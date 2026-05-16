18 уникальных ювелирных украшений, за каждым из которых скрывается душевная история

16.05.2026
Уникальные украшения помогают нам почувствовать себя особенными, привнести в свой образ долю юмора или добавить шика. А когда у простых людей еще и есть отдельная история про них, это добавляет еще больше душевного тепла. Мы нашли фотки подобных ювелирных изделий, которые подарили своим владельцам немного радости.

«Бабуля оставила это кольцо моей маме. И спустя годы оказалось, что тычинки двигаются!»

«Получила кулончик в наследство от бабушки. А потом случайно сфоткала его со вспышкой — оказалось, он с секретом!»

«А у меня есть такое же украшение, но в виде кольца!»

«40 лет назад это кольцо обнаружилось в доме моих родителей, оно осталось от предыдущих владельцев. Ювелир говорит, что это золото и бриллианты. А мама думала, что бижутерия»

«Мы с мужем делали друг для друга кольца на свадьбу. Я ему сделала обычное серебряное, а он мне вот какое. С метеоритом, окаменелостью динозавра и сапфиром»

«Купила эту прелесть на распродаже. Мало того, что это буквально головка чеснока из серебра, так она еще и оказалась с секретом»

«Дедушка подарил это украшение бабушке, когда ей было 12, а ему 15. Она носила его по особым случаям всю свою жизнь, потом мама, я, а теперь и мои дочери»

«Мама нашла это кольцо на пляже. Пока я не сфотографировала его со вспышкой, не увидела главную фишку»

«Этот шикарный винтажный кулон с Бали достался мне от бабушки. Так он еще и с сюрпризом оказался!»

«У меня была золотая булавка для галстука, которую мой дедушка носил на своей свадьбе, но я ее никогда не надевал. И я решил подарить ей вторую жизнь: купил в интернете красивое кольцо и снял с него камень, обрезал и придал нужную форму камню и вставил в него булавку. Вот что вышло»

«Кольцо моего дедушки с белым золотом и сапфиром. Бабушка рассказывала, что, когда она впервые встретила деда, это кольцо сразу привлекло ее внимание»

«Подвеске не меньше 30 лет. Внутри — плавающий бриллиант. Вот такое крутое наследство от бабушки»

«Это кольцо мне подарила мама, а ей оно досталось по наследству от близкого друга. Оно особенное! Я очень счастлива!»

«Наконец-то выклянчила у мамы семейную реликвию. С детства мечтала ее заполучить»

«Унаследовала от бабушки брошь с таитянской жемчужиной и сделала из нее кольцо»

«Прабабушка ухаживала за старой одинокой женщиной, и в знак благодарности та подарила ей это кольцо»

«За бриллиантом с моего нового кольца прячется еще один камень! Первый раз такое вижу»

  • Это называется «потайной камень» и у него есть особый смысл. Иногда это подпись создателя. Иногда по желанию заказчика используется его любимый цвет или камень, соответствующий знаку зодиака (вашему, вашего партнера или ребенка). В целом, это просто деталь для тех, кто любит романтику и загадочность. © busselsofkiwis / Reddit

«Кулон моей бабули. С одной стороны есть место для фото, а с другой для духов»

Фото на превью SeventeenthPlatypus / Reddit

