15 случаев, когда жизнь подкинула людям задачку со звездочкой, а они решили ее так изящно, что хочется аплодировать

у меня был фейл, маман купила сборник писателя Фёдора Каманина,мне очень понравилось, когда в школе потребовалось подготовить рассказ о любимой книге, я рассказала про повесть "мой товарищ", но я не знаю как назвать затмение, которое нашло в моей голове, но я упорно называла повесть "мой друг", и учительница, чтобы завершить мой рассказ, подвела так: "да, я тоже читала эту повесть, по повести "мой друг" был снят фильм "друг мой Колька ", я этот фильм никогда не видела, и на уверенном, подтвердила "да, да,да, это оно" потом, когда я уже посмотрела фильм, поняла, что она просто скрестила две мультивселенные, у меня такая паника случилась, я такая: "Наталья Анатольевна, ты чего, я ж тебе доверяла"😳