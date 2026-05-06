15 смельчаков оставили престижную работу ради дела, от которого искренне горят глаза
Сменить работу — это всегда непростая задача. Но каково приходится тем, кто решает бросить престижную должность ради мечты, которая со стороны кажется не такой уж привлекательной? Наши герои своим примером показали, что никогда не поздно найти свое призвание. И теперь они по-настоящему счастливы.
У коллеги было прозвище «ломовая лошадь». Она пахала за двоих, устала и уволилась. Встретились случайно на остановке, я ее спрашиваю о новой работе, а она говорит: «Да на стойле торчу». Я подумала, что шутит, а оказалось, что они с мужем купили конный завод и теперь днями и ночами работают с лошадьми. Выглядела она намного счастливее и спокойнее.
Одна коллега на работе откровенно подсиживала меня. В итоге я уволилась и стала делать зефир дома. Тут прилетает мне заказ от той самой сотрудницы. Когда она приехала за ним, то поставила меня в ступор своими словами: «Буду отмечать увольнение!» Оказалось, что на мою должность взяли двух других работниц из-за большого объема задач, а эта коллега давно чувствовала, что ей нужно двигаться дальше.
Я увольняюсь с госслужбы, где проработала 3 года. Работа не приносит удовольствия: дорога занимает до 4 часов в день, многозадачность, а ответственность такая, что я привыкла все «вылизывать» до совершенства, чтобы комар носа не подточил. Я думала, что я супер ответственный человек, но оказалось — это трудоголизм.
Перед отпуском у меня случился настоящий срыв. Врач сказал: меняй работу, иначе потом пожалеешь. В отпуске я читала психологию и искала вакансии.
И вот, вуаля — я увольняюсь! Я нарисовала себе прекрасную жизнь: работа в моем районе, не надо вставать в 6 утра, маленький коллектив. Мне волнительно, ведь это новая деятельность и коммерция, где я никогда не работала. Но, как говорится, надо расширять зону комфорта.
Я свалила из проджект-менеджмента на обычную должность в студенческом отделе университета. Зарплата просела ощутимо, зато снова чувствую себя человеком. На поиск ушло время: в вузах все медленно, а вакансии часто висят неактуальные.
В следующем месяце мне будет 30 лет. Практически всю жизнь я проработала в сфере управления и юриспруденции, но давно хотелось попробовать себя в кулинарии. Меня отговаривали, я слушалась и боялась. А потом обнаружила, что каждое утро начинается с недовольства. Завтра мой последний рабочий день. Неожиданно мое резюме (рассматриваю вакансию повара) оказалось весьма популярным, несмотря на отсутствие опыта работы. Ставку сделала на небольшое заведение, где меня готовы сразу трудоустроить. С детства мечтала носить китель служителя закона — не срослось. И тогда меня это очень сильно подкосило. Китель повара? А почему бы нет?
Сын друга нашей семьи учился на юриста и работал в прокуратуре. Его отец в него душу вложил и очень хотел, чтобы тот работал на госслужбе. А сыну все это осточертело и пошел сынок в "банкротчики". Правда, перед этим построил дом, купил машины, завел "мааааленькое домашнее хозяйство"....
Работала я преподавателем в универе. Везде почет, уважение. Но как же я тогда выгорела! Бесконечные бумажки, отчеты, шумные студенты — просто кошмар. Муж, видя мое состояние, уговорил взять отпуск. Осталась я дома на месяцок, выдохнула... И кто бы мог подумать, что в универ я больше не вернусь!
Отдохнула как следует, начала в свое удовольствие каждый день готовить мужу и детям всякие вкусности по рецептам из интернета. И тут пошло-поехало! Как-то угостила соседей своими котлетами, а они возьми да и попроси налепить им пару пакетов на заказ для гостей. Гостям тоже безумно понравилось. И вот сижу я теперь дома, работаю на себя: пеку торты, делаю мясные полуфабрикаты, просто класс!
А недавно иду по улице, навстречу — мои бывшие студенты. Удивляются: «Ой, а вы что, уволились?» Говорю: «Да, теперь торты пеку и не только». А они такие: «Можно ваш номер?» Вот так мои бывшие студенты плавно перешли в разряд моих новых клиентов!
Я бросила карьеру, которой отдала 20 лет и где зарабатывала приличную сумму. Ушла ради своего здоровья, семьи и возможности просто нормально жить. Решила кардинально сменить сферу деятельности и пошла учиться на медсестру. Пока учусь, устроилась помощницей по уходу в местную больницу. Получаю не так много, зато есть льготы, опыт и шанс закрепиться там, где хочу работать дальше.
Даааа... Медсестра - очень легкая работа.... 🙄 (это был сарказм - если кто не понял).
Я замужем. Раньше работала маркетологом, но тут мы с мужем неожиданно переехали в другую страну. Местного языка я не знаю, на работу никуда не берут, удаленно найти что-то подходящее тоже никак не выходило. Долго я маялась: ходила на всякие курсы, то в айти пыталась пробиться, то еще куда-то металась. А в итоге плюнула на все и решила стать грумером! Теперь работаю с животными, и, боже, какое же это удовольствие. Да, денег выходит не так много, как в моей прошлой сфере, но зато какой кайф, каждый день гладить пушистых клиентов и делать их красивыми. Никакой стресс маркетолога с этим не сравнится!
Напоминает истории о белоэмигрантах, которым приходилось чем угодно заниматься ради выживания. Бывший офицер водил такси, а графиня ходила по квартирам и учила детей бюргеров музыке.
Наверное, они друг другу говорили: мы счастливы))
Месяц как уволился с завода, ибо все осточертело, бросил работу токаря, трудоголиком не сказать, что был. Перед увольнением меня накрыло этаким безразличием, впрочем, его теплые объятья и сейчас со мной. Устроился водителем на газель. Физически, может, немного устаю, но, зато на душе легче. А это для меня — самое главное.
Чтобы вы понимали о смене рода деятельности, скажу про себя: дошел до менеджера высшей категории, потом руководитель отдела, в итоге коммерческий директор. А сейчас уже год как сантехник, сам на себя. Занимаюсь отоплением в частных домах. Изучаю, работаю. Свободного времени больше, больше с семьей, даже получается жене дать отдохнуть и посидеть вместо нее с детьми.
Был цикл фото, на которых ездят сантехники, электрики и тд. Айтишники нервно курят в сторонке 😅🤣🤣🤣
Мне 53 года, и всю свою жизнь я занимался одним делом, но к пятидесяти годам пришлось все в корне изменить! Я переучился и пошел работать на завод! Проработал там немногим больше года и мне предложили работу в другом месте! Я долго думал и решился, а зря, как потом оказалось! На заводе у меня была не такая высокая должность, как мне предложили на новом месте, но была стабильность! На новом месте я отработал ровно месяц и вернулся обратно на завод и мне даже подняли зарплату!
Я парень, мне 26 лет, проработал около 5,5 лет в сфере общения с людьми.
Сначала работал на горячей линии службы доставки, спустя год успешно пройдя собеседование, ушел в другой отдел группы контроля качества и проверял, но и там «сроки горят, давайте быстрее, мы решили что мы раньше хотим отчет сделать» и т.д. В итоге полностью ушел из данной сферы и решил себя попробовать в роли ковродела, а именно — в изготовлении ковриков для автомобилей. Так за этот год, проведенный там, меня радует зарплата, которая в разы выше, а также элементарно я подтянул организм, подкачался на этой работе, так как руками работать очень много надо, ну и мозги стали свежее и более гибкими, так как там нужно уметь визуализировать объект в голове в 3D, чтобы понимать как он будет выглядеть финально. А также радует, что от меня отстали с фразами «сроки, обед только по расписанию» и все в этом офисном духе. Мелочи, но эти пропавшие мелочи положительно повлияли на мое здоровье и психологическое состояние.
Работала менеджером в агентстве. Как-то коллеги доносят, что шеф за моей спиной болтает: «У нее даже вышки нет, еще спасибо мне должна сказать, что тут работает!» Решила уволиться и красиво утереть ему нос. Пишу заявление, он ожидаемо начинает свою песню. А я кладу поверх бумаги свою авторскую игрушку: «Это вашей дочке». Он замолкает и смотрит на меня круглыми глазами. Дело в том, что я давно и очень успешно шила игрушки на заказ, продавая их через школу дочери. Бренд был в городе на слуху, и его семья тоже была в числе покупателей. Просто на работе я о своем бизнесе помалкивала. Мой молчаливый уход получился максимально эффектным!
За 6 лет доросла с должности линейного продавца до регионального руководителя. Выше меня был только директор филиала. Рвала жилы при ответственности за все, но ноль полномочий без согласования. Прозрела, когда ежедневно после работы лежала без сил. Ну и руководство не стеснялось на личности переходить. Ушла в никуда, летом отдохнула, пришла в чувство.
Осенью вышла на работу менеджером в айти. Есть своя полянка клиентов, выше сознательно не иду, накушалась в топ менеджменте. А зарплата, кстати, за 2 года выросла в 2 раза от прошлого места.
Отучился я в универе на программиста. Казалось бы, золотая жила! Пока другие выпускники годами искали работу, я уже сидел на отличной зарплате. Но прошли годы, и я просто устал от этих бесконечных дедлайнов и созвонов. Решил уволиться в никуда. Ушел, а сам думаю: ну и чем теперь по жизни заниматься? И вот неожиданный поворот: сейчас я работаю электромонтером. И просто кайфую! Обожаю делать что-то своими руками и сразу видеть реальный результат своего труда. Работа есть всегда, профессия востребованная, а самое приятное — я вообще не парюсь, что меня когда-нибудь заменит искусственный интеллект!
Хм, мне тоже как-то в укор ставили почему я поменяла "проверки и отчёты" на "лизание конвертов" (в канцелярию ушла). Я и сказала, что за "своими отчётами" я результатов не вижу, а в канцелярии я сегодня 500 конвертов "завернула и отправила")))
