12 известных полотен, при виде которых зрители раньше стыдливым румянцем заливались

Джон Сарджент, да и Виржини Готро, которая послужила моделью для этого портрета, потом не раз пожалели о том, что публика увидела картину. Появление полотна на Парижском салоне вызвало настоящий скандал и чуть не погубило карьеру художника.

Молочно-белая кожа женщины, нежно-розовое ушко и кончик носа, прорисованные голубые вены на шее, а также алые губы намекали на то, что модель пользовалась косметикой. Такое поведение в викторианскую эпоху считалось вульгарным. Ни одна приличная дама не стала бы так явно демонстрировать макияж. Иначе ее сочли бы легкомысленной.