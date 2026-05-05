Ни разу не ел огурцов из банки что ли? В Европе же тоже обычные маринованные огурчики продают. Эх, ии, надо было про холодец что ли сочинить, оплошали. Перечитала. Бабуля просто пустой рассол дала и все, даже без огурцов? Ну точно гостеприимная.
20 историй о том, как иностранцы столкнулись с местным бытом — и это стало лучшим впечатлением от поездки
Иногда иностранцы приезжают к нам за яркими впечатлениями, но в итоге получают гораздо больше — настоящие живые приключения. Их обычные путешествия порой превращаются в удивительный квест, полный добрых открытий и простых человеческих истин. В этой статье вы узнаете, что так поразило заграничного зрителя во время посещения балета. А также что испытал гость из Германии, когда испробовал местное знаменитое блюдо. Эти и другие ситуации вызывают приятные эмоции, от которых хочется смеяться или просто улыбнуться.
- Приехал ко мне как-то погостить из Италии мой старый знакомый Марко. Хвастался, как ему нравится моя страна и как он понимает местные обычаи. Я решил его позвать на дачу к своей бабушке. Бабуля моя гостеприимная и открытая, предложила ему «поправить здоровье» после дороги. Марко радостно согласился, думая распробовать какой-нибудь травяной чай или что-то подобное. Но в итоге весь вечер он с подозрительным видом сидел над банкой рассола из-под огурцов и вылавливал оттуда укроп. Пойду, думаю, спрошу, в чем дело. Марко смутился и говорит мне: «Я выпил воду, но я никак не могу понять — это суп, который забыли сварить, или салат, который решили утопить?» Бабушка моя потом еще умилялась долго, что Марко такой скромный — даже укроп постеснялся доесть.
- Решили как-то сходить на балет. Передо мной сидели иностранцы и женщина, которая объясняла им происходящее на сцене, если им было непонятно. И вот, когда появляется Злой Гений, один из иностранцев наклоняется к женщине и довольно-таки громко спрашивает: «Это Бэтмен?» Все вокруг сидящие просто выпали! До конца спектакля смеялись.
- Сын в институте общается с алжирцем. Парень — полиглот. Ну или просто молодец! Знает английский, французский, испанский, достаточно уверенно мой родной язык изучает. По словам парня — это еще то испытание. Еще пару языков знает, но забыла, каких. В общении он поправляет сыну французский, сын ему — свой язык. Так как английский международный, за базу принимается он. Так вот, в английском слово «отчество» звучит как «second name», т.е. второе имя, ну или «middle name». Парень 6 лет у меня на родине и был уверен, что наши «Василичи» и «Кузьминичны» — это вторые имена, так как во многих же странах они есть. Когда он узнал, что это производное от архаичного «отче» и означает имя отца, его глаза стали блюдцами. Долго потом тренировался на сыне и общих друзьях, определяя, как зовут их пап.
Я из Узбекистана и у нас тоже есть отчество и Фамилия которые заканчиваются на ов ев
и т.д но оказывается есть очень большая разница между Фамилии в России и у нас. Допустим имя моего дедушки было Касим а папу Баходир и поэтому я Касимов Миржалол Бахадирович. Вот когда учился в России жыли в общежитии парнями из разных стран. И однажды вижу что русский парень пишет заявление Я .... Хотя уже давно живём вместе я не знал его отчество и он Был Александр Александрович Орлов. Я удевлен и в шоке спрашиваю что твой отец тоже Александр?
Он отвечает ну и да и не моргнув и как будто это не единственный случай.
Я опять спрашиваю разве так можно что с именем отца называть сына?
Он говорит да и мой дед и мой прадед ну вообщем я седьмой Александр в поколение и я Александром назаву сына говорит.
Мой шок в шоке что получается твой отец Александров Александр Александрович? И твой сын тоже будет так? Если так почему ты Орлов говорю. В общем объяснял и узнал что дед не было Орлом как думал я все время до этого 😁 если есть ошибки понять и простить.
«Просто погода в Новосибирске. —45 °C»
Прошедшей зимой не -45, но -40 в Мурманске было, ещё и блэкаут случился, но потом всё восстановили.
- Сидели как-то с коллегами (все иностранцы, кто откуда) и обсуждали разные приметы и обычаи. Я рассказала им, что, проезжая под мостом, по которому идет поезд, надо положить бумажник на голову, чтобы деньги были. Долго все хихикали и издевались, мол, какие у нас обычаи все-таки смешные. На следующий день едем в другой город, вдруг все заерзали-зашуршали. Смотрю, поезд по мосту идет... Что произошло дальше — и так понятно! Так они еще полдороги потом спорили, кто сделал это правильнее.
надо было сказать, что красные труселя закинутые на люстру к деньгам. или ноги помыть в унитазе -три раза, то же к деньгам. причем надо в этот самый унитаз залезть и воду спустить
- Приехал приятель из Германии решать рабочие вопросы. Мы его повели в модный ресторан, чтобы удивить гостеприимством и накормить пельменями. В один из последних дней сидит он и хнычет. Мы его расспрашиваем в надежде узнать причину. А он и выдает: «Не могу я уже эти ваши мокрые пирожки кушать...»
А друг мой младшей дочери сказал мне, что он всегда готов есть пельмени.
«Сделал один классный снимок»
«Я использовал фотоаппарат Canon Ixus 135 2013 года, который достался мне от бабушки, и несколько предустановленных фильтров из Lightroom».
- Есть у меня знакомый Стивен — из Америки. Он филолог, давно изучает мой родной язык, авторов почти всех знает. Но недавно он решил попробовать новую методику «погружения», как он ее сам назвал. Пошел, короче говоря, на местный рынок за фруктами. Он выучил фразу «Сколько это стоит?». Видит абрикосы, спрашивает цену. Продавщица, простая тетушка, окинула его взглядом и ответила: «Да нисколько! Бери так, все равно последние». Стив полчаса стоял у прилавка с кошельком в руках, пытаясь вычислить по курсу валют, сколько именно долларов составляет это загадочное «данисколько». В итоге он ушел, оставив на прилавке 10 долларов, чтоб наверняка... Потом Стив еще не раз подходил к этой продавщице, и она его учила, как и что правильно покупать и как торговаться, как настоящий местный.
- Работаю в косметологическом салоне, и частенько нашими клиентами являются иностранцы. Недавно пришла девушка-немка на чистку лица, разговорились с ней. Я говорю на английском и немецком. Похвасталась, что живет у меня на родине относительно недавно, но уже выучила стихотворение, ну а я попросила ее рассказать. «Антешка-Антешка, пойдьем копать картьошку. Антешка-Антешка, готовь к обьеду лежку...» — гордо продекламировала мне девушка.
Прям как Раммштайнушки интернейшнл. "Зrя rугаещь дойщть. Льюжи на айсфальтэээ..."
«Увидел это на местном рынке. Что это вообще?»
- У нас маленький ребенок, часто пою ему или слушаем песни из мультиков. В том числе «Песенку мамонтенка». Муж — иностранец и ни слова на моем родном языке. Недавно вижу сцену, как он сидит с сыном и напевает ему на мелодию мамонтенка: «Маняня-маняня-маняня-маня...» Еще пару прослушиваний этой песни — и он уже в оригинале запоет!
В оригинале это в каком? В оригинале по ссылке, по-русски тоесть?)
- Парень — иностранец. Выучил слово «балда» и время от времени меня так называет. Правда, я в долгу не остаюсь и поворачиваю разговор так, будто бы он только что признался, что он сам балда. Тогда он выдумал слово «балда», но только женского рода, чтоб наверняка. И очень горд собой по этому поводу. Теперь зовет меня только так.
Ну и что же он придумал от слова балда, а, адме? Может быть не стоит строки из текста выкидывать? Ато смысл в ваших рассказах пропадает: Парень иностранец. Выучил русское слово "балда" и время от времени меня так называет. Правда, я в долгу не остаюсь и поворачиваю разговор так, будто бы он только что признался, что он сам балда. Тогда он выдумал слово "балдица", чтобы уж точно только женского рода, и очень горд собой по этому поводу. Теперь зовет меня только так.
- Моя подруга помогает иностранным студентам адаптироваться в чужой стране. Она мне рассказывала про студента из Турции, который коллекционировал необычные ругательства, обязательно цензурные. Его коллекция началась со слова «блин», которое он то и дело слышал от окружающих и никак не мог связать с темой разговора с выпечкой. Когда она впервые мне рассказала про его вопрос, я в шутку посоветовала ей научить его слову «редиска». Студент не воспринял это как шутку и теперь коллекция пополнилась не только редиской, но и «елками-палками», «е-моем»... В общем, апдейты по коллекции я получаю регулярно.
- Сеструха вышла замуж за бразильца. Уехала, затем вернулась. Декабрь, холодрыга. Муж ее удивлялся, что народ у нас неулыбчивый и смеяться не любит. Решил он прогуляться с улыбкой, позитива раздать. Вдруг он приходит домой и выдает: «Аня, у меня зубы замерзли». Какой восторг был у Андреаса, когда он катался на ватрушке со снежной горки...
- Муж — иностранец. Я разговариваю по телефону, параллельно беру носок с дыркой. Беру лампочку и вижу, как меняется в лице муж. Сказать ничего не может — я же по телефону с другим человеком беседую, — но в лице масса эмоций. Пришлось ему проживать их самому и мучительно ждать развязки «этого сериала». Думаю, что никогда он бы не смог связать эти два предмета ранее.
- Когда-то давно зарегистрировалась на небезызвестном сайте знакомств, где можно было не только с местными, но и c иностранцами общаться. Важный момент: имя свое написала изначально «Вера». И вот познакомилась я с парнем, имя которого было Эеб! Да, очень необычное, так сказать! И вот общаемся мы в течение месяца, все хорошо. Только в голосовых сообщениях он постоянно какое-то странное слово говорил, обращаясь ко мне. Спросив его, что оно значит, получила ответ: «Так я тебя по имени называю». Я в недоумении, а потом до меня доходит, что он буквы моего имени по-английски читал и вместо «Вера» у него получалось «Бепа»! Я ему, конечно, объяснила, но, когда рассказала об этом сестре, она сквозь дикий смех говорила: «Идеальная пара — Эеб и Бепа!»
«Друг во время отпуска сфоткал такой необычный автомобиль»
- Еду из аэропорта с парнем из Германии, по работе приехал. Меня попросили из всех сотрудников встретить, так как я одна хоть что-то знаю на немецком. Но моих знаний было недостаточно, чтобы объяснить иностранцу базовые вещи. И тогда на помощь пришел таксист, который разложил иностранцу все по полочкам. На мой вопросительный взгляд ответил: «Пять лет иняза. По призванию — переводчик, по профессии — водитель...»
90-е рынок. Зима. Стоит тетка: валенки, пальто, платок вокруг попы. Торгует лифчиками: "А вот кому лифчики кружевные, французские! Только вчера из Стамбула!" Подходит типичный студент - очки, портфельчик и говорит: "Друзья сказали, что у Вы можете курсовую по химии написать? Посмеялись надо мной, наверное". Тетка: "Я - биолог! Химик в конце ряда с колготками!" Рыночный анекдот из 90-х.
- Начальник поручил моему другу устроить «культурную программу» для двух корейских коллег. Решил их сперва накормить. Повел в ресторан национальной кухни. Как же он удивился, когда два простых корейца за 10 минут умяли большой казан плова, а потом вежливо попросили: «Нельзя ли нам еще немного вот этого вот салатика?»
- Мой бойфренд — иностранец, бреется в ванной и свистит.
— Дорогой, не свисти, пожалуйста!
— Почему?
— Мы верим, что свист в доме — к отсутствию денег.
Шок и ужас в глазах, метание, проблеск в глазах. Найдено решение — быстро всасывает воздух в себя.
Иностранец точно был не испанцем и не бельгийцем. Их не заставишь перестать свистеть в доме, ибо первые считают, что привлекают удачу, а вторые, если холостые - девушку в дом 😉
вроде по заголовку должны быть только лучшие впечатления))).
кажется, уже рассказывала, но))
приезжал в Казахстан друг из Канады. мой бывший муж возил его из Алматы (международный аэропорт) к себе на родину, более чем за 1000 км + дорога до деревни). друг потом мне жаловался))
1. бывший, чтобы побыть с другом подольше, уговорил его не лететь на самолете (1,5 часа), а ехать на поезде)))). чуть больше суток. друг описывал дорогу так: поехали, выпили, поспали, встали - степь, поели, выпили, поспали, встали - степь))). поели...)))
2. сама деревня. вся еда жирная (тут я его понимаю, но деревенскую еду люблю, вкусно, нажористо, для природы само то). и туалет типа "будочка с очком"))). говорил, что старался как можно меньше есть, чтобы как можно реже ходить туда).