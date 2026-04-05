16 историй из жизни администраторов, чьи будни на работе порой напоминают нелепую комедию
Задумывались ли вы, сколько всего интересного каждый день видят люди по ту сторону стойки ресепшена? Работа администратора — это не только звонки и запись клиентов, но и нескончаемый поток нелепых случайностей, после которых остается впечатлений на год вперед. В этой подборке мы собрали смешные истории и очень трогательные жизненные сцены про тех, кто всегда встречает нас с вежливой улыбкой.
- Пришла забрать посылки с ПВЗ. У них завал, коробки до потолка, очередь на улице. Девочка-админ мечется, сканер виснет, люди ворчат. Тут она как гаркнет: «Сладенький! Выходи уже, я не справляюсь!» Повисла тишина, а из-за коробок вдруг высунулся двухметровый бородач. Очередь просто легла. Позже выяснилось, что зовут так парня — Саша Сладенький. Реальная фамилия по паспорту.
- Я администратор в ресторане. Молодой человек забронировал у нас лучший столик у панорамного окна, заказал роскошный ужин и попросил меня в конце вечера торжественно вынести красивый десерт с надписью: «Самой главной женщине в жизни!» Все в ожидании, официанткам уже нетерпится узнать, кто же та самая дама сердца. Парень явно нервничал, постоянно поглядывал на часы и поправлял галстук. И вот, торжественный момент настал. Двери ресторана открываются, и в зал уверенным шагом заходит его 85-летняя бабушка, которую он привез из деревни, чтобы отпраздновать ее юбилей.
И "рейтинг" этого молодого человека в глазах всех сотрудников ресторана улетел в небеса 😉
«Добрый день! Я администратор. Проверяю, как у вас в номере убираются. Кипятильники не включаете?»
- Я админ в фитнес-клубе. Подходит хрупкая девушка: «Где у вас блины для штанги на 20 кг? Те, что по 5 кг, не справляются, сил моих нет!» Я бросила все свои дела, побежала ее страховать. Она берет огромный черный блин, тащит в угол зала и аккуратно прижимает им край своего коврика для йоги, приговаривая: «Наконец-то этот кондиционер не будет его заворачивать!»
Вспомнилась байка про бабульку, которая хромала с палочкой. Потом забыла палочку, сбегала (!) за ней и снова хромает.
- Ходила стричься в салон. Услышала такой диалог между мальчиком лет 7 с администратором:
— Сколько вам лет?
— Такие вопросы девушкам не задают.
На что он выдает:
— Вы на много-много лет выглядите моложе, чем моя бабушка!
Такого комплимента никто не ожидал. Смеялись всем салоном!
- Работаю администратором в салоне красоты. Девушка в 7 утра делает сложный макияж: «У меня сегодня важное событие. Я должна выглядеть на миллион, смотреть будут все!» Пожелала ей удачи и аккуратненько спросила о поводе. Та вздыхает и отвечает: «Иду фотографироваться на новый паспорт».
«Грамотность нашего администратора»
Ничего не понимаете в колбасных обрезках . Все запомнят на десятилетие вперёд.
- 10 лет назад работала администратором в клубе. На охране стоял симпатичный паренек, вечно угощал меня вкусняшками, но для меня он был просто другом. И тут за мной начал активно ухаживать новый посетитель: каждый день носил шикарные букеты и конфеты. Мой «братишка»-охранник только хмуро за этим наблюдал. Но однажды этот ухажер торжественно заваливается ко мне с гигантским букетом из колбасных изделий! Стоит, сияет. Оказалось, это охранник по секрету шепнул конкуренту, что цветы я терпеть не могу, а путь к моему сердцу лежит через колбасу! Ухажер в итоге ретировался, а мы всем коллективом хохотали, уплетая бутерброды. Эта хитрость все и решила: смекалистый охранник-таки завоевал мое сердце. Теперь мы с ним муж и жена.
Мужчина ухаживал, старался угодить, а они хохотали за его спиной. Ну и скажи прямо, если не понравился. И в чём поступок "смекалистого завоевателя"? В том, что колбасой её накормил за чужой счёт? Но раз теперь муж и жена, то нашли друг друга.
- Целую неделю замечала, как муж с кем-то тайно переписывается, улыбается экрану и прячет телефон. Наконец, проследила за ним. Он направлялся в дорогой ресторан! Увидела, как муж в холле передает пухлый конверт молодой, красивой девушке-администратору. Влетела внутрь с готовностью разрушить этот роман прямо здесь и сейчас. Подбежала к стойке, выхватила конверт из рук опешившей девушки и собралась швырнуть его содержимое мужу в лицо со словами о разводе. Но внутри вместо денег или любовных писем оказалась стопка распечатанных детских фотографий, а бледный муж испуганно пролепетал: «Сюрприз... Мы с менеджером готовили слайд-шоу на твой завтрашний юбилей».
- Я админ в ПВЗ. Девушка забирает 8 вечерних платьев и уходит в примерочную. Я уже представляю, как она выбирает наряд для важного события. Шторка распахивается. Девушка с сияющей улыбкой: «Оформляем возврат!» На мой немой вопрос в глазах поясняет: «У меня пятилетняя дочка дома заболела и очень грустила. Пришлось устроить ей по видеосвязи эксклюзивный показ мод, чтобы поднять настроение. Но строгое жюри постановило: ни одно платье не подходит!»
В таких случаях надо хотя бы немножко задумываться, сколько ресурсов тратится на доставку и возврат:сначала товар сортируют, упаковывают, потом везут в пвз, а потом обратный путь. Просто пустая трата чужих ресурсов.
«Это моя работа. Тружусь администратором в доставке готовой еды»
- Жена рассказала. Позвонила она в салон красоты, хотела записаться на стрижку. У нее состоялся такой диалог с администратором:
— Здрaвствуйте! Могу записаться на стрижку?
— Да, кoнечно! Когда желаете?
— Зaвтра утром есть свободное время?
— На 9:30 зaпишу, нормально будет?
— Хорoшо.
— Ой, а какую стрижку вы бы хотели?
— Каре.
— Ммм... А в 12:30 сможете прийти?
— А что не так-то?
— Просто я не могу гaрантировать, что у мастера на 9:30 получится каре, а вот у мaстера на 12:30 гарантирую!
В итоге жена записалась на 12:30. Все прошло удачно, как и гарантировали.
Вопрос, что тогда получается у мастера "на 9:30"? Каре, это вроде не самая сложная стрижка для профессионального парикмахера. Ну, хотя бы администратор честно предупредила.
- Работаю администратором в ресторане. На днях парень бронировал стол, чтобы отменить свадьбу. По общению он был вежлив, но каждый раз обращался ко мне так: «Моя хорошая». Это довольно странно слышать от незнакомого парня, который на днях женится.
- Работаю администратором в фитнес-клубе. За смену в моей сумке может накопиться приличная гора фантиков от конфет, ибо мне стыдно выбрасывать их в мусорку. Вокруг все говорят о полезном питании, рассказывают о том, что они сегодня приготовили, как долго занимались. А я люблю сладкое! Много сладкого! И ничего не могу с собой поделать.
«Посчастливилось работать администратором в ветеринарной клинике. У нас есть отделение по экзотическим животным. Все время их фоткала!»
Лечение редких земноводных? Молодцы! Они ведь тоже питомцы, которые иногда хворают а так же требуют прививок и общих проверок состояния здоровья каждые полгода . Главное хорошо платите- и обрящется! Кстати, рассказывают, что появилась гениальная идея открытия ветеринарно - энтомологического отделения по лечению редких крупных насекомых. Многие держат в террариумах гигантских волосатых пауков- птицеедов и тарантулов, чья стоимость может достигать ощутимой величины. Видимо их тоже необходимо лечить. Правда есть и скептики- типа зачем лечить паука, самка которого откладывает до 1000-1500 яиц за одну кладку и которые совершенно не в состоянии развивать социальные связи, например узнавать и признавать хозяина, выростившего их с нуля?
- Работаю администратором в отеле. Как только я сдаю смену своей коллеге, она начинает звонить после окончания моей смены в 22:00, мол, а что тут, а почему так. Достало это, но всегда думаю, а вдруг что-то важное. Последний повод был такой: она не могла прочитать фамилию гостя, написанную моей рукой. В начале одиннадцатого ночи...
Она новенькая и только устроилась? Потому ей идут навстречу? Ведь по факту, она не даёт человеку отдыхать в ночное время. На прошлой работе, управляющая заявила, что сотрудники "всегда должны быть на связи". Могла названивать в выходные, рано утром или по ночам, даже по ерундовым вопросам.
- Лето, в офисе жара. Окна офиса одной авиакомпании нараспашку. Дышать cтановится легче, но вот слышимость резко падает. В один из таких дней в офис заходит дама. Спрашивает, мол, можно ли забронировать билет до Ларнаки? Девушка-администратор слышит вопрос о бронировании билета на собаку. Излучая благожелательность, с готовностью отвечает:
— Конечно. А какой вес?
Дама с некоторым беспокойством и yдивлением интересуется:
— А что, это так важно?
Девушка еще более вежливо и прям светясь от желания помочь:
— Ну, конечно! Ведь если до 8 кг, то перевозим на борту, в салоне. А при превышении — только в багаже, в клетке. Так что, бронировать?
— Нет, не стоит. Я зайду потом...
- Работаю администратором в тренажерке. Стою на ресепшене, сделала себе кофе, поставила на стойку. Заходит мужик. Берет мой кофе и залпом выпивает его! Ставит чашку и говорит: "Спасибо конечно, но я сладкий не пью. И уходит в закат. Извините, а что это было?
«В первый же день заселения в отель на стойке ресепшна нас встретил этот сотрудник»
- Работаю администратором в салоне. Недавно пришла девушка на маникюр. После процедуры она сказала, что ее папа приедет оплатить. Он пришел и без слов оплатил. В этом простом поступке было столько тепла! Когда они ушли, я вспомнила своего папу. Он тоже так делал — просто был рядом. Иногда именно такие обычные моменты задевают сильнее всего. Берегите тех, кто любит вас просто так!
Сомнительное реноме. То ли мозгов не хватает даже на маникюр себе заработать, то ли действительно деньги в руки ей давать нельзя - профукает, то ли просто курица.. Такое себе, конечно..
- Я администратор в гостинице. Тут ко мне спускается постоялец и просит шампунь. Я сразу поняла, что это был повод подкатить ко мне. Потому что в номере у него все было, я днем проверяла. Пофлиртовали мы с ним. И только потом до меня дошло, что он лысый.
Работа с людьми — это всегда квест, но именно забавные недоразумения делают наши будни ярче и заставляют искренне улыбаться.
