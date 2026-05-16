7 маникюрных альтернатив для тех, кто хочет дать ногтям отдохнуть от гель-лака
Эпоха «бетонного» покрытия на ногтях постепенно уходит в прошлое, уступая место тренду на чистую эстетику и здоровый блеск. Давайте честно: гель-лак делать удобно, но иногда от него хочется просто отдохнуть. Самое время вспомнить, что бьюти-индустрия не стоит на месте. Мы решили поискать, что сейчас делают девчонки, когда хотят альтернативу, и собрали список вариантов, которые реально работают.
Каучуковая база (Rubber Base)
«Натуральные ногти с каучуковым покрытием»
Это более густая и пластичная версия обычной базы, которая укрепляет ломкие ногти, не лишая их естественной гибкости. Мастер Эрика Де Лос Сантос утверждает: «В состав входят специальные полимеры, которые создают ощущение „пружинистости“ и поддержки. Эта дополнительная толщина помогает покрытию лучше держаться на ногте и работать как амортизатор. Она защищает хрупкие ногти от трещин и отслоек, подстраиваясь под их движения».
Накладные ногти
«Кажется, я теперь фанатка накладных ногтей! Сделала и приклеила их еще 5 дней назад, и они до сих пор держатся идеально. Серьезно, следующий сет тоже сделаю накладным: времени уходит в два раза меньше, да и стресса куда меньше, чем когда сушишь типсы в лампе».
Если никак не получается отрастить свои, накладные ногти — это самый быстрый способ получить эффектный маникюр за копейки. Это идеальный вариант «на выход» или для тех, кто любит менять образ хоть каждый день. Пара движений, и готово.
Как утверждает эксперт Тамми Кословски, их можно клеить на специальные липкие стикеры — тогда снимать их одно удовольствие. Но если вы посадили их на клей, то снять их, не повредив при этом свой родной ноготь, будет уже гораздо сложнее.
Дип-маникюр (пудровое покрытие)
«Впервые изменила своему привычному гель-лаку и попробовала дип-пудру! Я в полном восторге, так что просто обязана вам это показать!»
Дип-пудра — настоящий фаворит для тех, кому важна феноменальная стойкость. Техника проста: на ноготь слоями наносится база и цветная акриловая пудра. В итоге покрытие получается прочным и плотным, а главное без использования УФ-лампы. Такой маникюр легко держится до трех недель без сколов. Мастер Нгуен советует выбирать салоны, где используют метод «посыпания»: когда мастер аккуратно посыпает каждый ноготок пудрой из баночки, и не надо окунать пальцы в общую емкость.
Билдер-гель и BIAB
«Я только учусь на мастера и попробовала BIAB на своих коротких ногтях. Добавила сверху пару ярких завитков — выглядит супер, и ногти сразу стали ощущаться намного плотнее».
Для тех, кому всё же нужна максимальная прочность, есть «умные» решения — билдер-гели и популярная система BIAB. BIAB (Builder In A Bottle) — сейчас просто хитует. Мастер Нгуен объясняет, что это продукт формата «все в одном», который сочетает в себе базу, укрепление и цвет. В то время как классические билдер-гели отлично подходят для наращивания длины и создания более плотной архитектуры, BIAB — более мягкий состав. Его легко снять размачиванием, и он идеально подходит для укрепления именно натуральных ногтей.
Обычный лак для ногтей
«Спустя 5 лет я наконец завязала с гель-лаком и перешла на обычный лак для ногтей!»
Старая добрая классика, которую зря списывают со счетов. Уже чувствуется возвращение легенды. Наш самый обычный лак из магазина за углом. Кажется, что многие возвращаются к нему, потому что это полная свобода.
Гибридные гелевые системы
«Мой первый в жизни сет на полигеле»
Считайте гибридные гелевые системы умным современным апгрейдом акрила: они легче, мягче и с ними гораздо проще жить. Это что-то среднее между акрилом и гелем. Они легче, пластичнее и не так сильно пахнут. В системах типа полигеля продукт формуется прямо на ногте.
«После подготовки ногтевой пластины вы окунаете кисть в слип-раствор, чтобы придать гелю нужную форму, затем выстраиваете архитектуру на ногте и сушите в лампе, — объясняет мастер Нгуен. — Как только покрытие застыло, вы опиливаете его, чтобы довести форму до идеала, и наносите топовое покрытие». Такие составы не самовыравниваются, в отличие от билдер-гелей, но их плотная текстура позволяет моделировать форму очень точно.
Маникюр IBX
Как объясняет эксперт Райли из Nails & Brows Mayfair: «Если ногти выглядят поврежденными, сухими и уставшими, на помощь приходят кондиционирующие молекулы IBX. Они буквально проникают внутрь ногтевой пластины, заполняя собой все пустоты и неровности. Это создает своего рода защитный щит, который не дает ногтям ломаться дальше». Правда, стоит учитывать, что такая услуга в чеке сделает ваш маникюр немного дороже.
По-настоящему дорого выглядит не тот маникюр, который держится месяц, а тот, который подчеркивает вашу природную силу и здоровье. Выбирайте то, что дарит вам легкость и уверенность в каждом движении!
