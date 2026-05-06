15 смельчаков оставили престижную работу ради дела, от которого искренне горят глаза

Работала я преподавателем в универе. Везде почет, уважение. Но как же я тогда выгорела! Бесконечные бумажки, отчеты, шумные студенты — просто кошмар. Муж, видя мое состояние, уговорил взять отпуск. Осталась я дома на месяцок, выдохнула... И кто бы мог подумать, что в универ я больше не вернусь!

Отдохнула как следует, начала в свое удовольствие каждый день готовить мужу и детям всякие вкусности по рецептам из интернета. И тут пошло-поехало! Как-то угостила соседей своими котлетами, а они возьми да и попроси налепить им пару пакетов на заказ для гостей. Гостям тоже безумно понравилось. И вот сижу я теперь дома, работаю на себя: пеку торты, делаю мясные полуфабрикаты, просто класс!

А недавно иду по улице, навстречу — мои бывшие студенты. Удивляются: «Ой, а вы что, уволились?» Говорю: «Да, теперь торты пеку и не только». А они такие: «Можно ваш номер?» Вот так мои бывшие студенты плавно перешли в разряд моих новых клиентов!