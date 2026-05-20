8 аксессуаров из прошлого, над назначением которых сегодня придется поломать голову
Недавно я выбирала себе новую сумку и поймала себя на мысли, как же сильно изменился наш быт. Мы привыкли, что в наших сумочках все просто: там лежат документы, смартфон, ключи и что-то из косметики. Но мне стало интересно, а что хранилось в дамских сумочках раньше и какие еще мелочи пользовались популярностью у женщин много лет тому назад, поэтому я решила немного покопаться и узнать об этом побольше.
На одной из картин я увидела необычный меховой аксессуар на цепочке в виде крысы
Перелистав разные источники, выяснила, что этот аксессуар называется цибеллино. По одной из версий его носили просто в качестве красивой вещи, чтобы показать, что дама — жена богача, ну или просто из состоятельной семьи. А вот по другой легенде — женщины не выходили без этой вещицы из дома не потому что показывали этой крысой статус мужа, а потому что она помогала отпугивать обыкновенных блох! В эпоху пышных платьев и сложных париков они не щадили даже королевских особ.
Самые необычные элементы этого аксессуара богачек — голова и лапки. Ювелиры изготавливали их из чистого золота, украшали эмалью, жемчугом и драгоценными камнями, а глазки делали из рубинов.
Еще одна дамская штучка по виду чем-то напомнила мне современный мультитул
Называется это приспособление шатлен. Он мог быть как в виде просто сумочки, крепящейся к талии, так и виде подвесок из драгоценных металлов и камней. Такой могли носить и королевский особы, и обычные женщины. На гравюрах того времени часто изображали экономок и гувернанток с «рабочими» шатленами, на которых висели ножницы, наперстки и ключи. А дамы высокого статуса чаще всего носили на них на них часы, печатки для писем и крошечные флаконы с духами.
А вот еще одна вещица, по названию которой сложно догдаться для чего она — винегретная коробочка
«Эта коробочка когда-то принадлежала моей бабушке»
Это изящное приспособление, внутри которого обычно была спрятана губка, пропитанная уксусом и эфирными маслами, а сверху накрытая тончайшей ювелирной решеткой с отверстиями, чтобы жидкость не пролилась, но аромат свободно выходил наружу. А нужна она была для того, чтобы приводить дам в тугих корсетах в чувства, или принюхиваться, когда идешь по улице, на которой царят неприятные запахи.
А вот в чем хранили носовые платки
Раньше дама ни за что бы не бросила свой носовой платочек просто так на дно сумочки, где он мог бы испачкаться о монеты или рассыпавшуюся пудру. Для него существовал специальный шелковый конверт или серебряный футляр. А еще часто женщины пропитывали их любимыми духами, чтобы, доставая платок, оставлять за собой легкий ароматный шлейф.
Деньги иногда хранились тоже в очень необычном «кошельке»
Когда я увидела этот продолговатый мешочек, я даже не поняла, для чего он может предназначаться. Оказалось — это кошелек с забавным названием «скряга», потому что достать из него монеты было тем еще квестом! Он представляет из себя длинную вязаную трубочку с прорезью посередине. Монеты в нем фиксировались металлическими кольцами, которые нужно было сдвигать. Зато из такого кошелька деньги точно не выпадут.
В дамских сумочках было даже специальное приспособление для застегивания пуговиц, похожее на то, что на фото ниже
«Нашел вот такой крючок, он еще и складывается»
Глядя на эту вещицу, я искренне порадовалась, что сегодня у нас есть молнии и липучки, а не только пуговицы и завязки. Раньше перчатки и высокие ботиночки застегивались на кучу крошечных пуговичек. Застегнуть их пальцами было возможно, но пальцам от этого удовольствия, конечно, было мало. Поэтому крючок для пуговиц был таким же обязательным предметом в сумке, как сегодня — ключи от квартиры.
А эта коробочка нужна была для того, чтобы не замерзнуть
Это, пожалуй, моя самая уютная находка. Не так давно я видела в магазине грелки для рук в виде милых котиков, а раньше, чтобы согреть руки, дамы носили с собой вот такие согревающие коробоки. Их прятали в меховую муфту или просто держали в ладонях, перед этим наполнив его горячей водой или поместив туда уголек.
Вот такая коробочка в руке у девушки нужна была для того, чтобы добавить ее образу изюминку
Я всегда думала, что знаменитые родинки-мушки дамы прошлого просто рисовали карандашом или еще чем-то. Но оказалось, все было гораздо изящнее! Красавицы носили с собой специальные «мушечницы» — ювелирные коробочки с зеркальцем внутри. В них хранились готовые бархатные мушки разных форм: если во время бала «родинка» отклеивалась, дама могла незаметно достать из своей роскошной коробочки новую и вернуть ее на место.
Удивительно, как эти любопытные вещицы, без которых раньше нельзя было выйти из дома, превратились в музейные экспонаты, и теперь, глядя на них, мало кто поймет их истинное предназначение.