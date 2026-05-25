17 честных историй о собеседованиях, где стандартный сценарий затрещал по швам

Пришла на собес, у них за не указана. Большое, солидное предприятие, одно мне плохо - добираться туда почти два часа в одну сторону. Узнала круг обязанностей, что и как. Спрашивают, кукаую за хочу. Называю. Не самая высокая по отрасли, но и далеко не низкая: щна меньшее я не была готова тратить столько времени на дорогу. Мне в ответ "А если реальную за?". Дорогие мои, если они думали про зп в два раза меньше, я лучше в Теремок пойду за эти деньги полы мыть и ни за что не отвечать. Зато десять минут пешком до дома