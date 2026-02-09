14 историй о крепкой дружбе, которая началась ну точно как комедия положений

Анекдот-притча.
Плывут змея и черепаха,змея сидит на панцире.
Черепаха:Сброшу-укусит.
Змея: Укушу-утону.
Так и женщины.
-
-
Ответить
Иногда крепкая дружба начинается совсем не с доверительных разговоров, а с нелепых ситуаций и полного абсурда. Все складывается так, будто это сценарий комедии положений. А потом — годы дружбы.
Анекдот-притча.
Плывут змея и черепаха,змея сидит на панцире.
Черепаха:Сброшу-укусит.
Змея: Укушу-утону.
Так и женщины.
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться: