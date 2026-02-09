14 историй о крепкой дружбе, которая началась ну точно как комедия положений

Иногда крепкая дружба начинается совсем не с доверительных разговоров, а с нелепых ситуаций и полного абсурда. Все складывается так, будто это сценарий комедии положений. А потом — годы дружбы.

  • «Да выходи уже за меня замуж, хватить бегать от одного балбеса к другому, я люблю тебя уже десять лет, и ты прекрасно об этом знаешь, но делаешь вид, что все нормально!», — сказал мой лучший друг после десяти лет нашей дружбы. Только вот я понятия не имела, что он в меня влюблен. Я думала, что это я его люблю, без взаимности. Слышали бы вы мой смех после такого предложения руки и сердца. Расписались через месяц, и счастливы вместе уже семь прекрасных лет. © Палата № 6 / VK
  • Однажды на школьном концерте я в самый важный момент оступилась, упала и потянула за собой половину ребят из группы. Люди в зале засмеялись, учителя смотрели с ужасом, а я думала, что лучше бы пол провалился. После концерта моя подруга подошла ко мне и предложила на следующем концерте упасть еще эпичнее, чтобы вообще все ржали. Ее шутка спасла меня в тот день. Мы до сих пор смеемся над этим моментом и вспоминаем его как начало нашей настоящей дружбы. © Карамель / VK
  • Мы с лучшей подругой дружим уже более 25 лет. Мы так долго продержались не потому, что у нас схожий образ жизни или какие-то общие цели. Просто мы не позволяем никаким разногласиям влиять на наше общение. Эта женщина и я просто планируем стать двумя ворчливыми пенсионерками, которые будут тусить вместе на лавочке. © *******Reddit / Reddit
  • У моей лучшей подруги есть плохая привычка — не брать трубку или не отправлять потом сообщение, если она пропустила звонок. Я в шутку подкалывала ее за это, мол, вот случится у меня что-то однажды, буду тебе звонить, а ты и трубку не возьмешь. И вот однажды ночью, когда мне стало очень плохо психологически, я ей позвонила. Было что-то около трех ночи. Так она не просто взяла трубку, а еще целый час слушала о моих переживаниях и очень поддерживала. © ******_00 / Reddit
  • Когда некоторые говорят, что девушки не умеют дружить, мне становится обидно. Мы с моей лучшей подругой дружим с третьего класса и очень многое вместе пережили. Когда я училась в пятом классе, не стало моей мамы. Мне было очень тяжело, просто невыносимо. Неделю папа разрешал мне не ходить в школу, а потом сказал, что нам нужно учиться жить дальше и мне нужно ходить в школу. А я не могла. Просто не могла никого видеть. Никого, кроме папы и подруги. И тогда подруга (между прочим отличница, которая просто обожала учиться) предложила мне прогуливать школу. Мы три недели вместо занятий ходили к подруге, часами лежали рядом, часами молчали. Постепенно мне становилось легче. Подруга буквально вернула меня к жизни. Когда мой папа и родители подруги узнали, что мы прогуливали, то даже не ругали нас, все поняли. Это был первый, но далеко не последний момент, когда я убедилась, что настоящая женская дружба существует. © Карамель / VK
  • Дочь рассказала, что в первый же день в лагере она подружилась с девочкой по имени Катя. Другие дети посоветовали ей не дружить с Катей, потому что та макает свою косичку в борщ во время обеда. А дочь взяла и выдала, что будет дружить с кем захочет, и про косичку она в курсе, потому что при первой встрече Катя подошла к ней и спросила: «Хочешь попробовать косичку?!» Дружба порой рождается при странных обстоятельствах, но они уже дружат больше десяти лет, а Катя больше волосы в еду не макает! © Мамдаринка / VK
  • Наша дружба началась задолго до сознательного возраста, когда нам было несколько месяцев отроду. Наши мамы тогда лежали в одной палате и шутили на тему: «Вот вырастут девчонки — будут дружить». Потом учились в одной школе, правда в разных классах. Общались, но не близко. Потом училище. Общались из разряда: «Привет-привет». После окончания училища разбежались. Случайно встретила друга, которого очень давно не видела, пригласила в гости. Он приехал с женой, той самой соседкой по палате. Теперь мы уже не просто друзья, а кумовья. Видимо, в каждой шутке есть доля шутки. © Подслушано / Ideer
  • Мне повезло обрести отличную подругу после одной вечеринки. У нас была чисто женская посиделка с несколькими дамами. Так вот, там была одна девушка, с которой мы раньше пересекались всего пару раз и не были особо знакомы. Она целый час прождала меня, чтобы мы вместе могли уехать на такси. Просто чтобы убедиться, что я доберусь до дома в целости и сохранности. Мы с ней разболтались и оказалось, что у нас много общего. В итоге мы стали лучшими подругами, ведь нельзя упускать человека, который искренне о тебе заботится. © nitya_moorthy / Reddit
  • Девушка постоянно заходила на мой профиль, потому что на меня внезапно подписался ее парень. При том, что мы все трое вообще не знали друг друга и жили в разных странах! Прошлым летом мы встретились вживую и выяснилось, что она рассталась с этим парнем, а мы через 2 месяца уже поехали в совместный отпуск. Теперь почти 24/7 на связи. © aleksandra__la
  • Я не разговаривала со своей лучшей подругой 6 месяцев. Тут как-то очень сильно захотелось ей позвонить и просто поболтать. Звоню и говорю: «Привет! А ты не помнишь из-за чего мы поругались?» Когда выяснилось, что она тоже не помнит, мы пришли к выводу, что это была какая-то глупая ерунда и продолжили общение с того места, на котором мы остановились, как будто этих 6 месяцев и в помине не было. Крепко дружим уже 23 года. © SkyfireDragono / Reddit
  • Нас с лучшей подругой 5 лет назад разлучил парень. Задурил обеим голову, не мог определиться, метался. Вот мы и переругались, из кожи вон лезли, чтобы добиться его. По итогу он выбрал вообще третью, а нас кинул. Вот мы с тех пор с этой подругой и не общались, разругались по-страшному. Недавно случайно встретились в торговом центре. Застыли как статуи, а потом кинулись в слезах обниматься. Целый вечер не могли наговориться, извинялись, хохотали над тем какими дурами были. Теперь снова дружим. © Карамель / VK
  • Недавно была на тусовке у друга, на даче. Шашлык на природе, рядом озеро. И была там странная парочка. Дама начала просить у своего мужчины запеченную рыбку, а тот решил ее словить голыми руками. Часа два он плавал, но без толку, а возвращаться без улова не хотел, поэтому его лучший друг взял и поехал в магазин, купил живую рыбу, подсунул ее ему, пока его девушка не видела, и таким образом спас беднягу! Это та самая настоящая мужская дружба? © Не все поймут / VK
  • В 5-м классе к нам пришла новенькая — вся такая «вау». Все с ней хотели дружить. А я не знала, как подступиться. И вот однажды переодеваемся перед физрой. Смотрю — а на ней бабушкины рейтузы с начесом. Наши взгляды встретились, она покраснела, и тут я молча приподнимаю край своих брюк, демонстрируя идентичного «шерстяного зверя». Мы так хохотали, что нас чуть не выгнали с урока. С того дня мы стали не разлей вода.

