Истории о моментах, когда все пошло не по плану, но результат превзошел ожидания

Истории
1 час назад
Иногда ошибки становятся новыми шансами, а неожиданные повороты — началом чего-то интересного. Внезапно засуетившийся бывший, путаница при поступлении в ВУЗ или таинственно пропавший пирог могут здорово разнообразить наши будни. Так зачем отказываться от импровизации?

  • Расстались с бывшим сто лет назад. Покупаю себе страховку для поездки за границу. И вдруг вижу, что к личному кабинету подтянулись все данные бывшего, в том числе кредитка. Звоню в техподдержку, и оказывается, неделю назад этот перец купил страховку себе и своей новой мадам на поездку в Канаду. Только вот запутался в именах, то ли по тоске душевной, то ли по глупости купил страховку на меня. У страховой одна база данных. Они объединили автоматически наши аккаунты. Теперь новая мадам у него временно без страховки. А я сижу с привязанной кредиткой бывшего, где вижу все выписки по его маршруту. © anka.tlv.il
  • Моя подруга снимает квартиру у 74-летнего дедушки на протяжении 4 лет. Последний год дед много делал по дому: ремонт, перестановки, в общем, наводил красоту. Мы уже начали переживать, что подруге нужно будет искать новую квартиру. Вчера дед сказал ей, что нужно поговорить. В итоге... предложил расписаться! Чем он руководствовался и что стояло за этим предложением, остается загадкой, потому что подруга была в шоке и не стала ничего уточнять. © katerina.sheluto
  • Коллега принесла мне для дочки сапоги, из которых ее дочка выросла: бордовые, лакированные, 28-го размера. Я посмеялась и сказала, что моя сейчас точь-в-точь в таких ходит. Но сапоги взяла. Прихожу домой, дочь ко мне бежит: «Мама, мама, смотри, у моих сапожек молния сломалась!» Надо было видеть ее изумление, когда я достала из сумки такие же сапожки. © CrystalAnn / Dzen

«Наклеила стикеры на локальные воспаления на лице, но Вселенная, кажется, решила меня подколоть»

  • Вызываю такси домой. Еду молча. Читаю книгу. Вдруг у водителя звонит телефон и он спрашивает у меня разрешения ответить. Мне то что? Пусть разговаривает. Мне это никак не мешает. Ехать должны примерно минут 10, но по моим ощущениям едем гораздо дольше. Смотрю в окно и понимаю, что завез он меня куда-то вообще не туда. Пока я себя накручивала, водитель, как ни в чем ни бывало, весело болтал по телефону. Я стучу его по плечу и спрашиваю, где мы? Дикий перепуганный ор. Он роняет телефон, резко сворачивает на обочину и тормозит. Поворачивается ко мне с круглыми глазами и начинает извиняться, что заболтался по телефону и забыл про меня. И смех, и грех, ей-богу. В итоге отвез меня домой и оплату не взял. © hanna_phaam_
  • На прошлой неделе решили прогуляться по поселку. Идем, никого не трогаем, я по дороге наслаждаюсь тем, что растет съедобного. Кстати, ирга в этом году просто объедение! Вдруг, из открытых ворот выскакивает огромный пес и несется прямо на нас. В глазах у него явно читается: «Кусь!», и звуки тоже не предвещают ничего хорошего. Подбегает ко мне, а я ему спокойно говорю: «Гулять!» Он тут же радостно пошел рядом. Прошли метров сто, и я замечаю, что у песеля что-то не так на душе. Видно, начал он задумываться: «С теми ли я иду, туда ли?» Подошел к забору, притворился, что что-то ищет, а потом тихо и задумчиво потопал обратно, останавливаясь и оглядываясь. Вот так я неожиданно стала манипулятором, абьюзером собачьим. И знаете что? Мне понравилось! © Your Story / VK
  • Вспомнилась моя тетка. В детстве я на ее день рождения встала пораньше и все утро собирала ей огромный шикарный букет. Тетя до сих пор вспоминает, что ни до ни после этого ей никто никогда не дарил столько зверобоя. © Анна Заварзина / Dzen
Алина
14 минут назад

Водитель такси, болтающий по телефону не по громкой связи, судя по тому, что телефон он уронил, не «мешает» пассажирам, а создает угрозу и для них, и для других участников движения.

Ответить
  • У моей лучшей подруги на ключах висела фотография, где мы на аттракционе. Мы учились в разных школах. Однажды зимой, когда она шла ко мне в гости, упала в сугроб и потеряла ключи. А когда пришла весна, одна из моих одноклассниц нашла эти ключи и отдала мне, поскольку знала меня. У меня до сих пор, спустя 20 лет, хранится копия этой фотографии. © cutepiku / Reddit
  • Пять лет назад мне срочно нужно было записаться на маникюр. Искала свободных мастеров и обзванивала их. Набрала еще один номер, не берет. Решила написать ей в мессенджер и позвонить еще раз с вопросом: «Это мастер Диана?» По ту сторону трубки раздался мужской голос. Оказывается, я ошиблась номером на одну цифру. И вот с этим парнем, которому я позвонила по ошибке, вместе уже 5 лет, из них 3 женаты и ждем нашу принцессу. © unk1own_1
  • В 90-х был на концерте «Rolling Stones» на огромном стадионе. Мы пришли к началу песни «Start Me Up», спустились на танцпол и никто не посмотрел наши билеты. Наконец, мы увидели два свободных места. А когда все же решили узнать, где наши настоящие места, оказалось, что это они и есть. Мы нашли свои места на стадионе вместимостью 40 тыс. человек совершенно случайно. © hoosierhiver / Reddit
  • Нам на работе мужчины привезли огромную коробку тюльпанов с какими-то не до конца сформировавшимися бутонами и сказали взять себе кто сколько захочет. Дамы стали воротить нос, мол это унижение какое-то, а я взяла охапку — цветы ж не виноваты — пусть радуют, а не в коробке гниют. И эти тюльпаны с крошками-бутонами простояли недели три, и до того они были нежные, что вспоминаю их до сих пор. © Елена Нннннн / Dzen
  • Я однажды второпях отвечая на сообщения отправила смайлик сердечко и поцелучик мужу, Так я думала, а на самом деле отправила лично генеральному директору. В ответ получила то же самое. Я, когда открыла, не сразу поняла и подумала, что он совесть потерял мне такое слать, а потом увидела, что я первая ему это отправила. Объяснились, посмеялись, сделали выводы. © kristipsychologist
  • Готовила пирог и болтала по телефону. Поставила в духовку, сама ушла в комнату. Таймер запикал, открываю духовку — нет пирога. Я глазам не поверила, все обыскала! Вечером рассказала мужу эту леденящую душу историю. Надо было видеть как он стонал от смеха, когда смотрел запись на камере (у нас коты, пришлось когда-то установить), где я раз, наверное, в пятнадцатый открыла духовку в надежде обнаружить там пирог. В итоге муж пирог нашел. В посудомойке. © vi888ki
Olga Dubrowski
20 часов назад

А я, если сильно задумываюсь, пытаюсь в мусорку выбросить вилки и ложки, которые собиралась положить в посудомоечную машину.

Ответить
  • Мои документы на поступление в ВУЗе по ошибке положили на «Маркетинг». Я тогда даже слова такого не знала. Еще и под моим числом судьбы — 13. Одна из лучших «ошибок», за которую до сих пор благодарна. © anna_alyonina
  • Расстались с моим женихом мирно и почти полюбовно, правда по моей инициативе. Он даже организовал перевоз мебели. И вот собирает он вещи, открывает шкафчик с консервами такой: фасоль мне, кукурузу тебе. Я говорю — милый, окстись, ты что это. Он такой — и правда, что это я. Ну думаю, задумался, забылся...Через месяц я, уже живя одна, дай думаю себе клюквенный морс сделаю. Открываю морозилку..... А ни клюквы, ни малины там больше нет. Забрал, получается, открытые пачки... Вот тогда я знатно офигела и поняла, что мужчина с которым у тебя отношения, и бывший — это разные люди. Ну хоть кукуруза мне осталась. © sonya_guitar
  • Едем по трассе, я одна на пассажирском сидении, муж за рулем, дядя спереди. Остановка. Выхожу. Возвращаюсь. Открыла дверь и в этот момент увидела что есть где руки помыть, закрыла дверь. В ту же секунду машина двинулась и укатили они. Мой ор не услышали, телефон остался в машине. Вернулись за мной через 40 минут. Это надо было снимать на камеру. Не могли говорить, так как хохотали все. Муж говорит, ноги дрожали от смеха, пока ехали назад за мной. © nurgul.mnn

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

