17 человек, которые просто пытались поговорить с иностранцами, а получился анекдот

1 час назад
17 человек, которые просто пытались поговорить с иностранцами, а получился анекдот

Мы годами можем изучать иностранные языки, но стоит оказаться лицом к лицу с носителем языка, как мозг предательски молчит или подло подкидывает самое неподходящее слово. В такие моменты «трудности перевода» превращаются в готовые сценарии для комедий, где одна перепутанная буква порой отделяет вежливый комплимент от тотального фиаско.

  • Стамбульское метро, толкучка. Рядом турок на ломаном русском говорит: «Привет!» Я удивляюсь, говорю: «Круто, вы полиглот!» Он пялится на меня и выдает: «Выходи за меня!» Улыбаюсь, мол, нет, я замужем. И тут он уже кричит и вдруг хватает меня за плечо и отодвигает. И вдогонку: «Меня выхожу! Тьфу! Я выхожу!» И выскакивает в закрывающиеся двери. Оказывается, я просто не давала ему выйти из вагона.
  • Моя девушка — ученый. Живем в Швеции. Недавно на мой день рождения пошли с ней в самый дорогой ресторан в нашем городе, а так как шведы — огромные патриоты, то меню оказалось только на шведском языке. Мы долго по-английски пытались выяснить у официанта, что есть что, но в итоге он нам подмигнул и попросил положиться на него, мол, он нам принесет шикарные блюда. Понял, что не стоит верить шведским официантам и меню на непонятном языке. В итоге моя девушка ела какого-то морского гада, а я в свой день рождения ковырял вилкой горку сырого говяжьего фарша, посыпанного лучком и политого йогуртовым соусом. Свадьбу точно играть будем не в Швеции... © Подслушано / Ideer

Прекрасно слышат это мяу, просто подумали, что у человека poor English и из вежливости игнорируют

  • В Китае родственник как-то пытался купить курицу на рынке, не зная языка. Он сначала имитировал кудахтанье, затем присел на корты и начал размахивать руками, словно крыльями. Продавец долго смотрел на него, потом кивнул, ушел в подсобку и вынес... яйца. Оказывается, мужик в порыве творчества так активно «приседал», изображая наседку, что китаец решил — человеку срочно нужен результат процесса, а не сама птица.
  • Училась в Венгрии для изучения английского, в котором я была полный ноль. Один студент из Турции взялся за мое обучение, так как ну очень уж хотел со мной дружить. На его вопрос: «Why u don’t wanna speak with me?!» — я, уверенная в том, что отвечаю «потому что я стесняюсь», говорю по-английски: «Because I’m so hungry». Весь день он меня кормил пиццей, пирожными, салатом, супом и прочее. Так как задавал мне этот вопрос с моим аналогичным ответом, наверно, раз пять за день, видимо, в надежде, что я наконец-то наелась. © Подслушано / Ideer
  • Были за границей и вызвали такси — приехал такой кудрявый рыжий мужик. Мы ему по-английски говорим, что он на русского писателя Пушкина похож. Он рассмеялся:
    — Я знаю.
    И внезапно начал стихи Пушкина читать. Мы все, мягко говоря, обалдели. © «Подслушано» / VK
  • Первый раз за границей, в Италии. В торговом центре хотел найти туалет, а там все таблички на итальянском. Подхожу к уборщице, такая бабуля в форме, и на английском спрашиваю: «Извините, где здесь туалет?» Она недоумевающе смотрит на меня и выдает на чистом русском: «Чего надо?» Я офигел, стою молча, а она уже орет куда-то за спину: «Валя, иди сюда, тут опять эти на своих инглишах от меня чего-то хотят!» © Не все поймут / VK
Знакомый в профиль очень похож на Данте. И к тому же он сам поэт. Рассказывал, что путешествовал по Италии и попал на карнавал в Фиренце. А он еще и шутник. Купил лавровый венок и белую тунику у торговца карнавальными масками и все это надел. Подошёл в таком вот виде сигарет купить. Продавец, с уважением глядя на его лавровый венок, спросил: "Че сигаретте вуоли, сеньор Данте? "( Вам каких сигарет, сеньор Данте?) А какая то туристка из их группы сказала продавцу , что это совсем и не Данте. "А кто тогда?", задала вопрос какая то итальянка, проходившая мимо. "Это наверное какой то русский поэт", ответили ей. "Ааа- это же ПуЧкин!!" радостно сказала итальянка, гордо демонстрируя свои знания в области мировой поэзии.

  • Отдыхала с семьей на море. Со мной попытался познакомиться немецкий парень. По-английски он не понимал, а мое знание немецкого ограничивается песнями немецких групп, переводы которых я не знаю. Но сказать ему что-то очень хотелось. Вот я и ляпнула: «Ich Will Deine Seele». Лицо моего собеседника дернулось, а глаза округлились, словно перед ним стоял сам Мефистофель. Оставив меня в легком недоумении, он быстро удалился. Оказывается, я сказала: «Я хочу твою душу». © Подслушано / Ideer
  • Пару лет назад летали с мужем в Турцию отдохнуть. Решили прогуляться по Стамбулу, посмотреть старый город, ну и, конечно, как водится, заблудились. Ходим по каким-то улочкам, карта тупит, интернет еле дышит. Думаем, ладно, надо кого-то спросить. Видим парочку туристов, такие бодрые, с рюкзаками, подходим, начинаем на своем косом английском объяснять, что нам нужно попасть на площадь, а они нам тоже на своем корявом что-то рассказывают, руками машут, рисуют что-то на бумажке. Минут десять друг друга мучили. Вроде мы все поняли, уже прощаемся, и тут мой муж, уставший такой, выдыхает: «Фу-у-ух, ну, наконец-то, разобрались!» И тут эти двое на нас как глянули, и парень такой: «Так мы земляки, что ли? И нафига вы выпендривались?» © Не все поймут / VK
  • Несколько лет жила в США, чтобы подзаработать. Снимала квартиру с двумя парнями из Польши, которые тоже приехали на подработки. Один из них, зная по-английски пять слов, за исключением «yes» и «no», умудрялся работать в большом супермаркете. Говорил, что знает мало слов, зато самые важные. Однажды увидела, как он работает. Кто бы ни подошел, что б кто ни спросил из покупателей, он махал рукой в неопределенном направлении и говорил: «Over there» (там). Благополучно проработал два года и уехал домой. © Подслушано / Ideer
  • У меня пару лет назад было собеседование в один крупный китайско-российский маркетплейс. И вот сижу я собеседуюсь с будущей руководительницей. И тут она мне говорит, что в процессе работы нужно будет с зарубежными поставщиками разговаривать и «давайте оставшуюся часть интервью проведем на английском». Он у меня далеко не идеальный, но для коммуникаций вполне хватает.
    И вот сидим мы, я волнуюсь и рассказываю всякое, и тут она меня прерывает и говорит: «Если честно, я почти ничего не понимаю, я вообще-то немецкий учила. Но я слышу, что вы не дотягиваете». © AliseGerman / Pikabu
О, у нас в 9-10 классах была такая англичанка, которая сама говорила, что в школе она изучала немецкий, а английский - только в институте. А я всегда до этого поражалась, почему я её не понимаю.

  • Мой уровень английского во время экзамена и в дипломе — upper intermediate. Я долго и старательно его учила, думала, ну все, хоть переезжай. Мой уровень английского за границей в отпуске — май нэйм из юля айм фром раша. Стоит только кому-то по-английски ко мне обратиться — ступор, немота. Недавно мой мозг отличился тем, что на good morning на ресепшене я сказала — гутен морген. Я в замешательстве. © Подслушано / Ideer
  • Китай. Лифт в большом здании. Заходят двое русских. На следующем этаже заходит араб. Все как положено, смуглый, в своей национальной одежде и шлепанцах. И внимательно русских разглядывает. В Китае (для китайцев) в принципе норма впериться в незнакомого человека и обсмотреть его сверху донизу. В приличной стране после такого осмотра джентльмен делает предложение. Один из русских, издевательски:
    — Здравствуйте...
    «Араб», абсолютно без акцента:
    — А, да, доброе утро. Извините. © youKnowHow / Pikabu

А вам доводилось слышать, как иностранцы пытаются обуздать уже наш «великий и могучий»? Делитесь в комментариях самыми смешными фразами, которые выдавали ваши зарубежные знакомые!

Мне всегда было интересно наблюдать, как два африканца из разных африканских стран или два индуса из разных уголков Индии между собой по-русски разговаривают. Общежитие университета им. Лумумбы.

