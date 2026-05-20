8 аксессуаров из прошлого, над назначением которых сегодня придется поломать голову

Перелистав разные источники, выяснила, что этот аксессуар называется цибеллино. По одной из версий его носили просто в качестве красивой вещи, чтобы показать, что дама — жена богача, ну или просто из состоятельной семьи. А вот по другой легенде — женщины не выходили без этой вещицы из дома не потому что показывали этой крысой статус мужа, а потому что она помогала отпугивать обыкновенных блох! В эпоху пышных платьев и сложных париков они не щадили даже королевских особ.

Самые необычные элементы этого аксессуара богачек — голова и лапки. Ювелиры изготавливали их из чистого золота, украшали эмалью, жемчугом и драгоценными камнями, а глазки делали из рубинов.