16 историй из жизни администраторов, чьи будни на работе порой напоминают нелепую комедию

Лечение редких земноводных? Молодцы! Они ведь тоже питомцы, которые иногда хворают а так же требуют прививок и общих проверок состояния здоровья каждые полгода . Главное хорошо платите- и обрящется! Кстати, рассказывают, что появилась гениальная идея открытия ветеринарно - энтомологического отделения по лечению редких крупных насекомых. Многие держат в террариумах гигантских волосатых пауков- птицеедов и тарантулов, чья стоимость может достигать ощутимой величины. Видимо их тоже необходимо лечить. Правда есть и скептики- типа зачем лечить паука, самка которого откладывает до 1000-1500 яиц за одну кладку и которые совершенно не в состоянии развивать социальные связи, например узнавать и признавать хозяина, выростившего их с нуля?