14 историй из командировок, над которыми хохочут всем отделом

Командировки редко проходят строго по плану. Где-то путаются языки и люди, где-то — отели, лица и роли, а иногда рабочая поездка внезапно превращается в историю, которую потом пересказывают на каждом корпоративе. Мы нашли 14 случаев из рабочих поездок, которые стали главными поводами для смеха в офисе.