16 жен, которые отправили мужей в магазин и бонусом получили анекдот

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но судя по историям из нашей подборки, путь мужчины к продуктовому магазину лежит через параллельную вселенную. Стоит выдать любимому человеку список из трех позиций, как в нем просыпается либо философ-экзистенциалист, часами выбирающий «ту самую» рыбу, либо авантюрист, приносящий домой гитару на сдачу. Мы собрали истории о том, почему поход мужа в магазин — это всегда лотерея, в которой главный приз — ваше стальное терпение.