18 уникальных ювелирных украшений, за каждым из которых скрывается душевная история
Фотоподборки
16.05.2026
Уникальные украшения помогают нам почувствовать себя особенными, привнести в свой образ долю юмора или добавить шика. А когда у простых людей еще и есть отдельная история про них, это добавляет еще больше душевного тепла. Мы нашли фотки подобных ювелирных изделий, которые подарили своим владельцам немного радости.
«Бабуля оставила это кольцо моей маме. И спустя годы оказалось, что тычинки двигаются!»
«Получила кулончик в наследство от бабушки. А потом случайно сфоткала его со вспышкой — оказалось, он с секретом!»
«А у меня есть такое же украшение, но в виде кольца!»
«40 лет назад это кольцо обнаружилось в доме моих родителей, оно осталось от предыдущих владельцев. Ювелир говорит, что это золото и бриллианты. А мама думала, что бижутерия»
«Мы с мужем делали друг для друга кольца на свадьбу. Я ему сделала обычное серебряное, а он мне вот какое. С метеоритом, окаменелостью динозавра и сапфиром»
«Купила эту прелесть на распродаже. Мало того, что это буквально головка чеснока из серебра, так она еще и оказалась с секретом»
«Дедушка подарил это украшение бабушке, когда ей было 12, а ему 15. Она носила его по особым случаям всю свою жизнь, потом мама, я, а теперь и мои дочери»
«Мама нашла это кольцо на пляже. Пока я не сфотографировала его со вспышкой, не увидела главную фишку»
«Этот шикарный винтажный кулон с Бали достался мне от бабушки. Так он еще и с сюрпризом оказался!»
«У меня была золотая булавка для галстука, которую мой дедушка носил на своей свадьбе, но я ее никогда не надевал. И я решил подарить ей вторую жизнь: купил в интернете красивое кольцо и снял с него камень, обрезал и придал нужную форму камню и вставил в него булавку. Вот что вышло»
«Кольцо моего дедушки с белым золотом и сапфиром. Бабушка рассказывала, что, когда она впервые встретила деда, это кольцо сразу привлекло ее внимание»
«Подвеске не меньше 30 лет. Внутри — плавающий бриллиант. Вот такое крутое наследство от бабушки»
«Это кольцо мне подарила мама, а ей оно досталось по наследству от близкого друга. Оно особенное! Я очень счастлива!»
«Наконец-то выклянчила у мамы семейную реликвию. С детства мечтала ее заполучить»
«Унаследовала от бабушки брошь с таитянской жемчужиной и сделала из нее кольцо»
«Прабабушка ухаживала за старой одинокой женщиной, и в знак благодарности та подарила ей это кольцо»
«За бриллиантом с моего нового кольца прячется еще один камень! Первый раз такое вижу»
- Это называется «потайной камень» и у него есть особый смысл. Иногда это подпись создателя. Иногда по желанию заказчика используется его любимый цвет или камень, соответствующий знаку зодиака (вашему, вашего партнера или ребенка). В целом, это просто деталь для тех, кто любит романтику и загадочность. © busselsofkiwis / Reddit
«Кулон моей бабули. С одной стороны есть место для фото, а с другой для духов»
Фото на превью SeventeenthPlatypus / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 человек попали в нелепую ситуацию и вышли из нее с таким юмором, что все захохотали
Истории
07.05.2026
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
05.04.2026
Я работала простой официанткой и честно признаюсь, почему не хотела увольняться из ресторана
Авторские колонки
14.05.2026
19 искренних историй и фото, показывающих всю палитру жизни с подростком
Истории
09.04.2026
15 человек, которые в ресторане задали жару больше, чем стейк на сковородке
Истории
11.04.2026
20+ фото и историй о том, какими сюрпризами оборачиваются встречи со школьными знакомыми спустя годы
Истории
09.04.2026
18 любителей активного отдыха, которые знают, как поддать перца в рутину
Истории
10.04.2026
18 арендаторов, превративших сдачу квартир в историю, которую нарочно не придумаешь
Истории
06.05.2026
17 лучистых историй о людях, которые наконец-то нашли призвание и зажили в полную силу — 22.03.2026
Истории
22.03.2026
15 трогательных историй о том, как случайная помощь в дороге показала, что мир намного добрее, чем кажется — 29.03.2026
Истории
29.03.2026
17 знакомств с будущими родственниками, которые развивались по сценарию ситкома
Истории
04.04.2026
16 историй из жизни администраторов, чьи будни на работе порой напоминают нелепую комедию
Истории
05.04.2026