15 ироничных историй о командировках, в которых впечатлений больше, чем мест в плацкартном вагоне
Истории
21.05.2026
Рабочие поездки — это не только подробные отчеты, казенные номера отелей и кофе-брейки во время презентаций. Иногда они превращаются в живые и динамичные сюжеты для комедий о новых коллегах и интересных местах. У людей из этой статьи поездки пошли не по сценарию с первой же минуты, и теперь они точно знают, что забытый дома зарядник — это мелочи. Предлагаем вам посмотреть на командировки с другой стороны и улыбнуться приключениям наших героев.
- Много лет назад моя родственница летела в командировку с группой коллег. Они заранее договорились встретиться у стойки регистрации, чтобы получить места рядом. В назначенное время явились все, кроме одной (назовем ее тетя Мотя). Стоят, ждут, договорились же. Пока ждали, все пассажиры их рейса регистрацию прошли. Приходит тетя Мотя, их начинают регистрировать. Всем достались места в последнем ряду, где не откидывались спинки кресел. А тете Моте вообще места не досталось. В экономе. Поэтому ее посадили в бизнес.
«Ужинал один в командировке. Персонал предоставил мне компанию. Знакомьтесь, Джовани»
- В командировке я проснулся в три часа ночи, потому что кто-то в коридоре отеля настойчиво скребся в мою дверь. Глянул в глазок — никого. Только я лег, как под кроватью отчетливо чихнули. Я подпрыгнул чуть не до потолка и резко откинул покрывало. На меня смотрел испуганный мопс в бархатной жилетке с бейджем «Служба уюта». Оказалось, это местная фишка для одиноких постояльцев. Пса звали Боб, и он официально числился в штате, а в мой номер просочился через плохо закрытую дверь террасы. Развязка? Мы вместе проспали утреннее совещание.
- Друг рассказал. Собирался он в командировку на неделю и не хотел брать теплые вещи, жара ведь на улице! Жена советовала взять, но он отказался. Да и по прогнозу погоды на месте проведения командировки должно было быть тепло всю неделю. Приехал, а через три дня резко похолодало. Открывает он дорожную сумку, а там шапочка, шарфик, теплый свитер и перчатки! Оказывается, жена положила, не послушала его. Так друг из командировки вкусняшек ей привез, как раз такие, как она любит.
«Мне почти 40. Это моя первая в жизни командировка»
- В командировке прихожу в отель, переодеваюсь. Надеваю платье и слышу стук: тук-тук, пауза, тук-тук, потом — тишина. Попробовала одеваться у окна — то же самое. На следующий день все повторилось. Звук и платье. Может, это мышь в номере с хорошим чувством ритма разучивает вальс? Или горничная с музыкальным образованием в соседнем номере моет полы? Два дня ломала голову, что это такое. Вновь снимаю платье с плечиков, вешаю их на место. И как в замедленной съемке вижу: легкие плечики болтаются на перекладине вправо, влево, замерли, вправо, влево, замерли. И слышу: тук-тук, пауза, тук-тук, пауза...
- В командировке сняли квартиру в Великом Новгороде. Хозяйка дала ключи, сказала номер квартиры и ушла (жила в соседнем доме). Мы зашли в подъезд, а там ни на одной двери нет номера. Методом вычисления нашли вроде нужную квартиру. Вставила я ключ в замок. Один поворот прошел хорошо, а вот второй — никак. Кручу, кручу... Толкаю дверь боком, вдруг заклинило. И тут дверь открывается, на нас смотрит с ошарашенным видом мужик! Я тоже смотрю на него. Немая сцена. Оказалось, что нам было еще на этаж выше.
Ну, это - как-то странно, людей до квартиры не проводить, где и что в ней находится не показать
«Очень рад, что моя работа позволяет мне путешествовать по таким удивительным местам»
- Я уже немолодой айтишник. Не так давно меня отправили в длительную командировку в офис заказчика. Заказчик — серьезная богатая организация. Думаю, раз тут все так круто, надо одеться поприличнее. Напялил штаны, туфли и приличный свитер. Стал каждый день ездить в офис этой компании. А там все в костюмах, галстуках, белые рубашки, начищенные туфли, девушки в деловых костюмах. А я в свитере да в штанишках. Первое время незнакомые люди просто проходили мимо. Через какое-то время я примелькался, и со мной все стали здороваться. Потом мне начали открывать и придерживать двери. Тут я напрягся и понял: что-то не так. А после пары совещаний на высоком уровне, я, кажется, все понял. В джинсах, свитерах тут могут позволить себе ходить только большие начальники. Первое время, наверное, люди думали, что я просто к кому-то пришел, а когда стали видеть меня каждый день — сделали выводы.
- Поехал я с товарищем в командировку в Москву. А надо сказать, товарищ обожал японскую кухню и мечтал открыть японский ресторан. Из-за этого обедали и ужинали мы в различных забегаловках, в которых подавали суши и роллы. В последний день потащил он меня опять на обед в подобное заведение. А я уже смотреть на все эти роллы не мог. Хотелось простого жареного мяса с вареной картошкой и черным хлебом, хотелось сала, соленой капусты и соленых же огурцов. Но... Заказали по паре штук каждого ролла и взяли еще одно блюдо: на деревянной многоярусной посудине, типа ладьи, куча роллов и суши. Официант вынес нам всю эту красоту в два захода. Мы попробовали почти все. По небольшому кусочку. С тех пор роллы — далеко не самая моя любимая еда. А товарищ через год все-таки открыл кафе японской кухни, которое просуществовало примерно полгода. Но я у него ни разу не обедал. И еще года три-четыре роллы не заказывал.
Ну если не нравится, чего идешь как телок? Вы ж не обязаны вместе все время проводит. Пошел в нормальное место и нормально поел.
«В командировке»
- Куда вы путешествуете? В 1960-е?
- Поехали в командировку на нефтяное месторождение. На месте выяснилось, что не хватает печати на каком-то документе. Поехали за ним в контору в Ханты-Мансийск. Я был в джинсах, и меня не пустили, якобы к ним можно только в брюках, а лучше вообще в костюме и в галстуке. Специалист, который должен поставить печать, спуститься вниз на вахту не желает. Он же в такой большой конторе, целый клерк, к тому же в штанах. Спустился он потом, когда я с вахты уже до замов звонками дошел. Нашелся один здравомыслящий, отправил его к нам.
- Отправился как-то мой отец в длительную командировку. Компания сняла ему классную квартиру: в пяти минутах ходьбы от работы, возле озера и парка. Я несколько раз ездила папу навестить, жила тогда всего в 70 км от этого города. И вот в очередной раз сообщаю о приезде, а папа отвечает: «Отлично, только я поменял жилье, запиши новый адрес». Адрес от старого почти не отличался. Оказалось, пока отец был на работе, пришла хозяйка квартиры, открыла ее своим ключом и сняла в спальне с окон шторы. Почему? Потому что из этого окна открывается идеальный вид на озеро, закрывать такой вид нельзя. До кучи еще убралась по-своему, переставила вещи и перестелила кровать. К счастью, в том же доме, но на другом этаже, как раз освободилась квартира под сдачу, так что переезд занял от силы час.
- Вернулся папа из командировки из Риги, подарил мне машинку, а в ней — два котенка. Сижу играю, счастливая. И вдруг слышу: «А трикотаж там какой хороший!» Пару лет после этого я была уверена, что у папы есть еще один ребенок, потому что в Риге было три кота ж! А мне досталось только два.
- Много лет назад наш химзавод предложил желающим командировки в разные города. Можно было выбрать из списка, в которых находились предприятия-должники. В общем, мама слетала за счет завода в город своей юности, повидала массу друзей. Так ей завод еще и премию выписал! Потому что долг мама все-таки помогла вернуть.
— Мама, как тебе это удалось?
— А я просто каждое утро ходила и напоминала о долге.
- Возвращаюсь утром из командировки. Захожу домой — на столе роскошный завтрак, но никто не встречает. Вдруг слышу из комнаты звук «фь-ю-ю» и шепот мужа: «Тихо, она уже дома». Несусь туда, распахиваю дверь — на кровати сидит муж, а рядом мои родители. И все дружно надувают шарики: решили сделать сюрприз, но немного не рассчитали время.
- Муж дома один, я решила вернуться из командировки на пару дней раньше без предупреждения. Приехала, а он впускать меня не хочет. Сами понимаете, какая у меня была первая мысль, но нет. Просто дома было неубрано, вот он и засмущался. Мой самый любимый и верный неряха.
- Однажды я поехал в Майами на IT-конференцию. А там как раз накануне ураган прошел: все вверх дном, светофоры, пальмы лежат прямо на дорогах. К счастью, в отеле было электричество, здание не пострадало и было открыто. Я заселился, привел себя в порядок и спустился в ресторан. К моему удивлению, бальный зал отеля был заполнен сотнями прекрасных женщин в экстравагантных вечерних платьях с идеальными укладками и макияжем. Оказалось, это был последний вечер какой-то конференции по косметологии, там было много женщин и очень мало мужчин.
- Мы с мужем поехали в длительную командировку и там по работе познакомились с одним бывшим земляком. Как-то в выходной заехали к нему на дачу. Пока муж увлеченно клеил обои в их домике, жена коллеги пригласила меня в огород на экскурсию. В итоге я, следуя зову души, прополола примерно три сотки грядок. После этого они предложили нам остаться у них жить: «Зачем вам жить в вагончике на базе? Живите у нас. Вот вам комната. Только давайте поделим обязанности: ты любишь готовить — будешь готовить на всех. А я, хозяйка, буду следить за порядком». Так мы и прожили у них три года. Жизнь изменилась, но эти люди стали нам как родные. Сейчас живем в одном городе, видимся редко из-за бытовых забот, но в критические моменты всегда поддерживаем друг друга первыми. Дружим вот уже больше 20 лет.
