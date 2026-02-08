14 историй из командировок, над которыми хохочут всем отделом

Командировки редко проходят строго по плану. Где-то путаются языки и люди, где-то — отели, лица и роли, а иногда рабочая поездка внезапно превращается в историю, которую потом пересказывают на каждом корпоративе. Мы нашли 14 случаев из рабочих поездок, которые стали главными поводами для смеха в офисе.

  • Была командировка. Прилетаем, заселяемся, утром спускаюсь в лобби. Подходит мужчина, улыбается. Думаю: «Опять пристают». Отвечаю: «Не сегодня». Он не уходит. Через минуту спускается старшая бортпроводница, болтает с ним. Шепчу ей: «Кто это?» Она глаза выпучила и говорит: «Жибек, это наш капитан». И все. В этот момент я просто захотела исчезнуть. Раствориться в ковре лобби. © iw_zhibek
  • Был в командировке с коллегой. В отеле нам дали соседние номера. После ужина мы договорились, что тот, кто утром первым соберется, постучит в дверь другого. На следующее утро стучу в его номер. Мне открывает незнакомый лысый мужик. Я аж онемел, а он спокойно так: «Ты что, никогда раньше не видел меня без парика?» © Joe Homan / Quora
  • Был на переговорах в Китае. Решил блеснуть и выучил пару фраз. В конце встречи поблагодарил всех за работу. В зале повисла тишина, а потом раздались аплодисменты. Переводчик шепнул, что я перепутал тона и вместо благодарности предложил всем немедленно пойти и посадить дерево в моем саду. Самое удивительное, что через месяц они прислали мне саженец вишни с запиской: «Ждем приглашения на посадку!»
  • Был у нас обаятельный инженер Боря — трижды разведенный. Как-то вернулся из командировки, сдал отчет, а документов о проживании нет. Бухгалтерия потребовала служебную записку. Он предоставил: «Документы о проживании отсутствуют, так как в поезде успел познакомиться с женщиной, она пригласила в гости. Всю командировку жил у нее, готовила она изумительно, и зачем мне были гостиницы?» © Rliethnam / Pikabu
  • Меня отправили в командировку на полгода, жила в квартире в новостройке. В первый день познакомилась с коллегами, составила план работы. Шеф подвез меня домой, показал квартиру, вручил ключи и умотал. Первые полчаса было спокойно, но как только легла спать, началось! Сосед в туалете так громко ходил, что это заполнило всю квартиру. Другой сосед кашлял, чихал, я уже не могла сдержаться, смеялась во весь голос. Потом слышала, как кто-то укладывал ребенка и задавал бесконечные вопросы. Затем раздались звуки от мебели, как при отрыве скотча. И, конечно, не обошлось без полного хаоса с громкими вскриками. Я аплодировала, когда все закончилось. Но на этом не остановилось — началась суета на улице, приехали мигалки, падали контейнеры с мусором. Я просто достала беруши и спокойно уснула. Кстати, еще и коллега с волынкой приходил — было круто! © Huanita.***** / Pikabu
  • Как-то я побывал в командировке. Попал в семью, где супруга была помешана на венгерской пище. Я взял и записал один рецепт. Приезжаю домой. У нас была своя столовая. Объявил, что накормлю всех венгерским блюдом, сам и взялся за дело. Готовить было не сложно: кефир, молоко, бобы и обжаренное сало. Что-то еще было, но я не помню. Начальник готовил, как не съесть. Во-первых, уважение. Во-вторых, халява. В-третьих, плов, который они часто ели. Съели молча, хвалебных слов не слышал, да и как-то быстро все исчезли из-за стола. Я в бухгалтерию — их нет. Иду в коммерческий — они подпрыгивают. В общем, пришлось работать одному. Народ стал отказываться, когда я из командировки привозил новые рецепты. Если кто-то знает точный рецепт этого супа, может подскажет, вдруг еще пригодится. © lusnikovs171 / Pikabu
  • В конце 80-х годов отправились в командировку на поезде во Владивосток. Мы ехали в последнем вагоне, организовали себе стол. После трапезы легли спать. Утром обнаружили, что одного из наших товарищей нет, хотя вроде спал рядом. Мы обыскали весь поезд вместе с проводником, но так и не нашли пропажу. Как выяснилось позже, наш товарищ проснулся, когда поезд остановился. Вышел на остановке за чем-то там, а поезд тронулся, и он остался на перроне в одной футболке, тренировочных штанах и шлепанцах. В итоге ему помогла какая-то добрая девушка, дала вещи, еды и еще билеты на самолет! Как же мы офигели, когда узнали, что он еще раньше нас добрался до Владивостока! В бизнес-классе! © Палата № 6 / VK
  • Провели отпуск с семьей на море. Нашли подходящий вариант жилья. Во время отдыха не позволяли себе лишних трат. Хозяева считали меня бережливым, даже подшучивали. Не буду спорить, так и есть. Отдохнули хорошо, собрались и отправились домой. И вот, буквально через пару недель после отпуска, мне предложили командировку в те же места для осмотра объекта. Я смог добиться этой поездки своим трудолюбием. Решил остановиться в том же месте, ведь оно было относительно недалеко, и мне там понравилось. В сентябре там всегда есть свободные номера и предоставляют чеки. Представьте себе, я появляюсь у них на пороге, владелец встречает меня с открытым ртом. А я ему говорю: «Артур, мы, видимо, забыли помидоры на кухне». © Палата № 6 / VK
  • От работы отправили меня в командировку в Китай. Забронировал номер в красивом отеле. Там чудесный ремонт, но одна беда: низкие потолки. Мой рост — 193 см. Мылся я, согнувшись в три погибели. Про кровать лучше не спрашивайте.
  • Остановилась в гостинице, на столик поставила фото мужа. Рядом жил брат, он часто забирал меня поужинать. Когда пришло время выселяться, за мной приехал муж. И горничная ему шепнула, что ко мне чужой мужик захаживал. Надо было видеть ее глаза, когда мой муженек поздоровался с моим братом, который тоже приехал меня проводить. Об этом я узнала только в машине, на полпути к дому. Но на сайте гостиницы отзыв я оставила. Официальные извинения получила. © Ольга Р / Dzen
  • Лечу в Бишкек, командировка. Прохожу паспортный контроль в униформе. Пограничник смотрит на меня и говорит: «Жибек с Иссык-Куля же? Я вас знаю». Я думаю, может, знакомый папы, отвечаю: «Да-да...». Потом уточняю: «А откуда вы меня знаете?» Он спокойно говорит: «Я вас в соцсетях видел». И все, я моментально покраснела. Казалось бы, в соцсетях всего полторы тысячи подписчиков, а меня уже даже пограничник в Кыргызстане узнает. © iw_zhibek
  • В прошлом году летели на выставку. У директора там дочь живет, она взяла 3 дня отпуска, чтобы встретиться с папой. Дала ему даты, он через офис-менеджера взял билеты. Потом решил, что мне тоже нужно лететь (бонус за работу, да и я говорю по-английски). Я зашла на сайт выставки и увидела, что она ошиблась с датами на 2 дня. Дочь смотрела даты на агрегаторе, тот что-то напутал. Мы полетели, в итоге они смогли пообщаться всего день, а для меня выставка прошла отлично. До сих пор, покупая кому-то билеты в командировке, вспоминаем эту историю. © Dedee / ADME
  • Недавно ехала в командировку, в купе на соседней полке ехал парень, проболтали целый день. Когда ложились спать, он удивил меня вопросом: «А можно я буду держаться за твою руку?» Сказал, что он сильно храпит, но если держится за чью-то руку, то такого не происходит. Не знаю, обманул ли, но так и проспали, взявшись за руки, на соседних полках. Ни разу не всхрапнул. © Подслушано / Ideer
  • Недавно был в командировке. Приехал в отель, стал рыться в чемодане в поисках сменной одежды. Захожу в ванную, смотрю в раковину, а из раковины на меня смотрит кот. Я не понял сначала. Думал, может, я просто не выспался, и мне чудится. Но нет — в раковине сидел кот. Пока я на него смотрел, он лениво потянулся, вылез из раковины, сел рядом с ней и взглядом как бы говорит: «Так уж и быть, я уступлю тебе раковину. Но не надолго». В итоге даже жаловаться не стал, прожил три дня в номере с котом. © Не все поймут / VK

