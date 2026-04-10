18 любителей активного отдыха, которые знают, как поддать перца в рутину

Это прям оооооочень похоже на моего друга. Один раз поехали с ним на море. Несколько дней гуляли вместе. Потом Серега сильно обгорел (заснул на пляже), поэтому 2 дня из номера не выходил вообще. Мы ходили без него. Идем вдоль набережной, а он звонит: «Вы где? Давайте встретимся около фонтана». И тут связь оборвалась - деньги у него закончились. Мы пошли искать его. Фонтанов-то целая куча по набережной, да и чуть дальше парочку есть. Искали его часа 3, но ничего. Я решил идти в номер, вдруг он вернулся. Так этот Сусанин все это время стоял и ждал нас около фонтана на территории ОТЕЛЯ!!! Мог бы деньги положить и перезвонить. 38 лет человеку, а ума, что у буханки хлебушка.