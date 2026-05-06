Отец прав: туфли должны были ещё минимум два поколения владельцев пережить. Ну, не умеет молодёжь правильно обувь носить!
17 честных историй о наследстве, в которых так много жизни и иронии
Истории
06.05.2026
Когда речь заходит о наследстве, мы представляем себе либо долгую бумажную волокиту, либо драму, что хоть пьесу по Островскому ставь. Одни родственники готовы переругаться при разделе имущества, а другие охотно отказываются от своей доли. Бывает и такое, что многим достаются совсем простые вещи, которые оказываются дороже любых денег. Это истории о том, как наследство проверяет нас на прочность и умение оставаться людьми.
- Досталась по наследству дача. Все от нее отказались, т.к. она была в запущенном состоянии, а я решил взяться. И вот, угрохав кучу времени и сил, привел я там все в порядок. Фазенда наконец-то стала приносить удовольствие как от отдыха, так и от работы на грядках. И вот решили мы пригласить родителей. Банька, бассейн, мангал дымится, машины под навесом, дети на лужайке резвятся, музычка играет... Красота! Но папа грустил на протяжении всего мероприятия. Как потом выяснилось, он мечтал о точно такой же даче. Представлял и рисовал все один в один. Через неделю он привез эти рисунки, которым лет 25. Действительно, как будто не дача по этим рисункам сделана, а рисунки с дачи срисованы. Папа в полнейшем восторге все лето жил на даче, с удовольствием ухаживал за огородом и наотрез отказывался ехать в город. Так я сам того не ведая осуществил папину мечту.
- Рассказал знакомый: «Было это больше 20 лет назад. Достался мне в наследство дом от внучатого племянника. Все его ближайшие родственники отказались от наследства. Это должно было меня насторожить. В доме ни электричества, ни канализации, ни магазинов, короче говоря, пустырь. Да и домом это назвать сложно, ни окон, ни дверей, только четыре хлипкие стенки. Мне такая земля не нужна. Начал искать кому продать. Мне сразу сказали, что цена участку — копейки. Но и за такую цену он никому не нужен. Однажды со мной связался сосед. И предложил он мне бартер: 15 кг сала за участок. Я согласился. Продал сало на базаре и получил больше, чем стоит участок. Прошло время. Недавно решил почитать об этом участке. Там какой-то богатей решил построить коттеджный поселок. Сейчас там есть и вода, и свет. А цена на мой участок около миллиона».
- Моему прадедушке родители купили туфли на выпускной. Он носил их до конца жизни. Потом их носил его сын (мой дедушка), потом сын его сына (мой отец), потом мой старший брат, потом наш средний брат и вот когда они достались мне, они порвались на второй день. Мой отец сказал что я не умею носить вещи.
«Пролежали у бабушки с 1959 года. И даже комплект постельного белья из чистого хлопка»
- Недавно моя свекровь вызвала меня на разговор. Видно было, что она очень волнуется, и даже нервничает. Минут 15 свекровь не решалась сказать мне, что у них есть семейная ценность — деревянная люлька ручной работы, которую сделал еще прапрадед моего мужа. И семья очень хотела бы, чтобы наш будущий сыночек (я беременна) получил эту люльку в наследство. Свекровь переживала, что я современная девушка, которая посчитает такой подарок старьем и безвкусицей. А я просто счастлива получить такую кроватку.
- Мой дядя не был бедным человеком и оставил после себя хорошее наследство. Поскольку не было у него ни жены, ни детей, дележка дачи, двух машин и нескольких квартир была игрой на выживание. Я не хотел в этом даже участвовать. Дядя и так оставил большой след в моей жизни. Он был мне другом, примером и практически заменил мне отца. Мама тоже не стала в это ввязываться. Когда я навещал ее, мы только и вспоминали дядю, сидя за столиком, подаренным им маме. Совсем недавно к нам заходил сосед. Зайдя в комнату, у него глаза на лоб вылезли. Он сразу же стал осматривать столик и сообщил, что это очень дорогая вещь! Он стал искать в интернете его стоимость и... ох. Да, вещь буквально ценная! Сосед предложил маме помочь его продать. Мама ответила, что столик останется. И добавила: «Хах, вот только колбасу на нем уже, наверное, резать не буду».
- Три года назад получил наследство от любимой бабули. Все делалось в спешке, необходимо было сделать ремонт. В основном все что было на потом убиралось в капроновые мешки и увозилось в гараж на потом. Нашел пару заначек по 10к, плюс всякую мелочевку что-то оставил на память, но минимум. На этой неделе разгребал гараж, и там были эти самые мешки. В одном из мешков была найдена сумка, не знаю как я не увидел сразу заглянув я нашел кучу монет. Бабуля бывала в очень во многих странах трудилась на шахте и каждый год на протяжении 40 лет ездила по зарубежью, включая Мексику, Индию, Китай, Европу.
- Дед у меня был человеком с добрым юмором. Достался нам дом от дедушки. Долго ломал голову, что с ним делать. В итоге решил не продавать. На выходных жена уговорила поехать и прибраться — к лету подготовить. Приехали, стали убираться. Везде хлам, пыль. Смотрю, а в уголке комод старенький. Открываю, а там конфеты. Наш с дедом любимые карамельки. Я знал, что он у меня шутник, но не думал, что настолько.
- Бабушка стала совсем старенькой, а у нее было много детей. В собственности у бабушки был большой дом с огромным участком. Никто бабушку не бросил. Моя тетка сразу забрала ее к себе, ухаживать и заботиться о ней, так как она жила ближе всех. Остальные дети были на подхвате, помогали финансово и в отпусках приезжали чтобы побыть на подхвате. Когда бабушки не стало, все дети между собой договорились, что напишут отказ от наследства в пользу тети, которая и ухаживала за ней эти два года, потому что так будет честно. И написали. Хотя она и отказывалась.
«Накопления моих родителей. И ведь хранили же. И доставали раз 5 по праздникам за всю жизнь»
- Бабуля оставила мне в наследство старое пианино. Все мои братья и сестры смеялись, говоря при этом, что нечего было к ней ходить и помогать — вот ее «благодарность». А теперь все удивляются, откуда у меня деньги на переезд в Австралию, где я буду учиться и работать. Но кто ж знал, что это старинное пианино фирмы Бехштейн, которое сегодня стоит баснословных денег!
- Досталась в наследство от бабушки дача. Дом простоял пару лет. Мебель старая, ремонт не осилим. Муж предложил просто продать участок. Приехали на выходных выгребать хлам. Смотрю, а в углу стоит старый сервант. Подхожу, открываю дверцы, а там картонная коробка из-под обуви. Внутри стопка пожелтевших писем. Это были дедушкины письма. Дед признавался в любви, и писал, что скоро он вернется и они сразу распишутся. Вот такая любовь-морковь.
- Моя бабуля оставила мне в наследство приличную сумму денег, но с условием, что я не стану рассказывать об этом остальным. Семья у нас довольно непростая, мирно существовать мы никогда не могли, но меня бабуля любила больше всех. Мой дядя, например, перевернул всю ее квартиру вверх дном в поисках этих денег, но ничего не нашел. Другие родственники обыскивали ее дачу, даже огород весь перекопали, надеясь найти там клад. А я уже года два делаю вид, что снимаю квартиру, а сама живу в своей и ни о чем не жалею.
«Наследство от деда»
- Был у меня коллега, мужику за 50. Решил он как-то улучшить свои жилищные условия: продать комнату в общаге и купить что-нибудь получше, но проблема в том, что денег добавить у него не было. Он подрабатывал грузчиком. Приехал на очередной квартирный переезд, его попросили разбивать молотком старую мебель и выбрасывать в грузовик. Родня, вступив в наследство, выбрасывала все из квартиры бабушки и квартиру продавала. Под ножкой одного шкафа он в сплющенной жестяной банке нашел 5000 долларов, которые и забрал. Жилье поменял.
- Моей бабушке нужна помощь в быту. Поскольку ее сын (мой дядя) вообще не общается со своими родственниками, помогаем бабуле мы с мамой — покупаем продукты, помогаем убрать, приготовить еду. Стабильно раз в 2 дня кто-то из нас к ней заходит. Было крайне неприятно, когда бабушка заводила разговоры о том, что наша помощь прекратится как только она перепишет на маму квартиру. Пару месяцев назад она позвонила и сказала: «Я переписываю все на соседку». Но мы и не охотились на эту квартиру. Конечно, приходить к ней никто не перестал и стало даже лучше, ведь тема квартиры больше не поднималась. А пару дней назад, когда я заходила в гости, бабуля сообщила, что ни на какую соседку она ничего не переписывала. Просто хотела нас проверить и проверку мы прошли. Как жаль, что ей так сложно поверить в то, что мы просто ее любим и все.
- У друга три сестры — тройня. На 12 лет младше. Отец ушел и жил у своей матери в 4-комнатной квартире в центре. Друг с 12 лет стал и старшим братом, и отцом. Жили они в однокомнатной квартирке, по сути друг 10 лет жил на утепленной лоджии. Год назад квартиру унаследовала тетка, вступила в наследство и затеяла ремонт. Пару месяцев назад она вручила ключи и документы от квартиры матери друга: «Это вам алименты моего брата за 10 лет».
«Унаследовал этот потрясающий шахматный набор от своего отца»
- Есть у меня знакомый, живет с женой и дочерью в съемной квартире, передвигается на стареньком опеле, все как у многих в общем.... И тут бабушка оставляет ему в наследство хорошую двухкомнатную квартиру. Сижу значит я за компом с кружкой чая и тут звонок: «Выходи, кофе попьем». Выхожу я значит, а он на новом Land Cruiser prado приехал, светится весь.
— Откуда такая роскошь?
— Квартиру продал, вот купил аппарат.
— А живешь то где?
— Да там же — в малосемейке съемной.
Лучшее, что может сделать жена этого долбодятла: подать на развод, крузак поделить как совместно нажитое и купить себе с дочкой студию.
Если, конечно, этот кадр не догадался оформить машину на кого-то левого...
- Бабушка сказала, что завещает квартиру тому, кто будет лучше за ней ухаживать. Теперь ее дочери, мои тети наперегонки бегают к ней, приносят продукты, убирают и подолгу сидят пьют с бабушкой чай, пытаясь выпытать, кому же достанется наследство... Сегодня, как только за тетками закрылась дверь, бабушка тихонько сказала, что завещание уже составлено. Квартира достанется мне, потому что только я все это время ходила к ней и помогала, не думая ни о каком наследстве.
- Видел родного дедушку всего раз, и то в детстве. Недавно огласили завещание. Сестра получила дом в поселке, а мне досталось старое кресло. Из упрямства забрал себе. Решил его перетянуть и освежить. Перевернул, оторвал фанеру. И тут вижу на дне золотые часы и перстень, приклеенные к поролону. Про вещи не сказал, пусть и дальше думают, что хотят.
