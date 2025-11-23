А может, это юная женщина, только что вышедшая замуж за богатого мужчину? Отсюда и синий убор, и жемчуг.
12 известных полотен, при виде которых зрители раньше стыдливым румянцем заливались
Сейчас, когда художники используют самые невероятные предметы в своих работах, удивить искушенного зрителя непросто. Но в прежние века даже казалось бы самые невинные полотна великих мастеров вызывали у публики и критиков неловкость. Жемчужная сережка, подкрашенные губы и даже слишком простое одеяние дамы могли привести к настоящему скандалу. Мы решили выяснить, какие же известные картины прошлого, когда-то смущали зрителей.
«Портрет мадам Икс» Джона Сарджента
Джон Сарджент, да и Виржини Готро, которая послужила моделью для этого портрета, потом не раз пожалели о том, что публика увидела картину. Появление полотна на Парижском салоне вызвало настоящий скандал и чуть не погубило карьеру художника.
Молочно-белая кожа женщины, нежно-розовое ушко и кончик носа, прорисованные голубые вены на шее, а также алые губы намекали на то, что модель пользовалась косметикой. Такое поведение в викторианскую эпоху считалось вульгарным. Ни одна приличная дама не стала бы так явно демонстрировать макияж. Иначе ее сочли бы легкомысленной.
«Нана» Эдуарда Мане
Эдуард Мане планировал выставить это полотно во Французском салоне, но ему наотрез отказали. Дело в том, слегка фривольное одеяние девушки и убранство будуара, в котором она наносит косметику на лицо, намекало зрителям, что барышня — куртизанка. В то время делать главной героиней картины таких женщин считалось верхом неприличия.
Кроме того искусствовед Таша предполагает, что критиков мог смутить слишком прямой взгляд девушки. В викторианскую эпоху приличные дамы обычно не отваживались смотреть в глаза собеседнику и старались держать глаза долу. Только в опере они могли позволить себе откровенные взоры. Поэтому девица, дерзко смотревшая с полотна на публику, вызывала возмущение и неловкость.
«Сборщицы колосьев» Жана-Франсуа Милле
С современной точки зрения в картине Милле нет ничего крамольного — просто три простые женщины собирают колосья на поле. Но в середине XIX века это полотно вызвало возмущение как у простых зрителей, так и у критиков. Милле выбрал достаточно большой холст для своего произведения: 84 см на 112 см.
Обычно такие гигантские картины посвящали религиозным или мифологическим темам. И уж никак не изображали на них труд простых крестьянок. Смотреть на тяготы жизни рабочего класса представителям бомонда было неловко. По словам историка Гризеллы Поллок, один из критиков назвал «Сборщиц кольев» уродливым, претенциозным и вульгарным полотном. В результате Милле смог продать эту картину только за сущие копейки и старался по возможности скрыть свою неудачу.
«Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне
Далеко не все критики оценили эту картину Клода Моне: манера художника казалась уж слишком необычной. Луи Леруа откровенно высмеял это полотно в своей рецензии и отметил, что даже обои выглядят более завершенным произведением искусства. Правда, с его легкой руки движение импрессионистов обрело свое имя. Впрочем, большинство профессионалов и вовсе не заметили «Впечатлений». В отзывах о выставке его упомянули всего лишь пять раз.
«Ночной дозор» Рембрандта
Когда Рембрандту заказали групповой портрет отряда Стрелкового общества, предполагалось, что он просто выставит всех мужчин в ряд, как это было принято в те времена. Однако художник решил пойти другим путем и изобразить бравых ополченцев в движении.
Но героев было слишком много, и Рембранду пришлось выделить с помощью света капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга, дабы они не затерялись в толпе. В результате стрелки на картине выглядят как неорганизованное сборище, что вызывало насмешки публики. Поэтому заказчики, мягко говоря, были недовольны работой мастера, а сама же картина вызывала споры.
«Весна» Сандро Боттичелли
Предполагается, что «Весну» Боттичелли написал по заказу Лоренцо Медичи Великолепного. Тот хотел преподнести полотно своему племяннику в качестве свадебного подарка. До XIX века картина находилась в личных покоях семейства Медичи, и если она могла кого-то смутить, то только знаменитых аристократов из этого рода.
Но когда «Весна» только была написана, полотно вызвало бурное возмущение среди особенно благочестивых граждан. В те времена считалось, что на картине женщина выглядит приличнее без одежды, чем в легкомысленном платье. Одеяния трех граций на полотне казались современникам Боттичелли уж слишком прозрачными.
«Мадонна в кресле» Рафаэля
Сейчас кажется, что в этой картине Рафаэля нет ничего неприличного, но в XIX веке некоторым критикам полотно художника казалось вульгарным. Дело в том, что Рафаэль изобразил Мадонну в непривычном образе: она выглядит как обычная мать, которая нежно прижимает к себе ребенка. Известный теоретик искусства Джон Рескин считал, что это опошление великого образа. Ведь высокие идеалы на полотне подменяются чем-то низким и бытовым.
«Вдохновение святого Матфея» Караваджо
Караваджо был настоящим бунтарем. Художественный критик Аластер Сук пишет, что в отличие от других художников, которые тщательно отбирали своих моделей, Караваджо хватал первого попавшегося ему человека на улице. Нередко его натурщиками становились попрошайки и нищие. Художник не старался приукрасить их внешность и натуралистично переносил на полотно все, даже пусть и несимпатичные, детали. Так, публику искренне возмутили грязные ноги мужчины на картине «Вдохновение святого Матфея». Но критические замечания совершенно не смущали Караваджо.
«Девушки на берегу Сены» Гюстава Курбе
Сейчас не очень понятно, почему эта картина Курбе когда-то казалось неприличной. На первый взгляд полотно выглядит вполне невинно: две девушки дремлют на свежем воздухе рядом с Сеной. Но искусствовед Алекс Гринбергер отмечает, что в середине XIX века уважающие себя живописцы изображали героев на картинах в нарядах из прошлых веков. А вот девушки на берегу реки явно одеты по последней моде. Когда Курбе выставил свое полотно в Парижском салоне, даже его преданным поклонникам показалось, что художник сбился с пути истинного.
«Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера
В XVII веке прославленная картина Вермеера смущала зрителей. В первую очередь внимание публики привлекала крупная жемчужина, которая в те времена была символом плодородия и совсем не подходила для скромной незамужней девушки. Кроме того, слегка приоткрытый рот модели и ее прямой взгляд казались людям неприличными. Достойные барышни не вели себя так. Насыщенный синий цвет головного убора также настораживал. В те времена краска индиго была достаточно дорогой, и наряды такого цвета могли себе позволить либо знатные дамы, либо куртизанки, но уж точно не простые девицы.
«Женщина перед зеркалом» Тициана
Картина, на которой красивая девушка расчесывает роскошные локоны, казалась современникам Тициана не слишком-то приличной. Дело в том, что в XVI веке женщины распускали волосы только в приватной обстановке и ни в коем случае не показывались в таком виде на публике. Поэтому такая частная сценка невольно вызывала смущение у людей. Казалось, что они словно подглядывают за девицей.
«Симфония в белом № 1: девушка в белом» Джеймса Уистлера
Уистлер надеялся, что картина «Девушка в белом» принесет ему известность и популярность, но полотно отказались показывать на Парижском салоне. А когда художник выставил портрет в галерее Морган, и зрители, и критики не оценили его работу. Полотно вызывало неловкость у большинства людей. Казалось, что картина не была завершена.
Более того, распущенные рыжие волосы и простое белое домашнее платье девушки смотрелись неприлично на портрете. Этот жанр живописи предполагал более официальное одеяние для модели в то время. Да и отсутствующее выражение лица девушки вызывало у зрителей смутную тревогу.
А у вас какие известные полотно невольно вызывали смущение? Почему? Делитесь в комментариях.
