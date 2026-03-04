Никаких комментариев по-поводу ваших историй и фотографий!! Верните прежнюю обычную систему лайков и дизлайков!!!
18 домов, чья перчинка открылась жильцам не сразу
Детские клады, странные запоры для дверей и сами собой загорающиеся лампочки — такие секреты порой открываются в новоприобретенном или снятом жилье. О том, какие квесты и загадки принесли жильцам их квартиры и дома, читайте в нашей статье. Гарантируем: будет и познавательно, и интересно сразу.
«Купили избу в деревне, вначале ошалели от счастья, а потом удивились системе запоров в доме. Каждая дверь в нем запирается... на бревно. Зато лаз для кошки умилил»
«Решил посадить яблоню, выкопал яму — и наткнулся на кирпич. Не понимаю, что это за сооружение. Мой дом был построен в 1886 году, и кирпичи такие же, как и в доме»
- Это же угольный желоб. © Anotherlurkerappears / Reddit [Такие желоба выкапывались в земле рядом с домами состоятельных людей и упрощали подачу угля в них — прим. ADME.]
«В дом родителей забрался детеныш рыси, они растерялись, не знали, что делать. А я поймала и посадила в клетку. Увидеть вживую рысь — это было так круто!»
«А потом малыша забрали сотрудники центра защиты диких животных».
«У меня по соседству есть дом, крыша которого сплошь покрыта птицами»
Когда дом таил в себе секрет
- Сняли с мужем деревенский дом — воздухом подышать, выспаться. В итоге муж дрых без задних ног, а ко мне сон не шел: все казалось, будто кто-то наблюдает. Списала на воображение, но с утра решила осмотреться. Когда муж отодвинул старый шкаф, я аж ахнула: за ним, прислоненный к стенке, оказался портрет какого-то деда с тяжелым взглядом. Вынесли, выбросили эту картину из дома и двора. В комнате сразу стало уютнее, а я наконец-то выспалась. Что это было, не знаю.
«На задней стороне своего дома я обнаружила странный отсек. У него есть дверца и снаружи, и изнутри»
- Это для доставки молока. © blp9 / Reddit
Подвал 70-х годов в старом доме сохранился на славу
«Заселился в новое жилье, начал ремонт. Мне очень не понравилась плитка на кухне. Начал снимать ее — а под ней вот такая красота. Счастлив неописуемо!»
«В моем доме раньше был банк, поэтому мы используем хранилище в качестве кладовки»
«Клад» на чердаке
- Когда я был малышом, мы с ребятами из двора увлекались игрой в пиратов. Создавали свои карты сокровищ, прятали «клады» и потом с азартом их искали. Однажды в 9 лет я нарисовал карту и спрятал ее в старенькой банке на чердаке. С годами игры остались в прошлом, мы все разбрелись, кто куда, и про ту карту я забыл. Но в 30 лет мне пришлось вернуться в дом родителей, которые решили его продать. Помогая с переездом, на чердаке я обнаружил ту забытую банку. Решив вспомнить детство, я открыл ее и обалдел: там лежала не только моя детская карта, но и настоящее золотое кольцо моей прабабушки! Все думали, что оно пропало навсегда. Похоже, в погоне за игровой реалистичностью я использовал кольцо как часть сокровища. © СИТУАЦИЯ / VK
«Заселились в дом 1907 года постройки. И нашли немало смешных секретов: детский „клад“, куча разбитой посуды и домашние задания с плохими оценками »
«Казалось, каждый раз, когда девочка, жившая здесь, разбивала чашку или тарелку или получала плохую оценку, она отправляла их в черную дыру в глубине своего шкафа. Городок маленький, и мы узнали, что этой девочкой была продавщица местного магазина. Принесли ей то, что нашли в ее детской спальне. Она была в восторге».
«Сняла несколько слоев краски и обоев в своем доме 1862 года. И обнаружила вот эту милоту»
«Купила дом и стало любопытно, что находится под полусгнившими потолочными плитками. А там была древесина, и я в восторге от того, как она выглядит»
Целая семейная драма в одном шкафу
- Сняли с мужем квартиру с огромным встроенным шкафом. Продавец, пожилая женщина, попросила одну полку не открывать: «Там личное». Мы кивнули, но любопытство жгло. Через месяц я не выдержала, открыла. А там на полке лежала стопка детских рисунков и альбом с фотографиями. И подписи аккуратным почерком: «Мы с доченькой, прогулка в парке, 1995 год», «Юлечка в садике, 1991», «Юля с нашим котом Барсиком»... Я сложила все обратно, стыдно стало слегка за свое любопытство. А потом прошло месяца два — звонок в дверь, на пороге — женщина лет 35-40. Удивилась, увидев меня, но спросила: «А мама дома?» И тут до меня дошло. Говорю: «Вы Юля, наверное? Ваша мама здесь сейчас не живет, она эту квартиру нам сдала». Вижу — у нее аж глаза сверкнули: «А так, она меня уже и не ждала, раз новый адрес не сказала!» В общем, я не удержалась, остановила ее. Рассказала о тех фото, что ее мама бережно хранила. А потом позвонила ее маме по своему телефону и узнала ее новый адрес. Не знаю, спасло ли это отношения мамы с дочерью, но по крайней мере еще одна встреча у них будет.
«Птица — судя по всему, золотой дятел, — проклевала мою стену снаружи, отложила яйца. А затем изнутри проклевала стену насквозь, проникнув в мой дом»
Когда мистика не мистикой оказалась
- Купили квартиру в пятиэтажке. И заметили, что в прихожей лампочка загоралась около 21:30. Спросили соседку-старожилку, а та побледнела и сказала: «Это бабка Мария, бывшая хозяйка. Она всегда в это время внука с работы ждала. Видно, до сих пор ждет». Мы переглянулись. А через месяц вызвали электрика — проводка старая, греется. Он вскрыл распределительную коробку и присвистнул: «Ого, у вас линия на соседскую квартиру завязана!» Видимо, соседи в это время своим выключателем щелкали, а у нас свет включался. Мы сделали нормальную разводку, и лампочка перестала зажигаться сама. И бабка Мария тут, как оказалось, совсем не при чем.
«Купили дом в деревне, а там на 2-м этаже на лестничной площадке была дверь. Мы долго гадали, зачем она»
«А самый прикол в том, что дверь ведет в никуда. За ней — просто стена и кирпичная кладка»
«2 года я не мог понять, зачем эта дверь, а потом пообщался с дочерью человека, который строил этот дом. И она сказала, что отец сделал эту дверь, так как хотел сделать в дальнейшем выход на крышу гаража. А на гараже обустроить зимний сад».
Не только старые дома, но и соседи в них порой могут принести немало сюрпризов. Расскажите, о том, какие сюрпризы находили вы в снятых или купленных квартирах и домах и что припрятали в своих на память будущим поколениям?
Комментарии
