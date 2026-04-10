18 любителей активного отдыха, которые знают, как поддать перца в рутину

Одни считают идеальным выходным плед, горячий чай и пару серий любимого сериала, а другим для счастья нужны удочка, лыжи, рюкзак и дорога, которая уводит подальше от дома. И вот у вторых почти всегда находится история, которую потом вспоминают с улыбкой еще не один год. В таких живых и по-хорошему душевных приключениях хватает и маленьких радостей, и поводов улыбнуться одному, и моментов, над которыми потом можно смеяться всей семьей. То рыбак вместо улова возвращается с ключами от дачи, то на горнолыжном курорте друзья умудряются потеряться практически на пустом месте.

  • Муж сорвался на рыбалку фразой: «Я с пацанами! Связи не будет!» Уехал чистенький, пахнет парфюмом. Полночи не спала и гадала, как вывести его на чистую воду. Под утро слышу ключ в замке. Заходит, будит меня: «Катюнь, я должен кое в чем признаться. Ты хотела загородный домик, но я привел в божеский вид старую дачу. Собирайся!» — и ключи мне протягивает. Оказывается, он все это время не рыбу удил, а вычищал участок. Пах он одеколоном, потому что заезжал к матери за документами, а «рыбалку» придумал, чтобы я не поехала следом и не увидела этот кавардак раньше времени. Когда приехала туда и увидела, то обалдела от красоты. Жду не дождусь мая, чтобы пожарить там первые шашлыки!
  • Решили поехать с женой в горы покататься на лыжах. В последний момент увязались с нами друзья, тоже семейная пара, но в горах никогда не были. Купили билеты, поднимаемся на промежуточную станцию подъемника. Наши новички решили осмотреться, а мы поехали еще выше. Договорились встретиться на следующей станции. Спустя полчаса раздается звонок от тех ребят. Пытаюсь объяснить, что стоим прямо около подъемника, рядом огромная куча снега с флажками. А мне в ответ удивленно: «Миша, какого снега? У нас тут трава и люди ходят!» Оказалось, что эти искатели приключений перепутали выходы и спустились вниз, к самому низу. Пришлось объяснять им, как снова подняться на гору. Больше они от нас старались не отдаляться.
Веселый Гусь
8 минут назад

Это прям оооооочень похоже на моего друга. Один раз поехали с ним на море. Несколько дней гуляли вместе. Потом Серега сильно обгорел (заснул на пляже), поэтому 2 дня из номера не выходил вообще. Мы ходили без него. Идем вдоль набережной, а он звонит: «Вы где? Давайте встретимся около фонтана». И тут связь оборвалась - деньги у него закончились. Мы пошли искать его. Фонтанов-то целая куча по набережной, да и чуть дальше парочку есть. Искали его часа 3, но ничего. Я решил идти в номер, вдруг он вернулся. Так этот Сусанин все это время стоял и ждал нас около фонтана на территории ОТЕЛЯ!!! Мог бы деньги положить и перезвонить. 38 лет человеку, а ума, что у буханки хлебушка.

Ответить

«Моя первая рыбка. Всегда смеюсь, когда смотрю на это фото»

Светлана БМВ
2 часа назад

Когда поймала первую рыбку, муж снял её с крючка и закинул обратно в воду. Он сказал, что примета такая есть - первую рыбу надо отпустить, тогда клёв хороший будет. И правда, потом под лодкой большой косяк рыб проплывал и я только успевала вытаскивать. Много рыбы наловили.

Ответить
  • Всегда была мерзлячка, ненавидела зимы и холод. Даже дорогие норковые шубы меня не спасали. Недавно начала встречаться с парнем, который увлекается альпинизмом. Теперь я хожу по городу в его высокогорной экипировке, и мне даже при тридцатиградусном морозе с сильным снегопадом и ветром тепло, сухо и комфортно. Недавно сходили с ним в зимний поход. Боялась, что замерзну, но парень уверял, что мне понравится. Все прошло замечательно: красиво и романтично. Теперь готовлюсь отправиться с ним на Казбек.
Ales Draco
30 минут назад

Если у вас в регионе сильный ветер, то одежда должна быть не столько тёплой, сколько непродуваемой.

Ответить
  • Мне 32 года. Есть 2 ребенка, любимая жена и мама. Эти люди дороги мне больше жизни, и я делаю все, чтобы они жили хорошо и счастливо. Вполне себе люблю свою работу, хорошо на ней зарабатываю и обожаю своих друзей. Но у меня есть тайна. Я три раза в год, на две недели сбегаю от всего этого и провожу время в полном одиночестве. Говорю всем, что уезжаю в командировку, а сам: зимой — на сноуборд, летом — на серфинг, весной и осенью — скалолазанье. Только в это время чувствую, как наполняюсь жизнью и энергией, привожу в порядок мысли и крепчаю духом.
  • Муж — заядлый рыбак. Снаряжения столько, что из квартиры в машину приходится раза 3–4 ходить. Суббота, 5 утра. Провожаю своего рыбака, на пороге целую и закрываю дверь. Иду снова в кровать. И тут приходит сообщение, от которого сон как рукой сняло! Он написал, что застрял в лифте. В итоге почти 3 часа ждал, пока его освободят. Вернулся домой и сказал, что передумал ехать. Вечером пойдем в магазин за рыбой.
Веселый Гусь
5 минут назад

Я тоже так один раз в лифте оказался посреди ночи. Телефон не ловит, кнопка лифтера не работает уже лет 300. Пришлось ждать часа полтора, пока первый проснувшийся житель не появился. Крикнул ему. Он позвонил председателю, а та уже лифтеру. Скучно там было, я вам скажу

Ответить

«Работаю спасателем. Зимой дежурим на горнолыжном курорте. Часто случается, что, увлекшись катанием по лесу, люди уезжают в сторону от зоны катания»

  • Муж с сыном как-то решили устроить рыбалку на озере. Всю дорогу он рассказывал сыну, как правильно ловить рыбу, про снасти и все такое. Честно говоря, я даже не подозревала, что муж — такой знаток рыбалки. Приехали на озеро, и при первом же забросе удочки леска запуталась за дерево. Муж попытался ее достать, но упал в воду. Мы с сыном долго смеялись, а по дороге домой муж признался, что на самом деле не особо-то рыбак, просто хотел выглядеть крутым в глазах сына, а про рыбалку он знал только из роликов в интернете.
  • Муж договорился с моим отцом порыбачить. С ночевкой, на два дня, все серьезно. Отец заехал в шесть утра. Уехали. В восемь вечера муж пишет: «Мы в гостинице!» Я такая, мол, это еще что такое, какая гостиница?! Пишу папе, а он отвечает: «Да там к нам все комары с округи слетелись. А еще там холодно». Оказывается, они поехали рыбачить, пробыли у воды чуть меньше двух часов, замерзли и, покусанные комарами, заселились в гостиницу рядом с кафе, там и сидят. Вернулись на следующий день довольные, привезли рыбу — купленную, сразу видно. Муж рассказывал про «клев» с такими подробностями, что я не стала перебивать. Тесть кивал. Они оба знают, что я знаю. Я знаю, что они знают. Все сделали вид, что все нормально. Семья.
  • Мой папа практически всю жизнь занимается экстремальными видами спорта, включая альпинизм. В детстве мы жили на четвертом этаже, и на Новый год папа спускался с помощью специальных приспособлений с крыши нашего дома в костюме Деда Мороза. А потом ловко залезал прямо в окно на кухне. Не передать словами, какой восторг вызывало у меня это воплощение сказки в жизнь!

Совсем скоро май, пора готовиться к зимней рыбалке... в Норильске

  • Я женщина, но рыбалка — мое хобби. Но вот незадача: никто меня не приглашает. Я предлагала мужу, брату, тестю поехать вместе с палаткой, чтобы насладиться свежим воздухом и приготовить рыбу на костре прямо у реки. Но все отказались, считая, что рыбалка — неженское дело. Тогда я решила позвать свою подругу, которая всегда за любое приключение. Она согласилась, и мы вдвоем отправились на рыбалку. Шикарно провели время, любуясь ночным небом, а днем поймали только одну щуку, но зато она была огромной. Приготовили ее на костре. Как же вкусно было! Я отправила фотку с рыбой всем мужчинам, которые меня не брали с собой. Ха-ха! Пусть слюнки пускают.
  • Мои знакомые однажды отправились в горы на 2 недели. С ними поехала девушка — убежденная веганка и сыроедка. Ела лишь орешки все время. А когда они все спустились с гор и зашли в кафе, девушка заказала себе огромный стейк, мгновенно умяла его в одно лицо и попутно начала жаловаться на остальных.
Olga Dubrowski
1 час назад

Мне кажется, что большинство веганов остаются ими до первой реальной физической нагрузки. Лёжа на диване и ничего не поднимая тяжелее ложки, легко быть веганом

Ответить
  • Уговорила своего парня сводить меня на рыбалку. Он рыбак со стажем, ну а я лишь издалека видела, как рыбу ловят. Встали мы в 4 утра, притащились на пруд. Парень дал мне удочку, показал, как закидывать. И что бы вы думали? Поймала я аж десять рыб, а он — ни одной! Обиделся на меня, мол, новичкам всегда везет. Еще несколько лет мне припоминал, но с тех пор больше на рыбалку мы не ходили, хотя живем вместе уже больше 20 лет. Женаты.
Olga Dubrowski
1 час назад

Парень не умеет радоваться успехам других. Не хотела бы я иметь такого не просто мужем или в друзьях, а даже в знакомых.

Ответить
  • Катаюсь на сноуборде. Едем в кабинке фуникулера, семь человек. Какой-то парень начал кокетничать с девушкой, а она ему: «У вас голос такой громкий!» А он ей в ответ: «Так я оперный певец просто». Разумеется, девушка сказала, что не верит. И тут парень как запел, что я остолбенела! Потом, по нашей просьбе, спел «Луч солнца золотого». Потом они ушли кататься вместе, а у меня настроение взлетело до небес.

«Я совсем не альпинист. Большую часть жизни я сидел за компом. Но после 35 лет начал потихоньку меняться. И мне безумно нравится моя новая жизнь, наполненная активностью и путешествиями»

  • Я всегда не любила увлечение мужа рыбалкой. Уезжает на все выходные, вместо того, чтобы провести время со мной. Еще и с мужиками вечно места странные выбирают, где совсем нет связи. Наверное, чтобы жены не дергали. Хожу всю неделю около его удочек в надежде, что все отменится. И тут случилось нечто! Открываю холодильник, а там сбежали опарыши, которые муж оставил в баночке. Пришлось все продукты выкидывать. А то они уже облюбовали овощи.
  • Как-то раз с другом и его родителями отправилась на природу. Сидим около костра и разговариваем. Вдруг его гламурная мама просит кинуть ей косметичку. Палатка находилась далеко от костра. Друг залезает в палатку, берет косметичку, высовывается и спрашивает: «Эта?» Его мама отвечает: «Да! Кидай, словлю!» В итоге замахивается, кидает и попадает прямо в костер. Пять секунд молчания. Еле сдерживаю смех. Выползает из машины отец и говорит: «А я тебе говорил, что ты без косметики красивая!»
  • Решили с другом заняться подледной рыбалкой. Сказано — сделано! Поехали на рыбалку. В итоге случайно утопили машину друга, в которой лежал MacBook. После такого жена друга развелась с ним, а моя лишь посмеялась и сказала: «Рыбалка отменяется навсегда!»
Liou
1 час назад

Мой приятель в Мурманской области на о.Рыбачьем умудрился утопить буханку с кучей фототехники. Ничего, не развелся - жена с ним на одной волне, тоже заядлый путешественник, так что восприняла это как досадное недоразумение.
Подозреваю, в описанной истории машина была лишь предлогом

Ответить

«Закрытие горнолыжного/сноубордического сезона 2019 в Волене. Надо проехать лужу и не упасть»

  • Как-то раз плавали на лодке семьей. Подплыли к нам рыбаки и поделились рыбой. Дедушка положил их в садок, отдал маме и сказал: «Забрось в воду». Она взяла и молча бросила. И тут дедушка остолбенел. Стоит, смотрит на маму, а потом не выдерживает и говорит: «Я думал, что ты хотя бы привяжешь к садку веревку».
Ales Draco
только что

Был я маленький. И как-то родители с друзьями выехали на пикник на речку. Кто шашлыки жарит, кто салаты нарезает. А смотрю веревка в речку идет, а там на дне привязанный к ней пакет лежит. Я вытащил, а там бутылки с алкоголем. Спросил у отца, что это такое, а он сказал: "Верни на место". Ну я размахнулся и вернул...

Ответить
  • Есть у меня подруга, которая разрывает все шаблоны. Фифа фифой, этикет — святое, одежда дорогущая. Но есть у нее одно слово-триггер — «байдарки». С этого момента стриженную и утонченную голубку не узнать: «Хочу пить из речки и мыться в ней же! Хочу ловить рыбу и ужей!» Прям горят глаза! За спиной у нее несколько сплавов. Говорит, что любой мужчина должен хоть раз сходить.
Olga Dubrowski
1 час назад

Хочу пить из речки и подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию.

Ответить
  • Муж настолько любит рыбалку и свою рыбу, что у него есть аж три фотоальбома, где он и его улов. На всех фотографиях там муж счастливый, глаза светятся, ослепительная улыбка, влюбленный взгляд на своих карасей. И угадайте, сколько у нас фотографий с мужем? Три. Все со дня росписи. И там муж такой серьезный. Люблю своего мужика, но мне кажется, что я не самое любимое в его жизни. Недавно в шутку спросила: «Что бы ты выбрал: две недели со мной на островах в огромном номере с джакузи или новый спиннинг?» Так этот умник выдал: «А катушка какая на спиннинге будет?»

Наверное, в этом и есть особая прелесть активного отдыха: никогда не знаешь, вернешься ли ты с рыбой или семейной байкой, о которой будут помнить все кому не лень. У вас ведь тоже есть занятная история, верно? С удовольствием почитаем в комментариях.

Похожее