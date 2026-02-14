17 человек, которые просто пытались поговорить с иностранцами, а получился анекдот

Знакомый в профиль очень похож на Данте. И к тому же он сам поэт. Рассказывал, что путешествовал по Италии и попал на карнавал в Фиренце. А он еще и шутник. Купил лавровый венок и белую тунику у торговца карнавальными масками и все это надел. Подошёл в таком вот виде сигарет купить. Продавец, с уважением глядя на его лавровый венок, спросил: "Че сигаретте вуоли, сеньор Данте? "( Вам каких сигарет, сеньор Данте?) А какая то туристка из их группы сказала продавцу , что это совсем и не Данте. "А кто тогда?", задала вопрос какая то итальянка, проходившая мимо. "Это наверное какой то русский поэт", ответили ей. "Ааа- это же ПуЧкин!!" радостно сказала итальянка, гордо демонстрируя свои знания в области мировой поэзии.