунгов и цитат не знали. Типовой троллинг марксизма на тему трудовой теории стоимости известный с начала 20-го века повергал их в ступор, последующим слово извержением "учение верно, потому, что оно истинно"



Ну да - не все такие были. Был у нас завкафедрой у которого было абсолютно нереально получить отлично. Я получил. Впервые за много лет "наблюдений". Один раз. Второй раз было всё-таки четыре.