17 честных историй о собеседованиях, где стандартный сценарий затрещал по швам
Многие из нас до сих пор с улыбкой вспоминают свое первое собеседование. У кого-то все проходило спокойно: нас просили решить простые задачки, рассказать немного о своем опыте. А кому-то попадались такие работодатели, что мама не горюй. Вот несколько живых и честных историй о собеседованиях, где все пошло не по плану, и результат превзошел все ожидания.
- Устраиваюсь на работу юристом. Пришла на собеседование в одну компанию. Руководитель ничего не спрашивала о моих профессиональных качествах, спрашивала только о личной жизни: «Где живете?», «С кем живете?», «Зачем переехали от родителей?» и так далее. Но меня удивил последний вопрос: «Вы умеете петь?» На что я ответила: «К сожалению, природа не наградила меня таким талантом». После этого мне сказали: «Тогда вы нам не подходите. Нам нужен человек, который умеет петь и будет участвовать в самодеятельности организации. До свидания».
- Небольшой отрывок из моего собеседования. Указанная в вакансии зарплата —70 000.
— Оклад 70 000 это фиксированная ставка или есть сноска под звездочкой?
— Мы крупная федеральная сеть! У нас работает штат аналитиков, которые составляют план продаж. Если вы этот план выполняете, то получаете 70 000. Если не выполняете — ваш оклад составит 54 000.
— А если я план перевыполню, то какая премия будет?
— Ну что вы! Превышение плана продаж это не заслуга сотрудника! Это ошибка аналитиков! План продаж будет пересмотрен!
- Нужно было эникейщика взять на работу. Пришли на собеседование двое: один со знаниями и средним техническим образованием, второй с высшим, но менее компетентный. Начальник ИТ с обоими поговорил и кадровикам передал ведомость собеседования с рекомендациями, чтобы взяли того, что со знаниями, а диплом не имеет значения. А дамы решили, что им виднее. И на работу был принят менее компетентный.
Начальник ИТ ругаться с ними не стал, просто по любому вопросу из отдела кадров начал отправлять этого спеца. Ох и ор там стоял:
— Ты кого прислал? Он ничего не знает, все нам удалил!
— Так вы его приняли. Он же с дипломом. Вот и разбирайтесь.
Когда я устаивалась на работу, нехилым бонусом был не просто диплом, а еще кандидатская степень. Ну и, собственно, взяли меня на испытательный срок, успешно его прошла (уже больше 10 лет работаю), а дипломы так никто и не смотрел.
«Смотрю на вопрос из анкеты уже несколько часов и никак не могу понять, где тут подвох»
- Работаю директором по персоналу. Проводила собеседование. Приходит парень — резюме идеальное, опыт шикарный. Все интервью был зажатым, глаза в пол. Провожаю и думаю: «Бесхарактерный! Зря время потратила». Захожу в кабинет, поправляю в зеркале прическу и вижу, что на моей белой блузке оторвались две пуговицы на уровне живота. И весь этот час я во всей красе демонстрировала парню свой пупок.
- Однажды, на заре своей карьеры, металась в поисках работы. Увидела объявление — подхожу по всем параметрам, зарплата от 20 тысяч (тогда это было очень даже неплохо для молодого специалиста). Успешно прохожу собеседование. Крылья мне обломала фраза: «Ваша зарплата составит восемь тысяч в месяц». На мой вопрос: «Но ведь в объявлении написано от двадцати?», мне ответили: «А кто сказал, что от двадцати и выше? Мы имели в виду от двадцати и ниже». Действительно. Об этом мне никто не сказал.
Я бы принципиально на эту работу устроился и ходил бы туда на 1 час до обеда и на 1 час после обеда. И попробуйте уволить за прогул😂😂😂
- Когда-то занимала управленческую должность и набирала персонал. Работа с деньгами, без общения с клиентами, но частые звонки между сотрудниками. На собеседование пришла глухая девушка, читала по губам и писала ответы в телефоне. Взяла ее, сообщила всем сотрудникам, что новенькая не слышит и ей нужно писать сообщения. Поняла, что мои ребята — лучшие, когда они создали общий чат, в котором переписывались на обеде, просто для того, чтобы глухая девушка могла участвовать в разговорах за столом.
По мне так деловая переписка куда лучше трёпа по телефону: информация никуда не денется
«Поиск работы»
Ох, боюсь, будущего, по крайней мере, общего у человека, которому ответили, с этим работодателем более не предвидится 😆
- Одна моя знакомая долгое время жаловалась на отсутствие нормальной работы. Чтобы и платили хорошо, и делать много не надо, и рядом с домом. Многие ее друзья и знакомые, в том числе я, помогали найти вакансию. Давали номер знакомой, но дальше звонков дело не заходило: она продолжала ничего не делать. Апогеем стал вариант в книжном магазине, куда она пришла на собеседование, но не согласилась на работу, потому что «там слишком много книг, это меня угнетает».
Ишака можно подвести к воде, но заставить его пить не сможет даже шайтан)))
- На собеседовании соискатель достал из сумки пирожок и предложил мне. Было неудобно соглашаться, но и не согласиться после его слов: «Мама специально пекла», — было неприлично. Парень достал термос, налил облепиховый чай. Ну а что, на пирожок согласилась — чай тоже можно попить. Пообедали, обсудили работу. В итоге парень решил, что ему не подходит это место, зато сказал: «Маму мою возьмете к вам в повара? Пирожки — это далеко не все ее сильные стороны!» Так у нас в офисе появилась повариха, хотя такого рабочего места вообще не было. А парень, кстати, проходил собеседование на вакансию продажника. Умно.
Надо точнее писать. Не рабочего места не было,а в штатном расписании не было должности "повар" иии "повар -кондитер". Видимо,руководитель решил ввести в штат повара хотя бы на полставки .Либо почасовая оплата . При этом ,как я понимаю,повар должен иметь санитарную книжку.
- Заинтересовала в интернете одна из вакансий. Попросил знакомую заполнить мое резюме со своего компьютера. Проходит пару дней — мне звонит девушка и приглашает на собеседование. Собеседование состоялось в кафе ТЦ. Собеседование подошло к концу, и она мне говорит: «Я скажу тебе честно, твое резюме по профнавыкам не многим отличается от других кандидатов, но позвала я именно тебя, потому что в графе „о себе“ у тебя было написано: „я очень хороший, вы сойдете от меня с ума“. Я просто хотела посмотреть, кто там такой хороший». Знакомая, когда я попросил ее отправить мою анкету, дописала эти слова — решила приколоться надо мной. Собеседование я прошел, на работу меня взяли, классно отработал там какое-то время и какое-то время повстречался с эйчар.
Скорее так напишут на сайте знакомств или девушки легкого поведения будут расхваливать свои услуги в соответствующих источниках информации.
«Пригласили на собеседование. 7 минут на трамвае, 15 пешком, и я в офисе. Вот правда дорога оказалась сложнее, чем я думал»
Офис на фото в доме,что левее жёлтого двухэтажного дома? Осенью и весной в резиновых сапогах.Летом и зимой можно без сапог пройти. В лаковых туфлях (летом)или валенках с калошами (зимой).
- Встретила меня замдиректора. Хорошая в плане общения и знания деловых вопросов. Оставался последний квест — пройти босса. Пришел пораньше, чтобы настроиться. Открывается дверь. Входит мужчина. Я, естественно, встаю, ожидая рукопожатия. Нет — проходит мимо, на меня не смотрит.
— Кто у нас сегодня? — спросил директор.
— Молодой человек на вакансию инженера, — ответила зам.
— Пусть расскажет о своем опыте, — сказал директор, не глядя на меня.
— Расскажите о своем опыте, — сказала зам, глядя мне в глаза.
Директор, делая вид, что меня нет, задавал вопросы своему заму, а она, в свою очередь, переадресовывала их мне.
— Ладно, ждите звонка, — сказал директор мне лично. И, заложив руки за спину, замер у входной двери. Вообще-то, я подумал, что он ее внимательно рассматривает, пока он еле слышно не кашлянул. Тут зам, оторвавшись от телефона, встала со стула и открыла ему дверь. Больше не пришел, потому что позвонила зам и сказала, что мне отказано.
Мой муж когда устраивался на работу, должен был идти к директору на собеседование. Кабинет директора был на 4 этаже. В лифт зашли двое: женщина с портфелем и седой старик в костюме. Женщина сильно нервничала и жаловалась моему мужу на руководство. Он в диалог не вступал, сказал что не компетентен в этих вопросах. Старик хмыкнул.
Он как раз и был директором.
Мужа приняли.
- Работаю в ИТ, ищу работу. Звонит эйчар.
— Нам очень подходит ваш опыт. От какой суммы рассматриваете?
— 350.
— Да, нас устраивает. Нам надо срочно. Давайте созвон делать, только обязательно с видео.
Подключаюсь. Там только «главный эксперт департамента мотивации и персонала Ксения», общается на вы, улыбается. Минут через десять включается технический чувак и с ходу говорит:
— Так, ты давай расскажи, кем работал, на каких проектах.
Начинаю рассказывать — он перебивает, задает следующий вопрос. После третьего перебивания он заявил:
— Ответ на этот вопрос должен быть длительностью две минуты. Ни больше и ни меньше. Говори.
Попрощался, отключился. Самое короткое собеседование на моей памяти.
«Праздник праздником, а собеседование нужно провести»
- Пришел ко мне на собеседование странный человек.
— Как вас зовут?
— Меня?
— Вас. Как мне к вам лучше обращаться?
— Ко мне?
— Именно так.
— Сергей.
— Прекрасно. Сергей, вы к нам откуда пришли? Где работали раньше?
— Я?
— Вы, Сергей.
— Я? Ну тоже, там, на складе.
— Механизмы работы систем знаете?
— Кто? Я?
Тут я не выдержал и говорю:
— Простите, Сергей, вы нам не подходите.
— Я?
Он мысленно был где-то ооочень далеко... Или у него раздвоение личности, вот и уточнял, на всякий случай. Ещё вариант, у него есть невидимый друг, которого взял с собой для поддержки, а они тёзки.
- Свекрови на собеседовании дали задачку: «Нужно пожарить 3 гренки с двух сторон. На сковородку вмещаются 2. Каждая сторона жарится минуту. За сколько минут управитесь?» Ответила: «3 минуты». Рекрутер спрашивает, мол, как посчитали. А она выдала: "Так мой муженек терпеть не может подгорелые гренки.
- Первое мое собеседование в иностранную компанию было у японцев. Согласился в первую очередь из любопытства и ради тренировки. На успех сильно не рассчитывал. Но вот все технические раунды пройдены, я на итоговом созвоне с эйчар. Японец в красках рассказал про компанию, описал насколько это большая удача для меня. Обсудил со мной обязанности, компенсацию, потенциальные сложности переезда. В общем, все до мелочей. Но чувствует, что я сомневаюсь. Тогда он решил воспользоваться последним аргументом:
— Я думаю, — говорит японец, — тебе очень понравится у нас. В отделе одни иностранцы: два китайца, вьетнамец и индонезиец. Встретят тебя, как своего.
«Отработав 12 лет на одном месте, задумался о смене места и рода деятельности. Решил устроиться на завод. Пройдя обучение за счет предприятия, теперь управляю вот таким станочком на 175 тонн»
- Я искал работу и пришел в фирму просто потренироваться проходить собеседования, потому что у меня было еще два предложения получше. Но прошел все этапы собеседования. В конце пятого раунда гендиректор спрашивает:
— Ну-с, молодой человек, на какую зарплату рассчитываете?
Ну и я такой спокойно, расслабленно называю максимальную зарплату. Гендиректор чуть со стула не упал.
— Да у нас... да за половину этой суммы... очередь стоит за забором! Мы вам перезвоним.
Я уже и забыл про них совсем, а через 5 дней они мне перезванивают и говорят:
— Мы согласны...
Я только через полгода узнал, что им спецы нужны были позарез. Пару дней взял на подумать. Рекрутеры звонили по 3 раза в день, уговаривали — уж больно им денег хотелось, и я в итоге согласился. Проработал там 12 лет. И зарплату дали ту — максимальную, которую я изначально просил.
Пришла на собес, у них за не указана. Большое, солидное предприятие, одно мне плохо - добираться туда почти два часа в одну сторону. Узнала круг обязанностей, что и как. Спрашивают, кукаую за хочу. Называю. Не самая высокая по отрасли, но и далеко не низкая: щна меньшее я не была готова тратить столько времени на дорогу. Мне в ответ "А если реальную за?". Дорогие мои, если они думали про зп в два раза меньше, я лучше в Теремок пойду за эти деньги полы мыть и ни за что не отвечать. Зато десять минут пешком до дома
- Откликнулся на вакансию какой-то организации, занимающейся производством офисной мебели, кресел. Сразу после того как все представились и познакомились обратили внимание на мое кресло (какое-то не из дешевых) и на мой системный блок с подсветкой (отражался в зеркале за спиной).
— Вы вообще в курсе, к кому вы хотите устроиться на работу?
— Да, я изучил ваше направление и познакомился с ассортиментом.
— То есть вы подключились на собеседование в таком кресле, зная, что мы производим мебель для офиса?
— И что это у вас за системный блок? Почему он светится как новогодняя елка? Вы что — игроман? Только у игроманов такие компьютеры светящиеся.
— Все ясно с вами, не сработаемся.
Мне казалось, что тут было бы более логичным подарить кресло свое хваленое. Ну или как минимум попытаться продать!
- Несколько лет назад я забеременела. Хотелось найти работу, дабы потом не было финансовых трудностей. Прошла собеседование, которое проводила милая женщина — моя начальница. Но я не сказала ей о том, что уже на третьем месяце. Поработала недельку примерно. Задушила совесть, рассказала все так, как есть. Начальница выслушала меня, не уволила. Она сказала, чтобы я оставалась на работе до выхода в декрет. А прямо перед ним она еще мне премию выписала, которую я должна была получить только в конце года. Ее поступок тогда дал мне понять, что она не просто начальница, а замечательный человек. Уже четвертый год моей работы идет. Тепло и близко общаемся с ней. Часто гуляем, занимаемся шопингом и сплетничаем в кафешках. Вот такой человек!
Так кто родился? Как здоровье мамочки и ребенка? Сколько времени были в декретном отпуске?