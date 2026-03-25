20 пушистых героев, которые искренне радуются приходу весны
Зима была долгой, снежной и какой-то серой. Но стоило наступить марту, как тут же появилось солнышко, которое так и манит выйти поскорее из дома и пойти им наслаждаться. И знаете, ему рады не только мы, но и наши любимые питомцы. Они тоже заждались весны и встречают ее с небывалой радостью и даже нежностью.
«Мой кот, Анакин, впервые этой весной наткнулся на траву. Хотела бы я уметь так же радоваться салату»
- Весна, на улице жара, балкон открыт, кошка гуляет. Я сижу в белом платье на кухне с другом, пьем чай. И вдруг кошка начинает не просто мяукать, а именно орать. Бегу в зал, а там не пойми откуда взявшийся огромный рыжий кот пришел к моей кошке на свидание. Беру кота в руки, а он от неожиданности начал оставлять следы жизнедеятельности прямо на мое белое платье! Кое-как взяла себя в руки, вышла с котом из квартиры на площадку, а там его уже ищет соседка. Пока кота отдавала, мой друг ухахатывался. Потом соседка заходила, занесла нам мороженое и долго извинялась. Если что, кот по балкону с третьего этажа забрался на четвертый. Рыжий романтик.
«Привезли кота на дачу. Дома он у нас как дикарь себя ведет, по стенам скачет, носится как угорелый»
Привозили Нику, маленькую собачку, на дачу. Первые минуты она просто обалдевала от простора,с удовольствием бегала по участку. Участок ограждён не был, но Ника точно знала границы и за пределы участка никогда не заходила, если мы с ней не уходили куда-нибудь вместе.
«Долго таращился на птиц, нюхал цветочки. Мимо него раза четыре мышки полевые пробегали, а он так ошалел от весеннего благолепия, что даже не заметил их. Дома потом почти неделю ходил задумчивый и тихий».
«Моя чудачка в начале весны. Она каждый день поднимает мне настроение. Траву она, конечно же, разнесла по всему ковру»
«Мой кот в спокойный зимний период и в период весеннего обострения»
«Гуляла в парке, встретила вот такую замечательную котю. Смотрите, как греется на солнышке»
«Первая весна для кота и первая встреча с неизвестным зверем»
Гуляли мы как-то с Герцем в пойме реки. Слышу сильное фырканье и один задумчивый "гав", - это Герц встретил ежа и не знал, как на него реагировать. А ёж очень сильно ругался и делал выпады иголками в сторону пса.
- Обожаю это выражение морды у кошек, когда они оборачиваются к хозяину при встрече с чем-то непонятным. «Ты тоже это видишь, Наташа?» © lenema / Pikabu
«Сегодня первый день весны, и Фиби безумно этому рада»
«Весенние танцы»
- Мне так нравится, что пес просто игнорирует все происходящее. © GardenDivaESQ / Reddit
- Вечером 8 марта вышла я со своей овчаркой Жужей на прогулку. Настроения у нее что-то совсем не было, ни один кустик не обнюхала, ни одну веточку не принесла. И вдруг идет нам навстречу мужик, подходит и протягивает уже несколько вяленький букетик мимоз, поздравляет с праздником и ретируется. Я Жуже букетик дала понюхать, и ее будто подменили! Она давай лаять, на задние лапы встала. И понеслась потом вся такая довольная деревья нюхать. А всего-то нужно было подарить девушке цветы!
Так не бывает, у собак всегда хорошее настроение, если она не болеет
«Всю зиму Марфа просилась на улицу, весной все-таки выпустила ее во двор погулять под присмотром. Она сразу извалялась в земле и сидит довольная»
«Первая прогулка этой весной. Он полон решимости наконец-то посмотреть в глаза этим наглым птицам, которые всю зиму дразнили его через окно окна»
Есть служебные собаки, а это служебный кот, если судить по выражению его мордочки.
«Наш пес, которого мы взяли из приюта, к весне готов»
«Весеннее солнце — просто магнит для домашних животных»
«Йоши, которому скоро исполнится 22 года, наслаждается началом весны»
«Он глухой, почти полностью слепой и шатается при ходьбе, но это не помешает ему наслаждаться погодой и быть очень ласковым. Он сильный парень».
- Ух ты, этот кот наслаждается солнцем даже больше, чем я! © Wolkenweiss / Reddit
«Кто-то был безумно рад, что наконец-то пришла весна. Мы даже не кидали ему игрушку»
«Мелвин готов к весне»
«Рыжее, весеннее, красивое. Сейчас ему около 8 месяцев. Любит тусить на подоконниках, отважно сражается с обоями и бумажным торшером, уже всех победил»
«Я просто хотела сделать весенний портрет кошки, а она вон чего отчебучила»
- Ну она у вас и кадр! Обожаю! © evin2747 / Reddit
- Это я каждый раз, когда меня просят позировать. © DD2253 / Reddit
- Весной впервые повезли кота на дачу. Он радовался, катался по земле, нюхал цветочки. Ближе к вечеру стали жарить шашлыки и вспомнили, что Барсика давно не видно. Позвали, и тут он выскакивает из-за угла и тащит за собой какую-то кошку. Притащил и смотрит на нас выразительно и довольно, мол, вот, подругой обзавелся. А кошка оказалась соседской, мы ее вернули и извинились за Барсюшу.