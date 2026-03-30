19 питомцев, которые устроили своим хозяевам такую заварушку, что мама не горюй
Истории
7 часов назад
Некоторые питомцы рождаются с талантом создавать проблемы на ровном месте. Вы когда-нибудь ловили щенков, разбежавшихся по салону самолета? А пытались объяснить ветеринару, что ваш кот отказывается от еды, потому что привык к японской кухне? Мы собрали подборку из 20 случаев, когда хвостатые и усатые устроили своим хозяевам такие приключения, которые не придумает ни один сценарист комедий. От тайных визитов к соседям за сливками до изображения кашляющего хозяина — эти пушистые личности знают, как добавить в серые будни немного веселья.
- Как-то летел в Хабаровск, и вот чувствую, что меня кто-то за ногу треплет. Нагибаюсь поглядеть, а это французский бульдожек развлекается, щенок. Я такой: «Чей волкодав?» и поднимаю песеля над головой. С заднего ряда поднимается мужик: «Люди, посмотрите, у кого под сиденьем щенки!» Оказалось, у него открылись переноски, и множество щенков разбежалось. Полчаса народ развлекался отлавливанием собакенов. © Андрей Батурин / Дзен
- Моя собака тоже хитруля. Когда проходишь мимо нее, она поджимает лапу, как будто ты на нее наступил. Получает каждый раз свою порцию ласки. Однажды, уезжала в командировку срочно, оставила собаку подруге. Она про этот фокус знала, а вот муж ее — нет. И вот муж проходит мимо собаки, она лапу поджала, мужик не понял, что случилось, а собак лапу жмет и скулит, он решил, что действительно не заметил и наступил. Бедолага так извинялся и прощения просил, и вкуснях ей всяких надавал. Пока подруга не рассказала про хитреца. © Синей Иней / Дзен
- А на меня в самолете однажды залез хомяк: вскарабкался по моей руке и сел на плечо отдохнуть и помыться. Он был пестрого необычного цвета: черный с коричневым. Всем повезло, что я люблю домашних грызунчиков, поэтому не издала ни звука. Оказалось, что кто-то вез хомяка, заснул, а звереныш сбежал. © Очи Черные / Дзен
- У лучшей подруги жила кошка, а потом они взяли дога. Там такой отлаженный тандем был: мама не горюй! Однажды холодильник открыли, и песель стащил оттуда банку с вареньем, унес к себе на подстилку и вылизал до блеска. В другой раз — тортиком закусил, правда, тут его успели поймать. А кошка как-то открыла микроволновку, куда от нее спрятали мясо для размораживания. Ужин получился постным. Как-то я зашла к подружке, а в пакете у меня лежали конспекты, учебники и на дне сахарная косточка для моей собаки. Так эти хитрецы аккуратненько кость извлекли, так, что ничего не порвали, не продрали. Кто из них ее съел — не сознались, но морды были довольные. © Graystripe / Pikabu
- Взяли с улицы кошечку с особыми вкусовыми предпочтениями. Она без ума от маринованных огурцов и помидоров. Все чупа-чупсы, мармеладки тщательно прячутся, потому что за них она готова продать душу. А однажды мама меня зовет, захожу в комнату, а там кошка спокойно пьет кисель. © lblogger / Pikabu
- Мой пес всегда приносил мне тапочки. Но когда мы переехали в дом, начал таскать странные вещи: садовую перчатку, теннисный мяч, пакетик чипсов. Я уже начал гордиться его навыками добытчика, и тут столкнулся с соседом. Оказалось, пес открыл для себя мир торговли. Он выносил во двор мои носки и просовывал их через дырку в заборе соседскому лабрадору, а тот выдавал ему свои игрушки. У соседа в саду обнаружился склад моих вещей, а у меня — половина его имущества.
ADME
- Был у нас доберман, красивый и шебутной. И вот перед Новым годом, мама наварила кучу холодца, и поставила на балкон замораживаться. Дверь на лоджию приоткрыта, а в комнату — захлопнута. Мы уехали по магазинам. Когда вернулись домой, увидели картину маслом — открытая дверь в комнату, распухший от холодца (реально был похож на бочку с ножками), но с дико счастливой мордой доберман, и «надкусанные» тары с холодцом. © Abrakadaberrr / Pikabu
- Месяц назад папа заболел и не давал никому покоя своим кашлем, особенно ночью. И вот однажды утром, когда мы все завтракали, и отца скрутило от очередного приступа, пришла наша кошка, села рядом с ним и тоже начала кашлять. Не успели мы испугаться за здоровье кошки, как она злобно посмотрела на папу и невозмутимо ушла в другую комнату. Я и мама хохочем, а покрасневший отец пытается сдержать злость и очередной приступ кашля. © SarefGethovich / Pikabu
- Мы взяли двух полуторамесячных котят. Лоточки им показали с разными наполнителями, они ходят туда, но в квартире начала появляться земля. Особенно ее заметно на белых простынях. Я на всякий случай котят помыла. Снова грязно. Устроила слежку. Оказалось, они еще и в большие напольные цветочные горшки свои делишки делали. © TaAnchous / Pikabu
- На одном фестивале у мужа выклянчила лису вязаную. Сплю с ней. И все было хорошо до тех пор, пока кот не стал водить ее на свидания. Вытаскивает из-под одеяла и тащит к миске на романтический ужин. Сперва я подумала, что это случайность и просто переложила лису обратно под подушку, но через пару часов снова заметила ее на том же месте. То ли кот пытался ее покормить, то ли демонстрировал своей непонятливой хозяйке, что еда из мисок попадает не в его желудок. © tishebud1 / Pikabu
- Мой лабрадор каждый раз, когда я садился за ноутбук подходил к входной двери и начинал глухо, угрожающе рычать. Я ходил проверял, думал, уже замки менять, раз кто-то регулярно ходит к моей двери. А вчера я забыл телефон в прихожей и увидел как пес подошел к двери и сам тихонько поскреб когтем по металлической накладке порога, а потом начал на это рычать. Кажется он просто понял: «страшные звуки у двери» — единственный способ заставить меня бросить работу и уделить ему время.
ADME
- У меня котька жил, которого постоянно тянуло забраться повыше. Я живу на втором этаже, и он постоянно сбегал в подъезд и шел по лестнице на 7-9 этаж и сидел там, мяукал. Тоже и с деревьями, залезет повыше и сидит, орет. А потом он научился залазить по боковой стенке балкона на балкон этажом выше. Сначала я его снимал с третьего этажа, потом пару раз с пятого. А как то раз пришел сосед с седьмого с моим котом. Рассказал, что проснулся, а рядом кот черный сидит и смотрит ему в лицо. Соседа проняло от такой неожиданности. © vetandr / Pikabu
- Сижу в комнате, в полной темноте, только экран ноутбука светится. Кошку из комнаты выгнала, чтоб не мешала. Вдруг за спиной раздается шуршание, резко оборачиваюсь. Никого. Ну думаю, показалось. Сижу дальше, и вдруг с сушилки падает кофта. Поворачиваю голову, дверь закрыта. Продолжаю работать и тут из темноты на меня выскакивает белое нечто и бросается на меня и мои двигающиеся по клавиатуре руки. Каким-то образом моя кошка открыла дверь и обратно ее закрыла, либо научилась ходить сквозь стены. © Serdcevina / Pikabu
- Когда я переехала в новую квартиру, кот изучал местность и проверял, на какие поверхности прыгать можно, а на какие нельзя. И, впервые запрыгнув на длинную столешницу, принял неверные расчеты в траектории и приземлился прямиком на кучу только что выставленной посуды. Решил сбежать и вляпался в блюдце с маслом, поскользнулся, повалил бокалы, испугался еще больше от грохота, ломанулся обратно и шмякнулся в замоченную тарелку в раковине, и был таков. © pattaki / Pikabu
- Я всегда думала, что мой пес Гранд — это швейцарские часы. Ровно в 6:00 он кладет тяжелую голову мне на подушку и начинает тихонько сопеть в ухо. А на прошлых выходных в доме отключили электричество и пес проспал до девяти утра. Оказалось, никакой «магии природы» нет. Он просто понял, что в ванной ровно в 6 включается подогрев полов. Он каждый раз шел будить меня, чтобы я скорее открыла дверь и он мог полежать на теплом кафеле.
ADME
«Когда увидела первую в своей жизни елочку»
- Живу в селе, недавно взяла взрослую собаку. Она замечательная и умная, вот только есть одна странность: каждую ночь она пролезает где-то под забором, идет гулять, а на следующее утро я нахожу во дворе цветы и ветки кусов, которые она ворует у соседей. Неудобно людям в глаза смотреть. Придется приучить собаку в своей территории, пока я всю свою клумбу не раздала по селу в качестве компенсации за ущерб. © Карамель / VK
- Моей кошке ветеринар прописал строгую диету, я купил весы и высчитывал каждый грамм корма. Она, на удивление, не протестовала. Прошел месяц — кошка не похудела ни на грамм. Тайное стало явным, когда зашел сосед. Кошка рванула к нему. Сосед умилился: «О, опять просит! Она у вас такая воспитанная, каждое утро приходит ко мне на балкон через пожарную лестницу и вежливо ждет свою порцию сливок». Оказалось, моя кошка вела двойную жизнь, и пока я мучился с диетическим кормом, она завтракала у соседа как в лучшем ресторане города.
ADME
- Я ветеринар. Недавно клиент принес кота, говорит плохо ест и вялый. Начинаю осматривать — кот здоровый, все норм. Спрашиваю про питание, чем кормит. Мужик мнется и говорит, что кот в последнее время отказывается от своей еды и ест только суши. Я спрашиваю — в смысле суши? Он говорит: «Ну, мы заказывали иногда, и он попробовал один раз и теперь не ест корм. Теперь заказываем дополнительные порции для кота». © Палата № 6 / VK
Комментарии
Уведомления
