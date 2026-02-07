16 жен, которые отправили мужей в магазин и бонусом получили анекдот
Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но судя по историям из нашей подборки, путь мужчины к продуктовому магазину лежит через параллельную вселенную. Стоит выдать любимому человеку список из трех позиций, как в нем просыпается либо философ-экзистенциалист, часами выбирающий «ту самую» рыбу, либо авантюрист, приносящий домой гитару на сдачу. Мы собрали истории о том, почему поход мужа в магазин — это всегда лотерея, в которой главный приз — ваше стальное терпение.
- Мама приболела и попросила своего мужа съездить на распродажу и купить лифчик с косточками. Он съездил, купил, приехал. Говорит, только косточек не нашел. Мама смотрит — нормальный лифчик на косточках привез. Спрашивает: «Ты какие косточки искал?» А он отвечает: «Вишневые... декоративные!» © Подслушано / Ideer
- Сестра решила приготовить окрошку и отправила мужа на рынок за редиской. Приходит без покупки и выдает: «Редиски не было! Был какой-то „редис“, вдруг не то, я не стал покупать». Тридцать с лишним лет мужику, высшее образование, хорошая работа. Редис, блин, редис! © Подслушано / Ideer
- Отправила мужа в магазин, чтобы купил маску для волос, и дала пустую упаковку, чтобы именно такую же взял. Звонит и говорит: «Здесь нет масла для волос на розлив!» Вот как это вообще пришло в голову? Не знаю, чем слушал. © Подслушано / Ideer
- Отправила мужа в магазин за 33% сливками для взбивания на торт. Вернулся, ржет. Продавщица сказала, что сливок 33% нет, предложила взять 3 по 10%. © Подслушано / Ideer
- Отправила мужа в магазин купить сливочного масла и банку кукурузы. Купил маргарин и консервированный нут. База. Обожаю его. Пошел обратно в магазин, а я пока пытаюсь придумать, что мне с маргарином печь. © elelieliaile
- Отправила мужа за горчицей. Горчицу он, конечно, привез. А гитару, говорит, на сдачу дали. © mintknit
- Дело было несколько лет назад. Отправила мужа и старшую дочь в магазин. Приезжают. Муж заходит домой с дико орущей дочерью. Я думала, уже случилось что-то. Начинаю выяснять, почему так громко ревет. Муж отвечает: «Не дал облизать колеса соседской машины». © mama_verapopova
- Захотелось очень грейпфрутового сока, отправила мужа в магазин по соседству, ибо точно знаю, что он там есть. Вернулся, а в руках яблочный, и заявляет с извинениями в голосе: «Мне продавщица отказалась продавать его. Сказала, мол, если ваша жена кормит грудью — ей нельзя такой. Аллергия будет. И вручила вот этот». Я только расхохоталась в ответ, объяснила мужу, как появляется материнское молоко, и добавила, что от яблочного у меня изжога. © katyneim
- Отправила мужа в магазин, но что-то он прям долго не возвращался (магазин через дорогу, рукой подать). А он, оказывается, кормил бездомных кошек. © regina.zhimb
- Отправила мужа в магазин купить кильку. Долго искал. Попросил помощи у кассирши. Принес шпроты. Ну и кто сказал, что одна голова хорошо, а две лучше? © grigsandra
- В конце июля отправила мужа с сыном за штанами к школе. Купили. Даже 2 пары. Начала вчера все стирать и готовить к школе, а брюки оказались на рост 152. А ребенок 158. А все почему? А все потому, что на 158 на попе висели, а эти в самый раз, а то, что коротковаты — не считается. © irina_savanchuk
- Отправила мужа в ближайший магазин за ветчиной для бутербродов сыну на завтрак. Приходит с пакетом. Внутри: бананы, виноград, морковь. Спрашиваю: «А где ветчина?» Отвечает: «Ой, забыл...» Ну что, сынок, завтра у нас бутерброды с бананом и морковкой. © vladislava.sahno
- Мне срочно понадобилось перекрасить плитку на кухне в белый цвет. Самой было некогда ехать за краской, отправила мужа в строительный. Он мне отправил 150 фотографий и три раза позвонил, в итоге краску купил. Но краска оказалась не белой, а цвета мяты. И на ценнике было написано 29,90, а на кассе он за нее заплатил 45. Пришлось самой ехать, делать возврат и покупать белую за стоимость с ценника. Что бы я делала без мужа, как скучно бы я жила! © volpeviolashop
- Обычно в магазин ходит только один из нас. Муж слишком медлительный, вечно не знает, что делает, и это меня бесит. Поэтому я либо хожу сама, чтобы побыстрее покончить с этим, либо посылаю его одного. Однажды он провел буквально 20 минут у рыбного прилавка, написывая мне СМС о том, что купить. Я отправила его со списком, в котором было написано «сом или тилапия» — на случай, если одного из них не будет.
Но у них было и то, и другое, и это, по-видимому, оказалось для него слишком сложной задачей. В конце концов я просто написала: «Ты там уже 20 минут, выбери уже рыбу». И перестала отвечать на сообщения.
Он по-прежнему приносит домой очень странные покупки. Например, красный лук, если в списке не указано, какой именно лук нужно купить. Почему красный? Я никогда не покупаю красный. Ты никогда не видишь красного на кухне и не ешь красного на ужин. Зачем выбирать красный? © joannagoanna / Reddit
- Мы с мужем обычно разделяем список, и я нахожу все свои товары за 10-15 минут. А потом иду его искать. А он все еще выбирает второй товар из списка, пытаясь решить, какую упаковку миндального молока купить: это органическое, но в этом больше сахара, а это в экологичной упаковке, а это дешевле. Да выбери уже, блин, что-нибудь! © thunderling / Reddit
- Подруга отправила мужа в магазин за зеленым горошком. Принес кукурузу. Во второй раз отправила мужа и сына, сын — очень ответственный мальчик. Принесли фасоль. © elenasnez
