20 историй о том, как иностранцы столкнулись с местным бытом — и это стало лучшим впечатлением от поездки

Я из Узбекистана и у нас тоже есть отчество и Фамилия которые заканчиваются на ов ев

и т.д но оказывается есть очень большая разница между Фамилии в России и у нас. Допустим имя моего дедушки было Касим а папу Баходир и поэтому я Касимов Миржалол Бахадирович. Вот когда учился в России жыли в общежитии парнями из разных стран. И однажды вижу что русский парень пишет заявление Я .... Хотя уже давно живём вместе я не знал его отчество и он Был Александр Александрович Орлов. Я удевлен и в шоке спрашиваю что твой отец тоже Александр?

Он отвечает ну и да и не моргнув и как будто это не единственный случай.

Я опять спрашиваю разве так можно что с именем отца называть сына?

Он говорит да и мой дед и мой прадед ну вообщем я седьмой Александр в поколение и я Александром назаву сына говорит.

Мой шок в шоке что получается твой отец Александров Александр Александрович? И твой сын тоже будет так? Если так почему ты Орлов говорю. В общем объяснял и узнал что дед не было Орлом как думал я все время до этого 😁 если есть ошибки понять и простить.