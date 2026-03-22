17 лучистых историй о людях, которые наконец-то нашли призвание и зажили в полную силу — 22.03.2026
Они долго искали себя, пробовали разное и ошибались. И вот однажды все стало на свои места — и жизнь заиграла новыми красками. В этих историях — вдохновение для тех, кто еще ищет.
- Поменяла профессию, стала программистом. Коллектив хороший, но прямо терпеть не могу созвоны с одним коллегой. Ему примерно 35, мужчина. Ему дали задачу по отлову ошибки, он увидел какой-то программный код, который написал кто-то из наших. Долго до меня ехидно допытывался с намеками, что это все я, и «нечего женщинам делать в программировании». Сижу и думаю, это ж как человека жизнь обидела, если он так желчью плюется. Ошибка точно не из-за меня.
- После декрета не было сил выходить на работу. Пробовала всякое — не идет. А подруга моя о работе — молчок, но явно не с 8 до 17 вкалывает. Все гадала, в чем секрет. Зашла к ней в гости как-то. Заглядываю в спальню и вдруг понимаю: вот оно! На кровати лежала целая гора ярких платьев для танцев — с бахромой и перьями. Я виновато смотрю на неё и робко спрашиваю: «А можно примерить?». Надеваю — и настолько влюбляюсь в свой образ, что тут же напросилась ходить на занятия вместе с ней. Оказалось, она танцует ламбаду и вот-вот станет тренером! И вот уже пятый год мы танцуем вместе, а со временем я так втянулась, что даже открыла свои собственные танцевальные группы для детишек.
- Когда мне было 62, моя подруга-художница потеряла зрение на один глаз и больше не могла заниматься творчеством. В тот день я поняла, что дальше откладывать некуда. Начала с уроков 3 раза в неделю, восстановила свои прежние художественные навыки за 4 месяца и продолжила совершенствоваться. Мне теперь плевать, что люди думают о том, что я создаю. Я делаю то, что нравится мне. Сейчас, 10 лет спустя, я продаю свои работы, у меня много выставок в галереях и наград. Обо мне даже написали в национальном художественном журнале.
- Мне 32 года и я, проработав некоторое время медсестрой, пошла учиться на врача. Очень удивилась, столкнувшись с волной негатива от многих знакомых. Мол, зачем ты в таком возрасте пошла учиться, это глупо, лучше ребенка заведи, машину купи. Большинство этих же людей сами обращаются ко мне за помощью в медицинских вопросах и говорят, что у меня очень легкая рука. Но при этом говорят, что учиться нужно в 17 лет, а в моем возрасте — это несерьезно и баловство.
- Почти всю свою жизнь проработал инженером-программистом. Мне уже за 40, и у меня двое детей. Я поработал в трех разных фирмах, и ни в одной мне не давали и шанса поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Все это достигло апогея на моей последней работе, где возникла серьезная техническая проблема, пока я был в отпуске.
Директор разослал всем разработчикам сообщения с просьбой как можно скорее приехать в офис, иначе мы останемся без работы. Я вернулся из отпуска пораньше, чтобы помочь решить проблему, но обнаружил, что она уже устранена. Именно в этот момент я понял, что так продолжаться не может, и решил хотя бы взять несколько месяцев отпуска и подумать о своей жизни. А я с самого детства интересовался работой по дереву. Так что от скуки я начал делать деревянные украшения, небольшие предметы мебели и декор с инкрустацией. Они отлично продавались на ярмарках. Тогда я окончательно решил, что теперь буду плотником. С тех пор я наращиваю клиентскую базу, запустил интернет-магазин и начал работать под заказ. Это было спонтанное решение, но мне повезло!
Помоем, работающий по дереву, да ещё и с инкрустацией это столяр-краснодеревщик. А плотник строит дома из дерева. Примерно так.
- Работал в юридической фирме с одним парнем. Он был нереально крутым, ну просто ходячая энциклопедия! Оттарабанил там почти 18 лет, выполнял всю свою работу идеально и почти никогда не жаловался на нагрузку, от которой стонали его коллеги. А месяц назад он внезапно уволился. Я обалдел, когда узнал, что он теперь стал почтальоном. Сказал, что хочет работу, которая не связана с консалтингом, где его просто оставят наедине со своими мыслями.
- Я поняла, что буду делать на пенсии. Руководила я как-то одним магазином. Все шло, как обычно. Но однажды у меня все кассиры разом заболели. Как назло! Ну и пришлось самой сесть за кассу. Сижу, делаю свою работу и вдруг меня осенило — это не работа, это песня! Я тогда поняла, что это лучшее дело для меня! И не ошиблась.
Сейчас больше кассы самообслуживания, у меня нас кассира почти не бывает на кассе. Вызываем по звонку, если оплата наличными или товар для взрослых.
- Поговорила недавно с другом и поняла, как же скучно я живу. Его внезапно настиг кризис среднего возраста. Сменил прическу, уволился с наскучившей работы. Подал на развод с женой, с которой давно жили, как соседи по квартире. Но решил, что и этого мало. Начал пробовать разные виды спорта, а потом и вовсе улетел на острова. Устроился в клуб серфинга, работает с молодыми ребятами. Говорит, что теперь ощущает себя на своем месте.
- После 14 лет работы управляющим в сетевом семейном кафе, где талисманом сети была мышь, я пошел работать в службу дератизации. Моя любимая шутка о том, что я перешел с «работы на мышей» на «работу против мышей».
- В школе я была отличницей, но в университет поступила благодаря связям: друг отца помог мне поступить на бюджетное место на юридический факультет. Он же помог мне устроиться на работу по специальности, и я проработала юристом около шести лет. В итоге я решила сменить сферу деятельности и поступила в IT-школу, где училась полгода. После окончания обучения я сразу же нашла работу. Уже два года я работаю удаленно, и мне все нравится. А нужно было всего-то отойти от связей и попытаться сделать первый шаг самостоятельно, без помощи других.
- Коллега 30 лет проработала бухгалтером, доросла до главного. Все было хорошо, в компании ее любили. И вдруг — заявление по собственному. Все в шоке: «Что ты будешь делать? Куда уходить-то?» Через пару месяцев выяснилось: все это время она по ночам делала кукол. Тихо, для себя. Теперь у нее выставки, заказы и очередь из коллекционеров. И главное — никаких нервов!
- Выучила английский в декрете самостоятельно и бесплатно. Познакомилась с иностранцем. Дал он мне задание в своем городе навести справки о бизнесе, что его интересует. И понеслось. Стала представителем иностранной компании, вела переговоры, изучала новое, помогала проводить встречи. Поначалу переводила на пальцах и с блокнотиком. Через несколько лет стала переводить не хуже профи. Этот опыт показал, что в жизни ничего не надо бояться. Я запросто могу менять теперь работы по пару раз в год. Скажет мне начальник что-то не то — до свидания. В отпуск летом не пускает — прощайте. Условия ставлю я, а не мне. Появилась уверенность, которая сметает все границы. Вот сейчас у меня два высших, опыт работы с иностранцами, бизнес с нуля. А до этого была забитой девочкой-трусишкой, которую и не замечали.
- Я стал безработным айтишником в 55 лет и ни одна компания не хотела нанимать меня. Приятель как-то увидел мой сад и сказал: «Тебе нужно зарабатывать на этом». Я ответил: «Да ладно, все знают, как сделать сад красивым», а он возразил: «Вовсе нет». Я начал со стрижки газонов. Ну и вот, благодаря сарафанному радио теперь у меня 34 сада. Делаю все: от прополки и подрезки до чистки водостоков. А особенно мне нравится оформлять клумбы.
- Я в 33 года устала от своей старой работы, что называется, перегорела. Хотя сама работа была очень интересной, условно «мужской». Сначала была простым администратором в автосервисе, потом помощником, потом уже экспертом-оценщиком. Дошла до вершины, даже обучала мужчин этой профессии, и что-то, как говорится, приуныла. Зарплата очень хорошая для моего региона, и работа довольно уникальная — всего 8 женщин на такой должности в стране. Но у меня была пустота внутри. А по первому образованию я учитель-логопед. В один день просто взяла и сказала, что ухожу и все. Муж был в шоке, но поддержал! Теперь работаю с детишками с ограниченными возможностями. Эти особенные детки наполняют меня энергией, а самое главное — ощущением нужности. И не нужен этот статус, деньги и все регалии!
- Я вместо мастера маникюра стала спортивным тренером. Пока все нравится, втянулась, полюбила свою работу. Нравится работать с детьми, видеть их рост, возить их на соревнования и другие спортивные мероприятия. Иногда вспоминаю о том как делала маникюр, о клиентах. Воспоминания теплые и приятные, но мыслей о том, чтобы вернуться в профессию, пока нет.
- У подруги муж тунеядец. Сидит или в гараже, или дома, не работает — «ищет себя». Все на ней: дети, работа, заботы, а он в 40 лет мечтает найти свое призвание. Мы ей посоветовали сходить как-нибудь проверить гараж. И вот она как-то зашла туда, а там — аккуратно сложенные столы, стулья, полки. Оказалось, он уже год делает мебель и тихо продает. Нашел себя... просто ей не сказал.
- Училась на бухгалтера, работала в банке. После декретного отпуска согласилась на должность руководителя творческого коллектива. В 38 лет получила работу мечты! Учу играть на гитаре, ставлю концерты
