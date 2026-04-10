Это прям оооооочень похоже на моего друга. Один раз поехали с ним на море. Несколько дней гуляли вместе. Потом Серега сильно обгорел (заснул на пляже), поэтому 2 дня из номера не выходил вообще. Мы ходили без него. Идем вдоль набережной, а он звонит: «Вы где? Давайте встретимся около фонтана». И тут связь оборвалась - деньги у него закончились. Мы пошли искать его. Фонтанов-то целая куча по набережной, да и чуть дальше парочку есть. Искали его часа 3, но ничего. Я решил идти в номер, вдруг он вернулся. Так этот Сусанин все это время стоял и ждал нас около фонтана на территории ОТЕЛЯ!!! Мог бы деньги положить и перезвонить. 38 лет человеку, а ума, что у буханки хлебушка.
18 любителей активного отдыха, которые знают, как поддать перца в рутину
Одни считают идеальным выходным плед, горячий чай и пару серий любимого сериала, а другим для счастья нужны удочка, лыжи, рюкзак и дорога, которая уводит подальше от дома. И вот у вторых почти всегда находится история, которую потом вспоминают с улыбкой еще не один год. В таких живых и по-хорошему душевных приключениях хватает и маленьких радостей, и поводов улыбнуться одному, и моментов, над которыми потом можно смеяться всей семьей. То рыбак вместо улова возвращается с ключами от дачи, то на горнолыжном курорте друзья умудряются потеряться практически на пустом месте.
- Муж сорвался на рыбалку фразой: «Я с пацанами! Связи не будет!» Уехал чистенький, пахнет парфюмом. Полночи не спала и гадала, как вывести его на чистую воду. Под утро слышу ключ в замке. Заходит, будит меня: «Катюнь, я должен кое в чем признаться. Ты хотела загородный домик, но я привел в божеский вид старую дачу. Собирайся!» — и ключи мне протягивает. Оказывается, он все это время не рыбу удил, а вычищал участок. Пах он одеколоном, потому что заезжал к матери за документами, а «рыбалку» придумал, чтобы я не поехала следом и не увидела этот кавардак раньше времени. Когда приехала туда и увидела, то обалдела от красоты. Жду не дождусь мая, чтобы пожарить там первые шашлыки!
- Решили поехать с женой в горы покататься на лыжах. В последний момент увязались с нами друзья, тоже семейная пара, но в горах никогда не были. Купили билеты, поднимаемся на промежуточную станцию подъемника. Наши новички решили осмотреться, а мы поехали еще выше. Договорились встретиться на следующей станции. Спустя полчаса раздается звонок от тех ребят. Пытаюсь объяснить, что стоим прямо около подъемника, рядом огромная куча снега с флажками. А мне в ответ удивленно: «Миша, какого снега? У нас тут трава и люди ходят!» Оказалось, что эти искатели приключений перепутали выходы и спустились вниз, к самому низу. Пришлось объяснять им, как снова подняться на гору. Больше они от нас старались не отдаляться.
«Моя первая рыбка. Всегда смеюсь, когда смотрю на это фото»
Когда поймала первую рыбку, муж снял её с крючка и закинул обратно в воду. Он сказал, что примета такая есть - первую рыбу надо отпустить, тогда клёв хороший будет. И правда, потом под лодкой большой косяк рыб проплывал и я только успевала вытаскивать. Много рыбы наловили.
- Всегда была мерзлячка, ненавидела зимы и холод. Даже дорогие норковые шубы меня не спасали. Недавно начала встречаться с парнем, который увлекается альпинизмом. Теперь я хожу по городу в его высокогорной экипировке, и мне даже при тридцатиградусном морозе с сильным снегопадом и ветром тепло, сухо и комфортно. Недавно сходили с ним в зимний поход. Боялась, что замерзну, но парень уверял, что мне понравится. Все прошло замечательно: красиво и романтично. Теперь готовлюсь отправиться с ним на Казбек.
Если у вас в регионе сильный ветер, то одежда должна быть не столько тёплой, сколько непродуваемой.
- Мне 32 года. Есть 2 ребенка, любимая жена и мама. Эти люди дороги мне больше жизни, и я делаю все, чтобы они жили хорошо и счастливо. Вполне себе люблю свою работу, хорошо на ней зарабатываю и обожаю своих друзей. Но у меня есть тайна. Я три раза в год, на две недели сбегаю от всего этого и провожу время в полном одиночестве. Говорю всем, что уезжаю в командировку, а сам: зимой — на сноуборд, летом — на серфинг, весной и осенью — скалолазанье. Только в это время чувствую, как наполняюсь жизнью и энергией, привожу в порядок мысли и крепчаю духом.
А жену так же на 2 недели 3 раза в год отдыхать от семьи отправляешь?
- Муж — заядлый рыбак. Снаряжения столько, что из квартиры в машину приходится раза 3–4 ходить. Суббота, 5 утра. Провожаю своего рыбака, на пороге целую и закрываю дверь. Иду снова в кровать. И тут приходит сообщение, от которого сон как рукой сняло! Он написал, что застрял в лифте. В итоге почти 3 часа ждал, пока его освободят. Вернулся домой и сказал, что передумал ехать. Вечером пойдем в магазин за рыбой.
Я тоже так один раз в лифте оказался посреди ночи. Телефон не ловит, кнопка лифтера не работает уже лет 300. Пришлось ждать часа полтора, пока первый проснувшийся житель не появился. Крикнул ему. Он позвонил председателю, а та уже лифтеру. Скучно там было, я вам скажу
«Работаю спасателем. Зимой дежурим на горнолыжном курорте. Часто случается, что, увлекшись катанием по лесу, люди уезжают в сторону от зоны катания»
- Муж с сыном как-то решили устроить рыбалку на озере. Всю дорогу он рассказывал сыну, как правильно ловить рыбу, про снасти и все такое. Честно говоря, я даже не подозревала, что муж — такой знаток рыбалки. Приехали на озеро, и при первом же забросе удочки леска запуталась за дерево. Муж попытался ее достать, но упал в воду. Мы с сыном долго смеялись, а по дороге домой муж признался, что на самом деле не особо-то рыбак, просто хотел выглядеть крутым в глазах сына, а про рыбалку он знал только из роликов в интернете.
- Муж договорился с моим отцом порыбачить. С ночевкой, на два дня, все серьезно. Отец заехал в шесть утра. Уехали. В восемь вечера муж пишет: «Мы в гостинице!» Я такая, мол, это еще что такое, какая гостиница?! Пишу папе, а он отвечает: «Да там к нам все комары с округи слетелись. А еще там холодно». Оказывается, они поехали рыбачить, пробыли у воды чуть меньше двух часов, замерзли и, покусанные комарами, заселились в гостиницу рядом с кафе, там и сидят. Вернулись на следующий день довольные, привезли рыбу — купленную, сразу видно. Муж рассказывал про «клев» с такими подробностями, что я не стала перебивать. Тесть кивал. Они оба знают, что я знаю. Я знаю, что они знают. Все сделали вид, что все нормально. Семья.
- Мой папа практически всю жизнь занимается экстремальными видами спорта, включая альпинизм. В детстве мы жили на четвертом этаже, и на Новый год папа спускался с помощью специальных приспособлений с крыши нашего дома в костюме Деда Мороза. А потом ловко залезал прямо в окно на кухне. Не передать словами, какой восторг вызывало у меня это воплощение сказки в жизнь!
Совсем скоро май, пора готовиться к зимней рыбалке... в Норильске
- Я женщина, но рыбалка — мое хобби. Но вот незадача: никто меня не приглашает. Я предлагала мужу, брату, тестю поехать вместе с палаткой, чтобы насладиться свежим воздухом и приготовить рыбу на костре прямо у реки. Но все отказались, считая, что рыбалка — неженское дело. Тогда я решила позвать свою подругу, которая всегда за любое приключение. Она согласилась, и мы вдвоем отправились на рыбалку. Шикарно провели время, любуясь ночным небом, а днем поймали только одну щуку, но зато она была огромной. Приготовили ее на костре. Как же вкусно было! Я отправила фотку с рыбой всем мужчинам, которые меня не брали с собой. Ха-ха! Пусть слюнки пускают.
- Мои знакомые однажды отправились в горы на 2 недели. С ними поехала девушка — убежденная веганка и сыроедка. Ела лишь орешки все время. А когда они все спустились с гор и зашли в кафе, девушка заказала себе огромный стейк, мгновенно умяла его в одно лицо и попутно начала жаловаться на остальных.
Мне кажется, что большинство веганов остаются ими до первой реальной физической нагрузки. Лёжа на диване и ничего не поднимая тяжелее ложки, легко быть веганом
- Уговорила своего парня сводить меня на рыбалку. Он рыбак со стажем, ну а я лишь издалека видела, как рыбу ловят. Встали мы в 4 утра, притащились на пруд. Парень дал мне удочку, показал, как закидывать. И что бы вы думали? Поймала я аж десять рыб, а он — ни одной! Обиделся на меня, мол, новичкам всегда везет. Еще несколько лет мне припоминал, но с тех пор больше на рыбалку мы не ходили, хотя живем вместе уже больше 20 лет. Женаты.
Парень не умеет радоваться успехам других. Не хотела бы я иметь такого не просто мужем или в друзьях, а даже в знакомых.
- Катаюсь на сноуборде. Едем в кабинке фуникулера, семь человек. Какой-то парень начал кокетничать с девушкой, а она ему: «У вас голос такой громкий!» А он ей в ответ: «Так я оперный певец просто». Разумеется, девушка сказала, что не верит. И тут парень как запел, что я остолбенела! Потом, по нашей просьбе, спел «Луч солнца золотого». Потом они ушли кататься вместе, а у меня настроение взлетело до небес.
«Я совсем не альпинист. Большую часть жизни я сидел за компом. Но после 35 лет начал потихоньку меняться. И мне безумно нравится моя новая жизнь, наполненная активностью и путешествиями»
- Я всегда не любила увлечение мужа рыбалкой. Уезжает на все выходные, вместо того, чтобы провести время со мной. Еще и с мужиками вечно места странные выбирают, где совсем нет связи. Наверное, чтобы жены не дергали. Хожу всю неделю около его удочек в надежде, что все отменится. И тут случилось нечто! Открываю холодильник, а там сбежали опарыши, которые муж оставил в баночке. Пришлось все продукты выкидывать. А то они уже облюбовали овощи.
А рыбалка-то отменилась? Или муж собрал опарышей по холодильнику и свалил?
- Как-то раз с другом и его родителями отправилась на природу. Сидим около костра и разговариваем. Вдруг его гламурная мама просит кинуть ей косметичку. Палатка находилась далеко от костра. Друг залезает в палатку, берет косметичку, высовывается и спрашивает: «Эта?» Его мама отвечает: «Да! Кидай, словлю!» В итоге замахивается, кидает и попадает прямо в костер. Пять секунд молчания. Еле сдерживаю смех. Выползает из машины отец и говорит: «А я тебе говорил, что ты без косметики красивая!»
- Решили с другом заняться подледной рыбалкой. Сказано — сделано! Поехали на рыбалку. В итоге случайно утопили машину друга, в которой лежал MacBook. После такого жена друга развелась с ним, а моя лишь посмеялась и сказала: «Рыбалка отменяется навсегда!»
Мой приятель в Мурманской области на о.Рыбачьем умудрился утопить буханку с кучей фототехники. Ничего, не развелся - жена с ним на одной волне, тоже заядлый путешественник, так что восприняла это как досадное недоразумение.
Подозреваю, в описанной истории машина была лишь предлогом
«Закрытие горнолыжного/сноубордического сезона 2019 в Волене. Надо проехать лужу и не упасть»
- Как-то раз плавали на лодке семьей. Подплыли к нам рыбаки и поделились рыбой. Дедушка положил их в садок, отдал маме и сказал: «Забрось в воду». Она взяла и молча бросила. И тут дедушка остолбенел. Стоит, смотрит на маму, а потом не выдерживает и говорит: «Я думал, что ты хотя бы привяжешь к садку веревку».
Был я маленький. И как-то родители с друзьями выехали на пикник на речку. Кто шашлыки жарит, кто салаты нарезает. А смотрю веревка в речку идет, а там на дне привязанный к ней пакет лежит. Я вытащил, а там бутылки с алкоголем. Спросил у отца, что это такое, а он сказал: "Верни на место". Ну я размахнулся и вернул...
- Есть у меня подруга, которая разрывает все шаблоны. Фифа фифой, этикет — святое, одежда дорогущая. Но есть у нее одно слово-триггер — «байдарки». С этого момента стриженную и утонченную голубку не узнать: «Хочу пить из речки и мыться в ней же! Хочу ловить рыбу и ужей!» Прям горят глаза! За спиной у нее несколько сплавов. Говорит, что любой мужчина должен хоть раз сходить.
- Муж настолько любит рыбалку и свою рыбу, что у него есть аж три фотоальбома, где он и его улов. На всех фотографиях там муж счастливый, глаза светятся, ослепительная улыбка, влюбленный взгляд на своих карасей. И угадайте, сколько у нас фотографий с мужем? Три. Все со дня росписи. И там муж такой серьезный. Люблю своего мужика, но мне кажется, что я не самое любимое в его жизни. Недавно в шутку спросила: «Что бы ты выбрал: две недели со мной на островах в огромном номере с джакузи или новый спиннинг?» Так этот умник выдал: «А катушка какая на спиннинге будет?»
Наверное, в этом и есть особая прелесть активного отдыха: никогда не знаешь, вернешься ли ты с рыбой или семейной байкой, о которой будут помнить все кому не лень. У вас ведь тоже есть занятная история, верно? С удовольствием почитаем в комментариях.