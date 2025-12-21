Мой потомок интересуется музеям, если экскурсия длится не более часа и ему тема интересна. Исторический, этнографический, зоологический - да, остальные вряд ли заинтересуют
Я попробовала водить ребенка в музей так, чтобы это стало приключением, а не «обязаловкой». И вот какие 3 хитрости сработали
Когда за окном промозгло и холодно, одно из лучших мест для отдыха всей семьей — это музей. И к прекрасному приобщаешься, и время пролетает быстро, и для кошелька не слишком болезненно. Правда, далеко не все дети рвутся смотреть на полотна великих художников и изучать историю. Я, например, пыталась увлечь сына разными музеями лет с трех, и поначалу дело казалось безнадежным. Но теперь, по прошествии десяти лет, его легче выманить из дома в музей, чем за город на шашлыки. И я с удовольствием расскажу, как мы этого добились.
Наш секрет успешного похода в музей состоит из трех обязательных вещей: карта, телефон и вкусняшка. Но пришли мы к этому волшебному трио далеко не сразу. Я почему-то думала, что достаточно отвести ребенка в зал с полотном Рембрандта или рыцарским доспехом, и он впадет в неистовый восторг. Но ни великие живописцы, ни, что самое удивительное, рыцари мое чадо не заинтересовали.
Тогда решила попробовать интерактивные музеи, посвященные всяческим точным наукам. И тут дело пошло. Моей трехлетке нравилось крутить всякие механизмы, нажимать на кнопки, изучать модели. А кому бы не понравилось? Я тоже с удовольствием зависала в этих залах. Жаль только, что подобных музеев у нас в городе было немного, и после третьего или четвертого визита сыну они откровенно надоели. Подумала, что можно переходить к следующей стадии и потащила его в обычный музей истории железной дороги. Результат был неутешительный.
Во-первых, я решила, что с экскурсией будет интересней. Большая ошибка. Милый юноша честно знакомил нас с залами по оговоренной программе, но сына так и тянуло с проторенной тропы: он то исчезал под стендами, то залипал у экспонатов, которые в план экскурсии вовсе не входили. Бедный экскурсовод постоянно сбивался, а я, внимательно следя за ребенком, слушала его вполуха.
Во-вторых, сын привык, что все, что выставлено в музее, можно щупать, трогать и вертеть в руках. А тут было множество интересных паровозиков, вагонов и деталек, но только за стеклом. И прикасаться к ним нельзя. Чадо расстроилось не на шутку. «А зачем их показывать, если рассмотреть не дают?» — дулся сын. — «Я же ломать их не буду!»
Дома объяснила, что правила во всех музеях разные. Где-то вещи трогать можно, а где-то нет. Потому что иногда экспонаты слишком хрупкие и быстро сломаются, если их не закрыть витриной. Ведь не все же будут обращаться с ними аккуратно. А порой в музеях вообще выставляют ценные штуки, которые больше нигде и не увидишь, и этим вещам требуется определенный температурный режим и влажность. Иначе они рассыпятся. Сын, вроде с правилами смирился, но интерес к прекрасному и познавательному у него слегка угас, так что я решила не настаивать.
Когда ребенок пошел в школу, решила, что пора его познакомить с великими произведениями искусства. Чтобы вновь не попасть впросак, еще раз объяснила правила музея, в который пойдем, а заодно купила детскую книжку о живописцах. Вместе прочитали ее за пару недель — сын даже увлекся. И вот подходят выходные, говорю ребенку: «Завтра идем в музей, картины смотреть!» А он смотрит на меня круглыми глазами и вопрошает: «Зачем?»
Объяснила, что вот мы книжку прочитали, иллюстрации посмотрели, теперь можно идти на картины любоваться. Сын моей идеи не проникся. Зачем куда-то идти, если все это можно и в книге посмотреть? Как я его не уговаривала, что оригиналы — дело другое, ребенок уперся и окунаться в прекрасное отказывался наотрез. Настаивать не стала. Я и сама вряд ли отличу оригинал Рембрандта от копии. Но если я как-то пережила это равнодушие к искусству, то вот моя мама отказалась мириться с подобным положением дел.
На праздниках бабушка повела ребенка в музей. Вернулись: она красная, как помидор, сын в изумлении. Оказалось, в зале античности сына смутила статуя музы, дескать, почему она в тряпочках. Бабушка нашлась: «В Древней Греции жарко было!» На что сын выдал: «А меня почему ты тогда заставила эту теплую рубашку и брюки надеть? Тут тоже жарко. Музе значит можно в тряпочках, а мне в футболке и шортах нельзя?»
Кроме того, народу в музее было просто море — праздники же. К картинам не пробиться, через залы проталкиваться приходилось, пару раз бабушка с внуком чуть друг друга не потеряли. В общем, сын налюбовался не на прекрасное, а на спины дядей и тетей. Опыт оказался не слишком удачным, так что несколько лет мы стоически бросались на покорение музейных залов только пару раз в год. Скорее для галочки и неких общеобразовательных целей. Удовольствия нам это не приносило, шли с ребенком туда как на каторгу.
Тут звонит мне подружка Анька и предлагает вместе семьями куда-нибудь выбраться. У нее тоже был сын, помладше моего на несколько лет, не то чтобы они дружили, но общались хорошо. Думаю, вот отличный выход. Мальчишкам вместе интереснее будет, глядишь, и робкая любовь к музеям зародится в сердце моего чада.
В результате подруга на каникулах вытащила нас с детьми в музей живописи. Разделись в гардеробе, сходили в туалет, топаем в первый зал. Тут семилетний сын подруги говорит мне: «Тетя Маш, а вы ничего не забыли?» Я давай испуганно юбку проверять, а малец выдает: «Нас же не пустят, пока мы не съедим волшебную пироженку в кафе.» Оказывается, у них в семье такой ритуал — начинать поход в музей с посещения кафе. Отличная мысль, подумала я, сын тоже идею поддержал. Как же мы оба ошибались.
Сын с удовольствием стрескал и пироженку, и сэндвич. И оказалось, что на сытый желудок общением с прекрасным проходило еще хуже, чем на голодный. Чадо отчаянно зевало и все норовило куда-нибудь примоститься, чтобы спокойно переварить поглощенные вкусности. К тому же Анька решила выполнить программу максимум и показать детям практически все экспозиции. Через пару часов даже ее натренированное дите забастовало. Действие волшебной пироженки закончилось. К тому же мальчишки все время хихикали, пихались, мы возмущенно шикали. Короче, посещение музея в компании с треском провалилось.
Отдельным удовольствием были школьные экскурсии. Наши слегка неорганизованные детки были вызовом для любого экскурсовода и учителя, поэтому от таких походов толку было мало. Да и особой любви к музеям они не возбуждали. После очередного особенного вояжа ребенок вообще отказался от них наотрез.
Пошел сын с классом в очередной музей. Вечером возвращается домой в праведном гневе. Стала выяснять, в чем же дело. Говорит: «Саша с Даней опять бесились, пришлось из-за них на Марину полчаса пялиться!» Я в изумлении: что за Марина? За что с ней так? Оказалось, что сын имел в виду морской пейзаж. Пока учительница бутозерам выговаривала, остальной класс каждую деталь волн и парусника успел изучить. Ну, ребенок хоть узнал, что такое «марина».
Тут я заметила, что сын Средневековьем увлекся. Книжки об этом времени с удовольствием читает, фильмы смотрит. Думаю, ура, рыцари наконец-то дождались! Можно идти в исторический музей. Аккуратно спросила, не хочет ли он на что-то такое посмотреть. Ребенок со сдержанным энтузиазмом согласился. А когда предложила после музея зайти в его любимое кафе, оживление сына стало неподдельным.
В этот раз ему ничего из экспонатов заранее показывать не стала, но сама пару часов поизучала виртуальную карту музея, освежила память. Заодно припомнила, что в этот период вообще творилось, и отыскала несколько забавных фактов о средневековых воинах.
Когда пришли в музей, предложила только пару залов осмотреть. Если будет интересно, еще раз как-нибудь заглянем. Выдала ребенку карту музея, попросила найти залы, посвященные Средневековью, и проложить маршрут. Думала, что максимум 45 минут погуляем, а мы застряли на полтора часа. Узнав, что экспонаты можно на телефон снимать, ребенок щелкал камерой не переставая. Кадров сто точно сделал. Я рассказала пару баек о доспехах и неожиданно выяснила, что и сын немало интересных фактов знает об этих железяках.
В общем, с удовольствием погуляли, а когда сын заметил, что немного устал, сразу свернулись и пошли трапезничать. Ну, думаю, через пару месяцев можно повторить. А ребенок мне заявляет: «Мам, а давай в следующее воскресенье опять сюда? Мы еще пару залов не досмотрели.» Я прям чуть не запрыгала от радости.
И дело пошло. Теперь перед походом в музей мы проверяем, заряжен ли телефон у ребенка (чтобы фоткать), и выбираем кафе неподалеку, куда пойдем потом. Ну и перед началом прогулки изучаем карту, и ребенок выбирает залы, которые будем осматривать, и прокладывает к ним маршрут. Так что если хотим выбраться в другой город на выходные, я сначала ищу годные музеи истории или естествознания, которые можно изучить.
Правда, с художественными галереями у нас пока глухо. Великие полотна, кроме душераздирающей зевоты, у моего чада ничего не вызывают. Он искренне не понимает, что там интересного можно узреть. Я вот думаю, может, парочку каких-то скабрезных и смешных фактов о художниках поискать? Ну и об их моделях. Вдруг после этого картины покажутся сыну более интересными. Надо попробовать.
А ваш ребенок с удовольствием ходит в музеи? Как вы этого добились? Может у вас тоже есть какие-то хитрости? Делитесь в комментариях.
